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Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Порошенко (16419) Тимошенко (24151) Гандзюк (248) Мангер (63) Доценко (2)

 Будет честное расследование, когда Тимошенко станет президентом. У Гандзюк был конфликт с Порошенко, - Мангер

Председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер заявляет, что активистка Екатерина Гандзюк, в причастности к убийству которой его подозревают, имела конфликты с различными властными структурами и даже с президентом Петром Порошенко.

Об этом Мангер заявил в интервью УП, передает Цензор.НЕТ.

"Да у нее был конфликт и с прокуратурой! У нее конфликт был с президентом Украины, почитайте ее посты относительно Порошенко. Я почитал, так она всех поливала", - рассказал Мангер.

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Он утверждает, что является жертвой по делу об убийстве и виновен только в том, что знал подозреваемого в организации убийства Гандзюк Алексея Левина.

"Я сегодня являюсь жертвой, поскольку я знал господина Левина. Но недавно я встретил в том же "Сандро" человека, который с Левин имел бизнес. Я спросил: "А тебя опрашивали?". Но нет, даже не приезжали, не приглашали. А зачем? Никто не отрабатывал круг подозреваемых, с кем он общался, с кем имел бизнес. Никто ни разу не отработал круг подозреваемых. Но так как в этом кругу есть Мангер, он его знал, то давайте на него. А сколько "Николаевичей" может быть в том кругу? Много", - объяснил Мангер.

Мангер не отрицает, что Гандзюк могла с ним конфликтовать, но, говорит, сам с ней конфликтов не имел.

"Может, у нее был со мной конфликт, а я этого не знал. Но у меня с ней не было конфликта. Лично я один раз с ней общался в 2015 году, как раз когда меня принимали в партию. Она встала во время заседания и задала вопрос, был ли я членом Партии регионов. Я ответил, что не был", - добавил он.

Мангер говорит, что к убийству Гандзюк может быть причастен экс-глава УСБУ Херсонской области Данило Доценко, который сейчас возглавляет Департамент защиты национальной государственности СБУ, а ранее требовал, чтобы Мангер вышел из партии "Батькивщина".

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"Когда господин Доценко был здесь, он меня неоднократно приглашал к себе. В присутствии других силовиков был один вопрос: "Покинь "Батькивщину", тогда останешься председателем областного совета. У меня задача – чтобы тебя не было на посту главы областного совета от "Батькивщины"", - сказал Мангер.

Он заявляет, что Гандзюк якобы тесно сотрудничала с СБУ.

"Знаю, что она тесно с ним сотрудничала, он об этом говорил", - подчеркнул председатель Херсонского облсовета.

Он также считает странным, что в деле об убийстве исчезли телефон и планшет Ганздюк, которые после ее смерти ее же отец отдал якобы друзьям Екатерины.

"И телефон, и планшет исчезают. Их нет в материалах следствия, в материалах дела. А в телефоне же есть информация, с кем она общалась. Почему эти телефоны до сих пор не найдены и не приобщены к делу? Значит, там есть что-то, что кто-то не хочет, чтобы было доступной информацией?"" - спрашивает Мангер.

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Он также намекает, что Ганзюк могли физически уничтожить.

"В палате интенсивной терапии в воскресенье умирает человек, который должен был уже выписываться на реабилитацию (по данным издания, Екатерине Гандзюк еще должны были провести операции по пересадке кожи, и речь о реабилитации на тот момент не шла. - Ред.), но потом она умирает. Сначала нам говорят, что из-за тромба, потом, что остановились почки, а потом вообще засекретили все дело и сказали, что смерть наступила в результате ожогов. Где результаты экспертизы? Ее имя используют для дискредитации и в политических играх", - отмечает Мангер.

Он убежден, что виновных в этом деле найдут, только когда президентом станет Юлия Тимошенко.

