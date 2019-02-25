 "Оскар" за лучший фильм года получила картина "Зеленая книга"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, 91-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук проходит в воскресенье вечером (по местному времени) в Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre.

Награду вручала актриса Джулия Робертс.

Получая награду, съемочная Группа призналась, что фильм - это история про любовь.

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Фильм "Зеленая книга" основана на реальных событиях, она рассказывает о том, как музыкант-виртуоз Дон Ширли (Махершала Али) нанимает водителя Тони Валлелонга по прозвищу Болтун (Вигго Мортенсен) и отправляется в турне на юг консервативных штатов во времена расовой сегрегации.