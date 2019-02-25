 "Я готова отказаться от выступлений в России", - MARUV заявила, что ее пытаются заставить не ехать на Евровидение

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.
"Последние 24 часа были самыми эмоциональными в моей жизни. Я одержала честную победу в Национальном отборе на "Евровидение-2019", получив максимальную поддержку от телезрителей и высокий бал от членов жюри. Но теперь нашу с вами победу хотят отнять.
Я - украинка, люблю свою страну и горжусь тем, что буду представлять Украину в Тель-Авиве на международном конкурсе "Евровидение - 2019" несмотря на то, что за сутки я получила предложения от трех разных стран представлять их. Но мой ответ категоричен - я выступаю от Украины и никак иначе!", - написала MARUV.
Также певица заявила, что готова отказаться от выступлений в России и взять на себя все расходы по участию в конкурсе "Евровидение": "Я готова отказаться от выступлений в России. В прямом эфире ответила на все вопросы, которые интересовали жюри. Я не посещала Крым с 2014 года. Не нарушала ни единого Закона Украины. А также готова взять на себя все расходы по участию в Международном конкурсе".
Вместе с тем она сообщила детали договора между участником от Украины и НТКУ, который должен быть подписан сегодня до обеда, озвучив требования НТКУ по отношению к ней:
1. Исполнительнице запрещена любая импровизация на сцене без утверждения НТКУ. (Несогласованный шпагат, например, приведет к штрафу в 2 миллиона гривен);
2. Незамедлительная передача авторских прав на песню, принадлежащих мировому лейблу Warner Music (об этих правах было известно до начала конкурса);
3. Четко выполнять любые требования и указания НТКУ.
"Теоретически, меня могут заставить плясать на Дне рождения у какого-нибудь вице-премьера, и в случае отказа, меня дисквалифицируют и обяжут опять выплатить штраф в 2 миллиона гривен. Плюс компенсировать НТКУ якобы убытки!", - написала Maruv.
4. Запрет на общение с журналистами без согласования с НТКУ, что, по словам певицы, "полностью нарушает свободу слова и права человека".
MARUV также подчеркнула, что в случае нарушения одного из пунктов договора, в котором еще "много чего абсурдного", штраф 2 миллиона гривен и компенсация убытков ещё на неопределенную сумму.
"Взамен от НТКУ я НИЧЕГО не получаю: ни копейки финансовой поддержки, ни помощи в организации поездки, ни, тем более, международной промо поддержки. Даже визой я должна заниматься сама. Хотя, в договоре есть всего несколько пунктов обязанностей НТКУ:
1. Давать мне подсказки касательно правил проведения конкурса.
2. С разрешения НТКУ взять с собой 10 человек за свой счет.
3. Придерживаться условий этого договора", - написала исполнительница.
"Я чувствую давление! И вижу явные попытки заставить меня отказаться представлять свою страну на международном конкурсе "Евровидение-2019". Я прошу вашей поддержки, поддержки прессы и независимых журналистов, которые не готовы выполнять чей-то заказ", - резюмировала MARUV.
https://censor.net.ua/blogs/3113514/kuda_my_idm_daje_ne_idm_a_katimsya
Я знаю, що смаки -то діло таке, кожному не вгодиш. Але я, особисто, не можу взяти до тями: ну невже ЦЯ співачка(?!) - то наше найкраще?
MARUV...ее песня НИОЧЕМ,голоса у певицы и харизмы нет,если и поедет,то 12-17 место.
Лишь поприсутствовать?
Прослушал еще раз прошлогодних Vilna и Erised - на сколько круто они тогда выступили, особенно по сравнению с конкурсантами этого года...
Це при тому, що пісні від Росії і Швеції ще ніхто не чув, пісня від Італії, яка там у третьому рядку, теж викликає великі сумніви! Подобається пісня Марув нам чи ні, не має жодного значення. Головне - щоб вона подобалася іноземцям, бо голосуватимуть вони. Задача-мінімум для України зараз - не дозволити перемогти Росії, бо якщо це станеться, Україна не братиме участі у Євробаченні-2020. І ніхто з фіналістів не міг би замінити Марув навіть близько, особливо Казка з її жахливим живим вокалом. А вимоги НТКУ, звичайно, доведеться виконати
Как раз все эти конкурсы и олимпиады это и есть политика.
Идея в том что должен быть мир во всем мире,а спорт и исскуство это та сфера где должны соревноваться государства и достигать побед.
Сраные представители Украины на этих сраных конкурсах и олимпиадах все время дурят этот несчастный народ.
Поведение представителя воюющей страны на таких мероприятиях это информирование мира о том что в их стране идет война и страдают люди,а не то что они делают.
Думал что это хитяра американский ,, клип достаточно крутой как для нынешней музыкальной моды , качественный . Хотя и , на любителя .. Если бы не гастроли по паРаше , я бы её выступление на Евровидении только приветствовал бы но ,, увы ! .
Щось схоже на кальки чи закос на світових світил , яких у нас мало знають , групи "OK GO", "Blue man gruop"
Я всеми руками за пункт "не ездить на гастроли в РФ", но передача прав на песню (с какого бодуна?? Они ни копейки в нее не вложили, даже конкурс не они организовывали) и "выполнять все требования"(это что - добровольное рабство???).
Абсолютно не поддерживал Марув, но тут НТКУ уже охерели ИМХО.
Это не наша с вами перемога, 130 тысяч проголосовавших, ещё вопрос где столько озабоченных найти. Я не верю в честное голосование смс, накручивают, Данилка зачем в жюри.
поржал... такого бреда даже при совке не было...голосуйте за пецю, бакланы, и дальше
вот посмотрите. по ней же видно что не стыда ни совести.
Это она нам одолжение делает?
Но потом всплывет: Подписан контракт, я не могу его изменить... а билеты уже распроданы! что будет со зрителями? они же не виноВАТЫ...