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Все про:Путин (24617) ракеты (745) Помпео (93)

 Помпео прокомментировал угрозы Путина нацелить ракеты на США: Это громкие слова, нацеленные на прикрытие ключевого вызова

Предупреждение и очередные угрозы от главы Кремля Владимира Путина о последствиях для США после расторжения ракетного договора является пустыми словами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", так госсекретарь США Майкл Помпео прокомментировал высказывания российского президента во время его послания к Федеральному собранию громкими заявлениями, информирует CNN.

"Да, Путин тогда еще раз объявил о якобы готовности Москвы в ответ на развертывание американских ракетных систем в Европе направить российское вооружение на США. Это, безусловно, является громкими словами из Москвы. Эти слова нацелены на то, чтобы прикрыть ключевой вызов. Ведь он говорил о решении США выйти из договора, который распространяется на ракетные системы средней и меньшей дальности", - сказал он.

Кроме того, Помпео напомнил, что ракетные договоренности нарушала именно Россия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин пригрозил ответными мерами на размещение ракет США в Европе

"Россия нарушала этот договор, поэтому для американцев нет никакого смысла и дальше связывать себя ограничениями, предусмотренными настоящим договором", - отметил госсекретарь.

Отметим, во время ежегодного послания Федеральному собранию Путин рассказал о новой гиперзвуковую ракету "Циркон" и анонсировал "выход в свет" беспилотной системы "Посейдон".

Напомним США 2 февраля официально сообщили России о приостановлении участия в ДРСМД. Это означает, что американская сторона имеет право разрабатывать и изготавливать запрещенное соглашением вооружение. Россия заявила, что также приостанавливает участие в "ракетному договоре" и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.

Источник: https://censor.net.ua/n3113486
 
   
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Сдам земельный пай под Житомиром под базу НАТО за 1$,на 99 лет...
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подаренные "Корпорацией Рошен" для украинских десантников, снайперские винтовки Z-10 калибра 308Win , отлично делают свое дело.. 200ая сепарская бригада пополнилась вчера новым казачком.. Земля стекловатой!
Помпео прокоментував погрози Путіна націлити ракети на США: Це гучні слова, спрямовані на прикриття ключового виклику - Цензор.НЕТ 7022
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Лапти-Путиноходы - лучший девайс, если удобства во дворе, как принято на паРашке... Помпео прокомментировал угрозы Путина нацелить ракеты на США: Это громкие слова, нацеленные на прикрытие ключевого вызова - Цензор.НЕТ 4497
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Всё хорошо, наш президент любимый!

− Алло, алло, привет Севфлоту!
Давно у вас я не бывал.
Как служба там, и как кипит работа?
Чтоб супостат наш не дремал.

− Всё хорошо, наш президент любимый!
Хоть служба наша не легка,
Покой страны хранит наш флот родимый,
За исключеньем пустяка.
Авианосец «Кузнецов»,
Который был почти готов,
Он кран нечайно уронил,
На палубе дыру пробил.
А в остальном, наш президент любимый,
Всё хорошо, всё хо-ро-шо!

− Что, вновь дыра? Как всё знакомо…
Опять срываете вы срок.
Вы на ремонт поставьте «Кузнецова».
У вас же есть плавучий док.

− Так на ремонте «Кузя» был,
Он док навечно утопил.
А многотонный кран упал,
И насквозь палубу продрал.
Котлы не пашут ни фига,
И в трюме лед, а не вода.
А в остальном, наш президент любимый,
Всё хорошо, всё хо-ро-шо!

