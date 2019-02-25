 Следующие 5 лет будем "подкупать" пенсионеров, увеличивая пенсию, а матерей - увеличивая им выплаты, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Президента, об этом сказал глава государства на совещании в Пенсионном фонде Украины в понедельник в Киеве.
"Мы повышаем пенсии. Оппоненты говорят - это подкуп. Да, 5 последующих лет будем подкупать пенсионеров, увеличивая пенсию. Людей труда - увеличивая им зарплату. Матерей - увеличивая им выплаты. Это - стратегия борьбы с бедностью, но не пустыми обещаниями, а выполнением работы", - сказал он.
Копіпастити тобі ще місяць. Насолоджуйся, бо там хз чи в камерах інтернет петро тобі "підкупить"
ГРОСЯ СПРАШИВАЕТ - Слышь ПЕТЯ почему мы судьям ЗП сделали 100тыс грн а учителям токо 5000
ПЕТЯ - Понимаешь ВОВА в школу мы с тобой уже точно не пойдем!!
ЛЮДЯМ КОТОРЫЕ ДУМАЮТ ГОЛОВОЙ , а не Холодильником ЗАВИСТЬЮ и Телевизором !!
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БЕЗУСЛОВНО Порошенко - В МИНУСЕ !
НО !!
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А КТО с -РЕАЛЬНЫХ- ЛУЧШЕ !
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ЛУЧШЕ СЕБЯ ПОКАЗАЛ !!!???!!
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АФЕРЮГА и НАРКОМНАКА с КОСОЙ ( ее газовые " КОНТРАКТЫ " ?? )
Зенеленсский-- ставленник КОЛОМОЙССКОГО-который хочет ВЕРНУТЬ отобранное - ПО ЗАКОНУ ПРИВАТ и Т Д ??.
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Порошенко-- хотя себя зыбыл- НО ЗНАЧИТЕЛЬНО УМЕНЬШИЛ ВЛИЯНИЕ ОЛИГАРХАТА !-- Это РЕАЛЬНО и ХОРОШО ДЛЯ СТРАНЫ и НАРОДА !!
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Экономика -ДАЖЭ с войной-- ПРИРОСТ !!
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А В ИНОСТРАННЫХ ДЕЛАХ--- просто 5 !!
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ОН СДЕЛАЛ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ НА ПЬЯТЬ !!
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Другое дело, что все эти источники ненадежны и кратковременны. Люди будут сваливать за бугор, уходить в тень, придумывать хитрые схемы уклонения.
Чтобы по настоящему наполнить бюджет - есть только один способ. Не увеличивать налоги, а создать условия для роста экономики и привлечения инвестиций. Но базарные торгаши с винницких рынков в экономике не разбираются. Отобрать и поделить - это все, на что они способны.
Але люди, що мають совість, підтримують на виборах Гриценка.
- уровне звиздежа властей о наших гарантированных достижениях в будущем при обсеронах по абсолютно всем обещаниям прошлых лет;
- в уровне кретинизма народа, согласного верить новым обещаниям невзирая на просранные старые обещания.
"Экс-глава Генштаба Замана задержан по подозрению в госизмене"
Цікаво, чи будуть ще затримувати інших нижче рангом яки працювали на заполярье?
Как альтернатива - после залога Замана сваливает в Рашку а его здесь судят заочно.