 Следующие 5 лет будем "подкупать" пенсионеров, увеличивая пенсию, а матерей - увеличивая им выплаты, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Президента, об этом сказал глава государства на совещании в Пенсионном фонде Украины в понедельник в Киеве.

"Мы повышаем пенсии. Оппоненты говорят - это подкуп. Да, 5 последующих лет будем подкупать пенсионеров, увеличивая пенсию. Людей труда - увеличивая им зарплату. Матерей - увеличивая им выплаты. Это - стратегия борьбы с бедностью, но не пустыми обещаниями, а выполнением работы", - сказал он.

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