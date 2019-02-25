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Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 У Гандзюк был конфликт с Порошенко. Будет честное расследование, когда Тимошенко станет президентом, - Мангер

Председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер заявляет, что активистка Екатерина Гандзюк, в причастности к убийству которой его подозревают, имела конфликты с различными властными структурами и даже с президентом Петром Порошенко.

Об этом Мангер заявил в интервью УП, передает Цензор.НЕТ.

"Да у нее был конфликт и с прокуратурой! У нее конфликт был с президентом Украины, почитайте ее посты относительно Порошенко. Я почитал, так она всех поливала", - рассказал Мангер.

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Он утверждает, что является жертвой по делу об убийстве и виновен только в том, что знал подозреваемого в организации убийства Гандзюк Алексея Левина.

"Я сегодня являюсь жертвой, поскольку я знал господина Левина. Но недавно я встретил в том же "Сандро" человека, который с Левин имел бизнес. Я спросил: "А тебя опрашивали?". Но нет, даже не приезжали, не приглашали. А зачем? Никто не отрабатывал круг подозреваемых, с кем он общался, с кем имел бизнес. Никто ни разу не отработал круг подозреваемых. Но так как в этом кругу есть Мангер, он его знал, то давайте на него. А сколько "Николаевичей" может быть в том кругу? Много", - объяснил Мангер.

Мангер не отрицает, что Гандзюк могла с ним конфликтовать, но, говорит, сам с ней конфликтов не имел.

"Может, у нее был со мной конфликт, а я этого не знал. Но у меня с ней не было конфликта. Лично я один раз с ней общался в 2015 году, как раз когда меня принимали в партию. Она встала во время заседания и задала вопрос, был ли я членом Партии регионов. Я ответил, что не был", - добавил он.

Мангер говорит, что к убийству Гандзюк может быть причастен экс-глава УСБУ Херсонской области Данило Доценко, который сейчас возглавляет Департамент защиты национальной государственности СБУ, а ранее требовал, чтобы Мангер вышел из партии "Батькивщина".

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"Когда господин Доценко был здесь, он меня неоднократно приглашал к себе. В присутствии других силовиков был один вопрос: "Покинь "Батькивщину", тогда останешься председателем областного совета. У меня задача – чтобы тебя не было на посту главы областного совета от "Батькивщины"", - сказал Мангер.

Он заявляет, что Гандзюк якобы тесно сотрудничала с СБУ.

"Знаю, что она тесно с ним сотрудничала, он об этом говорил", - подчеркнул председатель Херсонского облсовета.

Он также считает странным, что в деле об убийстве исчезли телефон и планшет Ганздюк, которые после ее смерти ее же отец отдал якобы друзьям Екатерины.

"И телефон, и планшет исчезают. Их нет в материалах следствия, в материалах дела. А в телефоне же есть информация, с кем она общалась. Почему эти телефоны до сих пор не найдены и не приобщены к делу? Значит, там есть что-то, что кто-то не хочет, чтобы было доступной информацией?"" - спрашивает Мангер.

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Он также намекает, что Ганзюк могли физически уничтожить.

"В палате интенсивной терапии в воскресенье умирает человек, который должен был уже выписываться на реабилитацию (по данным издания, Екатерине Гандзюк еще должны были провести операции по пересадке кожи, и речь о реабилитации на тот момент не шла. - Ред.), но потом она умирает. Сначала нам говорят, что из-за тромба, потом, что остановились почки, а потом вообще засекретили все дело и сказали, что смерть наступила в результате ожогов. Где результаты экспертизы? Ее имя используют для дискредитации и в политических играх", - отмечает Мангер.

Он убежден, что виновных в этом деле найдут, только когда президентом станет Юлия Тимошенко.

"Я считаю, что, когда Юлия Владимировна станет президентом, вот тогда этому событию будет дана честная, правовая оценка будет честно завершено расследование, и тогда очень быстро найдутся те, кто это выполнил, заказал", - подытожил Мангер.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

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11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.

Владислав Мангер вернулся в Херсон и 18 февраля вышел на работу.

