 США готовят дополнительные меры давления на режим Мадуро, - Помпео

Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"Должно быть больше санкций. Я думаю, что мы можем предоставить больше гуманитарной помощи", - заявил Помпео.

Он напомнил, что США и ряд других стран не признали возобновление Мадуро на посту президента во время последних выборов и поддержали лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя временным президентом страны.

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Накануне Государственный секретарь опубликовал заявление, в котором осудил нападения на мирных жителей Венесуэлы, которые привели к смертям и травмам.

Напомним, 23 января Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуаидо новым временным президентом. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки также заявили о признании Гуаидо временным президентом Венесуэлы.

Позже МИД Украины отреагировал на события, происходящие в Венесуэле. В сообщении отмечается: "Украина признает Хуана Гуаидо главой единого демократически избранного органа власти Венесуэлы - Национальной ассамблеи, а также лидером демократической оппозиции".

Национальная гвардия Венесуэлы применила силу для разгона протестующих на границе с Колумбией. Погибли по меньшей мере два человека и были сожжены три грузовика с гуманитарной помощью.