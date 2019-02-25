Мы начинаем новый этап пенсионной реформы - автоматическую индексацию пенсий, - Гройсман.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время совещания по вопросам индексации пенсии. В совещании также приняли Президент Украины Петр Порошенко и члены правительства.
Участники совещания отметили, что первые результаты экономических реформ - в том числе реформы пенсионной системы - уже ощутимы. Сегодня созданы условия для перехода к решению не менее сложной задачи, чем противодействие российской агрессии: борьбы с бедностью. Экономический рост каждый должен почувствовать на своем кармане. И здесь украинские пенсионеры требуют усиленного внимания.
Правительство, Президент, Парламент уже наработали ряд решений в этом направлении. Один из них - механизм монетизации субсидий. А с 1 марта состоится индексация пенсий.
Такое повышение в дальнейшем будет автоматическим, что полностью снимет политический подтекст пенсионного вопроса.
К тому же в этом году дополнительную доплату получат пенсионеры, которые имеют большой трудовой стаж, но всегда имели небольшие доходы, а следовательно, минимальную пенсию. Доплата будет профинансирована, в том числе, за счет средств, полученных за растаможку автомобилей на иностранных регистрационных номерах.
"Мы начинаем новый этап в реформе пенсионной системы. В 2017 году перед нами стала задача построить справедливую систему, преодолеть дефицит Пенсионного фонда и избежать повышения пенсионного возраста. Мы это сделали. И с октября 2017 г. мы начали пересчет пенсий, - сказал Гройсман. - Ежегодно в будущем будем вести перерасчеты пенсий, чтобы преодолеть ключевой вызов - бедность пенсионеров ".
Глава Правительства также подчеркнул, что обычно уровень жизни людей измеряется уровнем жизни детей и пенсионеров. А между ними есть средний класс, который работает, получает зарплату и платит налоги. И эти средства идут на повышение качества жизни пожилых людей.
"Будем идти дальше. Убежден, что с нашей стороны это не первое и не последнее повышение. Мы можем его внедрять, опираясь на реальное состояние экономики. Наша задача позаботиться о бедных ", - сказал Гройсман.
следующим этапом этих передастов
будет автоматический рост тарифов для
населения
Чудасия! Неужно томас животворящий?
Закон про індексацію зарплат та пенсій діяв до приходу "рехфарматорів", але був призупинений постановою ВР. А тепер гройсман виступає в ролі такого собі "благодійника", бо смажений півень крепко дзьобає в зад "рехфарматорів" перед виборами.
А рыхорматорам профит. Если наивные пенсы поведутся на разводняк.
собачьей будки не построилменьше миллиона украл.