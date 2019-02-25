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 Политика Украины, Экономика
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 Следующие 5 лет будем "подкупать" пенсионеров, увеличивая пенсию, а матерей - увеличивая им выплаты, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко обещает в течение последующих 5 лет увеличивать пенсию пенсионерам, зарплату трудящимся и выплаты матерям в рамках стратегии борьбы с бедностью.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Президента, об этом сказал глава государства на совещании в Пенсионном фонде Украины в понедельник в Киеве.

"Мы повышаем пенсии. Оппоненты говорят - это подкуп. Да, 5 последующих лет будем подкупать пенсионеров, увеличивая пенсию. Людей труда - увеличивая им зарплату. Матерей - увеличивая им выплаты. Это - стратегия борьбы с бедностью, но не пустыми обещаниями, а выполнением работы", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На повышение пенсий в Украине могут рассчитывать все категории, но выплаты будут повышены только тем, кто вышел на пенсию до 2017 г., - Рева

Следующие 5 лет будем подкупать пенсионеров, увеличивая пенсию, а матерей - увеличивая им выплаты, - Порошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3113509
 
   
 Топ комментарии
 
А что мешало это делать в предыдущие 5 лет? Еще одну пЕти-летку Украина просто не переживет.
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Святослав Стеценко
21 ч. ·

"Порошенко або Путін"?
Для українців суттєва відмінність між ними лише одна - офіційна мова у одного переважно українська, у іншого переважно російська.
Цінності у них однакові, принципи однакові, брешуть однаково, навіть гасла і плакати однакові.
Оба хочуть замість України мати Малоросію, розбіжності у них лише в тому, хто збиратиме з нас данину.
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Когда слышу что ПЕТЯ лучший президент меня дергает! сразу понятно кто та морда что такое пишет!! ЧТОБЫ ВОРА ОЛИГАРХА НАЗЫВАТЬ ЛУЧШИМ ЭТО НАДО УМЕТЬ!! Ну нравится некоторым мудакам что их грабят они от этого просто тащатся!!
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вирішили! Поступаємось миролюбцем.
Копіпастити тобі ще місяць. Насолоджуйся, бо там хз чи в камерах інтернет петро тобі "підкупить" Наступні 5 років будемо "підкуповувати" пенсіонерів, збільшуючи пенсію, а матерів - збільшуючи їм виплати, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2641
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Следующие 5 лет будем "подкупать" судей,чтобы уменьшили срок.......Порошенко
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Суддів давно купили хоча б суддівськими пенсіями, які йдуть по окремій статті. В інеті є який їх розмір.
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"Следующие 5 лет будем "подкупать" пенсионеров, увеличивая пенсию, а матерей - увеличивая им выплаты" на 1000 в месяц.
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Войну уже за две недели закончили, Крым вернули, президент разбогател в 80 раз, А теперь следующие пять лет будем увеличивать благосостояние пенсионеров.
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Про 1000 в день, доллар по 9-12 и АТО за часы уже вспоминали? Или ждём когда лет через 5 Порошенко скажет "Я обещал поднимать людям пенсии. Но я не учёл многих факторов. Я ошибся, прошу за это прощения")))
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заодно за липецк и сотрудничество с окупантом Наступні 5 років будемо "підкуповувати" пенсіонерів, збільшуючи пенсію, а матерів - збільшуючи їм виплати, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9631
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Это не мое увидел в инете, но это хорошо показывает что и почему будет делать ПЕТЯ

ГРОСЯ СПРАШИВАЕТ - Слышь ПЕТЯ почему мы судьям ЗП сделали 100тыс грн а учителям токо 5000
ПЕТЯ - Понимаешь ВОВА в школу мы с тобой уже точно не пойдем!!
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А давайте я продекларирую шо все полетят на марс, чем я хуже порошенко, в смысле категории невыполнимых деклараций.
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Он себе и своей семье соломки столько настелил в разных частях света, что теперь ему все пох...
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Хочу ОБЪЯСНИТЬ ЛЮДЯМ ,
ЛЮДЯМ КОТОРЫЕ ДУМАЮТ ГОЛОВОЙ , а не Холодильником ЗАВИСТЬЮ и Телевизором !!
,
БЕЗУСЛОВНО Порошенко - В МИНУСЕ !
НО !!
,
А КТО с -РЕАЛЬНЫХ- ЛУЧШЕ !
,
ЛУЧШЕ СЕБЯ ПОКАЗАЛ !!!???!!
.

