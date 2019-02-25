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 Политика Украины, Общество
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Все про:индексация (34) пенсионеры (633) пенсия (1812) Порошенко (16419) Розенко (611)

 Правительство индексирует выплаты для более чем 10,2 млн пенсионеров, - Розенко

1 марта Правительство осуществит плановую индексацию пенсий для 10,2 млн пенсионеров. Это предусмотрено законом Украины об общеобязательном пенсионном страховании.

Об этом сообщил в Facebook вице-премьер-министр Павел Розенко, передает Цензор.НЕТ

Он отметил, что индексация "осуществляется в соответствии с инфляционными процессами 2018 и ростом уровня заработной платы в Украине".

Кроме того, Розенко отметил, что также с 1 марта в рамках индексации по инициативе Президента Петра Порошенко вводятся дополнительные выплаты пенсионерам.

"Выплата будет осуществлена ​​тем, кто имеет большой страховой стаж более 35 лет для мужчин, 30 лет женщины (выход на пенсию после 2011 года) и 25/20 лет (выход на пенсию до 2011 года) но из-за низкой зарплаты не получали проиндексированных выплат согласно Закону. Дополнительная выплата будет составлять 2400 гривен (два транша: 1200 в марте и 1200 в апреле) ", - сообщил вице-премьер-министр.

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Он отметил, что дополнительный ресурс в размере 4,4 млрд гривен был получен Пенсионным фондом за счет поступлений от растаможивания автомобилей на еврономерах.

"Правительство выполнило поручение Президента Украины Петр Порошенко о необходимости повышения уровня жизни украинских пенсионеров, в том числе тех, у кого был значительный страховой стаж но небольшие пенсионные выплаты при  низких базовых зарплатах", - отметил Розенко.

Он отметил, что все указанные пенсионные выплаты будут осуществлены в пределах средств бюджета Пенсионного фонда без увеличения его дефицита.

Ранее Порошенко отметил, что пенсионеры, получающие минимальную пенсию, в марте - апреле получат компенсацию за невыплаченную индексацию 2015-2016 годов в размере 2410 грн. 

Источник: https://censor.net.ua/n3113519
 
 
 Топ комментарии
 
маразм крепчает
чую в конце марта
пенсам начнут разносить путевки на сейшелы и мальдивы
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А теперь внимательно следим за руками:

1. "Все средства от растаможки автомобилей с европейской регистрацией пойдут в пенсионный фонд, добавил Порошенко." https://biz.liga.net/ekonomika/avto/novosti/poroshenko-podpisal-zakon-o-legalizatsii-evroblyah

2. "Государство получило около 13,6 млрд грн от растаможки евроблях, - Порошенко"

https://censor.net.ua/news/3113505/gosudarstvo_poluchilo_okolo_136_mlrd_grn_ot_rastamojki_evroblyah_poroshenko

3. "Он отметил, что дополнительный ресурс в размере 4,4 млрд. гривен был получен Пенсионным фондом за счет поступлений от растаможивания автомобилей на "еврономерах". Источник: https://censor.net.ua/n3113519

Где 9 млрд?
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Официальный подкуп пенсионеров шоколадной сворой барыг. За это должна быть тюрьма.
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Надеюсь пенсионеры понимают что это все предвыборная возня,потом все это обесценится..
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как раз денег евробляхеров на одну выплату хватит, потом скажут что денег нету
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Так в этом и состоит смысл мероприятия.
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во как я всегда догадывался что пенсию мне Платит Порошенко со своей тумбочки Уряд індексує виплати для понад 10,2 млн пенсіонерів, - Розенко - Цензор.НЕТ 5402
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ну тк всегда после пьянки похмелье приходит
в марте будет вброшено куча денег и притом все в наличку перейдет, порядка 20-25 лярдов.
в итоге еще до получения песов свих индексаций, разовых выплат, субсидий цены на продукты и доллар полезут вверх, в итоге они с повышением смогут купить меньше чем до повышения.
ждем доллар по 30, мясо по 200, картошку по 20
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Без растущей экономики все вбросы в социалку непосредственно ведут к опережающему росту тарифов и цен, как это и происходило все предыдущие 5 лет. Но у электората память как у рыбки - 3 секунды.
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людям пох
многим лишь бы до завтра дожить
этим и пользуются иезуиты
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Добавки до пенсій будуть підписані--"Від сЦаря Петруся,бидлу".
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маразм крепчает
чую в конце марта
пенсам начнут разносить путевки на сейшелы и мальдивы
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Не исключено и это. Перед кровью пепе испробует абсолютно все мыслимые формы подкупа и взяток.
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Нормальный ход, деньги собранные с евробляхеров пойдут на подкуп пенсионеров.))
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Официальный подкуп пенсионеров шоколадной сворой барыг. За это должна быть тюрьма.
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Ключевые фразы:
- "с 1 марта"
- "по инициативе Президента"
- "дополнительные выплаты пенсионерам"
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А почему бы не с 1 февраля, без упоминания инициатора и без слова "дополнительные"?
Петр Алексеевич сделал ставку на пенсионеров.
Молодежь будет голосовать за Зеленского.
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надеюсь не все типилы - не московия все же Уряд індексує виплати для понад 10,2 млн пенсіонерів, - Розенко - Цензор.НЕТ 4206
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Не все, но многие.
Все лживые политики достали молодежь.
Она будет голосовать по-приколу.
Назревает феномен Зеленского.
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прикро що потім всім прийдеться "прикольно" жити, і прикалуватися вже будуть не ті хто голосував по-приколу
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Такое ощущение что щас 2003 год. Всё точно также. Дата только другая.
Рошенко похоже забыл чем это кончилось.
История повторяется дважды. Первый раз как трегедия, второй как фарс.
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А теперь внимательно следим за руками:

