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Все про:Венесуэла (141) США (14686) Помпео (93) Мадуро (22)

 США готовят дополнительные меры давления на режим Мадуро, - Помпео

США предпримут дальнейшие меры для давления на официального президента Венесуэлы Николаса Мадуро после того, как несколько человек погибли в столкновениях с военными, которые блокируют поставки гуманитарной помощи в страну.

Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"Должно быть больше санкций. Я думаю, что мы можем предоставить больше гуманитарной помощи", - заявил Помпео.

Он напомнил, что США и ряд других стран не признали возобновление Мадуро на посту президента во время последних выборов и поддержали лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя временным президентом страны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Два человека погибли в столкновениях с нацгвардией на границе Венесуэлы. ВИДЕО

Накануне Государственный секретарь опубликовал заявление, в котором осудил нападения на мирных жителей Венесуэлы, которые привели к смертям и травмам.

Напомним, 23 января Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуаидо новым временным президентом. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки также заявили о признании Гуаидо временным президентом Венесуэлы.

Позже МИД Украины отреагировал на события, происходящие в Венесуэле. В сообщении отмечается: "Украина признает Хуана Гуаидо главой единого демократически избранного органа власти Венесуэлы - Национальной ассамблеи, а также лидером демократической оппозиции".

Национальная гвардия Венесуэлы применила силу для разгона протестующих на границе с Колумбией. Погибли по меньшей мере два человека и были сожжены три грузовика с гуманитарной помощью.

Источник: https://censor.net.ua/n3113488
 
 
 Топ комментарии
 
это ты не ври, не признавала она
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Официальный Киев призывает Венесуэлу провести демократические выборы и признает лидером демократической оппозиции временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо. Об этом заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.
МИД Украины призывает предотвратить разрешение политического кризиса силовыми методами и рассчитывает на демократическое волеизъявление народа.
"Украина признает Хуана Гуайдо главой единого демократически избранного органа власти Венесуэлы - Национальной ассамблеи, а также лидером демократической оппозиции. Поэтому от него и других руководителей политических сил Венесуэлы зависит возвращение к демократическому управлению в стране, в частности путем достижения договоренностей о проведении демократических и сертифицированных международными наблюдателями выборов. Украина призывает делать все возможное для предотвращения силовых методов разрешения политического кризиса и, как следствие, противодействия экономической катастрофе, которая уже приводит к гуманитарным проблемам и страданиям венесуэльского народа", - сказала Зеленко.
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Все ж не уряду, а Національної асамблеї, тобто головою венесуельської Верховної ради.
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"Мадури", "асади", "іни" - то наслідок, тиснули б краще на джерело - на кацапів.
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Первоисточник войн и , как следствие, эмигрантских исламских потоков в Европу и связанных с этими потоками терактами на территории Европы, есть путин.Это аксиома.
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Украина продолжает признавать мадуро легитимным в угоду кремлядям
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В статі прямо написано "Украина признает Хуана Гуаидо главой единого демократически избранного органа власти Венесуэлы - Национальной ассамблеи,".
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"главой нацассамблеи", но не президентом
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Так він і не президент, чого його визнавати президентом, проведуть нормальні вибори тоді може стане, Мадуро не визнають через перешкоджання взяти участь іншим кандидатам.
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он объявил себя в/о президента и его признали США, ЕС и другие, но не Украина
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От нашо Україні лізти в сварку великих дядьок, ха собі розбираються, в нас біженців майже як у Венесуелі, в нас 2 млн від кацапів донбасят втекло, там 3 млн від Мадуро.
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Китай, США, там же все почалось з того що американці їм налагодили нафтовидобуток, і зажила венесуела краще всіх в Південній Америці, але прийшов йолоп Чавес який вирішив що він і сам може керувати нафтовидобутком і все, економіка зруйнована, тоді взяли радником по економіці Глаз'єва, почався голод, раша прийшла.
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я в курсе этой истории, но Украине следует идти с союзниками одним фронтом, а не заигрывать с кацапами во внешней политике
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Щоб ідти одним фронтом, треба промоскальку шмизь повиганяти з усіх гілок влади.
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Официальный Киев призывает Венесуэлу провести демократические выборы и признает лидером демократической оппозиции временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо. Об этом заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.
МИД Украины призывает предотвратить разрешение политического кризиса силовыми методами и рассчитывает на демократическое волеизъявление народа.
"Украина признает Хуана Гуайдо главой единого демократически избранного органа власти Венесуэлы - Национальной ассамблеи, а также лидером демократической оппозиции. Поэтому от него и других руководителей политических сил Венесуэлы зависит возвращение к демократическому управлению в стране, в частности путем достижения договоренностей о проведении демократических и сертифицированных международными наблюдателями выборов. Украина призывает делать все возможное для предотвращения силовых методов разрешения политического кризиса и, как следствие, противодействия экономической катастрофе, которая уже приводит к гуманитарным проблемам и страданиям венесуэльского народа", - сказала Зеленко.
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"Украина признает Хуана Гуайдо главой единого демократически избранного органа власти Венесуэлы - Национальной ассамблеи, а также лидером демократической оппозиции"