"Я считаю, что, когда Юлия Владимировна станет президентом, вот тогда этому событию будет дана честная, правовая оценка будет честно завершено расследование, и тогда очень быстро найдутся те, кто это выполнил, заказал", - подытожил Мангер.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

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11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.

Владислав Мангер вернулся в Херсон и 18 февраля вышел на работу.

Источник: https://censor.net.ua/n3113530
 
   
 Топ комментарии
 
Угу. У чиновницы из обладминистрации конфликт с президентом страны.
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Вали все на Пороха, как учит баба Юля...
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Лес кругляк - вот какой .

Кстати , на суде Мангер привёл протоколы голосование в облраде по мараторию вырубки леса .
Он же , Мангер , предложил ввести мараторий и он же убедил прогосовать !

А как известно именно Педро проталкивает продажу на Запад леса . Его же структуры и проводят схемы по переобуванию кругляка в "дрова" !

Про это "Схемы" ни раз снимали репортажи ...

Так шо , у Педро больше причин не любить Катю , чем у Мангера .

Хотя , как по мне преступление шлаковое и организвали его дегенераты , к коим оба означенных лиц ну никак не подходят !

Любое расследование тяжкого преступления , связанного с насилием всегда начинает с психологического портрета убийцы , организатора и заказчика .
Так вот вся тройка -- тупицы . Цель не достигнута , Катя ещё 2 месяца могла говорить и рассказывать что угодно . Катя могла вылечиться . Такое преступление вообще дибилизм полный !
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Циничный Бандера,Украина -агрессор и много чого Мальдивский неоднократно повторял занадто часто!Явно по Фрейду!
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Гаврилюк сам облил себя бензином , Гандзюк сама облила себя кислотой , селянин сам себе голову отрезал - Лозинский
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Неупереджене розслідування, коли Генеральний прокурор кум Порошенка, це так само як в путіна можна сподіватися на "справедливе" розслідування. Всім очевидно, що Порошенко створив собі власну "державу" яка має його охороняти від правових неприємностей і механізм репресій щодо опонентів. І як всі ми бачимо, Порошенко цим активно користується
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Это с позволения Пороха у нас в стране убивают активистов, не расследуют дела Небесной Сотни и потерь на Востоке по вине командования! Суды, полиция, прокуратура - всё то же! За 2018 год было изъято у коррупционеров 5 тысяч долларов (5 000$)! И это тот человек, который обещал бороться с коррупцией!!! Буде чесне розслідування, коли Тимошенко стане президентом. У Гандзюк був конфлікт із Порошенком, - Мангер - Цензор.НЕТ 9180
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Обіцянки цяцянки, а ЛОХи вірять, на те вони і ЛОХи.
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Ну от,а я вже почав переживати,ну звичайно ж Гандзюк замовив найголовніший барига країни.
Цікавіше,кому з кацапських технологів ЮВТ прийшла в безмозку голову така "чудова" ідея.
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Есть же такие мрази которые в своих интересах используют память об умерших. Что б вас падлы покрутило!
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Интересно как далеко может зайти Юля для достижения своих целей. Или лучше об этом не думать!
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то ві теж из тєх такие мрази которые в своих интересах используют память об умерших
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Куда бы она не зашла , итог её ожидает один и тот же . .
Буде чесне розслідування, коли Тимошенко стане президентом. У Гандзюк був конфлікт із Порошенком, - Мангер - Цензор.НЕТ 9218 ..
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Чего это понесло!? Скажете, что у меня нет конфликта с ******? Я его ****** называю и это уже конфликт.
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У Гандзюк був конфлікт з "Батьківщиною", а не з БПП.
Вона покинуля ряди "Батьківщини", а не БПП.
Тому мотив помститися був у "Батьківщини", а не в БПП.
Якщо Мангер брехатиме суду, то він отримає додаткову статтю Кримінального кодексу.
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Так, у "Батьківщини" був мотив. Мій знайома розповідала як її особисто приймала в партію Тимошенко. Вона підвела її до вікна, показала в бік кладовища, що виднілося віддалік і сказала: Запам'ятай, вихід з партії у тебе один.
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Всем тем, кто пропагандонит указывает"на несравнимость "масштабов" Порошенко и Гандзюк:
А сам Порошенко так не считал!... Только приврал зачем-то (хотя и не в первый раз)...

