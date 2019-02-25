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Все про:Евровидение (667) НТКУ (100) MARUV (6)

 "Я готова отказаться от выступлений в России", - MARUV заявила, что ее пытаются заставить не ехать на Евровидение

Певица MARUV, победившая в национальном отборе на Евровидение, заявила, что на нее оказывают давление в попытках заставить отказаться представлять Украину на песенном конкурсе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Последние 24 часа были самыми эмоциональными в моей жизни. Я одержала честную победу в Национальном отборе на "Евровидение-2019", получив максимальную поддержку от телезрителей и высокий бал от членов жюри. Но теперь нашу с вами победу хотят отнять.

Я - украинка, люблю свою страну и горжусь тем, что буду представлять Украину в Тель-Авиве на международном конкурсе "Евровидение - 2019" несмотря на то, что за сутки я получила предложения от трех разных стран представлять их. Но мой ответ категоричен - я выступаю от Украины и никак иначе!", - написала MARUV.

Также певица заявила, что готова отказаться от выступлений в России и взять на себя все расходы по участию в конкурсе "Евровидение": "Я готова отказаться от выступлений в России. В прямом эфире ответила на все вопросы, которые интересовали жюри. Я не посещала Крым с 2014 года. Не нарушала ни единого Закона Украины. А также готова взять на себя все расходы по участию в Международном конкурсе".

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Вместе с тем она сообщила детали договора между участником от Украины и НТКУ, который должен быть подписан сегодня до обеда, озвучив требования НТКУ по отношению к ней:

1. Исполнительнице запрещена любая импровизация на сцене без утверждения НТКУ. (Несогласованный шпагат, например, приведет к штрафу в 2 миллиона гривен);
2. Незамедлительная передача авторских прав на песню, принадлежащих мировому лейблу Warner Music (об этих правах было известно до начала конкурса);
3. Четко выполнять любые требования и указания НТКУ. 

"Теоретически, меня могут заставить плясать на Дне рождения у какого-нибудь вице-премьера, и в случае отказа, меня дисквалифицируют и обяжут опять выплатить штраф в 2 миллиона гривен. Плюс компенсировать НТКУ якобы убытки!", - написала Maruv.

4. Запрет на общение с журналистами без согласования с НТКУ, что, по словам певицы, "полностью нарушает свободу слова и права человека".

MARUV также подчеркнула, что в случае нарушения одного из пунктов договора, в котором еще "много чего абсурдного", штраф 2 миллиона гривен и компенсация убытков ещё на неопределенную сумму.

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"Взамен от НТКУ я НИЧЕГО не получаю: ни копейки финансовой поддержки, ни помощи в организации поездки, ни, тем более, международной промо поддержки. Даже визой я должна заниматься сама. Хотя, в договоре есть всего несколько пунктов обязанностей НТКУ:
1. Давать мне подсказки касательно правил проведения конкурса.
2. С разрешения НТКУ взять с собой 10 человек за свой счет.
3. Придерживаться условий этого договора", - написала исполнительница.

"Я чувствую давление! И вижу явные попытки заставить меня отказаться представлять свою страну на международном конкурсе "Евровидение-2019". Я прошу вашей поддержки, поддержки прессы и независимых журналистов, которые не готовы выполнять чей-то заказ", - резюмировала MARUV.

Я готова отказаться от выступлений в России, - MARUV заявила, что ее пытаются заставить не ехать на Евровидение 01
Я готова отказаться от выступлений в России, - MARUV заявила, что ее пытаются заставить не ехать на Евровидение 02

