 Верховная Рада в четверг рассмотрит "языковой закон", - Парубий

Об этом сообщил спикер Рады Андрей Парубий в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Предлагается следующая повестка дня работы парламента. Вторник: блок нацбезопасности и обороны, Закон о ГБР. Среда: ратификации, рассмотрение законопроекта о "сплит ". Четверг: блок культуры и духовности, законопроект о государственном языке №5670д", - отметил Парубий.
Як розмовляли вдома та з друзями, так і розмовляйте.
Дякуйте що наш президент поки що Порох - колись, дасть Бог, прийде до влади в Україні націоналіст (людина яка справді понад усе любитиме Україну) тоді все стане на свої місця....
У тебя вижу украинский уже вытеснил русский. Как всегда, принцип порохобота - "п@рднуть в толпе и возмущаться громче всех.
Не знаешь мову - в армию не идешь!
Или в 14ом поговорил бы в стиле:
-хлопци, когда окопы роете розмовляйте мовою!
Какой-то контуженный ты?
А если завтра массово начнут уезжать врачи, инженеры, финансисты, и т.д. Парубий и фарионы что выиграют? Войну с рашей? Сомневаюсь
Даже при СССР попасть в Прибалтику было за счастье. И приехавшие туда свинорусы не для того туда приехали, чтобы оттуда уезжать.И даже если их расстреливать будут они оттуда не сдрыснут.
Почти 30 лет Украина с её потенциалом пытается стать на ноги, и теперь рускомовные начали мешать? Не воры и олигархи, не импотентная власть. Гниды в Киеве намного вреднее рускоговорящих евреев, болгар, гагаузов, молдаван, армян и многих других национальностей.
А в быту-магазине, автобусе, на стадионе - хоть на языке майя. От этого что - этот чел второго сорта? даже если у него украинский паспорт
До того ж мовний закон нікуди нікого не "витискає" і не лізе у чиюсь приватну комунікативну сферу. Він радше надає інструменти для захисту права українців на користування своєю державною мовою. Вимоги до знання державної мови встановлюються лише для тих, хто представляє цю державу та працює у її структурах. І це цілком природньо, нічого "кримінального" в цьому немає.
І не треба змішувати проблему антикорупційної боротьби з необхідністю регулювання вживання державної мови в різних офіцйних сферах нашого життя. Це різні речі, рух у цих напрямках має відбуватися паралельно, а не так, що спочатку одне, а потім інше.
про русскоговорящих ребят в окопах Донбасса говорить не буду - ты про это не поймешь
Как в Молдове? Государственный-румынский. Но в южных районах,где много болгар, гагаузов. все чинуши работают на румынском. И справки документы делают на румынском. А вот по просьбе заявителя, в судах и т.д. общение и документы могут быть и на русском.
???
Ну нельзя же быть таким туголобым. такие патриоты как ты вынуждают, ВЫНУЖДАЮТ русскоговорящих думать о эмиграции. Украина от этого, без классных врачей, инженеров, ученых точно не выиграет.
Вата любит когда с ней по жостче....
Якби ще Кучма замість того, щоб розділяти українців для зіштовхування їх перед виборами, займався єднанням зі втіленням державної мовної політики насамперед у сфері освіти, то ми мали б на сьогодні 2 покоління школярів, які були б ідейними українцями, а не якесь гімно типу Маруф та Анни-Марії. Можливо і війни б не було, бо рускій мір лишався б лише у головах старих пердунів.
Гражданскіх отсєчь""Відсікти цивільних"?
Цей закон був потрібний дуже давно! Ну, хоч так. Краще пізно, аніж ніколи.
Зараз вони скиглять по тих хитро трахнутих співачок.
может лучше носителям послабление сделаем -там газ по нормальной цене, жкх. проезд продукты
Скільки вже можна тягнути?
Давно був потрібний цей інструмент регулювання вживання державної мови у багатьох сферах. А головне - там будуть підстави для захисту права на користування українсьою мовою у багатьох випадках. Підстав, яких досі на законодавчому рівні немає!