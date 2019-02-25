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 Политика Украины
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 В феврале 2014 года все наши партнеры советовали одинаково: не провоцируйте Россию, - Дещица

Международные партнеры Украины считали, что украинской власти не нужно было вводить военное положение в 2014 году для защиты Крыма - чтобы не обострять ситуацию, потому что это могло стать одним из оснований для России, чтобы начать полномасштабную военную агрессию.

Об этом в интервью LB.ua рассказал бывший министр иностранных дел Украины, ныне посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает Цензор.НЕТ.

"Все наши партнеры советовали одинаково: спокойно, осторожно, не провоцируйте их, потому что Россия только и ждет того, чтобы Украина довела до появления каких-то жертв, кровопролития - чтобы иметь основания для открытого ввода войск для защиты российского военного контингента, который легально находился в Крыму в соответствии с соглашением о базировании российского ЧФ", - рассказал Дещица.

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Он добавил, что во всех сообщениях, которые присылали в Киев посольства Украины за рубежом, также было предложение западных стран воздержаться от обострения ситуации в Крыму.

"Один из аргументов: Россия ждет провокацию, подобную той, которая возникла в Грузии в 2008 году - чтобы обвинить Украину в убийстве российских военнослужащих, если бы так произошло, легально находящихся на территории Украины", - сказал экс-глава МИД.

Вторая причина - западные партнеры не были готовы предоставить военную помощь.

И в-третьих, в то время (28 февраля), западные партнеры только работали над выработкой позиции по отношению к России, выработкой линии поведения, форм дипломатического давления.

"При этом неоднократно высказывалось беспокойство ситуацией, а на самом деле можно даже сказать, что была определенная растерянность, что делать. Основной тезис на встречах был примерно такой - давайте подумаем, как мы можем повлиять на Россию, чтобы ее остановить. Но как далеко они были готовы идти против России, никто ничего конкретно не говорил", - рассказал Дещица.