Источник: https://censor.net.ua/n3113500
 
   
 Топ комментарии
 
Шо значит готова? Ты полюбому должна отказаться от гастролей в кацапстане вне зависимости от Евровидения!
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Эта безвкусая порнопевица, с танцами блядей,должна представлять Украину?!
Вы серьезно?!
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украинцы, поможем ещё одной девочке удачно выйти замуж).. хотелось бы ошибаться(
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Комсомолка пише, що її бідну змушують самостійно навіть оформляти візу . Але українцям в Ізраіль віза НЕ ПОТРІБНА .
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не визу, а документы на выступление. Это немного другое.
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Щось я не розумію оте "...готова...". А якщо б не підняли галас в соцмережі, то так би й було?
Я знаю, що смаки -то діло таке, кожному не вгодиш. Але я, особисто, не можу взяти до тями: ну невже ЦЯ співачка(?!) - то наше найкраще?
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Так забавно наблюдать за тем, как ноунеймы пытаются укусить за сраку того человека, который одним из номеров своего творчества привлек внимание как минимум 88 млн. раз за год. Вы такие потешные.
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Очень жаль,что KAZKA в реале оказалась на конкурсе слабенькой и с такой же песней.
MARUV...ее песня НИОЧЕМ,голоса у певицы и харизмы нет,если и поедет,то 12-17 место.
Лишь поприсутствовать?
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Ну...у нее есть бит, который "качает" и она в тренде...хотя мне тож не нравится.
Прослушал еще раз прошлогодних Vilna и Erised - на сколько круто они тогда выступили, особенно по сравнению с конкурсантами этого года...
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Яке ще 12-17 місце? Після другого півфіналу Україна впала у букмекерів на 20-е місце. А після оголошення результатів фіналу Україна піднялася на 4-е місце! https://eurovisionworld.com/odds/eurovision https://www.oddschecker.com/tv/eurovision/winner
Це при тому, що пісні від Росії і Швеції ще ніхто не чув, пісня від Італії, яка там у третьому рядку, теж викликає великі сумніви! Подобається пісня Марув нам чи ні, не має жодного значення. Головне - щоб вона подобалася іноземцям, бо голосуватимуть вони. Задача-мінімум для України зараз - не дозволити перемогти Росії, бо якщо це станеться, Україна не братиме участі у Євробаченні-2020. І ніхто з фіналістів не міг би замінити Марув навіть близько, особливо Казка з її жахливим живим вокалом. А вимоги НТКУ, звичайно, доведеться виконати
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Кандидат у президенти привітав українців з Днем окупаційної армії - На цей раз в усьому винен став пост коміка-кандидата на його офіційній сторінці Facebook з поздоровленням Зеленського з 23 лютого, з Днем захисника Вітчизни, всіх чоловіків, передають Патріоти України.
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При том, что День защитника Отечества никто не отменял, просто празднуют его в другой день, не в день агрессора.
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Думаю, що переважна більшість українців проти її виступу, зважаючи на все нею сказане і зроблене до конкурсу і після. А пройшла вона через те, що ніякого чесного і повального голосування не було. Члени журі, такіж продажні як і вона. Вона і зараз незгодна з умовами договору, а що буде потім? Іще потрібно і розібратись з організаторами конкурсу, як можна було допустити Любительницю "руцького міра"?
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судя по всеукраинскому голосованию большинство "за", просто никто из кураторов не ожидал , что проплаченных не протянут...
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Заявление что евровидение в частности и спорт или исскуство вне политики это гибридное вранье.
Как раз все эти конкурсы и олимпиады это и есть политика.
Идея в том что должен быть мир во всем мире,а спорт и исскуство это та сфера где должны соревноваться государства и достигать побед.