Сергей Гайдай 16 декабря в 20:37
Я не был близок с Катерина Гандзюк. Но так случилось, что мы регулярно общались и иногда переписывались. Она слушала мои доклады в УШПС. Я многого не знаю про неё и про ее жизнь. Но то, что я точно знаю из нашего общения - она негативно относилась к президентству Порошенко, к его окружению и к тому, что происходит в стране при таком призиденте. Считала что коррупция и псевдопатриотизм, которые пышным цветом расцвели в последние годы - это следствие его стиля правления. Тут мы с ней были единомышленниками . Так что заявление президента на сегодняшней пресс-конференции о том, что его поддерживала Катерина Ганзюк - наглая и хамская брехня. Хотя постоянное враньё - это тоже его фирменный стиль.
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А кого Гунзюк поддерживала ,"Батькивщину"? Почему же она покинула столь "кристально чистую" партию? Наглая и хамская брехня сейчас льется со рта Мангера,и четко вырисовывается кому выгодно было подставить Пороха, убивать обливая кислотой способ не из надежных , девочку видать хотели припугнуть для убийств есть более действенные способы, ведь после кислоты можно и выжить ,девочка умерла не сразу ,но даже она не смогла понять кто это совершил,а соучастник преступления Мангер- все знает, сейчас ,чтобы спасти свою шкуру,ему приходиться надееться что Ю. В. придет на помощь и отмажет его,а сделать она это сможет только став президентом,совпадение ?Вряд ли.
И какой то бабский способ напугать - облить кислотой, такое придумать могло только женское существо ,трясущееся за свою внешность.
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Вы меня в чём-то пытаетесь убедить или занимаетесь самогипнозом???... Давайте немного подождём!
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А вы чем тут занимаетесь,самоудовлетворением? Гипноз от логических размышлений отличить не можете? Почему подозреваемый в покушении ждет президенства Тимошенко как спасения ?
Всем известно ,что Катя покинула ряды Батькивщины ,разочаровавшись в этой партии полностью.
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Милочка,
1) Я ни слова не писала ни о чём из того, что Вы изволили упоминать!
2) Для особо тупых и непонятливых ещё раз повторяю: я писала о сравнимости/несравнимости "масштабов" Порошенко и Гандзюк, и о лжи Порошенко о Гандзюк!!
3) Если расчитываете "развести срач/побросаться какашками/поиграть в пинг-понг постами" - то - извините, но я этим не интересуюсь!!!
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Не обязательно быть тупым при понимании, значительно больше тупых, выдающих свои выдумки за абсолютную истину.
Псевдо-патриотизм? А что такое патриотизм? Перейти в наступление и дойти до Камчатки? Оставить законы, которые были ранее и не согласовывать законодательства с ЕС?
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Дружище , с этим .... говорить бесполезно . Там в голове 100% чистого хлопка . Буде чесне розслідування, коли Тимошенко стане президентом. У Гандзюк був конфлікт із Порошенком, - Мангер - Цензор.НЕТ 4555 .
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Лилечка, зря вы, сразу, прямо не назвали подозреваемую №1. Но, все равно, многие догадались. Побегут теперь голосовать за Порошенко. Вы такая молодчинка, работаете не стандартно. Дай вам ПОП, чего вы хотите!
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Какие-то - явно ностальгирующие - то-ли по совковому, то-ли по германо-нацистскому единообразию мыслей Буде чесне розслідування, коли Тимошенко стане президентом. У Гандзюк був конфлікт із Порошенком, - Мангер - Цензор.НЕТ 87 меня забанили... Придётся повторяться:


Всем тем, кто пропагандонит указывает"на несравнимость "масштабов" Порошенко и Гандзюк:
А сам Порошенко так не считал!... Только приврал зачем-то (хотя и не в первый раз)...