Источник: https://censor.net.ua/n3113535
 
   
 Топ комментарии
 
Прошло пять лет. Кто ещё хочет выступить?
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Такі поради - все одно, що виправдання маніяка, що він гвалтує жінок, бо вони його провокують своєю поведінкою.
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Брехня, это все Турчинов слил, если бы фельдмаршала Гриценко поставили командующим, то через месяц уже Москву взяли бы... В феврале 2014 года все наши партнеры советовали одинаково: не провоцируйте Россию, - Дещица - Цензор.НЕТ 3912
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Ще не затупилися багнети
Ще на заржавiли кулемети
Москаля в садочку, В темному куточку
Жде мотузка, жде.
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Это говорили еще тогда, в 2014-м. Просто слышали лишь те, кто хотел это слышать. А остальные слышали обещание - "Закончу АТО за две недели, только выберите меня в один тур".
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Брехня, это все Турчинов слил, если бы фельдмаршала Гриценко поставили командующим, то через месяц уже Москву взяли бы...
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А просто охранять учреждения в Киеве как это делали обычные люди пока вся вертикаль Януеовича развалилась ему образование не позволяло?
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Дещица так говорит,будто бы не власть отвечает за страну, а иностранные партнеры. Нечего на них свою вину сбрасывать.Допустили сдачу Крыма без боя и части Донбасса? Отвечайте за себя.Народ вас избрал,чтобы государство защищать в первую очередь, а не зарплаты получать и воровать бюджет.В тюрьму вас всех нужно сажать.
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Ну и что же тот кого народ избрал не стал защищать Крым?
Может не того избрали,но виноват Турчинов?
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Турчинов был И.О. президента.И у него были все полномочия.
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Вы писали что его народ выбрал и он должен перед народом отвечать.
Это о ком?
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Да не знали они КАК управлять и не умели.
Левочкин же насоветовал (естественно через своих людей) активистам Евромайдана - "ни каких партий, они все продажные". Вот мы и получили то, что имеем. Почему? Да потому что на Майдане считали главным врагом Кабмин Януковича-Азарова и предательство экономических интересов Кремлю, а ГЛАВНЫМ ВРАГОМ, был как раз сидевший в засаде и во многом управляющий, манипулирующий процессом Кремль.
И как знать, не пойди Небесная Сотня на пули кацапен СС, что стало бы с Украиною? Скорее всего, нас втихую слили бы Кремлю.
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Смешно да получается?
Так всегда бывает когда под воздействием пропаганды перекручиваются в голове события,факты и связи?
Учитывая что в феврале 2014 года ( 20 февраля) президентом выбранным народом был Янукович,а Турчинов был исполняющим обязанности ваш пост как то странно выглядит?
Вы не находите?
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Но я же и спрашиваю почему президент Янукович которого выбрал народ не стал защищать Украину от агрессии,а сбежал на россию и писал письма с просьбой о введении российских войск?
Или у вас произошло замещение и вы забыли кто был этим президентом выбранным народом?
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Не нужно юлить.Президенты разные бывают. Один сбежал, другого ставят. Если был тогда Турчинов он за все отвечает.
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Для тролля странно, а для нормального человека - не странно. Президент сбежал, на его место встал И.О. и выполняет все функции президента. Не хочет - пусть сдает власть , поставят другого, кто будет работать и брать на себя ответственность.
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Если бы Турчинов не взял на себя ответственность вы бы сегодня пели оды путину,а не требовали чего то.
)))
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Он взял ответственность сдать Крым и часть Донбасса,когда можно было по крайней мере Донбасс спасти,его не сразу оккупировали и можно было этих 40 -50 диверсантов в Донецке уничтожить за 2 часа и показать чья на Донбассе власть.Струсил? Поверил западным советчикам? Пусть отвечает.
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Ждал когда Гриценко хотя бы ВР пойдет охранять ,а там уже и главнокомандующим бы его поставил.
)))
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Бот, можно приклад заяв Гриценко про повернення Криму військовим шляхом?
Я ось в упор не розумію, у вас "по рейтингам" основними конкурентами шоколадного поца є Юля і Зе, а лайно ви на Гриценко виливаєте? Чому? У вас є якісь інші, реальні рейтинги?
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Бот, поищи телепрограмму (в 2014-2015 годах), где Гриценко в студии рассказывал и показывал ручками своими, как бы по приказу "украинские солдатики" посбивали бы русские вертолеты с десантниками из ПЗРК и паРашка ничего бы не сделала в Крыму....после этого у меня нет иллюзий на счет его адекватности в военной сфере... У лютому 2014 року всі наші партнери радили однаково: не провокуйте Росію, - Дещиця - Цензор.НЕТ 6746