Источник: https://censor.net.ua/n3113530
 
 
 Топ комментарии
 
Угу. У чиновницы из обладминистрации конфликт с президентом страны.
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Вали все на Пороха, как учит баба Юля...
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Это будет еще одним доказательством того, что виновных в смерти Гандзюк плохо ищут.
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а они вообще ищут? По Гонгадзе, по Шеремету , по небесной сотне по другим нашли?
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Никто до выборов их искать не будет. Следстве в два шага выходит на самих себя.
Попробовали вариант с козлом отпущения. Но Мангер на эту роль не подходит. Слишком много знает.
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Угу. У чиновницы из обладминистрации конфликт с президентом страны.
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И шо? Он у обычного плачущего навзрыд мальчика, так шо кортежи останавливаются, с прэзыдентом друшшба
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уточню.. Гандзюк была чиновником мерии.. а Мангер хотел прибрать все финансове потоки городского бюджета к рукам ,потому что баба Йуля сбросила на Херсонскую область большой план по деньгам на выборы.. Гандзюк мешала Мангеру собирать деньги, вот Мангер и решил её грохнуть.. Си ля ви с косой!
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Пrеступление rаскrыто не вставая с дивана
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Можете не уточнювати. Адепти секти Косатої Месії Вас навіть читати не будуть. Потрібно розуміти, що якби Йуля стала президентом, то Лозинський не сидів би за вбивство. А якщо зараз стане, то Лозинському ще й компенсацію виплатять за державний кошт і вибачатися будуть довго і нудно.
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"топить в СОРТИРЕ" - это как завещал нацлидер?
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Зачем? Надо суд и выяснить виновность каждого...
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суд придется лондонский У Гандзюк був конфлікт із Порошенком. Буде чесне розслідування, коли Тимошенко стане президентом, - Мангер - Цензор.НЕТ 1158
иначе занесут и посадят таджика ну или патриота - тренд такой
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Порошенко её любовник?Он о ней и не слышал до покушения.
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А где в статье говорится про "любовник"? Или вы типичный прием тролля применяете - дополнить текст бредовой отсебятиной и потом эту же отсебятину и высмеять?
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Пора на полиграф ему, пусть там всю правду о всех причастных и рассказывает... У Гандзюк был конфликт с Порошенко. Будет честное расследование, когда Тимошенко станет президентом, - Мангер - Цензор.НЕТ 6453
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Ну раз убийца топит за бабюлю - то нам всем надо брать с него пример ))))
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Он не убийца - он только подозреваемый и не факт, что в чем-то реально виновен.
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Вали все на Пороха, как учит баба Юля...
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тут у половины форума конфликт с ПОПом, думаю гнать на него в данном случае можно только в разрезе его окружения и ставленников У Гандзюк был конфликт с Порошенко. Будет честное расследование, когда Тимошенко станет президентом, - Мангер - Цензор.НЕТ 9340
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Ну и вкус, если пецин метиоризм для вас симфония.
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Зная то, что Порошенко не терпит и не переваривает критику, а также то, что массовую вырубку лесов, против которой боролась Гандзюк, крышует лично кум-генплокулол, это вполне возможно.
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***** самолично тоже не убивал украинцев, вот только его вину это ничуть не приуменьшает.

ЗЫ А риторика у вас один в один как у савушкинских троллей - те применяют эту же самую фразу.
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Неа. У него железное алиби. Он в это время самолично армию будував. С нуля естественна У Гандзюк был конфликт с Порошенко. Будет честное расследование, когда Тимошенко станет президентом, - Мангер - Цензор.НЕТ 9994
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Мало того! Собцтвенными дитками комплектовал минометные пидроздилы!
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А Тимошенко ее просто обожает. Может поэтому она не пустила на свою конференцию журналистов "Прямого"?
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Так это пецины лизоблюды, а не журналисты.
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бедная девушка...
сейчас ее смертью будут шантажировать друг друга
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Барига-мародер Порошенко должен сидеть вместе с Януковичем. Одно кодло.
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у блох был конфликт с собакой. гениально! мало того что это Клим Чугункин, он еще и умственно отсталый с детства.
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Ідіот! Де Гандзюк і де Порошенко? А з двірником із Конотопа у Порошенка немає особистого конфлікту?
Поясніть, жкрнашлюшки,навіщо ви таку дурню друкуєте? Бабло Коломойського животворне працює?
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Со времён Гонгадзе у платной ботни кучмо-рыго-соевого олигархата ничего ни на грамм в головах не изменилось
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Ну? І де ж той порошенко? Перерізає стрічки і контролює фєйсбуки? Чи й не рівень))
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Вот здесь интересно.. - какой то док.фильм ужасов....
Была ли экспертиза?


