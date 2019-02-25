 Объявлено подозрение еще 7 военным РФ из-за атаки в Керченском проливе. В список попали два высокопоставленных военачальника - Дворников и Моисеев, - ГПУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Под процессуальным руководством Военной прокуратуры Южного региона Украины и оперативным сопровождением одного из управлений ГУ ВКР ОКР СБУ, следователями УСБУ в Одесской области, 16 февраля 2019 года, на основании собранных доказательств сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины, семи военнослужащим Российской Федерации. В частности, генерал-полковнику Дворникову - командующему войсками Южного военного округа РФ, вице-адмиралу Моисееву - командующему Черноморским флотом РФ, а также пяти военнослужащим-пограничникам Пограничного управления ФСБ РФ по республике Крым", - сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что 27.11.2018 г., Военной прокуратурой Южного региона Украины сообщено о подозрении в совершении преступлений восьми военнослужащим Российской Федерации, в частности, контр-адмиралу Станкевичу, вице-адмиралу Медведеву, капитану 1 ранга Ромашкину, капитану 1 ранга Шеину, капитану 2 ранга Шатохину, капитану 2 ранга Саляеву, капитану 3 ранга Шипицыну, капитану 3 ранга Щербакову.

"Досудебным расследованием установлено, что все 15 военнослужащих Российской Федерации, которым уже сообщено о подозрении, причастны к ведению агрессивной войны. В частности, организовывали, координировали и участвовали в нападении военных судов РФ и других воинских должностных лиц Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ Российской Федерации на катера ВМС Украины, в результате чего украинские военнослужащие получили ранения и были захвачены вместе с военной техникой", - говорится в сообщении.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.