АФЕРЮГА и НАРКОМНАКА с КОСОЙ ( ее газовые " КОНТРАКТЫ " ?? )
Зенеленсский-- ставленник КОЛОМОЙССКОГО-который хочет ВЕРНУТЬ отобранное - ПО ЗАКОНУ ПРИВАТ и Т Д ??.
.
Порошенко-- хотя себя зыбыл- НО ЗНАЧИТЕЛЬНО УМЕНЬШИЛ ВЛИЯНИЕ ОЛИГАРХАТА !-- Это РЕАЛЬНО и ХОРОШО ДЛЯ СТРАНЫ и НАРОДА !!
.
Экономика -ДАЖЭ с войной-- ПРИРОСТ !!
.
А В ИНОСТРАННЫХ ДЕЛАХ--- просто 5 !!
.
ОН СДЕЛАЛ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ НА ПЬЯТЬ !!
.
.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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в России так же говорят, а кто же лучше Путина, сходство не находите .одни и те же методички переписываете.
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найбільша дурість - робити те саме і сподіватись на інший результат ©
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перед выборами все обещания хороши, 5 лет грабил народ вместе со своей шоблой , а теперь обещания раздает о сладкой жизни впереди, только бы у корыта остаться. загнал народ в нищету тарифами, а теперь обещает поднять зарплаты и пенсии , ну и тарифы еще поднять , а то куда же поднятые зарплаты потом девать. соеволикий покращиватель.
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У Пети отец вор, а у Зеленского профессор.
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Ждём нашествия порохоботов на ветку))) Уже парочка дежурных отметилась, накидываются на самые аргументированные мнения.
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Бгг) мокши в своем репертуаре -вылезло в украинский форум, и с возмущением ждет нашествия украинцев))))) нда, лишняя хоромосома таки ваше все...
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абаждите, а порохоботы в каждой теме уверяют что президент по конституции занимается внешней политикой и безопасностью и только, а тут вот оказывается он рвется зарплаты трудящимся массам поднимать
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Стартовий капітал педро томасович отримав від розкрадання соціалістичної власності ворюгою татом. Зеленський хай і жидок та він продає чесно чесний продукт дятлам, що таке купують...
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Где они столько евробляхеров наберут? Одноразовая дойка. И других источников не предвидится. Ну не кубышку Ротердама+ открывать же ж?
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Ну как-же? Еще можно подоить айтишников. Сейчас в Раду внесли очень интересный законопроект на этот счет. Есть еще заробитчане, их тоже можно облагать налогом при вьезде и выезде а также облагать их переводы родным.
Другое дело, что все эти источники ненадежны и кратковременны. Люди будут сваливать за бугор, уходить в тень, придумывать хитрые схемы уклонения.
Чтобы по настоящему наполнить бюджет - есть только один способ. Не увеличивать налоги, а создать условия для роста экономики и привлечения инвестиций. Но базарные торгаши с винницких рынков в экономике не разбираются. Отобрать и поделить - это все, на что они способны.
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я припинив дивитись ТБ ще до початку кар'єри Зеленського і ікоди не бачив його.....як це зветься?
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Більшість пенсіонерів до того придушені безпросвітним життям, що поцілують ноги і проголосують за того, хто дасть трохи більше. Пеця знає , що робить.
Але люди, що мають совість, підтримують на виборах Гриценка.
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В стране стабильная динамика роста только в двух областях:
- уровне звиздежа властей о наших гарантированных достижениях в будущем при обсеронах по абсолютно всем обещаниям прошлых лет;
- в уровне кретинизма народа, согласного верить новым обещаниям невзирая на просранные старые обещания.
Наступні 5 років будемо "підкуповувати" пенсіонерів, збільшуючи пенсію, а матерів - збільшуючи їм виплати, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1355
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Сперва подымит тарифы а уже потом пенсию и материнские выплаты.Но как то он предпочел о первом умолчать)))
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Сьогодні:

"Экс-глава Генштаба Замана задержан по подозрению в госизмене"

Цікаво, чи будуть ще затримувати інших нижче рангом яки працювали на заполярье?
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Ну и что? ГПУ возбудит уголовное дело, затем Заману выпустят под залог, затем пять лет будет вестись следствие и суд. Затем дело тихонько сольют.
Как альтернатива - после залога Замана сваливает в Рашку а его здесь судят заочно.
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Баби Йуліни махерові в істериці : Порох дає реальні гроші в той час як косата брехуха лише лапшу на вуха вішає..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСледующие 5 лет будем "подкупать" пенсионеров, увеличивая пенсию, а матерей - увеличивая им выплаты, - Порошенко
 
 
 
 
 
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