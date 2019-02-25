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 Общество, За рубежом
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 "Оскар" за лучший фильм года получила картина "Зеленая книга"

Картина "Зелёная книга" Питера Фаррелли удостоилась "Оскара" как лучший фильм.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, 91-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук проходит в воскресенье вечером (по местному времени) в Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre.

Награду вручала актриса Джулия Робертс.

Получая награду, съемочная Группа призналась, что фильм - это история про любовь.

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Фильм "Зеленая книга" основана на реальных событиях, она рассказывает о том, как музыкант-виртуоз Дон Ширли (Махершала Али) нанимает водителя Тони Валлелонга по прозвищу Болтун (Вигго Мортенсен) и отправляется в турне на юг консервативных штатов во времена расовой сегрегации.

Источник: https://censor.net.ua/n3113487
 
   
 Топ комментарии
 
Хтось сумнівався, якщо б ще дон Ширлі геєм був то 5 оскарів "автоматом" б дали
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Хтось сумнівався, якщо б ще дон Ширлі геєм був то 5 оскарів "автоматом" б дали
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Так о женщинах в описании и слова не сказано...поэтому ещё ни всё потеряно "Оскар" за найкращий фільм отримала картина "Зелена книга" - Цензор.НЕТ 4402
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5 дають за чорного гея-інваліда з невиліковною прогресуючою хворобою.
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Вьі, похоже, фильму не смотрели! Дон таки гей!
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Не побачив такого в фільмі, можливо відволікся в момент коли це говорили
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Не побачив такого в фільмі
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01:14:04

"Оскар" за найкращий фільм отримала картина "Зелена книга" - Цензор.НЕТ 8732
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В суботу якраз дивився, фільм сподобався, сказав ддружині що отримає оскара, на темі расизму зараз модно бонуси отримувати
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Вьі, похоже, фильму не смотрели! Дон таки гей!
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"Рома" выиграла Оскар. Все не так безнадежно.


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Есть всегда определенные кол-во черных, геев итд которых обязательно нужно взять на главную или одну из главных ролей или толлерасты с неграми взбунтуются и хрен вобще фильм выйдет в прокат.. Виновник всех бед на земле и самый призренный это белый гетеросексуальный мужик
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"музыкальный" оскар. Богемская рапсодия, Звезда родилась, и Зелёная книга. Хочешь стать звездой, сними фильм о звезде!
Вчера с удовольствием посмотрел Жажда жизни 1956 года, о Ван Гоге. Вот это уровень и игра актёров!!
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Зеленая книга - отличный фильм. Оптимистичный, интересный с хорошей игрой актеров и бэкграундом. Кстати это уже третий ремейк (четыре экранизации) начиная с 1937 г Фильм по книге в которой ставятся острые социальные для 50-х годов проблемы и главное абсолютно американский характер главного героя. По-моему эта экранизация лучшая из всех четырех
Кто еще не посмотрел советую, получите заряд хорошего настроения
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Оскар" за лучший фильм года получила картина "Зеленая книга"
 
 
 
 
 
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