Сергей Гайдай 16 декабря в 20:37
Я не был близок с Катерина Гандзюк. Но так случилось, что мы регулярно общались и иногда переписывались. Она слушала мои доклады в УШПС. Я многого не знаю про неё и про ее жизнь. Но то, что я точно знаю из нашего общения - она негативно относилась к президентству Порошенко, к его окружению и к тому, что происходит в стране при таком призиденте. Считала что коррупция и псевдопатриотизм, которые пышным цветом расцвели в последние годы - это следствие его стиля правления. Тут мы с ней были единомышленниками . Так что заявление президента на сегодняшней пресс-конференции о том, что его поддерживала Катерина Ганзюк - наглая и хамская брехня. Хотя постоянное враньё - это тоже его фирменный стиль.
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Кстати в Молдавии Пороха обвиняют в убийстве собственного брата, грузины, что он не расплатился с снайперами , работающими на Майдане и в Одессе, с Манафортом то же не расплатился!
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"Ось вiн i э#анувся бiдолашний"...
(с) Пiддерев"янський.
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А с президентом Галактической федерации у Гандзюк не было конфликтов?

Кто-то вобще эту фамилию слышал до покушения на нее? Бо сейчас окажется, шо вокруг нее Земля давно крутится, а мы были не в курсе.
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И Лозинский был вообще ни в чем невиновен, абсолютно ни в чем невиновен
В тот день, Лозинский мирно с друзьями играл в гольф на территории своих охотничьих угодий в Кировоградской области, размером в 26 тысяч гектаров.
Играя в гольф, разговор зашел об оружии и друзья попросили Лозинского показать им новое ружье. Лозинский вынес из дома ружье, друзья стали его осматривать.
Как вдруг через забор угодий перелез местный житель Кировоградщины и быстрыми шагами направился к Лозинскому и его друзьям.
Лозинский сказал жителю Кировоградщины:
- Здравствуй странник! Хоть это и мои угодья, но вход для любого здесь открыт. Я приглашаю тебя поиграть с нами в гольф, будь как дома...
Но житель Кировоградщины начал вести себя неадекватно. Стал оскорблять Лозинского и его друзей.
Говорит: Я вас всех посылаю на половой орган и тебя и тебя и тебя...
Лозинский ему говорит:
- Успокойся брат. Чего ты так зол на нас, давай я тебя угощу вареньем?
А житель Кировоградщины ничего не ответив, выхватил у Лозинского из рук клюшку от гольфа и давай бить себя по голове.
Лозинский с друзьями ему говорит:
- Что ты делаешь, брат?
А житель Кировоградщины говорит:
- не подходи! И продолжил себя бить клюшкой...
А потом выхватил из рук у Лозинского ружье, которое он показывал друзьям и начал в себя стрелять
Лозинский говорит:
Зачем ты в себя стреляешь друг?
А житель Кировоградщины с матерными словами говорит:
Отстань, а то и тебя сейчас застрелю, и продолжил в себя стрелять...
После чего Лозинский и друзья вызвали милицию, чтобы остановить это сумашествие, но было уже поздно.
Поэтому Лозинский абсолютно ни чем невиновен, чистой воды невиновен.
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А с Трампом и Папой Римским у неё конфликта не было?
Впрочем, такой перевод стрелок юлино было вполне сожрет.
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читаю і дивуюсь... воно ж голова облради а меле дурниці... КОНФЛІКТ це коли хтось з кимось... І НАВРЯД ЧИ ПОРОШЕНКО особисто з Гандзюк сперичався Буде чесне розслідування, коли Тимошенко стане президентом. У Гандзюк був конфлікт із Порошенком, - Мангер - Цензор.НЕТ 4645
а що до надіїї на те що юдя=капітельман - злодюжка з 3ма!! присудами "наведе лад" це вже ідіотична маячня... Буде чесне розслідування, коли Тимошенко стане президентом. У Гандзюк був конфлікт із Порошенком, - Мангер - Цензор.НЕТ 7734
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А, ну понятно....надо за Люлю галасавать тупо так палиться...и да, мне пофиг насколько Мнгер принял участие в убийстве Гандзюк, там любого по законам США можно сажать на пожизненое!
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прямо открытым текстом намекает чел,будет Йуля президентом -она меня спасет, вот тогда точно - ищи ветра в поле...Понятно теперь кому эта подстава была выгодна и почему именно кислота ,а не пуля в темном переулке ,чтобы наверняка.
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А что , баба Юля до сих пор честная девушка ? Для президентства себя берегла !
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Осмелюсь напомнить всем, что, - например, - отец Катерины Гандзюк (земля ей пухом!) назвал трех заказчиков убийства его дочери - один из них - представитель «Батькивщины», председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, а двое других - члены «Блока Петра Порошенко», председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.
Но (!!!) - Генпрокурор почему-то выдвигает подозрение только (!!!) экс-представителю «Батькивщины», при этом - прикрывает членов БПП...
Это не правоохранительная деятельность, а холуизм работа на своего кума!
(Да и вообще - еще никогда Генеральная прокуратура не была подразделением штаба кандидата в президенты; еще никогда Генпрокурор не ходил на съезды и не выступал там VIP-агитатором. Покажите хотя бы одну цивилизованную страну, где есть что-то подобное! Эти люди кричат, что ведут нас в НАТО и Евросоюз, а на самом деле строят у нас Советскую Украину во всех ее проявлениях...)