− Док утонул? Вы что несете?
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Сдам земельный пай под Житомиром под базу НАТО за 1$,на 99 лет...
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ти запізнився... бо коли голосували за курс на НАТО в Конституції однією рукою, то іншою прибрали шматочок про іноземні бази. Залишилась лише стаття 107, в якій чорним по білому записано: розміщення іноземних військових баз - ЗАБОРОНЕНО!
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Помилився, стаття не 107, а 17, та суті не міняє
На території України не допускається розташування іноземних військових баз.
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Пока не закроется пункт приема металлолома на соседней улице и не жди.
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Vitua твое заявление весьма соблазнительно, но опрометчиво. Теперь там построят киоск рошен Помпео прокоментував погрози Путіна націлити ракети на США: Це гучні слова, спрямовані на прикриття ключового виклику - Цензор.НЕТ 566
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лайки - то перепис романтиків цензора, які чихали на Конституцію
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Что у ***** не отнять, так это умение громко пукать
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вот и славненько,только ху№луша развалит недострану- недоразумение
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Говно под названием Расейская Федерация втянулось в новую гонку вооружений - значит скоро великий и дикий рабзиянский народ будет голодать из-за своих маразматических амбиций. Это хорошо. За тупость и дикость надо расплачиваться.
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Розвал імперії з нутрі продовжується.
Даний процес не зупинити.
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Помпео прокомментировал угрозы Путина нацелить ракеты на США:

Ёж и пуйло. Басня
Евлампий Зюзюлин
пуйло вышел гулять, и чуток попожжа,
увидала в лесу на опушке Ежа.

Это пуйло в округе слыло гопотой,
да к тому же ещё и ужасно крутой.
И, видать, потому, что было на понтах,
навалило говна в близ стоящих кустах.

Расхрабрилось оно, да пытаясь задеть,
стало нагло и очень ехидно пердеть:
- Эй ты, Ёж, погоди! Да поди-ка сюды -
Я крутой! Тебе щас навешу *****!
Усмехнулся колючий, задумав прикол,
подошёл - да неслабый вПИНДОСил укол.

Стало пуйло скакать, и чуть-чуть погодя,
убежало из лесу, трусливо пердя.

А мораль етой басни простая, ипать! -
Голой жопой ежа бесполезно пугать. (с)
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Московия грозит США? Правильно. А что она ещё умеет, кроме как тощим кулачком помахать в сторону противника.
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Она делает только то что ей позволяют делать.
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подаренные "Корпорацией Рошен" для украинских десантников, снайперские винтовки Z-10 калибра 308Win , отлично делают свое дело.. 200ая сепарская бригада пополнилась вчера новым казачком.. Земля стекловатой!
Помпео прокоментував погрози Путіна націлити ракети на США: Це гучні слова, спрямовані на прикриття ключового виклику - Цензор.НЕТ 7022
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нацелить не значит долететь взлететь и попасть)
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Интересно,на надгробной плите у этого подонка напишут подобное? Или как обычно после "автокатастрофы"-.."Помним..скорбим...от братвы...от фсб"
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"хазін" -- гебрей. Якби щось схоже бодай натякнули про гебреїв, я уявляю який лемент у світі вчинився б.
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Кожного дня частина арабів, іранці, багато інших мусульман і не мусульман, не натякають а горланять як скажені про знищення евреїв та Ізраїлю як держави, постійні терракти, обстріли з Гази по мирних містах Ізраїлю..., а ООН штампує резолюції проти Ізраїлю! Чи тобі подобається вірити в свої казки, розуміючи насправді що все інакше, але звинуватити євреїв в будь-чому легше?
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Добродію, я знаю що кажу. Ви також знаєте, що Ви кажете демагогію. Тому не варто продовжувати.
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Ботоксную мразоту уже в открытую называют балаболом и фуфлом. Вот это поднятие с колен.😄
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Через позицію Порошенка, Україна досі юридично не визнала Московію країною агресором, та стороною конфлікту на Донбасі, - Степан Хмара
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А ты уверен что через позицию Порошенко?
Юридически это как?
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А есть какая то процедура?
Можно ссылку что бы понять о чем речь идет.
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не панікуй, визнала вгресором, але через рік після тієї заяви Хмари
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Признала официально,но не юридически.
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/129-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/337-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2268-19

Що тоді оце?
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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 250 народных депутатов из 334 зарегистрированных в сессионном зале.

От Партии регионов проголосовали два депутата, от "Батькивщины" - 73, от "УДАРа" - 35, от ВО "Свобода" - 35, от «Суверенной Украины» - 33, от «Экономического развития» - 31, от внефракционных - 41, от КПУ - 0.

