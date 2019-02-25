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 Политика Украины
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Все про:Пенсионный фонд (345) Порошенко (16419) растаможка (107) евробляхи (111)

 Государство получило около 13,6 млрд грн от растаможки евроблях, - Порошенко

В госбюджет поступило около 13,6 млрд гривен от льготного таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на совещании с представителями правительства по вопросам индексации пенсий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Всего через механизмы льготного растаможивания поступило почти 13,6 млрд (грн. - Ред.)", - сказал Порошенко.

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В то же время он напомнил, что за счет денег от растаможки "евроблях" происходит пополнение Пенсионного фонда.

Источник: https://censor.net.ua/n3113505
 
   
 Топ комментарии
 
Государство получило около 13,6 млрд грн от растаможки евроблях, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9456
будет куда Пеце лапу запустить лишний раз Государство получило около 13,6 млрд грн от растаможки евроблях, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6632
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интересно, сколько из этих 13,6 лярдов действительно дойдут до пенсиков, а не осядут по счетам в банках xD
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Юля прийде і все забере в фонд помощи Венесуэле и Путлеру
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Он опять на новую яхту собирает? Ну да , ему то бедуину надо.
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потрібно ввести мито 200% на какао...тоді петро відчує себе в шкурі бляхерів..
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Пора вводить налог прогрессивный на вывод капиталов из воюющей страны в офшоры. Во это будет гут. Держава отримала майже 13,6 млрд грн від розмитнення євроблях, - Порошенко - Цензор.НЕТ 590
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Если верить Пану Реве, то:

"В 2019 році пропонується їм [пенсіонерам] здійснити доплату до пенсії 2,410 тисяч гривень. Чому саме йде мова про таку виплату? Мова йде про додатковий ресурс, який було отримано від закону про "євробляхи"

"Вперше явище, яке завдавало шкоди всій країні було повернуто на користь певним категоріям громадян. Тобто кошти від розмитнення "євроблях" в повному обсязі було направлено на такі виплати. Це ініціатива президента"

Так что отжатое с евроблях пойдет на подкуп избирателей. Ну крепкие же хозяйственники!
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Опять высунулось барыжное. а что людям не продлить ещё на пару месяцев льготную растаможку?! не все успели. да ещё со "схемами" и поборами на таможнях......
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моему отцу подняли пенсию почти что на 50%.. и на таких хомячков-зрадофилов как ты, он смотрит с осуждением..
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Это ты психиатру расскажи. У моей бабушки стаж 55 лет врач-терапевт, добавили 400 гриен, а при Януковоще было 150 у.е., сейчас 2340гривен. Разницу чувствуешь, порохоботное?
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да.. разницу чувствую!.. слышу треск хомячка-зрадофила!.. не буду писать размер увеличенной пенсии своего отца, что б тебя "инхфарта макарда" не хватил.. а то ты и до 1 марта не доживешь..
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Та що ти пістиш, на 50%. Це кому, за які заслуги? Підняли пілять. Спочатку грося звізділо, що всім, залежно від стажу. Потім лише тим, хто до 2017 на пенсію вийшов. А що, після 2017 стаж не враховується, піляті? Ну а тепер, щоб отримати підвищення пенсіонери повинні звірити паспортні дані, а це особисто з паспортом, з копіями... Ніби в нас ще 19 сторіччя, і ніяких тобі баз, ніякого електронного обліку. От тепер, хто не звірив, той і без підвищення. А скільки одиноких стареньких, які з хати роками не виходять, скільки калік, і їх знову тупо розведуть. Та й то підняття реально аж на 50 грн. знову вийде... Суки, пілять...
