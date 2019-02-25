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Все про:граната (640) Ривне (270) судья (2113)

 Во двор главы Ривненского горсуда бросили гранату и обстреляли дом из автомата, - полиция. ФОТОрепортаж

В полицию сегодня, 25 февраля, около 2:30 поступило сообщение, что неизвестный бросил взрывное устройство во двор 57-летнего жителя Ривного.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Ривненской области.

"Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что в 1:55 неустановленное лицо бросило гранату во двор частного хозяйства председателя Ривненского городского суда. В результате взрыва поврежден фасад дома. По результатам осмотра работники взрывотехнического отдела ГУНП установили, что взорвалась граната РГД-5. Кроме того, в направлении дома были совершены около 12 выстрелов из оружия, изготовленного на базе автомата Калашникова и его модификаций, в результате чего повреждены окна. В результате взрыва, к счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

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Полицейские рассматривают различные версии совершенного преступления, впрочем основная из них - профессиональная деятельность потерпевшего.

По факту посягательства на жизнь судьи, в связи с его деятельностью, связанной с осуществлением правосудия, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 379 Уголовного кодекса Украины.

С места происшествия следователи изъяли обломки гранаты и гильзы, которые будут отправлены на экспертизу.

Во двор главы Ривненского горсуда бросили гранату и обстреляли дом из автомата, - полиция 01
Во двор главы Ривненского горсуда бросили гранату и обстреляли дом из автомата, - полиция 02
Во двор главы Ривненского горсуда бросили гранату и обстреляли дом из автомата, - полиция 03
Во двор главы Ривненского горсуда бросили гранату и обстреляли дом из автомата, - полиция 04
Во двор главы Ривненского горсуда бросили гранату и обстреляли дом из автомата, - полиция 05
Во двор главы Ривненского горсуда бросили гранату и обстреляли дом из автомата, - полиция 06

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С целью раскрытия данного преступления, в рамках уголовного производства создана специальная группа из числа наиболее опытных следователей и оперативников.

Отметим, что сайте суда, указано, что главой Ривненского горсуда является Денисюк Петр Дмитриевич.

Источник: https://censor.net.ua/n3113517
 
 
 Топ комментарии
 
Хай покажуть фото будинку та паркан із воротами. Одразу можна буде визначити, за правду стріляли чи за корупцію.
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Питання знімається. На даний момент я знаю лише одну чесну суддю. Проживає у панельній хрущівці і за все життя жодного хабаря не взяла. За це її дууууже багато хто недолюблює...
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суддів Петра Поросєнко потрібно охороняти,у тюрмі.
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Хай покажуть фото будинку та паркан із воротами. Одразу можна буде визначити, за правду стріляли чи за корупцію.
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https://za.in.ua/ru/2019/02/25/pravookhranytely-rasskazaly-podrobnosty-nochnoho-vzryva-vo-dvore-predsedatelia-ryvnenskoho-horodskoho-suda/

По информации журналистов, Петр Денисюк, в противоречие закона, занимается предпринимательской деятельностью. Так, на него выписаны две доверенности от Богданец Веры Дмитриевны (родной сестры Денисюка) и Виктора Ивановича Кушнира (мужа племянницы Денисюка). Согласно этим доверенностям, Петр Дмитриевич имеет все права подписи и управления двумя предприятиями по выращиванию скота. Данная информация была передана журналистами в Национальное антикоррупционное бюро.

Неизвестные бросили гранату и обстреляли из автомата дом главы Ривненского городского суда, - полиция - Цензор.НЕТ 5307
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Питання знімається. На даний момент я знаю лише одну чесну суддю. Проживає у панельній хрущівці і за все життя жодного хабаря не взяла. За це її дууууже багато хто недолюблює...
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у них все вдома, в потаємних кімнатах) а на роботі сама святість)
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Ну, тогда это обыкновенные бизнес-разборки, к отправлению потребностей... тьфу, правосудия отношения не имеют...)
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судя по харе там огнемет добавить нужно = ну любят у нас прокуворов На подвір'я глави Рівненського міськсуду кинули гранату і обстріляли будинок з автомата, - поліція - Цензор.НЕТ 4491

