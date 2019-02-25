 В феврале 2014 года все наши партнеры советовали одинаково: не провоцируйте Россию, - Дещица

Об этом в интервью LB.ua рассказал бывший министр иностранных дел Украины, ныне посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает Цензор.НЕТ.
"Все наши партнеры советовали одинаково: спокойно, осторожно, не провоцируйте их, потому что Россия только и ждет того, чтобы Украина довела до появления каких-то жертв, кровопролития - чтобы иметь основания для открытого ввода войск для защиты российского военного контингента, который легально находился в Крыму в соответствии с соглашением о базировании российского ЧФ", - рассказал Дещица.
Он добавил, что во всех сообщениях, которые присылали в Киев посольства Украины за рубежом, также было предложение западных стран воздержаться от обострения ситуации в Крыму.
"Один из аргументов: Россия ждет провокацию, подобную той, которая возникла в Грузии в 2008 году - чтобы обвинить Украину в убийстве российских военнослужащих, если бы так произошло, легально находящихся на территории Украины", - сказал экс-глава МИД.
Вторая причина - западные партнеры не были готовы предоставить военную помощь.
И в-третьих, в то время (28 февраля), западные партнеры только работали над выработкой позиции по отношению к России, выработкой линии поведения, форм дипломатического давления.
"При этом неоднократно высказывалось беспокойство ситуацией, а на самом деле можно даже сказать, что была определенная растерянность, что делать. Основной тезис на встречах был примерно такой - давайте подумаем, как мы можем повлиять на Россию, чтобы ее остановить. Но как далеко они были готовы идти против России, никто ничего конкретно не говорил", - рассказал Дещица.
Ще на заржавiли кулемети
Москаля в садочку, В темному куточку
Жде мотузка, жде.
Может не того избрали,но виноват Турчинов?
Это о ком?
Левочкин же насоветовал (естественно через своих людей) активистам Евромайдана - "ни каких партий, они все продажные". Вот мы и получили то, что имеем. Почему? Да потому что на Майдане считали главным врагом Кабмин Януковича-Азарова и предательство экономических интересов Кремлю, а ГЛАВНЫМ ВРАГОМ, был как раз сидевший в засаде и во многом управляющий, манипулирующий процессом Кремль.
И как знать, не пойди Небесная Сотня на пули кацапен СС, что стало бы с Украиною? Скорее всего, нас втихую слили бы Кремлю.
Так всегда бывает когда под воздействием пропаганды перекручиваются в голове события,факты и связи?
Учитывая что в феврале 2014 года ( 20 февраля) президентом выбранным народом был Янукович,а Турчинов был исполняющим обязанности ваш пост как то странно выглядит?
Вы не находите?
Или у вас произошло замещение и вы забыли кто был этим президентом выбранным народом?
)))
)))
Я ось в упор не розумію, у вас "по рейтингам" основними конкурентами шоколадного поца є Юля і Зе, а лайно ви на Гриценко виливаєте? Чому? У вас є якісь інші, реальні рейтинги?
а у мене не має ілюзій, що ти ніхто, для того щоби мати думку у військовій сфері...
Он в каждом рассказывает интервью что охранять элемнтарно ВР было некому.
Все силовики попрятались по норам готовясь идти на службу к путину,повылазили только через месяц когда поняли что захвата Киева не произошло.
А то какой то там Голубан где то месяц пропадал....
Выполнять соглашение он не собирался.
ВСУ начали перебрасывать
ВСУ зашевелилось только после растрела бойцов под Волновахой.
А Турчинов всем втирал..., что просто не с кем было защищать.. - предали все...
А оказывается он сам предал Конституцию Украины....- следовал советам тех, кто сейчас СП2 строит...
Но по поводу тех событий выскажусь твердо - поддерживаю сделанное. Реалии были таковы, что ВСУ, СБУ МВД еще НЕ ПРИЗНАВАЛИ в своей массе легитимности нового руководства. Не забываем, что события проходили в областях, в которых прокацапские настроения не искоренили и пять лет войны Кремля против нас. Там ситуация сложилась крайне рискованная и Западные советчики были правы.
