 Государство получило около 13,6 млрд грн от растаможки евроблях, - Порошенко

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на совещании с представителями правительства по вопросам индексации пенсий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Всего через механизмы льготного растаможивания поступило почти 13,6 млрд (грн. - Ред.)", - сказал Порошенко.
В то же время он напомнил, что за счет денег от растаможки "евроблях" происходит пополнение Пенсионного фонда.
"В 2019 році пропонується їм [пенсіонерам] здійснити доплату до пенсії 2,410 тисяч гривень. Чому саме йде мова про таку виплату? Мова йде про додатковий ресурс, який було отримано від закону про "євробляхи"
"Вперше явище, яке завдавало шкоди всій країні було повернуто на користь певним категоріям громадян. Тобто кошти від розмитнення "євроблях" в повному обсязі було направлено на такі виплати. Це ініціатива президента"
Так что отжатое с евроблях пойдет на подкуп избирателей. Ну крепкие же хозяйственники!
и 3 мес на льготную растаможку
что еще им надо ?
УКРАИНЦЫ СВОИ КРОВНЫЕ , по которым уплачены все налоги, отдали
тут схемы можно на коленке придумать за пару минут =)
є різниця?!
Это называется: искусственно загнать в долги и подготовить страну к предстоящему поглощению..
ти про теперішніх забуваєш - беруть під 9% річних в валюті...
так що не треба розказувати - 50 років щоби Польшу, наздогнати, теперішню!
я, взагалі то про разові акції написав, але ти допомогло)))!
будет куда Пеце лапу запустить лишний раз
https://www.youtube.com/watch?v=U2_tMkTIIIc&t=3s
спочатку використав, а потім кинув га гроші
video3 дні тому
Ярошевич знатно срубил бабла с бляхеров в якобы в поддержку движения. Он теперь может позволить себе не бляху. Плюс эта гнида на подсосе у власти и все делал для того, чтобы невыгодный для обычных людей закон про растаможку евроблях был принят.
Devid Bleine3 дні тому (змінено)
Спасибо Ростислав, у самого автомобиль английской регистрации купил его в Польше за 1350$ БМВ е46 2002 автомат,кожа на дереве, пригнал сам 30кс от границы обошлось 200$ на поесть и бензин и польскую страховку у нас же такое авто стоит от 7-9тыс$ эти суки ответят за все! Евросила это ******** галимые, не обобщай всех бляхеров к этой гниде
Paul B.3 дні тому (змінено)
На словах 11млрд. для пенсионеров , а на самом деле - на предвыборную кампанию Пороха !
Виталий К3 дні тому
Хрен он ложил на пенсионеров, деньги от растаможки в карман себе и на предвыборную агитацию пошли
Вадим3 дні тому
Ростислав, когда проходила шумиха с евробляхами, в этот момент под шумок провели законопроэкт о безналоговом ввозе ветряков. Ахметов не заплатил в наш бюджет 3 миллиарда гривен. Не кажется ли Вам, что здесь есть некая связь? Дыру то нужно чем-то перекрыть и мы обычные граждани погашаем Ахметовские дырки...
А из чего будут финансироваться дальнейшие выплаты?
Надобраніч.
увеличенными за год Вот это настоящая радость
До лучших времён, пока не уйдут гнойсманы и життя по-новому.