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 Политика Украины, Общество
  2024  21
Все про:акция (1879) Кабмин (10852) нотариус (32)

 Нотариусы вышли под Кабмин на митинг против переквалификации. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В Киеве под Кабинетом Министров проходит митинг нотариусов против законопроекта, который предусматривает их переквалификацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеотрансляцию с акции ведет Нотариальная палата Украины.

Как сообщил в комментарии Цензор.НЕТ учасник митинга, председатель Оценочной компании "Дельта-Консалтинг" Роман Рябов, нотариусы боятся, что от них будут требовать деньги за переквалификацию.

"Сейчас собираются заставить проходить так называемую переквалификацию, сдачу дополнительных экзаменов, прохождение обучения, а негласно нотариусы говорят, что просто так сдать эти экзамены невозможно. Нужно оплатить крупную сумму денег куда, чтобы экзамены эти сдать", - отметил Рябов.

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"Ну называют до 25 тысяч долларов. Это то, что я слышал по своим данным. Это такие негласные суммы", - добавил Рябов.

По его словам, нотариусы также говорят, что у них могут забрать часть полномочий.

Источник: https://censor.net.ua/n3113526
 
 
 Топ комментарии
 
акція баранів, які за хабарі закінчили юрфак Нотариусы вышли на митинг против переквалификации - Цензор.НЕТ 1561
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Если ты полностью в теме своей профессии , в чем проблема переквалификации ? " Тяжкий" труд бояться потерять ?
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Че митинговать? Вас всего лишь призывают поделиться, а то наши кормчии уже не знают кого стричь. Бляхи то закончились.
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акція баранів, які за хабарі закінчили юрфак Нотариусы вышли на митинг против переквалификации - Цензор.НЕТ 1561
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Ну навіщо Ви так!? Нотаріуси вийшли під Кабмін на мітинг проти перекваліфікації - Цензор.НЕТ 9057 Судячи з їхніх вимог вони вже народилися нотаріусами. Тому перекваліфікація - це не страшно, а дуже образливо.
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Як на мій погляд, то нотаріуси повинні бути лише державними.
Досвід показує, що приватні готові на все за гроші. А відповідальності реально не несуть ніякої за злочини. Тому швидко збираються в банди по віджиму власності.
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сколько эти ТУЧНЫЕ МАЛЬЧИКИ ежедневно срезают бабки ? там за одну печать -тариф соответствует покупки машины.ДЕЛИТЕСЬ ХОРЬКИ !!!!!!
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Плакатов совсем мало. Они когда пишут пакат, тут же его нотариально заверяют, а это ж дорого, шо писец!
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с появлением крипты эта проффесия умерла.
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Если ты полностью в теме своей профессии , в чем проблема переквалификации ? " Тяжкий" труд бояться потерять ?
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Че митинговать? Вас всего лишь призывают поделиться, а то наши кормчии уже не знают кого стричь. Бляхи то закончились.
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Наші натаріуси--це одна із ланок злочинного угрупування,яке в схемі бандюків по привласненні майна. А часто і просто юридично неграмотні, бо одержали диплом за хабарі.
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ви особисто давали хабар,ви особисто за когось платили на юрфаці,ви сядьте і попрацюйте нотаріусом ,а потім починайте робити висновки((((((
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Наші натаріуси--це одна із ланок злочинного угрупування,яке в схемі бандюків по привласненні майна. А часто і просто юридично неграмотні, бо одержали диплом за хабарі.
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наразі на нотаріусах тримаєця вся корупційна бюрократична сістєма. І грабують людей вони пущє всякой мафії
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Блин, а судьи не выходили, просто самовосстановились, как терминаторы.😂
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Ну так они вроде бы каким-то боком юристы - пусть соберут доказательства вымогательства бабла и идут в прокуратуру...))
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мітінг на йєзикє - і шо тут сказать?
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соберите их и на передовую - нотариальный штурмовой батальон
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Це така шутка, від натаріусів, чи я щось не розумію. А такі бабки з нас брать за любу бумажку, це нормально?
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Буде прикольно подивитись, коли прокурори вийдуть на мітинг
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНотариусы вышли под Кабмин на митинг против переквалификации. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
 
 
 
 
 
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