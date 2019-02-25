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 "Легких крыльев и безоблачного вам неба над головой!"- Порошенко поздравил военнослужащих с днем инженерно-авиационной службы ВСУ

Президент Украины Петр Порошенко поздравил военнослужащих с днем инженерно-авиационной службы Вооруженных сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на на своей странице в Facebook.

"На страже неба. Эти слова подходят не только нашим военным летчикам, но и инженерам авиации. Ведь именно благодаря их обслуживанию и модернизации самолетов зависит как успешное выполнение боевых задач наших военнослужащих, так и самое ценное - жизнь пилотов и десанта.

Сегодня военнослужащие инженерно-авиационной службы авиации ВСУ отмечают профессиональный праздник. Пусть ваши гарантии и в дальнейшем не подводят ваших коллег в небе. Легких крыльев и безоблачного вам неба над головой!", - написал Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пусть Господь пошлет всем нам надежду и веру, что все будет хорошо, - Порошенко поздравил соотечественников со Сретением Господним

Легких крыльев и безоблачного вам неба над головой!- Порошенко поздравил военнослужащих с днем инженерно-авиационной службы ВСУ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3113492
 
   
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36 дней - осталось до краха олигарха Порошенко.
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зеленский в первом туре!!!! ну на крайний случай юля. пойдут клочки по закоулочкам. отомстим банде барыги за последнее место в европе.
отомстим за холуёв и кумовьёв у корыта. отомстим за унижения и вротердам.
барыгу на нары

молдавия богаче парашеновской украины!!!
в молдавии, кстати, такая же "война"...
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еще один идиот, голосующий "на зло бабушке не одену зимой шарф"
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идиоты, это те кто хотят продлить этот ужас нишиты и позора еще на пять лет!
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каждый день на ветке только одни поклонники Тимохи и Зеленки. Что же вы не работаете на благо кумиров? Им не будет с чего воровать....
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Поздравляй, поздравляй......Поздравлялка и открывачка-перерезачка Номер 1 в Украине. Ждём 31 марта и 21 апреля.
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Жди у себя там за поребриком) "Легких крил та безхмарного вам неба над головою!" - Порошенко привітав військовослужбовців із днем ​​інженерно-авіаційної служби ЗСУ - Цензор.НЕТ 6249
А я пойду и проголосую.
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быть или не быть -вот в чем вопрос (с), бедный пэдрик
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По мнению многих Пэдро только и делает что ворует. Кто НЕ ворует????))))) этот хоть армию воссоздал и на международной арене мы получили все, что только можно - от США летальное и санкции, от инертной европы - санкции...
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бараны уже даже не шифруются - мы же ваши методики читали!
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We Are The Mighty внесло Украину в рейтинг стран с худшими ВВС в мире
08.01.2019.

Американское издание по военной тематике We Are The Mightyподготовило рейтинг из десяти стран, которые обладают худшими военно-воздушными силами в мире.
По версии издания, Украина занимает в списке худших ВВС шестую строчку. Возглавила антирейтинг Сирия, второе и третье места достались КНДР и Саудовской Аравии соответственно.
В число десяти стран с худшими ВВС We Are The Mighty также включило Мексику, Пакистан, Иран, Грецию, Китай и Канаду.
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было бы странным иметь после влияния раши другое место. Типа удивил? Или типа харкнул на украинскую армию из-за поребрика?
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В число десяти стран с худшими ВВС We Are The Mighty также включило Мексику, Пакистан, Иран, Грецию, Китай и Канаду.

То есть наше ВВС в одной десятке с Китаем и Канадой.
Че круто =)
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это у тебя хозин и зовут его *****. Палишся.
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Чисто кацапский стиль - Оскорбить и в конце улыбочки прилепить.. Типо мало ли че..
Ну палишся же.
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Як би у них міністрами оборони були кацапи, то авіації взагалі не було б.
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ЗАЧЕМ слова президента на украинском перепечатывать на кацапский?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Легких крыльев и безоблачного вам неба над головой!"- Порошенко поздравил военнослужащих с днем инженерно-авиационной службы ВСУ
 
 
 
 
 
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