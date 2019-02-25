 Минздрав запустил серию бесплатных медицинских онлайн-курсов, - Супрун

Об этом 24 февраля в Facebook сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает Цензор.НЕТ.



"Все можно проходить онлайн, где угодно и в любое удобное время. За чашкой какао на любимом диване, например. Главное – мотивация учиться новому. Курсы будут полезны медицинским и социальным работникам, психологам, а также всем желающим расширить свои знания", – написала она.

Читайте также: В сладком перце и брокколи больше витамина C, чем в лимоне, но он не помогает при простуде, - Супрун

По словам и.о. министра, речь идет о темах, связанных с вирусными гепатитами В и С, опиоидной зависимостью и связанными с этим нарушениями, мультирезистентным туберкулезом, профилактикой ВИЧ и другими.



"Всего на этот год запланировано четыре цикла [обучения] по два месяца. Обучение бесплатное. Преподаватель может рекомендовать дополнительную литературу, чтобы вы могли глубже изучить определенную тему, но доступных в рамках курса материалов достаточно для успешного его окончания. Учебные и проверочные материалы, а также форум доступны онлайн в любое время", – подчеркнула Супрун.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала эпидемии кори умерло 30 человек, от вакцинации не умер ни один, - Супрун