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 Политика Украины, Общество
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Все про:закон (2569) Парубий (1851) украинский язык (617)

 Верховная Рада в четверг рассмотрит "языковой закон", - Парубий

В четверг, 28 февраля, Верховная Рада рассмотрит доработанный ко второму чтению законопроект о функционировании украинского языка как государственного.

Об этом сообщил спикер Рады Андрей Парубий в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Следующую сессию ВР мы должны начать с внесения изменений в Конституцию по вопросу ЕС и НАТО, а также законопроекта об украинском языке, - Парубий

"Предлагается следующая повестка дня работы парламента. Вторник: блок нацбезопасности и обороны, Закон о ГБР. Среда: ратификации, рассмотрение законопроекта о "сплит ". Четверг: блок культуры и духовности, законопроект о государственном языке №5670д", - отметил Парубий.

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Источник: https://censor.net.ua/n3113533
 
   
 Топ комментарии
 
И шо? Теперь правильно будет "Гражданскіх отсєчь" "Відсікти цивільних"? Верховная рада в четверг рассмотрит "языковой закон", - Парубий - Цензор.НЕТ 2064
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И правильно делают. Пока украинский не вытеснит практически русский, будет у нас куча латентных сепаров.
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Лысый коротышка И правильно делают. Пока украинский не вытеснит практически русский, будет у нас куча латентных сепаров.

У тебя вижу украинский уже вытеснил русский. Как всегда, принцип порохобота - "п@рднуть в толпе и возмущаться громче всех. Верховна Рада в четвер розгляне "мовний закон", - Парубій - Цензор.НЕТ 8620
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Совет форумчанПравила форума
 
Носятся с этими языковыми законами як дурень из ступою.
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И правильно делают. Пока украинский не вытеснит практически русский, будет у нас куча латентных сепаров.
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Бред.Половина украинцев в быту на разных языках общается.Как раз корупционеры и предатели хорошо выучили украинский
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До чого тут побут?! Такого закону, який би ліз у сферу приватного мововжитку, взагалі бути не може! Цей закон не про це! Він регулює норми та правила користування державною мовою, що стосуються багатьох офіційних сфер життя нашого суспільства, але не вашого приватного життя.
Як розмовляли вдома та з друзями, так і розмовляйте.
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В побуті я спілкуюсь виключно українською мовою. Поза домом, рідними і більшістю друзів - в залежності від ситуації... Але скажіть мені чому я не маю права в УКРАЇНІ на 28 році її незалежності (або 100 років її відновлення) отримувати послуги рідною українською мовою у сфері обслуговування?! Чому у нас до цього часу понад 80 відсотків преси іноземною? Чому наприклад я змушений дивитись Діскавері на кацапському якщо я його асоціюю з язиком вбивць, окупантів, колаборантів і *****? Чому до 2014 року більшість світових бестселерів я міг читати виключно на общепонятном. Слава Богу що наразі завдяки попиту на український продукт нарешті видавництва почали купувати права на переклад світових шедеврів але все ж.... Закон потрібен однозначно і якомога швидше... П.С.
Дякуйте що наш президент поки що Порох - колись, дасть Бог, прийде до влади в Україні націоналіст (людина яка справді понад усе любитиме Україну) тоді все стане на свої місця....
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Лысый коротышка И правильно делают. Пока украинский не вытеснит практически русский, будет у нас куча латентных сепаров.

