 Будет честное расследование, когда Тимошенко станет президентом. У Гандзюк был конфликт с Порошенко, - Мангер

Об этом Мангер заявил в интервью УП, передает Цензор.НЕТ.
"Да у нее был конфликт и с прокуратурой! У нее конфликт был с президентом Украины, почитайте ее посты относительно Порошенко. Я почитал, так она всех поливала", - рассказал Мангер.
Он утверждает, что является жертвой по делу об убийстве и виновен только в том, что знал подозреваемого в организации убийства Гандзюк Алексея Левина.
"Я сегодня являюсь жертвой, поскольку я знал господина Левина. Но недавно я встретил в том же "Сандро" человека, который с Левин имел бизнес. Я спросил: "А тебя опрашивали?". Но нет, даже не приезжали, не приглашали. А зачем? Никто не отрабатывал круг подозреваемых, с кем он общался, с кем имел бизнес. Никто ни разу не отработал круг подозреваемых. Но так как в этом кругу есть Мангер, он его знал, то давайте на него. А сколько "Николаевичей" может быть в том кругу? Много", - объяснил Мангер.
Мангер не отрицает, что Гандзюк могла с ним конфликтовать, но, говорит, сам с ней конфликтов не имел.
"Может, у нее был со мной конфликт, а я этого не знал. Но у меня с ней не было конфликта. Лично я один раз с ней общался в 2015 году, как раз когда меня принимали в партию. Она встала во время заседания и задала вопрос, был ли я членом Партии регионов. Я ответил, что не был", - добавил он.
Мангер говорит, что к убийству Гандзюк может быть причастен экс-глава УСБУ Херсонской области Данило Доценко, который сейчас возглавляет Департамент защиты национальной государственности СБУ, а ранее требовал, чтобы Мангер вышел из партии "Батькивщина".
"Когда господин Доценко был здесь, он меня неоднократно приглашал к себе. В присутствии других силовиков был один вопрос: "Покинь "Батькивщину", тогда останешься председателем областного совета. У меня задача – чтобы тебя не было на посту главы областного совета от "Батькивщины"", - сказал Мангер.
Он заявляет, что Гандзюк якобы тесно сотрудничала с СБУ.
"Знаю, что она тесно с ним сотрудничала, он об этом говорил", - подчеркнул председатель Херсонского облсовета.
Он также считает странным, что в деле об убийстве исчезли телефон и планшет Ганздюк, которые после ее смерти ее же отец отдал якобы друзьям Екатерины.
"И телефон, и планшет исчезают. Их нет в материалах следствия, в материалах дела. А в телефоне же есть информация, с кем она общалась. Почему эти телефоны до сих пор не найдены и не приобщены к делу? Значит, там есть что-то, что кто-то не хочет, чтобы было доступной информацией?"" - спрашивает Мангер.
Он также намекает, что Ганзюк могли физически уничтожить.
"В палате интенсивной терапии в воскресенье умирает человек, который должен был уже выписываться на реабилитацию (по данным издания, Екатерине Гандзюк еще должны были провести операции по пересадке кожи, и речь о реабилитации на тот момент не шла. - Ред.), но потом она умирает. Сначала нам говорят, что из-за тромба, потом, что остановились почки, а потом вообще засекретили все дело и сказали, что смерть наступила в результате ожогов. Где результаты экспертизы? Ее имя используют для дискредитации и в политических играх", - отмечает Мангер.
Он убежден, что виновных в этом деле найдут, только когда президентом станет Юлия Тимошенко.
"Я считаю, что, когда Юлия Владимировна станет президентом, вот тогда этому событию будет дана честная, правовая оценка будет честно завершено расследование, и тогда очень быстро найдутся те, кто это выполнил, заказал", - подытожил Мангер.
Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.
Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.
Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.
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11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".
15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.
Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.
Владислав Мангер вернулся в Херсон и 18 февраля вышел на работу.
Кстати , на суде Мангер привёл протоколы голосование в облраде по мараторию вырубки леса .
Он же , Мангер , предложил ввести мараторий и он же убедил прогосовать !
А как известно именно Педро проталкивает продажу на Запад леса . Его же структуры и проводят схемы по переобуванию кругляка в "дрова" !
Про это "Схемы" ни раз снимали репортажи ...
Так шо , у Педро больше причин не любить Катю , чем у Мангера .
Хотя , как по мне преступление шлаковое и организвали его дегенераты , к коим оба означенных лиц ну никак не подходят !
Любое расследование тяжкого преступления , связанного с насилием всегда начинает с психологического портрета убийцы , организатора и заказчика .
Так вот вся тройка -- тупицы . Цель не достигнута , Катя ещё 2 месяца могла говорить и рассказывать что угодно . Катя могла вылечиться . Такое преступление вообще дибилизм полный !
Цікавіше,кому з кацапських технологів ЮВТ прийшла в безмозку голову така "чудова" ідея.
..
Вона покинуля ряди "Батьківщини", а не БПП.
Тому мотив помститися був у "Батьківщини", а не в БПП.
Якщо Мангер брехатиме суду, то він отримає додаткову статтю Кримінального кодексу.
пропагандонитуказывает"на несравнимость "масштабов" Порошенко и Гандзюк:
А сам Порошенко так не считал!... Только приврал зачем-то (хотя и не в первый раз)...
