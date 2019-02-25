 Верховная Рада в четверг рассмотрит "языковой закон", - Парубий

Об этом сообщил спикер Рады Андрей Парубий в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

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"Предлагается следующая повестка дня работы парламента. Вторник: блок нацбезопасности и обороны, Закон о ГБР. Среда: ратификации, рассмотрение законопроекта о "сплит ". Четверг: блок культуры и духовности, законопроект о государственном языке №5670д", - отметил Парубий.

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