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сам шукай. З яких пір у шоколадних проблеми із компроматом?
а у мене не має ілюзій, що ти ніхто, для того щоби мати думку у військовій сфері...
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Почитайте свежее интервью Турчинова к годовщине.
Он в каждом рассказывает интервью что охранять элемнтарно ВР было некому.
Все силовики попрятались по норам готовясь идти на службу к путину,повылазили только через месяц когда поняли что захвата Киева не произошло.
А то какой то там Голубан где то месяц пропадал....
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ГАИ и милиция в то время ходили с георгиескими ленточками.
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Ясен пень, что не приказывали. Просто объяснили, что если рашка привезет януковича в Киев на российских танках, то они максимум что сделают - выразят глубокую озабоченность. И то в меру глубокую - получается рашка легитимному президенту помогла восстановить конституционный строй, об агрессии даже речи идти не могло.
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Ну получается что Янукович подписал соглашения от 21 февраля 2014 года для прикрытия операции кремля по оккупации Украины.
Выполнять соглашение он не собирался.
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Янукович уже сдал Украину, когда отказался подписывать соглашение об ассоциации с ЕС. Дальше пошли уже несущественные детали.
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Запад и сейчас не хочет особо конфликтовать с рашей.
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Я шо-то не понял, а почему, с такой логикой, на донбассе начали сопротивляться?
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К тому времени поняли что России начать ихние беспокойства.
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На Донбассе сопротивление начали добровольцы. Ещё задолго до событий в ДАПе.
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Не только добровольцы.
ВСУ начали перебрасывать
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Перебрасывать, и НАЧАТЬ ОКАЗЫВАТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ - ЭТО РАЗНЫЕ ВЕЩИ.
ВСУ зашевелилось только после растрела бойцов под Волновахой.
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Потому что не знали что там "партнеры" советуют.
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Такі поради - все одно, що виправдання маніяка, що він гвалтує жінок, бо вони його провокують своєю поведінкою.
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Им всегда была важнее безопасность своих стран... В принципе, так и должно быть - украинским политикам надо брать на вооружение, а не низкопоклонством заниматься...
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Вот надо список всех, кто голосовал по базе ЧФ, и нахрен с пляжа (политики).
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Я найду. А Вы уверены что и другие найдут? И вообще искать будут? Туда-же съезд в Северодонецке.
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зі з'їздом важче, бо декого вже нема(Кушнарьов), дехто в Лугандонії, і взагалі список делегатів ніде не публікувався.
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Где то в то время список находился, черти тогда уже мутили анклав. Так шо, освежить в памяти, точно не мешает.
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Это прям какие-то юльки и огенды кримля...)))
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Не поддаватся на провокации. Приказ Сталина в июне 1941 года.
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Вот оно как....
А Турчинов всем втирал..., что просто не с кем было защищать.. - предали все...
А оказывается он сам предал Конституцию Украины....- следовал советам тех, кто сейчас СП2 строит...
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Я негативно отношусь к Турчинову за многие его действия.
Но по поводу тех событий выскажусь твердо - поддерживаю сделанное. Реалии были таковы, что ВСУ, СБУ МВД еще НЕ ПРИЗНАВАЛИ в своей массе легитимности нового руководства. Не забываем, что события проходили в областях, в которых прокацапские настроения не искоренили и пять лет войны Кремля против нас. Там ситуация сложилась крайне рискованная и Западные советчики были правы.
В конце концов, Грузия аналогичным образов потеряла Абхазию и после этого экономически окрепла. Хорваты, в свое время, потеряли не мало территории, но окрепли, создали мощную армию и выбили сербов, а если рассматривать здраво, то для них Сербия была как для нас РФ, только без ядерного оружия. А так хорваты победили, потому как не избрали себе кого-то, подобного Петру Порошенко.
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Не соглашусь.
Если вы посмотрите показания путина в фильме крым путь на родину ,то он рассказывает что позвонил Обаме и пригрозил ядерным ударом по США если будет оказано сопротивление оккупации Крыма.
Отсюда и советы не оказывать сопротивление.

