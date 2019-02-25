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Все про:Крым (21153) люстрация (703) деоккупация (350) коллаборационизм (38) Мамедов Гюндуз (9)

 В Украине необходимо законодательно закрепить понятия "деоккупация" и "коллаборационизм", - прокурор АР Крым Мамедов

Необходимо законодательно закрепить понятия "деоккупация" и "коллаборационизм", а также подготовить кадровые резервов к моменту деоккупации.

Правосудие переходного периода — это судебные и несудебные процессы, попытка адаптации общества после грубых массовых нарушений прав человека. Если мы говорим о правосудии переходного периода, связанного с Крымом, то воссозданные правоохранительные органы автономии - это уже один из элементов правосудия переходного периода. Об этом в интервью для ZN.UA заявил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, правоохранительные органы автономии можно так назвать, потому что они занимаются фиксацией преступлений на оккупированной территории Крыма, документируют факты нарушения норм международного гуманитарного права и грубого нарушения прав человека, проводят расследование этих категорий преступлений. Это действия, направленные на возмещение причиненного этими преступлениями ущерба.

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"Когда я говорю о том, что это не только судебные процессы, но и несудебные процессы, я имею в виду следующее. После оккупации будут происходить разного рода процедуры, будут созданы специальные государственные институты, например, по люстрации. Должны, в теории, создаваться институты примирения. Для того, чтоб эти все процессы грамотно и четко происходили, мы эту основную работу по документированию фактов делаем уже сейчас. В том числе, чтобы не выдумывали и не интерпретировали события, которые на самом деле не происходили", — отметил прокурор.

По его мнению, необходимо законодательно закрепить сами понятия "деоккупация" и "коллаборационизм", а также подготовить кадровые резервов к моменту деоккупации.

"Откуда брать такую, я бы сказал, армию государственных служащих, в случае проведения люстрации на территории после ее деоккупации? — спрашивает Мамедов. — Это репарация. Это возмещение ущерба. Признавать ли сделки, которые происходили все это время оккупации? Потому что жизнедеятельность там продолжается".

Сюда относится и правосудие, которое там вершилось, ведь по всем международным договорам должно вершиться на оккупированной территории.

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"Кроме преследования по политическим, религиозным и иным нарушающим права человека мотивам. Вот эти все моменты нам предстоит законодательно закрепить. Знаете, я недавно разговаривал с представителями неправительственных организаций, они сказали такую формулировку, которая мне очень сильно понравилась: "Это хорошо, что Крим - це Україна, но пора говорить о том, что крымчане - это украинцы, — подчеркивает прокурор АР Крым. — И я не могу не согласиться с этими словами. Я хочу сказать том, что мы должны сделать все возможное, чтобы украинцы в Крыму чувствовали себя комфортно как граждане Украины. И они бы понимали свои права и обязанности".

Источник: https://censor.net.ua/n3113493
 
   
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Как мы раньше не догадались! Так вот почему Крым до сих пор не "деокупирован"!
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делить шкуру неубитого ведмедя это все равно, шо строить гиперлуп или хотеть, шобы в мацкву ездили одни медведя В Украине необходимо законодательно закрепить понятия "деоккупация" и "коллаборационизм", - прокурор АР Крым Мамедов - Цензор.НЕТ 4908
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Признавать ли сделки, которые происходили все это время оккупации? Потому что жизнедеятельность там продолжается". Источник: https://censor.net.ua/n3113493

Однозначно нет.
Признавать нужно только факты рождения и смерти по документам выданным медицинскими учреждениями.
Остальное может подождать.
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Тамженашилюди - плавали, знаем...)))
Говорить надо "Крым - это оккупированная кацапстаном территория"... И, соответственно, население там делится на коллаборантов (как минимум, получение кацапского паспорта), неколлаборантов и понаехавших после оккупации кацапов...
А насчет комфорта - они и так с двума паспортами комфортно шастают взад-назад и по безвизу в Европу...(
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Колабораціонізм - цікаве поняття. Згідно Конституції України кожен громадянин має 4 обов"язки перед державою: дотримуватись законів і Конституції, сплачувати податки, бережно ставитись до історичної спадщини і природи. З вимоги дотримання Конституції і законів України випливає, що людини має виступати за територіальну недоторканість держави і панування на цих територіях законів України, а не інших держав. Відповідно, кожен громадянин має боронити свою державу. Якщо він цього не робить, то ніякої пенсії і закордонного паспорта.
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Поки шоколадні бариги при владі агресор для них буде торговельним партнером...
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от, видно - хлоп) працює - премію в 3лімона) виписали?!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Украине необходимо законодательно закрепить понятия "деоккупация" и "коллаборационизм", - прокурор АР Крым Мамедов
 
 
 
 
 
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