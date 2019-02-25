 В течение прошедшей недели на пожарах погибли 52 человека, на водных объектах - 10, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным ведомства, в течение недели возникла 1 чрезвычайная ситуация, в результате которой погибло 5 человек и пострадал 1 человек.

С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 888 чрезвычайных событий, в результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасено 87 человек.

Ликвидирован 1 тыс. 621 пожар, спасены на пожарах 61 человек и не допущено уничтожение огнем 514 зданий и 39 ед. техники. На пожарах погибли 52 человека, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 3 млн. 923 тыс. грн.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 128 выездов, в ходе которых обнаружены, изъяты и уничтожены 674 взрывоопасных предмета времен прошлых войн.

В течение недели на водных объектах погибли 10 человек.