Тут сразу три момента выплывает:
Первое:
Этот фильм должен посмотреть прокурор МУС.
Второе: Мюллер должен выяснить почему Обама проигнорировал эту угрозу США и нарушил законодательство США.
И третье:
Украина имеет право заявить об отзыве своей подписи под ДНЯО в связи с невыполнением гарантами БМ.
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а у самих мозги есть? В феврале 2014 года все наши партнеры советовали одинаково: не провоцируйте Россию, - Дещица - Цензор.НЕТ 8376
посоветуют повесится - выполните? В феврале 2014 года все наши партнеры советовали одинаково: не провоцируйте Россию, - Дещица - Цензор.НЕТ 2217
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Так шо, Юлька уже не виновата?....... какой удар по кондитерской промышленности ..)

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а тем временем кондитерка по тихому слила Азов.
а ведь об этом еще три года назад предупреждали американские военные .
и даже подаренные Айленды три года назад, до сих пор так и не забраны.
а ведь они не боятся шторма, в отличие от петиных речных катерков, боящихся морской волны.
а может оно и лучшему пока они в США , и не сдал или продал их мордору. главноторгующий.

сменится скоро тот который занимает место главнокомандующего на главнокомандующего тогда и будет совершенно другой "базар". и Айленды и че покруче пригодится, для обуздания мордора.
а при нынешнем

ежедневные сводки о погибших героях защищающих страну, которым даже не всегда разрешено давать ответку.
шоб путин не напав.
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А как же вся ширка соевых рыгов с вшами украины, которые ГОРДЯТСЯ И ЗВУЧАТ ГОРДО ЧТО ОНИ порохоботы ТЕПЕРЬ БУДУТ НАМ РАССКАЗЫВАТЬ ШО ТО ЮЛЯ ГРУДЬЮ ЛЯГЛА ШОБ ,,НИАДИН ТАНК ИЗКАЗАРМЫНЕВЫЕХАЛ" ?????? 😂😅😂
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Да нет уже на западе нормальных политиков, одни миротворцы, типа Обамы. Вот Путлер и оборзел, история повторяется, только на современном уровне уже - чем наглее он действует, тем глубже озабоченность.
СП-2 строится...
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Нет такой страны, которую Европа не слила бы, ради своего комфорта и благополучия. Если бы не США - сливай воду.
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В США тогда у руля был "голубь мира" Обамка, так что они мало чем отличались от Европы.
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Yaroslav Vinnitsa В США тоді був Сенат, який контролює агента ***** Трампа і зараз.
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Сенат - не слишком быстрый на подъем орган, от него каких-то реальных действий можно ждать месяцами и годами.
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уткнув голову в песок чего добились ?..... если бы не добробаты ,ворюга Беня с Днепром вставшим как один на защиту страны первыми , Петя не рвался бы сейчас на второй срок ---- потому что и первого у него не было !!!!! В феврале 2014 года все наши партнеры советовали одинаково: не провоцируйте Россию, - Дещица - Цензор.НЕТ 6896
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Ну, ЕСЛИ БЫ НЕ БЕНЯ, ТО порошенка ТОЧНО НЕПРОПАЛ БЫ. И БЫЛ БЫ СЕЙЧАС КАК МИНИМУМ ГУБЕРНАТОРОМ ВИННИЦКОЙ ГУБЕРНИИ.
авно нетонет. Тем более если даже оно-авно ненатуральное а соевое. 😂😅😂
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Он забыл сказать-В Киеве портфели начали делить после бегства Януковича,
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Дещиця правди в цьому є. У лютому 2014 року всі наші партнери радили однаково: не провокуйте Росію, - Дещиця - Цензор.НЕТ 6919 От лише партнери порадили - і умили руки. Я теж можу порадити електрику не користуватися кусачками з ізольованими ручками, а перекушувати провід зубами. А після того, як він впаде з високовольтного стовпа - надати йому першу медичну допомогу. Але у Біблії це називається "фарисейство". І написано: "Бійтеся фарисеїв і книжників". Але біда наша в тому, що тоді, в скрутний час на чолі держави не виявилося справжніх державників. Їх просто не виростили. Бо національної ідеї одні боялися, інші соромилися, а основна маса ігнорувала. Тому не було окреслено ні стратегічної мети, ні інших важливих для існування країни речей. Навіть ворог вказаний не був, хоча останніх років 700 з дня спалення Юрієм Долгоруким Києва у нас насправді був тільеки один ворог - кацапська орда.
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Арестовали генерала отказавшегося вводить войска в Киев для подавления Майдана
https://charter97.org/ru/news/2019/2/25/324774/
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Наскільки знаю, відмовився не він, а командувач Сухопутки Воробйов Г.П.
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мужик задним умом силен...
Так у нас було завжди. Тепер усі стратеги, а тоді усі мовчки сиділи...
Що він не вірно каже? Саме так відбулось у Грузії. Хтось сумнівається, що кацапи готові були стріляти? Так, було декілька грубих помилок. Потрібно було терміново вивести флот, хоча би у море і авіацію на материк, морську піхоту на перевали. Це навряд запобігло би окупації, але суттєво зменшило би наслідки...
