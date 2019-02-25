 У Гандзюк был конфликт с Порошенко. Будет честное расследование, когда Тимошенко станет президентом, - Мангер

Об этом Мангер заявил в интервью УП, передает Цензор.НЕТ.
"Да у нее был конфликт и с прокуратурой! У нее конфликт был с президентом Украины, почитайте ее посты относительно Порошенко. Я почитал, так она всех поливала", - рассказал Мангер.
Он утверждает, что является жертвой по делу об убийстве и виновен только в том, что знал подозреваемого в организации убийства Гандзюк Алексея Левина.
"Я сегодня являюсь жертвой, поскольку я знал господина Левина. Но недавно я встретил в том же "Сандро" человека, который с Левин имел бизнес. Я спросил: "А тебя опрашивали?". Но нет, даже не приезжали, не приглашали. А зачем? Никто не отрабатывал круг подозреваемых, с кем он общался, с кем имел бизнес. Никто ни разу не отработал круг подозреваемых. Но так как в этом кругу есть Мангер, он его знал, то давайте на него. А сколько "Николаевичей" может быть в том кругу? Много", - объяснил Мангер.
Мангер не отрицает, что Гандзюк могла с ним конфликтовать, но, говорит, сам с ней конфликтов не имел.
"Может, у нее был со мной конфликт, а я этого не знал. Но у меня с ней не было конфликта. Лично я один раз с ней общался в 2015 году, как раз когда меня принимали в партию. Она встала во время заседания и задала вопрос, был ли я членом Партии регионов. Я ответил, что не был", - добавил он.
Мангер говорит, что к убийству Гандзюк может быть причастен экс-глава УСБУ Херсонской области Данило Доценко, который сейчас возглавляет Департамент защиты национальной государственности СБУ, а ранее требовал, чтобы Мангер вышел из партии "Батькивщина".
"Когда господин Доценко был здесь, он меня неоднократно приглашал к себе. В присутствии других силовиков был один вопрос: "Покинь "Батькивщину", тогда останешься председателем областного совета. У меня задача – чтобы тебя не было на посту главы областного совета от "Батькивщины"", - сказал Мангер.
Он заявляет, что Гандзюк якобы тесно сотрудничала с СБУ.
"Знаю, что она тесно с ним сотрудничала, он об этом говорил", - подчеркнул председатель Херсонского облсовета.
Он также считает странным, что в деле об убийстве исчезли телефон и планшет Ганздюк, которые после ее смерти ее же отец отдал якобы друзьям Екатерины.
"И телефон, и планшет исчезают. Их нет в материалах следствия, в материалах дела. А в телефоне же есть информация, с кем она общалась. Почему эти телефоны до сих пор не найдены и не приобщены к делу? Значит, там есть что-то, что кто-то не хочет, чтобы было доступной информацией?"" - спрашивает Мангер.
Он также намекает, что Ганзюк могли физически уничтожить.
"В палате интенсивной терапии в воскресенье умирает человек, который должен был уже выписываться на реабилитацию (по данным издания, Екатерине Гандзюк еще должны были провести операции по пересадке кожи, и речь о реабилитации на тот момент не шла. - Ред.), но потом она умирает. Сначала нам говорят, что из-за тромба, потом, что остановились почки, а потом вообще засекретили все дело и сказали, что смерть наступила в результате ожогов. Где результаты экспертизы? Ее имя используют для дискредитации и в политических играх", - отмечает Мангер.
Он убежден, что виновных в этом деле найдут, только когда президентом станет Юлия Тимошенко.
"Я считаю, что, когда Юлия Владимировна станет президентом, вот тогда этому событию будет дана честная, правовая оценка будет честно завершено расследование, и тогда очень быстро найдутся те, кто это выполнил, заказал", - подытожил Мангер.
Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.
Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.
Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.
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11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".
15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.
Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.
Владислав Мангер вернулся в Херсон и 18 февраля вышел на работу.
Попробовали вариант с козлом отпущения. Но Мангер на эту роль не подходит. Слишком много знает.
иначе занесут и посадят таджика ну или патриота - тренд такой
ЗЫ А риторика у вас один в один как у савушкинских троллей - те применяют эту же самую фразу.
сейчас ее смертью будут шантажировать друг друга
Поясніть, жкрнашлюшки,навіщо ви таку дурню друкуєте? Бабло Коломойського животворне працює?
Была ли экспертиза?
"Сначала нам говорят, что из-за тромба, потом, что остановились почки, а потом вообще засекретили все дело и сказали, что смерть наступила в результате ожогов. Где результаты экспертизы?Источник: https://censor.net.ua/n3113530"
Ведь и Кучма с Гонгадзе был из разных лиг и миров. Но вы-же захавали ФСБешную сказку, что Кучма убил того яко-бы журналиста?
Давайте згадаємо еврейського класика Шолом Алейхема.
У хлопчика Мотла був двоюрідний брат Еля. Цей шлимазл, за що б не взявся нічого у нього не виходило. Якось Мотл, від золовки Брохи почув, що причина у тому, що у Елі замало хуцпи.
Мотл у хедері спитав у меламеда, що то таке «хуцпа»?
Меламед Бойаз сказав:
- Ти хочеш знати що таке хуцпа, хлопчику? Уяви, ти прибіг на крик і бачиш людину з закривавленим ножем над трупом. Ти питаєш: «Що сталося?», а він всовує тобі в руки ніж і кричить: «ТИ УБИВЦЯ!», а потім у судах клянеться, що сам бачив як ти зарізав жертву! Ось що таке хуцпа!
Мотл нічого не зрозумів і вирішив, що не так уже погано,що у Елі нема хуцпи, бо не маючи цієї чудодійної властивості він точно нікого не заріже і не опиниться на каторзі.
А у Йуліі та у Зєлі її з надлишком!
Вся передвиборча риторика Тимошенко та Зеленського це хуцпа! Те що каже Мангер це хуцпа!
І тільки не шийте мені антисемітизм! Це не я, це Шолом Алейхем таке сказав!
Т.е никогда!
Влажные мечты МИЛФы с косой , ага! фак.т на рыло :
Владислав Мангер захотів спробувати себе в політиці.
На місцевих виборах він вирішив поборотись за крісло міського голови Херсона від ВО «Батьківщина». Тоді не обійшлося без скандалу.
Як зазначається на сайті громадської організації ЧЕСНО, на знак протесту проти висування саме Мангера деякі партійці зі стажем покинули «Батьківщину».
Тоді ж з цієї партії вийшла й Катерина Гандзюк.
«Катерина пішла з «Батьківщини» через те, що туди прийшов Мангер.
Вона говорила, що він купив собі місце за великі гроші. Знаючи, що це за людина, як він очолював податкову в часи Януковича, як він прийшов у політику, то це для неї було не припустимо, і вона була проти», - розповів DW друг Катерини Гандзюк, регіональний кореспондент газети «День» Іван Антипенко.
https://glavcom.ua/digest/sprava-gandzyuk-hto-takiy-vladislav-manger-pidozryuvaniy-u-prichetnosti-do-vbivstva-569230.html