1. "Все средства от растаможки автомобилей с европейской регистрацией пойдут в пенсионный фонд, добавил Порошенко." https://biz.liga.net/ekonomika/avto/novosti/poroshenko-podpisal-zakon-o-legalizatsii-evroblyah

2. "Государство получило около 13,6 млрд грн от растаможки евроблях, - Порошенко"

https://censor.net.ua/news/3113505/gosudarstvo_poluchilo_okolo_136_mlrd_grn_ot_rastamojki_evroblyah_poroshenko

3. "Он отметил, что дополнительный ресурс в размере 4,4 млрд. гривен был получен Пенсионным фондом за счет поступлений от растаможивания автомобилей на "еврономерах". Источник: https://censor.net.ua/n3113519

Где 9 млрд?
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как где в панаме в полузрячем трасте поищи Уряд індексує виплати для понад 10,2 млн пенсіонерів, - Розенко - Цензор.НЕТ 2513
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Такой коэффициент на усушку и утруску при транспортировке денег от евробляхеров до ПФУ.
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пеця в панамскую цветущую с горя умотает - если успеет
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«Порошенко который обещал продать весь свой бизнес в 14 году, сейчас спокойно задекларировал 120 предприятий и 70 компаний» - Polit Journal.
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чтоб вы так себе индексировали и зарплаты и пенсии
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Браво, чисто по малански - подкуп бабушек за наш счет
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За ваш ??? Откуда у тебя "счет", голодранец ?
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Зрадогниды, под каждой статьей, на дерьмо исходят, бедолаги ))).
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Ось пенси його і оберуть знов, як я і казав, а шо ви тут доводили один одному то всьо фігня.
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не скажи... в мене в підїзді пенси барижних агітаторів з порогу шлють. До сусіда прийшла дівчина з анкетою, а той каже, "За кого? За порошенко???? Йди, дитино, бо зараз буду виражатись")))) А та - "Та, кажіть вже! Я за день тааакого наслухалась...."
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До мене приходила вчора. Подивився в глазок: стоїть якась з зошитом. І зовсім не відчинив. Ідуть вони в еротичну подорож.))
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Мені на домашній дзвонили))) Чи не хочу прийняти участь в соцопитуванні.
Не буду писати шо я їм відповів. За таке тут банять
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Изуверский способ,сначала довести людей,до скотского существования,потом ЭТИМ воспользоваться.Я про то,зачем было изменять коэффициент трудового стажа с 1.35 до1.0?Для того он и вводился,что бы поддержать пенсионеров с большим стажем и малой зарплатой.Назвали это популизмом.
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Середній розмір ЄСВ у світі становить 26%. В Україні до 2016 року ЄСВ становив 41%, причому платили із всього розміру оплати. Всупереч вимогам МВФ що пропонували знизити ЄСВ до 28%, реформатири знизили ЄСВ до 22%. також з голосу внесли поправку, що ЄСВ платиться лише з перших 65 тисяч гривень зарплати .Наприклад Кобалєв із зарплати у 2 млн ЄСВ платить лише із 65 тисяч гривень. Запитання, скільки додатково заробили Ахметов і Пєтя завдяки такому зменшенні ЄСВ, що платиться із фондів Підприємств??
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"за счет поступлений от растаможивания автомобилей на "еврономерах".
Ну проедите вы эти деньги, дальше кого доить? или не предполагается?
одноразовая дойка - а там трава не расти. Вырвите из горла после выборов последнее.
Интересно, сколько слабоумных пенсов осталось в стране?
Темпы выезда наиболее адекватных и работоспособных граждан в Польшу удручают.
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дык, озвучили уже осторожно - ФОПов от айти...
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Ключевая фраза:"Он отметил, что все указанные пенсионные выплаты будут осуществлены в пределах средств бюджета Пенсионного фонда без увеличения его дефицита." - а если учесть, что у нас системный дефицит, то будет разовая подачка перед выборами. Нагнули евробляхеров - разово подкупили пенсионеров. Вот и весь праздник для пенсионеров.
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Зрадофилы, вечно вам все не так! Вам завтра же подавай пенсию по 500дол. и з/п по 1000дол. Раз такие умные, идите в политику и докажите народу что сделаете лучше
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кацапчик, попейте стекломоя, не нагнетайте, ттт
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С чего такие выводы, что я кацапчик? На кацапчика больше ты похож, раз тебе в Украине жизнь не нравиться
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За нинішньою системою людина, що має 35 років стажу та отримувала середню зарплату по країні протягом цих 35 років, отримуватиме пенсію в 1800 гривень. Тобто 40% від мінімальної зарплати в Україні. Звісно, це не зрада , а велика перемога нинішньої влади.
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Ну а какую они должны получать пенсию если всю жизнь получали копейки и такие же делали отчисления в ПФ? Предложите свой механизм расчета и выплаты пенсий, или вы только ныть способны?
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Молодец Наш президент,так держать...
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получит пендаля на выборах и будет молодец
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барыга/проходимец Порошенко покупает
голоса пенсов за счёт государства
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типа - государство тебе дало и ты тут же отдал ему обратно, за комуналку. Браво! ********* продолжается.
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Пенсіонер-євробляхер який розмитнив своє авто за 30-40 тис. грн. може отримати компенсацію в розмірі 2500 грн.
Геніально!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПравительство индексирует выплаты для более чем 10,2 млн пенсионеров, - Розенко
 
 
 
 
 
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