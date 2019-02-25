 Дело о хищении 2 млн грн, выделенных на обустройство блиндажей в зоне ООС, направлено в суд, - НАБУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным ведомства, должностное лицо обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением").

По версии следствия, обвиняемая внесла изменения в проектно-сметную документацию по возведению опорных пунктов (блиндажей) на территории проведения АТО (ООС) в Донецкой области, в результате чего подрядчики построили взводные опорные пункты из материалов, с военной точки зрения, не пригодных для этого типа сооружений.

"Указанные действия должностного лица нанесли ущерб Министерству обороны Украины на общую сумму более 2 млн грн.", - сказано в сообщении.

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Расследование указанных фактов начато детективами НАБУ в ноябре 2017 г. после передачи дела из военной прокуратуры по подследственности в НАБУ.

В НАБУ напомнили, что согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.