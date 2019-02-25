 "Легких крыльев и безоблачного вам неба над головой!"- Порошенко поздравил военнослужащих с днем инженерно-авиационной службы ВСУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на на своей странице в Facebook.
"На страже неба. Эти слова подходят не только нашим военным летчикам, но и инженерам авиации. Ведь именно благодаря их обслуживанию и модернизации самолетов зависит как успешное выполнение боевых задач наших военнослужащих, так и самое ценное - жизнь пилотов и десанта.
Сегодня военнослужащие инженерно-авиационной службы авиации ВСУ отмечают профессиональный праздник. Пусть ваши гарантии и в дальнейшем не подводят ваших коллег в небе. Легких крыльев и безоблачного вам неба над головой!", - написал Президент.
отомстим за холуёв и кумовьёв у корыта. отомстим за унижения и вротердам.
барыгу на нары
молдавия богаче парашеновской украины!!!
в молдавии, кстати, такая же "война"...
А я пойду и проголосую.
08.01.2019.
Американское издание по военной тематике We Are The Mightyподготовило рейтинг из десяти стран, которые обладают худшими военно-воздушными силами в мире.
По версии издания, Украина занимает в списке худших ВВС шестую строчку. Возглавила антирейтинг Сирия, второе и третье места достались КНДР и Саудовской Аравии соответственно.
В число десяти стран с худшими ВВС We Are The Mighty также включило Мексику, Пакистан, Иран, Грецию, Китай и Канаду.
То есть наше ВВС в одной десятке с Китаем и Канадой.
Че круто =)
Ну палишся же.