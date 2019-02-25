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 Политика Украины
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 МВД не работает ни на Порошенко, ни на оппозицию, - Аваков о выборах

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что хочет, чтобы президентские выборы прошли прозрачно и "понятно" для всех. Он подчеркнул, что не работает ни на кандидата Петра Порошенко, ни на представителей оппозиции.

Во время выборов президента Украины Министерство внутренних дел ни на кого не работает. Об этом 24 февраля в эфире "ТСН.Тиждень" заявил глава МВД Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"МВД не работает ни на Порошенко, ни на оппозицию. МВД работает на результат. Я хочу, чтобы выборы прошли прозрачно и понятно для всех", – сказал он.

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Так министр прокомментировал слухи о том, что его ведомство поддерживает оппозицию, в то время как силовой блок, руководителей которых назначает президент (в частности, СБУ), якобы поддерживает кандидата в президенты Украины Порошенко.

Аваков назвал "шероховатостями" и "искрами" инциденты между силовиками, близкими к президенту, и правоохранителями, которые ближе к Верховной Раде.

"Переходный процесс. Я на это очень рассчитываю. Мы об этом говорили подробно с Генеральным прокурором, и я думаю, что эти шероховатости день-два – и мы разрешим. Чтобы таких реакций не было. Полиция и впредь будет реагировать на каждый вызов по нарушениям", – подчеркнул глава МВД. 

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"Мы живем в стране, в которой законность выше каких-то слухов и желаний. Я думаю, что есть парламент, есть правительство. Я буду выполнять свои обязанности независимо от слухов и вне зависимости от желаний убрать меня с должности, потому что это кому-то неудобно", – сказал Аваков.

Он подчеркнул, что "нужно рассчитывать на то, что министр внутренних дел обеспечит честные выборы". 

Источник: https://censor.net.ua/n3113490
 
 
 Топ комментарии
 
На домах порошенкоботов-агитаторов, которые берут деньги у олигарха, появились объявления с их лицами

МВД не работает ни на Порошенко, ни на оппозицию, - Аваков о выборах - Цензор.НЕТ 8710
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МВС взагалі нє работаєт, лише понти колотить
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Порохобот это плохо, твои родители , друзья знают чем ты занимаешься? МВС не працює ні на Порошенка, ні на опозицію, - Аваков про вибори - Цензор.НЕТ 7653
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МВС взагалі нє работаєт, лише понти колотить
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Як не брехнэ ,так не дихнэ ! Забыл про 🎒
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"Мы живем в стране, в которой законность выше каких-то слухов и желаний"
Источник: https://censor.net.ua/n3113490
От троляка клятий МВД не работает ни на Порошенко, ни на оппозицию, - Аваков о выборах - Цензор.НЕТ 227
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На домах порошенкоботов-агитаторов, которые берут деньги у олигарха, появились объявления с их лицами

МВД не работает ни на Порошенко, ни на оппозицию, - Аваков о выборах - Цензор.НЕТ 8710
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А не підкажеш де можна гроші від Порошенка отримать? А то я шось не можу знайти... МВД не работает ни на Порошенко, ни на оппозицию, - Аваков о выборах - Цензор.НЕТ 875
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палатки в Киеве понатыканы. списки пишут и потом по схеме как получить тысячу серебренников от Иуды.
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Так уточни якої барігі.Кіпрськообшорного баріги Зєлі,чи газоволомбардної баріги Йулі???
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Я так понимаю кому-то легче было смоделировать шаблон, вставить в него фото, расклеет эти бамажки - чем написать заявление в полицию о приступлении?
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От кудого, кстати данные по адрессам у этого борца за справедливость?
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і шо мвс, перекриє весь адмін-ресурс папа?! МВД не работает ни на Порошенко, ни на оппозицию, - Аваков о выборах - Цензор.НЕТ 4853
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))), налякає чим? справи через плакулола), треба відкривати?
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після 31 березня плокулола може бути інший! МВД не работает ни на Порошенко, ни на оппозицию, - Аваков о выборах - Цензор.НЕТ 1769
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може, але зразу югіка не турнуть))), так шо воно може передати
останнє прощавай папу)! МВС не працює ні на Порошенка, ні на опозицію, - Аваков про вибори - Цензор.НЕТ 8312
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Нет, не МВД. Аваков работает сам на себя. И вместе с Порошенко и Тимошенко раскаляют ситуацию до войны между силовиками. И что дальше? Они страну угробят в своем желании остаться при власти.
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Незрозуміло. 1,5 млн мертвих душ, що будуть голосувати за Баригу, входять в число тих 6 млн що влада має підкупити на виборах? Чи буде діяти формула 6 млн куплених + 1, 5 млн мертвих душ.?
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Коли СБУ стала справді захищати державу від іноземного впливу і розкрила виборчу піраміду з організації підкупу членів виборчих комісій з чорним кешем невідомого походження, з російськими громадянами в ланцюжку боти почали вищати про якихось 1,5 млн куплених голосів!