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А шо там нащёт Юли в той ситуации ?????? 😂😅😂
Юля таки сдала Крым ?????? Чи таки не ?????? 😂😅😂
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Тогда повторю вопрос в Вашем стиле: - КРУТИТЬ ЖЁППОЙ ТО НЕ ЧОЛОВІЧА СПРАВА. И ПИТАННЯ БУЛО ЗОВСІМ ІНШИМ. ПРОТЕ ЗАМІСТЬ ВІДПОВІДІ ВИ СЕРЬОЖА КРУТНУЛИ ДУПОЮ. 😂😅😂
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яку посаду вона тоді займала? Я чув, що вона там на РНБО казала, але не зовсім розумію у якості кого вона там була? Яким боком до Криму Юля, Пеця і т.п.? Я так розумію що це питання до Турчинова, начальника НГШ, голови СБУ і міністра оборони?
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Врачи тоже много чего советуют, но это как-то людей не останавливает, а тут такое послушание!?
Просто каждый из власти думал в первую очередь о своей шкуре, а не о интересах государства в целом!
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любопытно узнать, как бы зрадабот как ты поступил в такой ситуции?
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Я, как бывший офицер, выполнял бы Устав караульной службы и фиг бы допустил захват складов, воинских частей и т.п.!!!
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Ой ли,офицеров дофига а вот пофиговых солдатиков еще более,а еще более ограничений для караульного для приминения им оружия.Так что нефиг так задирать нос,буть ты хоть генералом но всеравно все зависит от солдатиков которых даже желторотый лейтенантик держит за говно.Особенно это видно по твоих дебильных амбициях.
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А шо ,по суті ,помінялось?!
У Заходу стабільна прога,
їм рашка дойна і багата,
а Україна все ж убога.
Не буде бюргер тянуть мазу,
йому миліше власні статки.
А ми одні. Є в нас тарифи,
Націнки,хабарі,податки.
Ще волонтери.Добровольці.
Небесна Сотня. Воїн Свєта.
І ми канєшна прорвемося.
На кон біткоїн і канхвету!
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Крым был сдан ещё раньше Януковичем, когда подписали Харьковские соглашения, а обороной и СБУ заведовал Кремль.
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порошенко эти соглашения нахваливал и защищал.
а оказалась во всем вынувата невистка.
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Не потрібно обвинувачувати. Не Захід вибирав Януковоча. Не Захід був його міністрами.
Коли Росія почала обмежену гібридну агресію, Захід знав, що Україна не готова чинити опір широкомасштабній агресії. Захід знав про істинний стан Збройних Сил України, які цілеспрямовано розвалювались людьми Януковича. Захід знав, що не допоможе жодна зброя і інша допомога, якщо в Україні не відбудеться процес самоорганізації опору путінсько-фашистській агресії.
Після того, як це відбулося, почала надходити допомога з Заходу, істинні масштаби якої будуть відомі через десятки років, коли будуть зняті грифи секретно.
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Если бы не США, мы бы сейчас из разбомбленных подвалов бы эти комменты писали бы, пока интернет появился ))))).
А то что ЕС обосрался в 2014 и продолжает сратся и по сей день это и ежу понятно, англичане это поняли и свалили от-туда еще в 14-ом))).
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Схоже таки да. Україна була не готова воювати. У москалів напад на Україну планувався десятиріччями, а в нашому генштабі не розроблялось жодних планів захисту від можливого нападу москалів. А винуваті в цьому Кравчук, Кучма і Ющенко з Януковичем разом з їхніми міністрами оборони. Тому Турчинов був не готовий до відбиття збройної агресії.
А от якби армія була в тому стані, якою її зараз зробив Порох, то москалі навряд би наважились на відкритий напад.
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Обосралась как раз мацковия , получила санкции , которые с каждым разом выходят на более высокий уровень. Не зря карликам пришлось повысить пенсионный возраст на 5 лет , доллар подорожал с 30 до 65 ржублей , ВВП за 10 лет на мацковии вырос аж на 2% и обстановка для мацковии ухудшается , просвета не видно.Пиррова победа - оккупация Крыма и части Донбасса.
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Украина в той ситуации сама бы справилась? Сильно сомневаюсь.
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а що ми в результаті отримали? Хіба не те саме?
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"партнери" кажете?!хм...ну-ну...
з такими друзями й ворогів не треба....(с)
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Так это не они взяли ответственность и полезли страной Украина порулить.Это не у них территорию оккупировали И это не им нести ответственность за свои действия перед украинцами.
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Помнится, чехов тоже просили в Мюнхене Гитлера не провоцировать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ феврале 2014 года все наши партнеры советовали одинаково: не провоцируйте Россию, - Дещица
 
 
 
 
 
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