Сраные представители Украины на этих сраных конкурсах и олимпиадах все время дурят этот несчастный народ.
Поведение представителя воюющей страны на таких мероприятиях это информирование мира о том что в их стране идет война и страдают люди,а не то что они делают.
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Так а вы читали условия? Вы бы на них согласились? Там же прямо прописано согласие на добровольное рабство...
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Видел однажды клип MARUV но и подумать не мог что эта певица наша , из Украины . "Я готова відмовитися від виступів у Росії", - MARUV заявила, що її намагаються змусити не їхати на Євробачення - Цензор.НЕТ 5298 .
Думал что это хитяра американский ,, клип достаточно крутой как для нынешней музыкальной моды , качественный . Хотя и , на любителя .. Если бы не гастроли по паРаше , я бы её выступление на Евровидении только приветствовал бы но ,, увы ! .
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Он не качественний, він просто типу модний, технологічний , "вилизаний" але нічим не підкоряє, схоже на шансон , тільки розрахований на молодого і сексуально збентеженого
Щось схоже на кальки чи закос на світових світил , яких у нас мало знають , групи "OK GO", "Blue man gruop"
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Ну я же и говорю - на любителя . Молодёжи такое очень нравится , для моего же поколения ( 50 + ) это уже конечно диковинка . "Я готова відмовитися від виступів у Росії", - MARUV заявила, що її намагаються змусити не їхати на Євробачення - Цензор.НЕТ 4350 .
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Да, тоже. Ютуб выдал ее клип. Но удивили облезлые стены в хите и депресуха. Подумалось - как в российских фильмах - чернухах.
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Ну это такой полёт фантазии клипмейкера . MARUV тут не при чём , она делала лишь то что ей велели . Клип какой то психоделический ,,мистический , ещё и с уклоном на нетрадиционность . .Не знаю кто его снимал но сделан в лучших традициях этого , конкретного, музыкального направления .
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думаю, что проще отказаться в этом году от Евровидения, чем посылать такую .... представлять Украину....
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С тестем вместе!
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Контракт реально драконовский.
Я всеми руками за пункт "не ездить на гастроли в РФ", но передача прав на песню (с какого бодуна?? Они ни копейки в нее не вложили, даже конкурс не они организовывали) и "выполнять все требования"(это что - добровольное рабство???).