"Сначала нам говорят, что из-за тромба, потом, что остановились почки, а потом вообще засекретили все дело и сказали, что смерть наступила в результате ожогов. Где результаты экспертизы?Источник: https://censor.net.ua/n3113530"



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я понял, за все свои грехи вали вину на пороха, пипл хавает и поддерживает!
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Ну так сам Аваков так робить, що вже казати про Йуліну шестьорку Мангера! У Гандзюк был конфликт с Порошенко. Будет честное расследование, когда Тимошенко станет президентом, - Мангер - Цензор.НЕТ 9926
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Бабушка с однокомнатной квартиры плохого не посоветует....это ее фирменный стиль... У Гандзюк был конфликт с Порошенко. Будет честное расследование, когда Тимошенко станет президентом, - Мангер - Цензор.НЕТ 5208...правда он уже давно работает на ее оппонентов...
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Сам додумался, или юлька с аваковым подсказали?
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А ще у Гандзюк був конфлікт з Васею Пиндаковим з мармолядового заводу. У третій віковій групі дитячого садочка. І злопам'ятним же виявився Вася! Стільки років чекав! А якщо серйозно, то нехай Катерина з Богом спочиває. Все одно у Мангера і йому подібних немає ні совісті, ні здорового глузду. І честі нести відповідальність за гріхи теж немає. Я не суддя і не можу вважати його винним, але те, що такі, як він гріхів мають по самі вуха при любові до грошей і корита - це факт.
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Ахаха)))))) у"Гандзюк был конфликт с Порошенко",т е у моськи был конфликт со слоном)))) да что ж вы так проигрывать не умеете, дятлы какие то...
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Был конфликт? Да подтверждаю с Василием из села Задрипинск у Порошенко конфликт и ещё у Порошенко конфликт с Вадимом из хутора Козлодобовых не разрешает ему покупать водку после 23.00
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Н-да... Бараны бьют в барабаны. Кожу для них дают сами бараны (с).
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Кожен бютівець повине навчиться брехать як Юля.Конфлікт у клерка міськради з президентом,це шось тіпа як у мене конфлікт з туарегами.Не знаю хто це і де це. У Гандзюк был конфликт с Порошенко. Будет честное расследование, когда Тимошенко станет президентом, - Мангер - Цензор.НЕТ 1565
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в стране было три абсолютных зла,одно народ убрал,осталось два.Единственое что радует в этой свистопляске так то что эти двое готовы сожрать друг друга,а может и сожрут(так хотелось бы) ,тем самым дадут дорогу другим более достойным чем они управлять страной
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Нервова словесна активнисть Мангера свідчить про його пряму причетність до цього вбивства.
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Несчастную покойницу используют в своих интересах все кому не лень ((( А кто нибудь помнит такую фамилию - *Ноздровська* за которую рвали майки еще недавно в похожей ситуации!!!!
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А чего вы удивляетесь, мол она мелка для Порошенко?
Ведь и Кучма с Гонгадзе был из разных лиг и миров. Но вы-же захавали ФСБешную сказку, что Кучма убил того яко-бы журналиста?
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Голова обертом. Конфліктувала з самим президентом, співробітничала з СБУ,"посилала" поліцію, керівників області. Так хто ж вона? Позаштатний співробітник, чи чийсь штатний?!!
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Маячня вбивці. Хто така Манзюк, що вона могла ділити з президентом. Господи, я в шоці, як люлькини вбивці, хочуть уникнути відповідальності.
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Гандзюк поливала Порошенка в І-неті і тому він вірішив її ліквідувати ! ))) Начувайтеся порохофоби цього форуму - ви в небезпеці ! Порошенко слідкує за вами і вже дав наказ ССО про вашу ліквідацію ! )))
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Це хуцпа!
Давайте згадаємо еврейського класика Шолом Алейхема.
У хлопчика Мотла був двоюрідний брат Еля. Цей шлимазл, за що б не взявся нічого у нього не виходило. Якось Мотл, від золовки Брохи почув, що причина у тому, що у Елі замало хуцпи.
Мотл у хедері спитав у меламеда, що то таке «хуцпа»?
Меламед Бойаз сказав:
- Ти хочеш знати що таке хуцпа, хлопчику? Уяви, ти прибіг на крик і бачиш людину з закривавленим ножем над трупом. Ти питаєш: «Що сталося?», а він всовує тобі в руки ніж і кричить: «ТИ УБИВЦЯ!», а потім у судах клянеться, що сам бачив як ти зарізав жертву! Ось що таке хуцпа!
Мотл нічого не зрозумів і вирішив, що не так уже погано,що у Елі нема хуцпи, бо не маючи цієї чудодійної властивості він точно нікого не заріже і не опиниться на каторзі.
А у Йуліі та у Зєлі її з надлишком!
Вся передвиборча риторика Тимошенко та Зеленського це хуцпа! Те що каже Мангер це хуцпа!
І тільки не шийте мені антисемітизм! Це не я, це Шолом Алейхем таке сказав!
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млять сама катя говорила про конфлит с ментами и мангером а этот лысый член уже пороха приплел.и еще президентом будет опять порох в крайнем случае зеленский ну уж никак не баба жуля
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Это лайфхак для всех преступников, которых поймали... Пользуйтесь... У Гандзюк був конфлікт із Порошенком. Буде чесне розслідування, коли Тимошенко стане президентом, - Мангер - Цензор.НЕТ 42
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Будет честное расследование, когда Тимошенко станет президентом
У Гандзюк був конфлікт із Порошенком. Буде чесне розслідування, коли Тимошенко стане президентом, - Мангер - Цензор.НЕТ 2846
Т.е никогда!
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Будет честное расследование, когда Тимошенко станет президентом.