это официальный текст, про временного президента там ничего нет
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США признали так же,как и Украина...

The White House‏Подлинная учетная запись @WhiteHouse

@WhiteHouse

President @realDonaldTrump has officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela.
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тебе перевести "as the Interim President of Venezuela" или сам справишься?
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Тебе перевести President of the Venezuelan National Assembly или сам справишься?..
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ты реально такой тупой?
США: признаем главу национальной ассамблеи КАК временного президента Венесуэлы
Украина: признаем Хуана Гуайдо главой Национальной ассамблеи, а также лидером демократической оппозиции
разницы никакой нет? это одно и то же?
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кроме того текст внутри прямо противоположный, каким лидером оппозиции, если он президент? это мадура как раз оппозиция уже
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Не ври...Украина признает президентом Гуайдо и объявила об этом на второй день после США... США готують додаткові заходи тиску на режим Мадуро, - Помпео - Цензор.НЕТ 47
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Президентом не визнавала, тільки головою уряду.
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Все ж не уряду, а Національної асамблеї, тобто головою венесуельської Верховної ради.
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Так, але на фоні невизнання Мадуро президентом, приз переходить до голови Венесуельскої Ради.
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Так, як в.о. Напрошується аналогія Мадуро-Янукович, але певно там свої особливості
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Ну менталитети певно трохи різні, там швидше за зброю хапаються, он якісь індіанці вже генерала мадуровського в полон захопили за стрільбу.
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мандура это ихний барыга. близнецы-братья. барыга тоже за власть утопит страну в крови
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"Ихтамнетный" контингент уже в венесуэле. Трудно себе представить, что штаты позволят даже не продолжительное время ползать этим насекомым в лобковой части своего тела США готують додаткові заходи тиску на режим Мадуро, - Помпео - Цензор.НЕТ 6336
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Прорыв "гуманитарного конвоя" провалился. США теперь не знают что дальше делать.
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Як не знають, Трамп вже на Красной площі на колінах стоїть, а на Алясці знімають англомовні знаки на дорогах. США готують додаткові заходи тиску на режим Мадуро, - Помпео - Цензор.НЕТ 5023
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Чавеса тоже пытались свергнуть, не раз. Венесуэла оказалась крепким орешком.
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Ну да, 15 відсотків населення втікло з країни, а їсти все рівно нема що, де кацапи тас горе та голод.
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Пока американская отработанная схема не срабатывает. В Латинской Америке за последние 100 лет американцы успешно провели ровно 40 переворотов. Что-то не так с этой Венесуэлой.
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Та все то, жила собі з американцями Венесуела краще всіх і Південній Америці, тепер не мають що їсти, чудовий приклад для всіх країн з ким треба дружити, була як Південна корея, тепер буде як Північна.
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Вы вообще что-то умеете писать кроме пропагандистских речевок?
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Пару миллиардиков лямов генералам и хана мадурке...видать банкиры жлобятся или подсчитывают, что они потом выймут назад от продажи венесуэльской нефти
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абсолютная импотенция. в международных водах напрадают на мирное американское судно и весь флот сша обосрался говённого корыта мандурки... или ржавый павлин не получил указания с лубянки от хозяина
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Побігли щури, ось і венесуельска армія підтянулась, " Щонайменше 156 венесуельських силовиків за два дні перетнули кордон Колумбії і перейшли на бік опозиції. Такі дані оприлюднив у неділю в Twitter венесуельський журналіст Габріель Бастідас з посиланням на колумбійську владу,"
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША готовят дополнительные меры давления на режим Мадуро, - Помпео
 
 
 
 
 
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