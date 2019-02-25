EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Происшествия
  558  10
Материалы по теме:
Все про:Азовское море (1097) ГПУ (9030) Керченский пролив (325)

 Объявлено подозрение еще 7 военным РФ из-за атаки в Керченском проливе. В список попали два высокопоставленных военачальника - Дворников и Моисеев, - ГПУ

Под процессуальным руководством Военной прокуратуры Южного региона Украины еще семи военнослужащим РФ было сообщено о подозрении из-за атаки на украинские корабли и экипаж в Керченском проливе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Под процессуальным руководством Военной прокуратуры Южного региона Украины и оперативным сопровождением одного из управлений ГУ ВКР ОКР СБУ, следователями УСБУ в Одесской области, 16 февраля 2019 года, на основании собранных доказательств сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины, семи военнослужащим Российской Федерации. В частности, генерал-полковнику Дворникову - командующему войсками Южного военного округа РФ, вице-адмиралу Моисееву - командующему Черноморским флотом РФ, а также пяти военнослужащим-пограничникам Пограничного управления ФСБ РФ по республике Крым", - сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что 27.11.2018 г., Военной прокуратурой Южного региона Украины сообщено о подозрении в совершении преступлений восьми военнослужащим Российской Федерации, в частности, контр-адмиралу Станкевичу, вице-адмиралу Медведеву, капитану 1 ранга Ромашкину, капитану 1 ранга Шеину, капитану 2 ранга Шатохину, капитану 2 ранга Саляеву, капитану 3 ранга Шипицыну, капитану 3 ранга Щербакову.

"Досудебным расследованием установлено, что все 15 военнослужащих Российской Федерации, которым уже сообщено о подозрении, причастны к ведению агрессивной войны. В частности, организовывали, координировали и участвовали в нападении военных судов РФ и других воинских должностных лиц Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ Российской Федерации на катера ВМС Украины, в результате чего украинские военнослужащие получили ранения и были захвачены вместе с военной техникой", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После строительства "Северного потока-2" Россия может напасть на корабли стран Балтии, - Порошенко

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

Источник: https://censor.net.ua/n3113534
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Представляю, как затряслись сейчас дворников и моисеев..
 показать весь комментарий
 
 
Лучше даже и не пытаться представлять, как трясется Моисеев.
 показать весь комментарий
 
Луценко-перестань быть клоуном. Поцелуй поочередно их в дупу. Возможно спидом их обдаруешь.
 показать весь комментарий
 
 
Какая любопытная имитация бурной деятельности... Главное, премию себе не забудьте выписать, болезные...))
 показать весь комментарий
 
 
Все це правильно. Треба збирати дані на кожного злочинця, хто підняв руку на українців. А згодом вони всі будуть відловлені і покарані, як це в свій час зробив Ізраїль з військовими злочинцями.
Військова прокуратура робить гарну справу - все документує. Головне - не забути і не пробачити.
 показать весь комментарий
 
 
Давно треба було так.Там ще Медведів є, про якого говорили що оре в трубку, хто він там такий ? І надалі так треба, тільки що не так стосовно українських громадян-кримінальні справи проти їхніх причетних чиновників.Спочатку будуть робити вигляд що пох, потім будуть сміятися на ток-шоу,замовляти ольгинським нівельовувати, а потім будут плакати і проситися
 показать весь комментарий
 
Какое тщательное расследование, лучше бы делами занялись у себя или везде полный порядок.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОбъявлено подозрение еще 7 военным РФ из-за атаки в Керченском проливе. В список попали два высокопоставленных военачальника - Дворников и Моисеев, - ГПУ
 
 
 
 
 
 вверх