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слушай, опубликуй номер своей карточки.. я тебе хоть денег кину к 8 марта..
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у них было пару лет на растаможку
и 3 мес на льготную растаможку
что еще им надо ?
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всі, хто хотів, вже встигли розмитнити по 3-5 машин... на бляхах залишилися тільки ті, хто вже і не планує розмитнюватися
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вот же шакаладный батончик: Государство получило...
УКРАИНЦЫ СВОИ КРОВНЫЕ , по которым уплачены все налоги, отдали
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когда человек получил з/пл, он уплачивает налоги. Тот кто налогов не платит - тот катается на ренжроверах с украинскими номерами. А эти не от хорошей жизни дешевку покупают
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Не надо про налоги с з/п. Я их тоже плачу и налоги за машину тоже заплатил. А по поводу не от хорошей жизни - да, но далеко не все. Очень много (если не больше половины) среди бляхеров просто хитрожопых. Вот тут была новость про растаможку за почти 800 тысяч гривен какого-то хитрого Порше 2013 года. У него тоже жизнь не хорошая?
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Я рад тому, что последние недели две три, вообще не замечаю на дороге эти раздолбанные пердящие бэхи тройки и их беспредельную езду.
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Задекларированная цифра означает что нет ВОРОВСТВА...бараны Мавзолейные
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А ну расскажи про своих родителей коммунистов и как твоя бабушка на соседей стучала при Голодоморе
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интересно, сколько из этих 13,6 лярдов действительно дойдут до пенсиков, а не осядут по счетам в банках xD
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Тут дело не в возрасте а в умственном развитии.))
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просто интересно, возраст настолько безмозглого и наивного челика, который свято верит что если бабки не распилили до попадания на счет, их уже не распилят xD
тут схемы можно на коленке придумать за пару минут =)
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Пенсійний фонд - це добре, а тепер згадайте як янукодло), пенсії підвищував!
є різниця?! Государство получило около 13,6 млрд грн от растаможки евроблях, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7539
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ага.. брал кредиты по миру и в Рашке: часть украли, часть кинули пенсам.. в итоге более 20 млрд баксов прирост гос долга за три года..
Это называется: искусственно загнать в долги и подготовить страну к предстоящему поглощению..
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гарна відповідь, чоколятне),
ти про теперішніх забуваєш - беруть під 9% річних в валюті...
так що не треба розказувати - 50 років щоби Польшу, наздогнати, теперішню!
я, взагалі то про разові акції написав, але ти допомогло)))!
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Государство получило около 13,6 млрд грн от растаможки евроблях, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9456
будет куда Пеце лапу запустить лишний раз Государство получило около 13,6 млрд грн от растаможки евроблях, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6632
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Ща кацаПсинская ПАДАЛЬ Плешивого ВиолончеГлиста набежит из Берлоги.... Государство получило около 13,6 млрд грн от растаможки евроблях, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3180 Государство получило около 13,6 млрд грн от растаможки евроблях, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3180с советами Солдженицывна..КАК НАМ БАРАНАМ ОБУСТРОИТЬ РАБссию....
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Шапочников : Порошенко нагрел евробляхеров на 11 миллиардов