У тебя вижу украинский уже вытеснил русский. Как всегда, принцип порохобота - "п@рднуть в толпе и возмущаться громче всех.
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Я чудово володію українською мовою. Більше того, в сім'ї, магазинах і т.п. я розмовляю виключно українською. А тут пишу російською історично, а також, щоб дибілам-зрадофілам типу вас було зрозуміліше.
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Тебя бы главным по мобилизации.
Не знаешь мову - в армию не идешь!
Или в 14ом поговорил бы в стиле:
-хлопци, когда окопы роете розмовляйте мовою!
Какой-то контуженный ты?
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Тут я з Вами згідний. Бо справді гидко кацапською навіть заголовок читати: "...языковый закон". Зразу на думку приходить магазин м'ясних продуктів і язики відрізані. І думаєш, що законом регулюється продаж цих язиків. Верховна Рада в четвер розгляне "мовний закон", - Парубій - Цензор.НЕТ 1252
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Когда в конце 80--х Молдова носилась с языком и всякие Нантои из румынии, типа фарион подливали масла в огонь, из Молдовы стали уезжать евреи, русские, украинцы, болгары. Они же Инженеры, врачи, учителя и т.д. молдаване поняли, что ещё немного и в стране останутся одни голимые царане с вечным запахом брынзы. Но потом взялись за голову.
А если завтра массово начнут уезжать врачи, инженеры, финансисты, и т.д. Парубий и фарионы что выиграют? Войну с рашей? Сомневаюсь
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Из стран Балтии много руцкачелюстных на Рассеюшку выехало?
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Ты сравниваешь Прибалтику и Молдову? Прибалтику и Украину?
Даже при СССР попасть в Прибалтику было за счастье. И приехавшие туда свинорусы не для того туда приехали, чтобы оттуда уезжать.И даже если их расстреливать будут они оттуда не сдрыснут.
Почти 30 лет Украина с её потенциалом пытается стать на ноги, и теперь рускомовные начали мешать? Не воры и олигархи, не импотентная власть. Гниды в Киеве намного вреднее рускоговорящих евреев, болгар, гагаузов, молдаван, армян и многих других национальностей.
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Звыняй, но ты же сравниваешь Молдову и Украину? Или не ты паралели проводить начал? Далее. А в чем проблема, собственно? Что это за украинские граждане, что за 28 лет проживая на украинской земле, не смогли выучить ее как бы родственный славянский язык? Почему подобное предложение они воспринимают как личное оскорбление? Что не так с такими "русскоязычными"? В быту пользуйтесь хоть китайским. Но в госучреждениях исключительно украинский. Точка.
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согласен. В госорганах, на госслужбе и т.д. - только УКРАИНСКИЙ. Но в остальном зачем поднимать давление? Так во всех странах - хочешь сделать карьеру и т.д. надо, НАДО знать государственный язык.
А в быту-магазине, автобусе, на стадионе - хоть на языке майя. От этого что - этот чел второго сорта? даже если у него украинский паспорт
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Вот и хорошо, что у нас есть точки соприкосновения. Этот языковой закон, насколько я понимаю, должен стимулировать изучение украинского, а не гнобить другие языки. А байки про "второй" и "третий " сорт придумали кремлевские политологи для Януковича, когда он еще в 2004 году рвался в Президенты.
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Якщо за 30 років людина не може вивчити ази мови тієї країни, де вона мешкає, то може в неї щось не так із розумовими здібностями? Тож, можливо, у неї і професійні якості на такому ж рівні?
До того ж мовний закон нікуди нікого не "витискає" і не лізе у чиюсь приватну комунікативну сферу. Він радше надає інструменти для захисту права українців на користування своєю державною мовою. Вимоги до знання державної мови встановлюються лише для тих, хто представляє цю державу та працює у її структурах. І це цілком природньо, нічого "кримінального" в цьому немає.
І не треба змішувати проблему антикорупційної боротьби з необхідністю регулювання вживання державної мови в різних офіцйних сферах нашого життя. Це різні речі, рух у цих напрямках має відбуватися паралельно, а не так, що спочатку одне, а потім інше.
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тебе сколько тварей назвать, которые спилкуются чисто украинской мовой, ходят в вышиванках, во сне кричат гаслы, но по сути враги украинцев и страны?
про русскоговорящих ребят в окопах Донбасса говорить не буду - ты про это не поймешь
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кто мешает в госорганах говорить на государственном?чинуша ОБЯЗАН на нем работать и общаться.
Как в Молдове? Государственный-румынский. Но в южных районах,где много болгар, гагаузов. все чинуши работают на румынском. И справки документы делают на румынском. А вот по просьбе заявителя, в судах и т.д. общение и документы могут быть и на русском.
???
Ну нельзя же быть таким туголобым. такие патриоты как ты вынуждают, ВЫНУЖДАЮТ русскоговорящих думать о эмиграции. Украина от этого, без классных врачей, инженеров, ученых точно не выиграет.
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Ага и русскоязычных воинов надо всех демобилизовать - непорядок! Нечем, блд, больше парламенту заниматься...
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Олег Петрович ed2c8e0a - Действительно - давно уже приняли бы украинский как единственный в держ.употреблении и в медиа электронных и печатных.... - и точка...

