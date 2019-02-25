 МВД не работает ни на Порошенко, ни на оппозицию, - Аваков о выборах

Во время выборов президента Украины Министерство внутренних дел ни на кого не работает. Об этом 24 февраля в эфире "ТСН.Тиждень" заявил глава МВД Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"МВД не работает ни на Порошенко, ни на оппозицию. МВД работает на результат. Я хочу, чтобы выборы прошли прозрачно и понятно для всех", – сказал он.
Так министр прокомментировал слухи о том, что его ведомство поддерживает оппозицию, в то время как силовой блок, руководителей которых назначает президент (в частности, СБУ), якобы поддерживает кандидата в президенты Украины Порошенко.
Аваков назвал "шероховатостями" и "искрами" инциденты между силовиками, близкими к президенту, и правоохранителями, которые ближе к Верховной Раде.
"Переходный процесс. Я на это очень рассчитываю. Мы об этом говорили подробно с Генеральным прокурором, и я думаю, что эти шероховатости день-два – и мы разрешим. Чтобы таких реакций не было. Полиция и впредь будет реагировать на каждый вызов по нарушениям", – подчеркнул глава МВД.
"Мы живем в стране, в которой законность выше каких-то слухов и желаний. Я думаю, что есть парламент, есть правительство. Я буду выполнять свои обязанности независимо от слухов и вне зависимости от желаний убрать меня с должности, потому что это кому-то неудобно", – сказал Аваков.
Он подчеркнул, что "нужно рассчитывать на то, что министр внутренних дел обеспечит честные выборы".
Источник: https://censor.net.ua/n3113490
От троляка клятий
останнє прощавай папу)!
Ви хоч прдумайте, власною головою, чи це взагалі фізично моживо? Скільки людий треба задіяти у організаціє, як зробити так, щоб шило не вилізло з мішка? І як гарантувати, що дійсно голосуватимуть так, як обіцяли?
Підкуп виборців - безглуздя, а то підкуп членів виборчкомві - реальний спосіб фальсифікації, бо число тих, кого купити треба у сотні разіів менше!
Слідкуйте за руками журнашлюшок!
Коли СБУ стала справді захищати державу від іноземного впливу і розкрила виборчу піраміду Тмошенниці з організації підкупу членів виборчих комісій, з чорним кешем невідомого походження, з російськими громадянами в ланцюжку, тут цей факт намагаються завалити купою брехні, зробити винними замість тимошенниці інших!
Ви зараз бачите, як формують паралельну реальність та маніпулюють вашою свідомістю.
Ще раз кажу. Слідкуйте за руками журнашлюшок!
Це брехня з "Бюлетеня Батьківщини"!
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Кошкина о словах иностранного дипломата про Зеленского: "Мы думали, что он просто ноль. Но он, увы, минус"
Дипломат о Зеленском: «Мы думали, он просто ноль, но он...»
В пятницу в продажу поступил свежий номер журнала «Новое время».
Тема выпуска - фигура Владимира Зеленского.
Коллеги анализируют, в частности, каким он может стать главой государства (в случае успеха на президентских).
Вот - любопытная цитата:
«По информации НВ, которую подтвердили сразу несколько источников в дипкругах, недавно Зеленский встречался с послами стран Евросоюза в Украине. По словам одного из западных дипломатов, общавшегося с непосредственными участниками этого полуофициального рандеву, кандидат не произвел большого впечатления на послов. Более того, их поразило поверхностное понимание Зеленским внутренних и внешних политических процессов. Тот же дипломат подчеркнул, что иностранных представителей прежде всего настораживает вопрос нацбезопасности, ведь имея под боком Владимира Путина с его агрессивной политикой, получить неподготовленного президента для Украины - это большой риск.»
Позволю себе несколько уточнений.
Да, такая встреча действительно состоялась около 2-3 недель тому.
Несмотря на весьма ограниченный круг участников, удалось разведать кое-какие подробности.
Коллеги выразились корректно: «кандидат не произвёл на послов большого впечатления».
Мне стесняться нечего - приведу дословную характеристику, данную Зеленскому одним из послов.
Заметьте, это - не мои слова, его.
«Мы думали, что он (Зеленский) просто ноль. И что это поправимо. Но он, увы, минус. Большой жирный минус для страны. Что очень опасно. И вряд ли можно с этим что-то поделать», - дословно сказал в приватной беседе высокопоставленный посланник. При том, что дипломаты в выражениях обычно весьма сдержаны.
Такие вот дела.
все вертится, и кружится, и несется кувырком...