Влажные мечты МИЛФы с косой , ага! фак.т на рыло :У Гандзюк був конфлікт із Порошенком. Буде чесне розслідування, коли Тимошенко стане президентом, - Мангер - Цензор.НЕТ 3020
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Сейчас выдадут методички, подтянутся боты и выяснится, что Порошенко и Ленина убил, и цезаря он заказ и на медведчука покушение из 120млн человек организовал и т.п.
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Обвішався тризубами і думає, що схожий на патріота? Твою тимошенчиху ще будуть разом з тобою судити.
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если кандидато в президенто не стесняется брать на вооружение лозунги вв путина, то почему вы считаете, что он не может брать пример с него и во всем остальном?
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Генерал СБУ, був, президент,є, остався Господь...
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2015-й рік
Владислав Мангер захотів спробувати себе в політиці.
На місцевих виборах він вирішив поборотись за крісло міського голови Херсона від ВО «Батьківщина». Тоді не обійшлося без скандалу.

Як зазначається на сайті громадської організації ЧЕСНО, на знак протесту проти висування саме Мангера деякі партійці зі стажем покинули «Батьківщину».
Тоді ж з цієї партії вийшла й Катерина Гандзюк.
«Катерина пішла з «Батьківщини» через те, що туди прийшов Мангер.

Вона говорила, що він купив собі місце за великі гроші. Знаючи, що це за людина, як він очолював податкову в часи Януковича, як він прийшов у політику, то це для неї було не припустимо, і вона була проти», - розповів DW друг Катерини Гандзюк, регіональний кореспондент газети «День» Іван Антипенко.
https://glavcom.ua/digest/sprava-gandzyuk-hto-takiy-vladislav-manger-pidozryuvaniy-u-prichetnosti-do-vbivstva-569230.html
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Кому отец Гандзюк сразу после смерти дочери отдал вещдоки - телефон и ноутбук? Тишина со стороны СБУ, ведущее следствие.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ Гандзюк был конфликт с Порошенко. Будет честное расследование, когда Тимошенко станет президентом, - Мангер
 
 
 
 
 
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