Правильно сделали пацаны - респект и уважуха - САШКО БИЛЫЙ одобрил бы!!!! На подвір'я глави Рівненського міськсуду кинули гранату і обстріляли будинок з автомата, - поліція - Цензор.НЕТ 3296
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суддів Петра Поросєнко потрібно охороняти,у тюрмі.
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от на хіба ти звиздиш?? ці судді призначені пожиттєво єнаківським дегенератом)
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Петрусь п"ять років як сам призначає суддів,та провів вдалу реформу))
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да этих рехВорм 100500 штук - только они не видны На подвір'я глави Рівненського міськсуду кинули гранату і обстріляли будинок з автомата, - поліція - Цензор.НЕТ 9348
ибо секретны и для панамцев только На подвір'я глави Рівненського міськсуду кинули гранату і обстріляли будинок з автомата, - поліція - Цензор.НЕТ 1698
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Наверное, этот честный судья, как и каждый украинский судья, отказался от взятки и за это ему угрожают
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Згадайте, чим закінчилась Коліївщина? - Правильно, введенням московитських військ на територію тодішньої Речі Посполитої...
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Суд Линча самый справедливый суд, которым судить судьёв и прокуроров...
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предлагаю добробат им Сашка Билого - запись продолжается!!!!
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Поддерживаю деятельность народного мстителя.
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Может попытаться выяснить причины? Например рассмотреть его решения за последние 3 года... Может судья действительно, за деньги, именем Украины вынес несправедливое решение?
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Судді та прокурори, читайте, що про вас люди думають.
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А шо им будет? По Закону ни судьи, ни прокуроры не несут ответственности за принятые решения.
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Потрібно, щоб картина Герарда Давида "Суд Камбіса" стояла у них перед очима. Із продажного судді здерли шкіру, і обтягнули нею суддівське крісло. Наступним суддею призначили сина страченого корупціонера, і нагадали йому, на якому кріслі він сидить.
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Ну это средневековье. Есть механизм назначения "Специального Прокурора" с особыми полномочиями и независимым от прокурорско-судейской мафии статусом. Не у нас, конечно. Это законный и прямой путь к справедливости и Морали.
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Що у нас сталось з "іноземним десантом"? Всіх зжерли, Супруе лише пручається, та я думаю і її зжеруть. Який спец прокурор? Із США чи Германії? Це повинно бути оформлено на законодавчому рівні, а наші законодавці будуть на 99% проти.
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які глибокі знання чинного законодавства... Правовед?
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та ні, я звик до псевдоюридичного маразму, який тут постійно присутній. Звідки ви таку куйню узяли?
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это они скажут суду линча и кольта
и народным мстителям )))
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наші люди ні про кого не думають добре. Любу професію назви, відразу лайном обіллють. Тому ніхто вже давно, нічого не читає. Це раніше громадська думка була чогось варта...
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суд Камбіса наближається, представникам феміди вишикуватись у чергу...
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это скорей предупреждали,чем убить хотели
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может судья нажрался самогона и у него белка стрельнула ?
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жаль что судья не подорвался на гранате, которую сам, скорее всего и применил,
наверное решил покорчиьь из себя жертву
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тут все дуже просто, якщо той щур у суддівській мантії залишився живий сам і жива рідня, то замах однозначно фейковий(наприклад захотілось змінити фасад на ще більш видзюгорний), до того ж, ним же і замовлений. саме після таких фейкових провокацій ці суки видурюють для себе все більших повноважень, привілеїв і забаганок. лише тоді коли цю продажну погань почнуть виловлювати і вішати на міських площах, можна повірити у реальні зазіхання на суддів.
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Я думаю что данное "возвращение" судьи " до тями " вообще не связано с его профессиональной деятельностью .
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Мало хто любить наших суддів, а тепер подивіться в дзеркало і запитайте себе. А хто дає їм хабаря за те, щоб він знизив вам строк. чи зовсім "відмазав" вас від покарання???. Причому , як правило, суддя не вимагає хабар, А ВИ САМІ ЙОМУ ДАЄТЕ. І так скрізь--самі даємо,а потім кричите про корупцію. Давно підмітив--кричать ті, хто найбільше сам десь порушує.
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Будинок належить "талановитим бізнесменам" тещі, чи дружині?
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І, звісно, без лубкових постсовкових "левиків" не можна.

kurwa, звідки беруться такі гівнюки на таких посадах? Без тіні смаку чи відчуття міри. Адже міри напевне нема ні в чому. А потім ловлять гранату.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВо двор главы Ривненского горсуда бросили гранату и обстреляли дом из автомата, - полиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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