В обращении отмечается, что, несмотря на сдержанность и умеренность действий органов государственной власти Украины и ее Вооруженных сил, все попытки мирного разрешения конфликта, "ситуация на территории Автономной Республики Крым резко ухудшается в результате активизации действий со стороны Вооруженных сил и Черноморского флота Российской Федерации".

"Фактически речь идет о неспровоцированном акте агрессии против Украины со стороны Российской Федерации и ее попытке аннексировать часть территории суверенного государства", - говорится в обращении.
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В соответствии с Резолюцией 3314 (ХХIХ) Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года агрессией является применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности либо политической независимости другого государства или каким-либо другим образом, несовместимым с Уставом ООН. Применение вооруженной силы государством первым является достаточным свидетельством акта агрессии.
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Так це офіційно, чи юридично? Чи офіційно та юридично???
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Я не знаю.
Факт остается фактом.
Все было сделано и никакой реакции ООН по уставу не последовало.
Для чего придумывать какое то " юридическое признание" которого не было из за позиции Порошенко?
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Дальше нужно действовать по уставу ООН раздел
Про угрозы миру и резолюции ООН единство ради мира,где прямо указано что если совет безопасности оказывается не в состоянии его функции выполняет генеральная ассамблея.

Так причем здесь "юридическое признание" или якобы его отсутствие?
И для чего нужны эти мифы и легенды народов севера сочинять,если все это легко проверить при желании?
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Не через год после заявы Хмары,а весной 2014 года в обращении к ООН первый раз идет речь о б акте агрессии.
Это не юридическое признание,а просто признание.
Не нужно с помощью создания исскуственного хаоса из слов и понятий пытаться что то выкрутить.
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Союзмутфильм уже начал сьемку 24-серийного сериала " Ракеты с непредсказуемой траекторией" в ответ на заяву Помпео.
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Россия заявила, что также приостанавливает участие в "ракетному договоре" и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.

Ученые и конструкторы «Союзмультфильма » перешли на трехсменный режи работы.
Источник: https://censor.net.ua/n3113486
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Всё хорошо, наш президент любимый!

− Алло, алло, привет Севфлоту!
Давно у вас я не бывал.
Как служба там, и как кипит работа?
Чтоб супостат наш не дремал.

− Всё хорошо, наш президент любимый!
Хоть служба наша не легка,
Покой страны хранит наш флот родимый,
За исключеньем пустяка.
Авианосец «Кузнецов»,
Который был почти готов,
Он кран нечайно уронил,
На палубе дыру пробил.
А в остальном, наш президент любимый,
Всё хорошо, всё хо-ро-шо!

− Что, вновь дыра? Как всё знакомо…
Опять срываете вы срок.
Вы на ремонт поставьте «Кузнецова».
У вас же есть плавучий док.

− Так на ремонте «Кузя» был,
Он док навечно утопил.
А многотонный кран упал,
И насквозь палубу продрал.
Котлы не пашут ни фига,
И в трюме лед, а не вода.
А в остальном, наш президент любимый,
Всё хорошо, всё хо-ро-шо!

− Док утонул? Вы что несете?
Такого не было на флоте!

− У нас полярная зима,
Уже не видно ни черта.
Была ужасная пурга,
На ЛЭП сорвались провода.
И в Мурманске опять беда -
Остался город без тепла.
Без электричества облом,
Плавдок совсем ушел на дно.
Но «Кузю» мы смогли спасти,
На трех буксирах увести.
И хоть на палубе дыра,
Он не корабль, а лишь баржа.
Котлы накрылись навсегда,
Вся ходовая умерла.
Без дока нам чинить нельзя
Ни АПЛ, ни крейсера.
Боеспособность на нулях,
Короче, наше дело швах.

А в остальном, наш президент любимый,
Всё хорошо, всё хо-ро-шо!
..
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я знову ж, в 2640-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПомпео прокомментировал угрозы Путина нацелить ракеты на США: Это громкие слова, нацеленные на прикрытие ключевого вызова
 
 
 
 
 
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