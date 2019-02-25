 Трамп и Ким Чен Ын на саммите могут договориться о завершении Корейской войны, - администрация президента Южной Кореи

Об этом сообщает Цензор.НЕТ , ссылаясь на Reuters.

Трамп и Ким Чен Ын планируют встретятся 27 и 28 февраля.

"Возможность есть", - заявил представитель администрации.

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Корейская война - конфликт между КНДР и Республикой Корея, длившийся с 25 июня 1950 по 27 июля 1953 года (хотя официального окончания войны объявлено не было). Часто этот конфликт времен холодной войны рассматривается как опосредованная война между США c их союзниками и силами КНР и СССР.

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