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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:Минздрав (1868) обучение (210) Супрун Ульяна (453)

 Минздрав запустил серию бесплатных медицинских онлайн-курсов, - Супрун

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины запустил серию медицинских курсов, которые работают онлайн.

Об этом 24 февраля в Facebook сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает Цензор.НЕТ.

"Все можно проходить онлайн, где угодно и в любое удобное время. За чашкой какао на любимом диване, например. Главное – мотивация учиться новому. Курсы будут полезны медицинским и социальным работникам, психологам, а также всем желающим расширить свои знания", – написала она.

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По словам и.о. министра, речь идет о темах, связанных с вирусными гепатитами В и С, опиоидной зависимостью и связанными с этим нарушениями, мультирезистентным туберкулезом, профилактикой ВИЧ и другими.

"Всего на этот год запланировано четыре цикла [обучения] по два месяца. Обучение бесплатное. Преподаватель может рекомендовать дополнительную литературу, чтобы вы могли глубже изучить определенную тему, но доступных в рамках курса материалов достаточно для успешного его окончания. Учебные и проверочные материалы, а также форум доступны онлайн в любое время", – подчеркнула Супрун.

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Минздрав запустил серию бесплатных медицинских онлайн-курсов, - Супрун 01

Источник: https://censor.net.ua/n3113496
 
 
 Топ комментарии
 
Вот уже полгода ношу фото ульяны супрун в левом нагрудном кармане и реально помогает - исчез насморк, совсем не хочется кушать, употреблять алкогольные напитки, но постоянно хочется шоколада и тянет досрочно проголосовать за какого-нибудь трезвенника. Рекомендую всем, это реально помогает...
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с такой медициной скоро к бабкам ходить начнем Минздрав запустил серию бесплатных медицинских онлайн-курсов, - Супрун - Цензор.НЕТ 6645
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Заспокойтеся пані Супрун. НЕ їдять щоденно повними тарілками прості українці чорну ікру.
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А хто грозився навчити Європу бенкетувати?
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Врачей всегда учили! ВИДЕТЬ рядом пациента!!! А это всё хрень отвлекалочка для распила бюджета на лекарства международной фарм мафией кураторов Санитарки-Смерть. Почему в США у неё на родине такой Хрени нет??? Чуть что скорая и парамедики вызываются???
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Вот уже полгода ношу фото ульяны супрун в левом нагрудном кармане и реально помогает - исчез насморк, совсем не хочется кушать, употреблять алкогольные напитки, но постоянно хочется шоколада и тянет досрочно проголосовать за какого-нибудь трезвенника. Рекомендую всем, это реально помогает...
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А супруга ревновать не будет? МОЗ запустив серію безплатних медичних онлайн-курсів, - Супрун - Цензор.НЕТ 9230
Баба видная....
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с такой медициной скоро к бабкам ходить начнем Минздрав запустил серию бесплатных медицинских онлайн-курсов, - Супрун - Цензор.НЕТ 6645
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я лучше деревенской бабке доверю себя угробить, та хоть не специально это сделает, а супруниха умышленно Минздрав запустил серию бесплатных медицинских онлайн-курсов, - Супрун - Цензор.НЕТ 1485
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Тем более, что у всех бабок теперь есть интернет.
Скоро будут у нас "семейные бабки".
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спасение утопающих - дело рук самих утопающих! Минздрав запустил серию бесплатных медицинских онлайн-курсов, - Супрун - Цензор.НЕТ 291
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Боты какие-то вялые сегодня. Может приболели?😊
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А эта все не уймется. Как не лечить по телеку, так учить. Может у нее в детстве телека небыло, отсюда и фобия
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цікаво, шо в в.зраді), за неї нема голосів, видно шо добрі) справи робить! МОЗ запустив серію безплатних медичних онлайн-курсів, - Супрун - Цензор.НЕТ 4929
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Супрун - умница. Против неё только кретины и/или кацапские боты.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинздрав запустил серию бесплатных медицинских онлайн-курсов, - Супрун
 
 
 
 
 
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