Поэтому - старательно думаем все - нужна ли нам эта/такая власть и соответственно голосуем на всех предстоящих выборах!
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т.е. отец пальнул картечью, типа авось попаду в заказчика.
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Это не отменяет, что Генпрокурор, - в данном случае, - выполняет "политический заказ", и того, что, - вообще, - "ПРАВОохранительная система" у нас в Украине отсутствует!
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Зачем думать - какая власть, надо нафантазировать - какая власть.
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Это шедевр: - Hanka Panyanka
интересно, а как может нечестный президент заставить нечестных следователей провести честное расследование, это же прямое вмешательство в досудебное расследование..., так нельзя, тогда получится рашка во главе с путиным...
25.02.2019 12:23
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вже рашка! потрох зробив в Україні міні-рашку
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Ему нужно винить Трампа. Так больше шансов что за него заступятся рашисты.
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У нас в колоде (власти) , все карты (представители власти) крапленые …
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Гриценко vs ЦВК: Суд
визнав дії Центрвиборчкому незаконними

https://www.pravda.com.ua/news/2019/02/23/7207518/
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Это Вона ему напи..дела на ухо ,такое прогнать?А то Катя в таких завязках была с Порохом..обхохотаться
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Дурачок, твое соглашение с Жулей и копейки не стоит. Что бы она тебе не обещала, ничего не выполнит Буде чесне розслідування, коли Тимошенко стане президентом. У Гандзюк був конфлікт із Порошенком, - Мангер - Цензор.НЕТ 3088
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Яким може бути прозорим розслідування, якщо Генпрокурор є кумом чинного Президента? Незрозумілим залишається те, що в цій справі ще фігурували люди з БПП, але їх не притягли до відповідальності!
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якщо Мангер винен, то нехай правосуддя здійсниться, а при чому тут Тимошенко? Небачив щоб вона його покривала...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБудет честное расследование, когда Тимошенко станет президентом. У Гандзюк был конфликт с Порошенко, - Мангер
 
 
 
 
 
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