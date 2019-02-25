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Все про:индексация (34) пенсия (1812) Порошенко (16419)

 В марте-апреле пенсионерам, получающим минимальную пенсию, единовременно выплатят 2410 грн, - Порошенко

Пенсионеры, получающие минимальную пенсию, в марте - апреле получат компенсацию за невыплаченную индексацию 2015-2016 годов в размере 2410 грн.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенкона совещании в Пенсионном фонде Украины в понедельник в Киеве.

"В 2015 - 2016 годах, когда государство отдавало каждую копейку Пенсионного фонда для строительства армии и защиты государства, тогда было принято решение абсолютно оправданное, что возможности для индексации пенсий не было… Мы сегодня нашли возможности, чтобы возвратить пенсионерам и в первую очередь тем, у кого наименьший уровень пенсии – минимальная и ниже минимальной – возвратить индексацию 2015-2016 годов. По подсчетам, мы вышли на цифру 2410 грн", - сказал Порошенко.

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Он разъяснил, что компенсация пенсий распространяется только на тех, кто в результате индексации, которая возобновляется с 1 марта, получит небольшую сумму.

"Но будут и те, кто получит 800, 900 и 1000 грн - им компенсировать не надо, а тем, кто получит 100 и 200 грн – они получат компенсацию в течение марта и апреля", - отметил Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3113515
 
   
 Топ комментарии
 
Подкуп за счет государства.)
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Вот же циничная тварь, если это не подкуп то что тогда, дадут по 2400 в марте перед выборами тем кто еле выживает на минимальную пенсию чтоб пошли и проголосовали за него.
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просто очень хочется победить пете
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Видать у кондитера дела очень плохи.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ марте-апреле пенсионерам, получающим минимальную пенсию, единовременно выплатят 2410 грн, - Порошенко
 
 
 
 
 
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