Абсолютно не поддерживал Марув, но тут НТКУ уже охерели ИМХО.
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Да что же это за чудо такое, что все должны стать на защиту. Заготовленное кем-то обращение озвучивает особь с примитивным мышлением. Как она после выступления горделиво отвечала, не дождавшись окончания вопроса (боялась, что ответ забудет?) Она искренне считает с**я уникальной. Не пойму аргументов зрителей и жюри. Объясните мне, чем эта участница наделена уникальным. Голос - ну может быть, хотя на различных конкурсах у самородков и получше. Композиция - отстой. Песня - ну это уникальность, но другого рода. Почему у нас культура, а пение ведь культура, ориентирована на физиологические потр**ности? Почему культивируется то, что вызывает всплеск эмоций сексуального характера у прыщавого подростка? Секс это, конечно, чудесно. Интим, хорошая музыка (Поль Мориа, Джо Дассен, Челентано), что может быть прекрасней, это же другое качество секса. Говорят, что вспомнила отстой, но ведь прекрасная музыка! А современной сколько, что, закончились у нас певцы? У нее о чем песня? Иди ко мне, на случку? Смотришь ее выступление, а перед глазами научно-популярная передача о жизни шимпанзе: все элементарно просто, физиологично. Наверное, человек чем-то отличается от шимпанзе. Наверное, песня должна заиграть на струнах души, а не на струнах полового органа. Мне говорят, что это специфика Евровидения. Так может и не нужно нам участвовать и тратить средства на такой конкурс. Хотя вспоминаются «Дикие танцы» Русланы - это же драйв!!! Не так плохо все в Евровидении. А после этой участницы будут говорить о нас не «Украины певучая, а Украина **…чая».
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согласен, текст - дерьмо. Наливай быстрей стакан и ложись на мой диван. Ноги быстро расставляй, и вставляй в меня, вставляй... Полное падение нравов (с) Пастор Шлаг. п.с. текст можно использовать любому конкурсанту безвозмездно. "Я готова відмовитися від виступів у Росії", - MARUV заявила, що її намагаються змусити не їхати на Євробачення - Цензор.НЕТ 573
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2 млн грн за возможный позор всей Украины? ))) ну не знаю это грубо говоря не считая где-то 80 тыс дол это вообще ничто для ********** рашы. Так что размытый пункт о компенсации вполне адекватен.
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Придется скоро опять Конституцию переписывать. "Я готова відмовитися від виступів у Росії", - MARUV заявила, що її намагаються змусити не їхати на Євробачення - Цензор.НЕТ 6779
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по боку. Я взагалі не дивлюсь Євробачення. Я люблю розумних людей, а її заява про кількість населення РФ, говорить про протилежне.
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В дурдоме врач тот, кто первым наденет халат. У нас патриот тот, кто первым спросит чей крым. Если сравнивать Джамалу и Марув, то еще можно поспорить, кто больше популизирует Украину.
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Четыре миллиарда россиян поддерживают её, а четыре миллиона россиян, против неё!
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договор можно подписывать но указать с протоколом разногласий. И в протоколе перечислить пункты договора с которыми вы не согласны. таким образом их штрафные санкции будут сведены к нулю.
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Да нафик такая популяризация со знаком минус. Того и гляди в Украину будут ездить секс туристы, как в Тайван. Жену пошлешь туристов обслуживать?
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Уже должна за критику НТКУ 2 млн. гривен. Хотела бы подписывать сделала бы это
Это не наша с вами перемога, 130 тысяч проголосовавших, ещё вопрос где столько озабоченных найти. Я не верю в честное голосование смс, накручивают, Данилка зачем в жюри.
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2 млн за критику чиновников?? Вы там не охренели часом? Чиновников можно и НУЖНО критиковать - они не небожители, а обслуживающий персонал и должны знать свое место.
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Певица конечно полуватная, но если сейчас исключать ее - то будет скандал, не стоит оно того. Крым все же признала украинским и на том хорошо. Надо устроителей отбора разогнать вместе с данилко - от этого пользы больше будет.
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Так если эта Веселая вдова поедет на Евровидение думаешь скандал меньше будет? Позор!
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Марув заставить таки надеть трусы и послать снова учиться в школу, в пятый класс. Особый упор сделать на обучении географии и арифметике. На Евровидение же пусть поедет от Украины что-нибудь более достойное и пристойное.
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вы думаете она реально не знает сколько людей проживает на россии? ХА! Она просто строит из себя - #яглупаядефачка #внеполитеке
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У нее высшее образование. 2014 году окончила факультет Автоматики и приборостроения Харьковского политехнического института[17][18], получив дипломы по двум специальностям: «радиофизика и электроника» и «специалист в сфере интеллектуальной собственности»
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Нерозумію шо означає відмовлюсть від виступів на московії ? так ше і Джамала обісралася, незнаю чи це правда , але пишуть https://glavcom.ua/scotch/showbiz/dzhamala-deystvitelno-vystupala-na-korporative-v-sochi-menedzher-pevicy-443847.html. це якийсь абсюрдистан, я вже боюся шо втіхаря мій пес з папугою завели акаунти в кантактах. хіба втікати в село але і там сусіди батрачать на кацапщині, правда відмазуються шо пердолять ахфіцерських жон поки муж'я грають в войнушки в штабах. сумно блін, бо винищується на війні золота середина нації, а залишаються або раби, або гниди або такі доходяги як я
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ну это для нее сакральная жертва ….
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Исполнительнице запрещена любая импровизация на сцене без утверждения НТКУ. (Несогласованный шпагат, например, приведет к штрафу в 2 миллиона гривен)

поржал... такого бреда даже при совке не было...голосуйте за пецю, бакланы, и дальше
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твое какое дело, за кого мы тут голосовать будем?
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в Украине поющих на английском языке более чем достаточно, и получше чем марув и остальные. Вообще тут не вижу проблемы, даже наоборот. Если ей отказать, то у нее есть варианты - не пропадет. Логичнее дать возможность пробится тем у кого нет столько шикарных предложений?
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я готов поспорить с кем угодно, что после участия в Евровидение она переедет в росию.
вот посмотрите. по ней же видно что не стыда ни совести.
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<<"Я готова отказаться от выступлений в России", - MARUV ">>

Это она нам одолжение делает?
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Да.
Но потом всплывет: Подписан контракт, я не могу его изменить... а билеты уже распроданы! что будет со зрителями? они же не виноВАТЫ...
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А вообще -- я был поражен: Украина ж пісенна держава! И на Евровидении Украину всегда представляли артисты с хорошими голосами. А тут... что-то еле слышное... Зато ноги... Будет петь ногами, наверное, и трясти попами подтанцовки.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я готова отказаться от выступлений в России", - MARUV заявила, что ее пытаются заставить не ехать на Евровидение
 
 
 
 
 
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