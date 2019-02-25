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 Политика Украины, Экономика
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 Мы начинаем новый этап пенсионной реформы - автоматическую индексацию пенсий, - Гройсман

Правительство Украины в рамках продолжения пенсионной реформы начинает ее новый этап - внедрение автоматической ежегодной индексации выплат с целью повышения доходов украинских пенсионеров.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время совещания по вопросам индексации пенсии. В совещании также приняли Президент Украины Петр Порошенко и члены правительства.

Участники совещания отметили, что первые результаты экономических реформ - в том числе реформы пенсионной системы - уже ощутимы. Сегодня созданы условия для перехода к решению не менее сложной задачи, чем противодействие российской агрессии: борьбы с бедностью. Экономический рост каждый должен почувствовать на своем кармане. И здесь украинские пенсионеры требуют усиленного внимания.

Правительство, Президент, Парламент уже наработали ряд решений в этом направлении. Один из них - механизм монетизации субсидий. А с 1 марта состоится индексация пенсий.

Такое повышение в дальнейшем будет автоматическим, что полностью снимет политический подтекст пенсионного вопроса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следующие 5 лет будем "подкупать" пенсионеров, увеличивая пенсию, а матерей - увеличивая им выплаты, - Порошенко

К тому же в этом году дополнительную доплату получат пенсионеры, которые имеют большой трудовой стаж, но всегда имели небольшие доходы, а следовательно, минимальную пенсию. Доплата будет профинансирована, в том числе, за счет средств, полученных за растаможку автомобилей на иностранных регистрационных номерах.

"Мы начинаем новый этап в реформе пенсионной системы. В 2017 году перед нами стала задача построить справедливую систему, преодолеть дефицит Пенсионного фонда и избежать повышения пенсионного возраста. Мы это сделали. И с октября 2017 г. мы начали пересчет пенсий, - сказал Гройсман. - Ежегодно в будущем будем вести перерасчеты пенсий, чтобы преодолеть ключевой вызов - бедность пенсионеров ".

Глава Правительства также подчеркнул, что обычно уровень жизни людей измеряется уровнем жизни детей и пенсионеров. А между ними есть средний класс, который работает, получает зарплату и платит налоги. И эти средства идут на повышение качества жизни пожилых людей.

"Будем идти дальше. Убежден, что с нашей стороны это не первое и не последнее повышение. Мы можем его внедрять, опираясь на реальное состояние экономики. Наша задача позаботиться о бедных ", - сказал Гройсман.

Источник: https://censor.net.ua/n3113524
 
   
 Топ комментарии
 
Прям какой-то конвейер подкупа пенсионеров шоколадной кликой перед выборами.
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Одному мені здається що це випадково збіглось з виборами?
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Прям какой-то конвейер подкупа пенсионеров шоколадной кликой перед выборами.
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Да шо ж такое-то ? ) Зрадогниды с кацапами еще под предыдущими статьями, про повышение пенсий, не отстрелялись ))).
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Ну и хорошо... Кстати аленям тоже подняли, на 70 рублев...
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Выдайте этому умному мальчику две селёдки, хотя постойте, лучше три селёдки.
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Поки макс. пенсія не буде привязана до мінімальної з адекватними коефіцієнтами, в жодні реформи не повірю
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а если петя не победит тогда грося старался зря????????????
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Індексацію запровадила ще варофка, але цього ніхто не пам"ятає, бо бидло обрало Зека єнакуєвського який все похерив.
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Вот именно.И еще "Закон о престижности шахтерского труда",так же не помнят. Ми починаємо новий етап пенсійної реформи - автоматичну індексацію пенсій, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8490.Помнят только подписала,хихикала,не имеет жилья...
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И именно ,,шахтёры" на донбассе так ничего и непоняли. Так до сих пор и неосознали причины и следствия, и кто, где, когда их на Е бал.
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Одному мені здається що це випадково збіглось з виборами?
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не-не, ты не дурной хлопец. просто маскируешься Ми починаємо новий етап пенсійної реформи - автоматичну індексацію пенсій, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7649
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следующим этапом этих передастов
будет автоматический рост тарифов для
населения
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Автоматический рост тарифов ими давным давно реализован и успешно работает (на обогащение Ахметова, Фирташа и Пети).
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Ванга увидела с того света рыхормы? и прозрела?
Чудасия! Неужно томас животворящий?
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У ВАС СИСТЕМНЫЙ ПРОКОЛ С МОЛОДЕЖЬЮ!!! МИНСТЕЦЬ ЧЕМ, ***, ЗАНИМАЛСЯ 4 ГОДА, ЕСЛИ У НАС ТАКОЕ ПОВАЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ЗА КЛОУНА И БАРЫШНЯ В 27 ЛЕТ ПОЕТ, НО НЕ ЗНАЕТ ДО СИХ ПОР, ЧТО В РАШКУ-ЗАСЬ!????
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И ВО ВСЕМ ОСТАЛЬНОМ ТОЖЕ, К СОЖАЛЕНИЮ ОДНИ ПРОКОЛЫ
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Підніміть ЄСВ, що платится із рахунків підприємств хоча б до вимог МВФ -28%, і відразу появляться кошти на підвищення пенсій. А то підвищують акцизи що б на копійки підняти пенсії. Все це бариги чудово знають, однак не віддавати ж мільярди, що падають з неба.
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Мы начинаем новый этап пенсионной реформы - автоматическую индексацию пенсий, - Гройсман.

Закон про індексацію зарплат та пенсій діяв до приходу "рехфарматорів", але був призупинений постановою ВР. А тепер гройсман виступає в ролі такого собі "благодійника", бо смажений півень крепко дзьобає в зад "рехфарматорів" перед виборами.
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"Купи козу - продай козу".
А рыхорматорам профит. Если наивные пенсы поведутся на разводняк.
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Пересчет пенсий уже произведен. Это можно увидеть в своем кабинете на портале Пфу в разделе Моя пенсия Протокол начисления. У меня повысилась на 16.4%, у знакомой - на 16.2%. У кого на 17 и выше - не знаю.
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Грося дурак. йив бы и спав бы, спав бы и йив бы...Сирко - дурко цей пан премьер министр.
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Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши… пардон, как крисы… Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!
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А с мая месяца, новый этап повышения на 20% тарифов на газ.
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Боже, за яке ж бидло вони нас пенсіонерів тримають.
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Почему ж только пенсионеров? Они всех за скот держат, кто в своей жизни собачьей будки не построил меньше миллиона украл.
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Совсем безосновательно? Вспомните повальный однотуровый психоз 5 лет назад. Это разве не диагноз или приговор нации?
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Да мой тесть и сейчас за Петю-спасителя нации топит вадинтур только в путь. Вот что 5й канал животворящий с неокрепшими пенсионерскими мозгами делает!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы начинаем новый этап пенсионной реформы - автоматическую индексацию пенсий, - Гройсман
 
 
 
 
 
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