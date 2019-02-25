EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Происшествия
  1537  11
Все про:НАБУ (2600) хищение (393) ВСУ (201)

 Дело о хищении 2 млн грн, выделенных на обустройство блиндажей в зоне ООС, направлено в суд, - НАБУ

22 февраля 2019 г. обвинительный акт в отношении экс-начальницы управления капитального строительства одной из ОГА в Западном регионе, причастной к хищению 2 млн грн, выделенных на обустройство блиндажей в зоне ООС, направлено в суд.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным ведомства, должностное лицо обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением").

По версии следствия, обвиняемая внесла изменения в проектно-сметную документацию по возведению опорных пунктов (блиндажей) на территории проведения АТО (ООС) в Донецкой области, в результате чего подрядчики построили взводные опорные пункты из материалов, с военной точки зрения, не пригодных для этого типа сооружений.

"Указанные действия должностного лица нанесли ущерб Министерству обороны Украины на общую сумму более 2 млн грн.", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР расследует хищение из воинской части на Львовщине тепловизоров и ПНВ на 4,5 млн: арестован начальник склада

Расследование указанных фактов начато детективами НАБУ в ноябре 2017 г. после передачи дела из военной прокуратуры по подследственности в НАБУ.

В НАБУ напомнили, что согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Источник: https://censor.net.ua/n3113503
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не надо никого судить , нужно быть милосерднее . Просто собрать всех и на передок , в окопы с водой и грязью , без блиндажей .
 показать весь комментарий
 
 
Сэкономила на жизни солдат. Тогда и твоей жизнью и свободой никто не будет дорожить.
 показать весь комментарий
 
 
Дело о хищении 2 млн грн=============================фигня это!!! давайте певичку обсуждать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
блиндажи извоздуха -це на горе мацкалям
 показать весь комментарий
 
 
Взагалі то треба справи відносно зловживання у військових справах підпорядкувати окремому суду, щоб лячно було.
 показать весь комментарий
 
 
А ви казали що, то Беня з Гриценко та Юлькою все вкрали, а в західних областях всі чиновники патріоти... Та й чому тільки розмова йде про розграбування бюджетних коштів, коли тут явна та навмисна шкода захисту країни та загроза життю бійців?
 показать весь комментарий
 
 
Из-за наживы на безопасности воинов ВСУ сия начальница должна пойти под военный трибунал,а не под наш наигумайнейший суд..
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДело о хищении 2 млн грн, выделенных на обустройство блиндажей в зоне ООС, направлено в суд, - НАБУ
 
 
 
 
 
 вверх