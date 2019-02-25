 Государство получило около 13,6 млрд грн от растаможки евроблях, - Порошенко

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на совещании с представителями правительства по вопросам индексации пенсий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Всего через механизмы льготного растаможивания поступило почти 13,6 млрд (грн. - Ред.)", - сказал Порошенко.

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В то же время он напомнил, что за счет денег от растаможки "евроблях" происходит пополнение Пенсионного фонда.