Ви хоч прдумайте, власною головою, чи це взагалі фізично моживо? Скільки людий треба задіяти у організаціє, як зробити так, щоб шило не вилізло з мішка? І як гарантувати, що дійсно голосуватимуть так, як обіцяли?
Підкуп виборців - безглуздя, а то підкуп членів виборчкомві - реальний спосіб фальсифікації, бо число тих, кого купити треба у сотні разіів менше!
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В нас СБУ виявляється захищає державу, а не Верховного Баригу України? Новина. Чому ж тоді мовчить Грицак, а виступає Каноненко.?
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Це не той Кононенко на якого Йуля кривеньким пальчиком показувала. Прізвище це доволі розповсюджене! МВС не працює ні на Порошенка, ні на опозицію, - Аваков про вибори - Цензор.НЕТ 5425
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у ********* честно победить в "выборах" шанс нулевой. и какая ирония, что победить нечестно может помешать ему только другой точно такой же подонок.
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У зрадойбв Аваков якось плавно претворився з мусора,рукзакяна і злачинної влади на борця за справедливість.Прям на ходу перезулись.
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паства святої джулії називала Авакова "рюкзаковим" а зараз хапаються за нього як рятувальника на пожежі.
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У Авакова шанс достойно проконтролировать с МВД выборы и избавиться от основной части негативного шлейфа прошлых времён.
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Ця неймовірна збудженість Авакова, засиранняя ним всіх стрічок ноівн не спроста!
Слідкуйте за руками журнашлюшок!
Коли СБУ стала справді захищати державу від іноземного впливу і розкрила виборчу піраміду Тмошенниці з організації підкупу членів виборчих комісій, з чорним кешем невідомого походження, з російськими громадянами в ланцюжку, тут цей факт намагаються завалити купою брехні, зробити винними замість тимошенниці інших!
Ви зараз бачите, як формують паралельну реальність та маніпулюють вашою свідомістю.
Ще раз кажу. Слідкуйте за руками журнашлюшок!
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Порохобот это плохо, твои родители , друзья знают чем ты занимаешься? МВС не працює ні на Порошенка, ні на опозицію, - Аваков про вибори - Цензор.НЕТ 7653
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Порохобот це звучить гордо! Якщо ти порохобот, отже, ти не ідіот. Тому порохоботів уже порохобат і не один!
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БАТ??? тогда вперёд в ООС.....или к докторам профильным с госпитализацией в клиники закрытые.
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Ні хто не чого не бачить, окрім своїх платіжок за комунальні послуги.
МВС не працює ні на Порошенка, ні на опозицію, - Аваков про вибори - Цензор.НЕТ 181
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Зрозуміло що тарифи виросли, але тут хтось намудрував, права платіжка з Канар, де опалення як в лівій?
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А де ви бачили кабельне ТБ за 216 грн? а "банківські послуги" 186?
Це брехня з "Бюлетеня Батьківщини"! МВС не працює ні на Порошенка, ні на опозицію, - Аваков про вибори - Цензор.НЕТ 9971
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Щезни,бо після кожного твого поста руки хочеться з милом помити.
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Лугендонець, ти як у Зімбабве опинився? Чому прапорець цієї глибокоповажної африканської країни, га? МВС не працює ні на Порошенка, ні на опозицію, - Аваков про вибори - Цензор.НЕТ 3734
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Була команда.... Ти що не зрозумів? Тугодум?!
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Шляхи розбиті, їхав лісом і збився з маршруту.При Олексійовичу хороші дороги тільки в офшори.
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Вперше підтримую Авакова! Це холодний душ для провладних, дивіться скільки лементу!!!А от з генпрокурорами згаяв час, там всі "свої"....
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Зеленский приде - порядок навиде.... МВС не працює ні на Порошенка, ні на опозицію, - Аваков про вибори - Цензор.НЕТ 2838
https://t.co/rLjtUA3MNg

Кошкина о словах иностранного дипломата про Зеленского: "Мы думали, что он просто ноль. Но он, увы, минус"

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Sonya Koshkina (official)
Дипломат о Зеленском: «Мы думали, он просто ноль, но он...»

В пятницу в продажу поступил свежий номер журнала «Новое время».
Тема выпуска - фигура Владимира Зеленского.
Коллеги анализируют, в частности, каким он может стать главой государства (в случае успеха на президентских).
Вот - любопытная цитата:

«По информации НВ, которую подтвердили сразу несколько источников в дипкругах, недавно Зеленский встречался с послами стран Евросоюза в Украине. По словам одного из западных дипломатов, общавшегося с непосредственными участниками этого полуофициального рандеву, кандидат не произвел большого впечатления на послов. Более того, их поразило поверхностное понимание Зеленским внутренних и внешних политических процессов. Тот же дипломат подчеркнул, что иностранных представителей прежде всего настораживает вопрос нацбезопасности, ведь имея под боком Владимира Путина с его агрессивной политикой, получить неподготовленного президента для Украины - это большой риск.»

Позволю себе несколько уточнений.
Да, такая встреча действительно состоялась около 2-3 недель тому.
Несмотря на весьма ограниченный круг участников, удалось разведать кое-какие подробности.
Коллеги выразились корректно: «кандидат не произвёл на послов большого впечатления».

Мне стесняться нечего - приведу дословную характеристику, данную Зеленскому одним из послов.
Заметьте, это - не мои слова, его.

«Мы думали, что он (Зеленский) просто ноль. И что это поправимо. Но он, увы, минус. Большой жирный минус для страны. Что очень опасно. И вряд ли можно с этим что-то поделать», - дословно сказал в приватной беседе высокопоставленный посланник. При том, что дипломаты в выражениях обычно весьма сдержаны.

Такие вот дела.
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Залишить начальником Генштабу стратєга Муженка і всі діла. Тримайсь Путлєр!!!!
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Насчет Зеленского. Его рейтинг это протест молодых избирателей против Порошенко и бесперспективной для них ситуации в Украине. Но когда дело дойдет до опускания бюллетеня в урну то ситуация изменится, и за Зелю многие не проголосуют, и на выборы не придут. Хотя 3-4м он будет - тоже немало. Я так думаю
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утюги за сапогами, сапоги за пирогами, пироги за рюкзаками,
все вертится, и кружится, и несется кувырком...
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Не бреши. Твій "нейтралітет" смердить вже не перший день
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМВД не работает ни на Порошенко, ни на оппозицию, - Аваков о выборах
 
 
 
 
 
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