https://www.youtube.com/watch?v=U2_tMkTIIIc&t=3s

спочатку використав, а потім кинув га гроші
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Деякі каменти до відео
video3 дні тому

Ярошевич знатно срубил бабла с бляхеров в якобы в поддержку движения. Он теперь может позволить себе не бляху. Плюс эта гнида на подсосе у власти и все делал для того, чтобы невыгодный для обычных людей закон про растаможку евроблях был принят.﻿

Devid Bleine3 дні тому (змінено)

Спасибо Ростислав, у самого автомобиль английской регистрации купил его в Польше за 1350$ БМВ е46 2002 автомат,кожа на дереве, пригнал сам 30кс от границы обошлось 200$ на поесть и бензин и польскую страховку у нас же такое авто стоит от 7-9тыс$ эти суки ответят за все! Евросила это ******** галимые, не обобщай всех бляхеров к этой гниде﻿

Paul B.3 дні тому (змінено)

На словах 11млрд. для пенсионеров , а на самом деле - на предвыборную кампанию Пороха !﻿

Виталий К3 дні тому

Хрен он ложил на пенсионеров, деньги от растаможки в карман себе и на предвыборную агитацию пошли﻿

Вадим3 дні тому

Ростислав, когда проходила шумиха с евробляхами, в этот момент под шумок провели законопроэкт о безналоговом ввозе ветряков. Ахметов не заплатил в наш бюджет 3 миллиарда гривен. Не кажется ли Вам, что здесь есть некая связь? Дыру то нужно чем-то перекрыть и мы обычные граждани погашаем Ахметовские дырки...﻿
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Это - единоразовое поступление. Которого как раз хватит на 1-2 месячных подачки, которые подаются как "индексация и осовременивание" пенсий. Как раз под выборы.. Ну, случайно так совпало.
А из чего будут финансироваться дальнейшие выплаты?
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Выборы пройдут и усе. Долги надо отдавать. И чем теперь барыга от овоща отличается ?????
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Алекксеич...отдай баблосы Зелинскому Гриценке ,Шут и болван знают кого кормить.. Держава отримала майже 13,6 млрд грн від розмитнення євроблях, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6700
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я не можу зрозуміти навіщо він торкається цієї теми? Адже пенсіїї це не його справи, дороги не його, транспорт не його...До армії та зовнішньої політики це ж ніяким чином це не відносится ))
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А южаніна сказала-" як петро олексійович скаже то так і буде" .
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А если ввести налог на воздух по 10 грн / день с каждой живой души - это ж сколька денюх в бюджет стразу поступит! Держава отримала майже 13,6 млрд грн від розмитнення євроблях, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2731
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підтримую, - тільки для кацапів, які дихають українським повітрям.....
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Америка заберет бабло за Джавелины и Гарпуны,не парьтесь Кремлевские Хмыри Держава отримала майже 13,6 млрд грн від розмитнення євроблях, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5824 Держава отримала майже 13,6 млрд грн від розмитнення євроблях, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5824
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Мы видим повторение осени 2004, когда Янек за 2 месяца поднял всем пенсию в 2 раза. Достойный продолжатель этого этот недоразвитый гибрид. Очень надеюсь результат будет то же
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улучшение кандитерской промышленности не за горами
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Мальдивское не тонущее вылезло и здесь. Пусть отвечает за свой избирательный штаб, который с оружием в руках ходит по подвалам и подкупает нищих. Каким боком оно к бляхерам, пенсиям, экономике?
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Ну добре, зібрали з євробляхерів, а далі з кого? От пілять, створити бедлам з тими євробляхерами, а потім тупо їх на бабки розвести, то ви мастаки. Обдурити, розвести, віджати, забрати... то ви вмієте, а далі що? А щоб по-іншому, щоб закон був, щоб порядок, щоб країна сама на себе заробляла, без розводів, без рейдерства ви так вмієте? Та ні, на жаль, не вмієте ви так, в цьому вся ваша суть бандитська.
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Еще и хвастается на сколько денег они людей обули.
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Финансами Украины заправляет Верховная Рада и Гройсман,частично советы дает глава МВФ Кристин Лагард,ну это типа Доменик Стосс-Кан Юле в 2008 году советоавал,когда она брала в долг 26 ярдов...
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Один раз людей побрили,а далі що робити Поросєнко буде?Країни Європи живуть з виробництва,а Рошенія з поборів своїх громадян.Оце реформа,де вам ще реформ не вистачає,БЛ.
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Бляхи видно были обещаны в 2014г., если он такой радостный.
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30 декабря этого года Украине надо вернуть МВФ,банку **** и Всемирному банку 20 миллиардов долларов по кредитам Азарова и ЮлиЕсли не вернем,дефолт...
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Еще было бы интересно узнать, куда они были потрачены?
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Мыкыла Азиров вернет,А Бойко заплатит Вышками нефтяными...
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Пенсии перед выборами нужно было поднять а денег нет, все кредиты уходят на погашение прежних кредитов, вот отсюда и появилась схема поднять пенсии за счет евробляхеров.
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Напомните, а сколько Держава получила в бюджет с коррупционеров?
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Поехал я в Питер,к Александру Невзорову,единственный не РАБссиянец,трезвый и нормальный чувак думающий, головой а не жопой...
Надобраніч.
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Очередное перерезание ленточки пецей. Это сокрушительная его ПАБЕДА. Держава отримала майже 13,6 млрд грн від розмитнення євроблях, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6025
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А то что бюджет 2018 не выполнен на 12 млрд то Гройсман пети там не было Ободрал пересичных а мы должны радоваться Лучше рассказал как у тебя с доходами в 82 раза
увеличенными за год Вот это настоящая радость
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"Льготная растаможка" ... и тот кто столкнулся с этой процедурой понял как его власть обдурила очередной раз ... Держава отримала майже 13,6 млрд грн від розмитнення євроблях, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9482
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А они посчитали, сколько людей решили просто не покупать автомобиль со всем этим геморроем ?
До лучших времён, пока не уйдут гнойсманы и життя по-новому.
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При Азірові робили хоча б видимість, що й багаті будуть щось платити, вводили додаткові податки на розкішні авто. А ці граблять найбідніших. та щей нахваляються. Мовляв дивіться, яка перемога!!!!!! Рєдіски.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГосударство получило около 13,6 млрд грн от растаможки евроблях, - Порошенко
 
 
 
 
 
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