Мы начинаем новый этап пенсионной реформы - автоматическую индексацию пенсий, - Гройсман.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время совещания по вопросам индексации пенсии. В совещании также приняли Президент Украины Петр Порошенко и члены правительства.

Участники совещания отметили, что первые результаты экономических реформ - в том числе реформы пенсионной системы - уже ощутимы. Сегодня созданы условия для перехода к решению не менее сложной задачи, чем противодействие российской агрессии: борьбы с бедностью. Экономический рост каждый должен почувствовать на своем кармане. И здесь украинские пенсионеры требуют усиленного внимания.

Правительство, Президент, Парламент уже наработали ряд решений в этом направлении. Один из них - механизм монетизации субсидий. А с 1 марта состоится индексация пенсий.

Такое повышение в дальнейшем будет автоматическим, что полностью снимет политический подтекст пенсионного вопроса.

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К тому же в этом году дополнительную доплату получат пенсионеры, которые имеют большой трудовой стаж, но всегда имели небольшие доходы, а следовательно, минимальную пенсию. Доплата будет профинансирована, в том числе, за счет средств, полученных за растаможку автомобилей на иностранных регистрационных номерах.

"Мы начинаем новый этап в реформе пенсионной системы. В 2017 году перед нами стала задача построить справедливую систему, преодолеть дефицит Пенсионного фонда и избежать повышения пенсионного возраста. Мы это сделали. И с октября 2017 г. мы начали пересчет пенсий, - сказал Гройсман. - Ежегодно в будущем будем вести перерасчеты пенсий, чтобы преодолеть ключевой вызов - бедность пенсионеров ".

Глава Правительства также подчеркнул, что обычно уровень жизни людей измеряется уровнем жизни детей и пенсионеров. А между ними есть средний класс, который работает, получает зарплату и платит налоги. И эти средства идут на повышение качества жизни пожилых людей.

"Будем идти дальше. Убежден, что с нашей стороны это не первое и не последнее повышение. Мы можем его внедрять, опираясь на реальное состояние экономики. Наша задача позаботиться о бедных ", - сказал Гройсман.