Вата любит когда с ней по жостче.... Верховная рада в четверг рассмотрит "языковой закон", - Парубий - Цензор.НЕТ 1455
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Так уже есть.Но они 5 лет языками занимаются и тарифы повышают,но не сажают в тюрьму коррупционеров.
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Нам 23 роки розказували, що мовне питання не на часі, що є важливіші завдання. І до чого це все привело? Трудова міграція після криз 1998 і 2008 - це теж було через мову, як дехто пише?

Якби ще Кучма замість того, щоб розділяти українців для зіштовхування їх перед виборами, займався єднанням зі втіленням державної мовної політики насамперед у сфері освіти, то ми мали б на сьогодні 2 покоління школярів, які були б ідейними українцями, а не якесь гімно типу Маруф та Анни-Марії. Можливо і війни б не було, бо рускій мір лишався б лише у головах старих пердунів.
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И шо? Теперь правильно будет "Гражданскіх отсєчь" "Відсікти цивільних"? Верховная рада в четверг рассмотрит "языковой закон", - Парубий - Цензор.НЕТ 2064
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Эээ. А что именно будут рассматривать? Надеюсь, не собираются идти на уступки разным ******** и владельцам нестандартных челюстей?
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А пятница выходной?
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Пять лет назад приняли. Что опять не так? Хотите уволить Авакова? 😉
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5 років тому відмінили закон Ківалова-Колєсніченка, але Турчинов ту постанову так і не підписав. Лише потім КС визнав закон Кі-Ко неконституційним.
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Нічого не прийняли тоді!
Цей закон був потрібний дуже давно! Ну, хоч так. Краще пізно, аніж ніколи.
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Ось тема срачу у скабєєвих.
Зараз вони скиглять по тих хитро трахнутих співачок.
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Если не будет серьезного наказания за невыполнение, то его можно хоть 20 раз принимать, выполнять закон никто не будет.
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как выборы - так язык
может лучше носителям послабление сделаем -там газ по нормальной цене, жкх. проезд продукты Верховна Рада в четвер розгляне "мовний закон", - Парубій - Цензор.НЕТ 8404
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В Европу не возьмут, в ряде стран несколько языков являются государственными.
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Кого не возьмут? Украина и так в Европе. В отличии от лишнехромосомных балалаечников.
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аж, не віриться, що вже через місяць всіх цих порхатих картавих поцрійотів вже не буде в Україні! Щоб не відсвічували навіть огидними мордяками!
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Основной вопрос-МОВА..Усе проблемы Украины решит...Нищета и прозябание основной массы народа, как то побоку...Если такие дегенераты, и в следующей Раде , заседать будут, пипец стране..
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Мноoг лет прожила за границей. НИКОГДА не возникая вопрос на каком языке говорить! Пол села говорят на украинском, пол на русском .Прекрасно понимаем друг друга! Поем песни на праздниках на обоих языках! Когда в стране политикам нечего делать, тогда поднимается языковый вопррос. Зачем ссорить соседей, семьи и тд?
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До чого тут мова, якою Ви користуєтесь у побуті та при спілкуванні з друзями? Закон не про це.
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Нарешті!
Скільки вже можна тягнути?
Давно був потрібний цей інструмент регулювання вживання державної мови у багатьох сферах. А головне - там будуть підстави для захисту права на користування українсьою мовою у багатьох випадках. Підстав, яких досі на законодавчому рівні немає!
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когда будешь думать о рускоязычных вшах, не забывай об украинских гнидах
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реально, маємо експансію йєзика. Та ви на форум цензора гляньте. Мова займає нішу канцеляриту у вигляді покруча - кальки з російських ідіом
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВерховная Рада в четверг рассмотрит "языковой закон", - Парубий
 
 
 
 
 
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