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 Общество, За рубежом
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Все про:США (14686) Ким Чен Ын (110) Трамп (2182) Корейская война (1)

 Трамп и Ким Чен Ын на саммите могут договориться о завершении Корейской войны, - администрация президента Южной Кореи

В администрации президента Южной Кореи заявили, что США и Северная Корея могут заявить о прекращении Корейской войны 1950-1953 годов на саммите между президентом Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ , ссылаясь на Reuters.

Трамп и Ким Чен Ын планируют встретятся 27 и 28 февраля.

"Возможность есть", - заявил представитель администрации.

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Корейская война - конфликт между КНДР и Республикой Корея, длившийся с 25 июня 1950 по 27 июля 1953 года (хотя официального окончания войны объявлено не было). Часто этот конфликт времен холодной войны рассматривается как опосредованная война между США c их союзниками и силами КНР и СССР.

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Источник: https://censor.net.ua/n3113507
 
 
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Якщо ще й ці підпишуть, залишиться тільки одне непорозуміння в стані війни.
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Хорошо бы.
Но такими темпами как россия разжигает новые скоро вся планета превратится в сплошной горящий конфдикт,а пожарные явно не справляются.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоТрамп и Ким Чен Ын на саммите могут договориться о завершении Корейской войны, - администрация президента Южной Кореи
 
 
 
 
 
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