Сергей Гайдай 16 декабря в 20:37
Я не был близок с Катерина Гандзюк. Но так случилось, что мы регулярно общались и иногда переписывались. Она слушала мои доклады в УШПС. Я многого не знаю про неё и про ее жизнь. Но то, что я точно знаю из нашего общения - она негативно относилась к президентству Порошенко, к его окружению и к тому, что происходит в стране при таком призиденте. Считала что коррупция и псевдопатриотизм, которые пышным цветом расцвели в последние годы - это следствие его стиля правления. Тут мы с ней были единомышленниками . Так что заявление президента на сегодняшней пресс-конференции о том, что его поддерживала Катерина Ганзюк - наглая и хамская брехня. Хотя постоянное враньё - это тоже его фирменный стиль.
И какой то бабский способ напугать - облить кислотой, такое придумать могло только женское существо ,трясущееся за свою внешность.
Всем известно ,что Катя покинула ряды Батькивщины ,разочаровавшись в этой партии полностью.
1) Я ни слова не писала ни о чём из того, что Вы изволили упоминать!
2) Для особо тупых и непонятливых ещё раз повторяю: я писала о сравнимости/несравнимости "масштабов" Порошенко и Гандзюк, и о лжи Порошенко о Гандзюк!!
3) Если расчитываете "развести срач/побросаться какашками/поиграть в пинг-понг постами" - то - извините, но я этим не интересуюсь!!!
Псевдо-патриотизм? А что такое патриотизм? Перейти в наступление и дойти до Камчатки? Оставить законы, которые были ранее и не согласовывать законодательства с ЕС?
Всем тем, кто
пропагандонитуказывает"на несравнимость "масштабов" Порошенко и Гандзюк:
А сам Порошенко так не считал!... Только приврал зачем-то (хотя и не в первый раз)...
Сергей Гайдай 16 декабря в 20:37
Я не был близок с Катерина Гандзюк. Но так случилось, что мы регулярно общались и иногда переписывались. Она слушала мои доклады в УШПС. Я многого не знаю про неё и про ее жизнь. Но то, что я точно знаю из нашего общения - она негативно относилась к президентству Порошенко, к его окружению и к тому, что происходит в стране при таком призиденте. Считала что коррупция и псевдопатриотизм, которые пышным цветом расцвели в последние годы - это следствие его стиля правления. Тут мы с ней были единомышленниками . Так что заявление президента на сегодняшней пресс-конференции о том, что его поддерживала Катерина Ганзюк - наглая и хамская брехня. Хотя постоянное враньё - это тоже его фирменный стиль.
(с) Пiддерев"янський.
Кто-то вобще эту фамилию слышал до покушения на нее? Бо сейчас окажется, шо вокруг нее Земля давно крутится, а мы были не в курсе.
В тот день, Лозинский мирно с друзьями играл в гольф на территории своих охотничьих угодий в Кировоградской области, размером в 26 тысяч гектаров.
Играя в гольф, разговор зашел об оружии и друзья попросили Лозинского показать им новое ружье. Лозинский вынес из дома ружье, друзья стали его осматривать.
Как вдруг через забор угодий перелез местный житель Кировоградщины и быстрыми шагами направился к Лозинскому и его друзьям.
Лозинский сказал жителю Кировоградщины:
- Здравствуй странник! Хоть это и мои угодья, но вход для любого здесь открыт. Я приглашаю тебя поиграть с нами в гольф, будь как дома...
Но житель Кировоградщины начал вести себя неадекватно. Стал оскорблять Лозинского и его друзей.
Говорит: Я вас всех посылаю на половой орган и тебя и тебя и тебя...
Лозинский ему говорит:
- Успокойся брат. Чего ты так зол на нас, давай я тебя угощу вареньем?
А житель Кировоградщины ничего не ответив, выхватил у Лозинского из рук клюшку от гольфа и давай бить себя по голове.
Лозинский с друзьями ему говорит:
- Что ты делаешь, брат?
А житель Кировоградщины говорит:
- не подходи! И продолжил себя бить клюшкой...
А потом выхватил из рук у Лозинского ружье, которое он показывал друзьям и начал в себя стрелять
Лозинский говорит:
Зачем ты в себя стреляешь друг?
А житель Кировоградщины с матерными словами говорит:
Отстань, а то и тебя сейчас застрелю, и продолжил в себя стрелять...
После чего Лозинский и друзья вызвали милицию, чтобы остановить это сумашествие, но было уже поздно.
Поэтому Лозинский абсолютно ни чем невиновен, чистой воды невиновен.
Впрочем, такой перевод стрелок юлино было вполне сожрет.
а що до надіїї на те що юдя=капітельман - злодюжка з 3ма!! присудами "наведе лад" це вже ідіотична маячня...
Но (!!!) - Генпрокурор почему-то выдвигает подозрение только (!!!) экс-представителю «Батькивщины», при этом - прикрывает членов БПП...
Это не правоохранительная деятельность, а
холуизмработа на своего кума!
(Да и вообще - еще никогда Генеральная прокуратура не была подразделением штаба кандидата в президенты; еще никогда Генпрокурор не ходил на съезды и не выступал там VIP-агитатором. Покажите хотя бы одну цивилизованную страну, где есть что-то подобное! Эти люди кричат, что ведут нас в НАТО и Евросоюз, а на самом деле строят у нас Советскую Украину во всех ее проявлениях...)
Поэтому - старательно думаем все - нужна ли нам эта/такая власть и соответственно голосуем на всех предстоящих выборах!
интересно, а как может нечестный президент заставить нечестных следователей провести честное расследование, это же прямое вмешательство в досудебное расследование..., так нельзя, тогда получится рашка во главе с путиным...
25.02.2019 12:23
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визнав дії Центрвиборчкому незаконними
https://www.pravda.com.ua/news/2019/02/23/7207518/