В конце концов, Грузия аналогичным образов потеряла Абхазию и после этого экономически окрепла. Хорваты, в свое время, потеряли не мало территории, но окрепли, создали мощную армию и выбили сербов, а если рассматривать здраво, то для них Сербия была как для нас РФ, только без ядерного оружия. А так хорваты победили, потому как не избрали себе кого-то, подобного Петру Порошенко.
Если вы посмотрите показания путина в фильме крым путь на родину ,то он рассказывает что позвонил Обаме и пригрозил ядерным ударом по США если будет оказано сопротивление оккупации Крыма.
Отсюда и советы не оказывать сопротивление.
Тут сразу три момента выплывает:
Первое:
Этот фильм должен посмотреть прокурор МУС.
Второе: Мюллер должен выяснить почему Обама проигнорировал эту угрозу США и нарушил законодательство США.
И третье:
Украина имеет право заявить об отзыве своей подписи под ДНЯО в связи с невыполнением гарантами БМ.
посоветуют повесится - выполните?
а ведь об этом еще три года назад предупреждали американские военные .
и даже подаренные Айленды три года назад, до сих пор так и не забраны.
а ведь они не боятся шторма, в отличие от петиных речных катерков, боящихся морской волны.
а может оно и лучшему пока они в США , и не сдал или продал их мордору. главноторгующий.
сменится скоро тот который занимает место главнокомандующего на главнокомандующего тогда и будет совершенно другой "базар". и Айленды и че покруче пригодится, для обуздания мордора.
а при нынешнем
ежедневные сводки о погибших героях защищающих страну, которым даже не всегда разрешено давать ответку.
шоб путин не напав.
СП-2 строится...
авно нетонет. Тем более если даже оно-авно ненатуральное а соевое. 😂😅😂
https://charter97.org/ru/news/2019/2/25/324774/
Так у нас було завжди. Тепер усі стратеги, а тоді усі мовчки сиділи...
Що він не вірно каже? Саме так відбулось у Грузії. Хтось сумнівається, що кацапи готові були стріляти? Так, було декілька грубих помилок. Потрібно було терміново вивести флот, хоча би у море і авіацію на материк, морську піхоту на перевали. Це навряд запобігло би окупації, але суттєво зменшило би наслідки...
Юля таки сдала Крым ?????? Чи таки не ?????? 😂😅😂
Просто каждый из власти думал в первую очередь о своей шкуре, а не о интересах государства в целом!
У Заходу стабільна прога,
їм рашка дойна і багата,
а Україна все ж убога.
Не буде бюргер тянуть мазу,
йому миліше власні статки.
А ми одні. Є в нас тарифи,
Націнки,хабарі,податки.
Ще волонтери.Добровольці.
Небесна Сотня. Воїн Свєта.
І ми канєшна прорвемося.
На кон біткоїн і канхвету!
а оказалась во всем вынувата невистка.
Коли Росія почала обмежену гібридну агресію, Захід знав, що Україна не готова чинити опір широкомасштабній агресії. Захід знав про істинний стан Збройних Сил України, які цілеспрямовано розвалювались людьми Януковича. Захід знав, що не допоможе жодна зброя і інша допомога, якщо в Україні не відбудеться процес самоорганізації опору путінсько-фашистській агресії.
Після того, як це відбулося, почала надходити допомога з Заходу, істинні масштаби якої будуть відомі через десятки років, коли будуть зняті грифи секретно.
А то что ЕС обосрался в 2014 и продолжает сратся и по сей день это и ежу понятно, англичане это поняли и свалили от-туда еще в 14-ом))).
А от якби армія була в тому стані, якою її зараз зробив Порох, то москалі навряд би наважились на відкритий напад.
з такими друзями й ворогів не треба....(с)