 Правительство индексирует выплаты для более чем 10,2 млн пенсионеров, - Розенко

Об этом сообщил в Facebook вице-премьер-министр Павел Розенко, передает Цензор.НЕТ
Он отметил, что индексация "осуществляется в соответствии с инфляционными процессами 2018 и ростом уровня заработной платы в Украине".
Кроме того, Розенко отметил, что также с 1 марта в рамках индексации по инициативе Президента Петра Порошенко вводятся дополнительные выплаты пенсионерам.
"Выплата будет осуществлена тем, кто имеет большой страховой стаж более 35 лет для мужчин, 30 лет женщины (выход на пенсию после 2011 года) и 25/20 лет (выход на пенсию до 2011 года) но из-за низкой зарплаты не получали проиндексированных выплат согласно Закону. Дополнительная выплата будет составлять 2400 гривен (два транша: 1200 в марте и 1200 в апреле) ", - сообщил вице-премьер-министр.
Он отметил, что дополнительный ресурс в размере 4,4 млрд гривен был получен Пенсионным фондом за счет поступлений от растаможивания автомобилей на еврономерах.
"Правительство выполнило поручение Президента Украины Петр Порошенко о необходимости повышения уровня жизни украинских пенсионеров, в том числе тех, у кого был значительный страховой стаж но небольшие пенсионные выплаты при низких базовых зарплатах", - отметил Розенко.
Он отметил, что все указанные пенсионные выплаты будут осуществлены в пределах средств бюджета Пенсионного фонда без увеличения его дефицита.
Ранее Порошенко отметил, что пенсионеры, получающие минимальную пенсию, в марте - апреле получат компенсацию за невыплаченную индексацию 2015-2016 годов в размере 2410 грн.
в марте будет вброшено куча денег и притом все в наличку перейдет, порядка 20-25 лярдов.
в итоге еще до получения песов свих индексаций, разовых выплат, субсидий цены на продукты и доллар полезут вверх, в итоге они с повышением смогут купить меньше чем до повышения.
ждем доллар по 30, мясо по 200, картошку по 20
многим лишь бы до завтра дожить
этим и пользуются иезуиты
чую в конце марта
пенсам начнут разносить путевки на сейшелы и мальдивы
- "с 1 марта"
- "по инициативе Президента"
- "дополнительные выплаты пенсионерам"
Петр Алексеевич сделал ставку на пенсионеров.
Молодежь будет голосовать за Зеленского.
Все лживые политики достали молодежь.
Она будет голосовать по-приколу.
Назревает феномен Зеленского.
Рошенко похоже забыл чем это кончилось.
История повторяется дважды. Первый раз как трегедия, второй как фарс.
1. "Все средства от растаможки автомобилей с европейской регистрацией пойдут в пенсионный фонд, добавил Порошенко." https://biz.liga.net/ekonomika/avto/novosti/poroshenko-podpisal-zakon-o-legalizatsii-evroblyah
2. "Государство получило около 13,6 млрд грн от растаможки евроблях, - Порошенко"
https://censor.net.ua/news/3113505/gosudarstvo_poluchilo_okolo_136_mlrd_grn_ot_rastamojki_evroblyah_poroshenko
3. "Он отметил, что дополнительный ресурс в размере 4,4 млрд. гривен был получен Пенсионным фондом за счет поступлений от растаможивания автомобилей на "еврономерах". Источник: https://censor.net.ua/n3113519
Где 9 млрд?
Не буду писати шо я їм відповів. За таке тут банять
Ну проедите вы эти деньги, дальше кого доить? или не предполагается?
одноразовая дойка - а там трава не расти. Вырвите из горла после выборов последнее.
Интересно, сколько слабоумных пенсов осталось в стране?
Темпы выезда наиболее адекватных и работоспособных граждан в Польшу удручают.
голоса пенсов за счёт государства
Геніально!!!