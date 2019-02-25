 Помпео прокомментировал угрозы Путина нацелить ракеты на США: Это громкие слова, нацеленные на прикрытие ключевого вызова

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", так госсекретарь США Майкл Помпео прокомментировал высказывания российского президента во время его послания к Федеральному собранию громкими заявлениями, информирует CNN.
"Да, Путин тогда еще раз объявил о якобы готовности Москвы в ответ на развертывание американских ракетных систем в Европе направить российское вооружение на США. Это, безусловно, является громкими словами из Москвы. Эти слова нацелены на то, чтобы прикрыть ключевой вызов. Ведь он говорил о решении США выйти из договора, который распространяется на ракетные системы средней и меньшей дальности", - сказал он.
Кроме того, Помпео напомнил, что ракетные договоренности нарушала именно Россия.
"Россия нарушала этот договор, поэтому для американцев нет никакого смысла и дальше связывать себя ограничениями, предусмотренными настоящим договором", - отметил госсекретарь.
Отметим, во время ежегодного послания Федеральному собранию Путин рассказал о новой гиперзвуковую ракету "Циркон" и анонсировал "выход в свет" беспилотной системы "Посейдон".
Напомним США 2 февраля официально сообщили России о приостановлении участия в ДРСМД. Это означает, что американская сторона имеет право разрабатывать и изготавливать запрещенное соглашением вооружение. Россия заявила, что также приостанавливает участие в "ракетному договоре" и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.
− Алло, алло, привет Севфлоту!
Давно у вас я не бывал.
Как служба там, и как кипит работа?
Чтоб супостат наш не дремал.
− Всё хорошо, наш президент любимый!
Хоть служба наша не легка,
Покой страны хранит наш флот родимый,
За исключеньем пустяка.
Авианосец «Кузнецов»,
Который был почти готов,
Он кран нечайно уронил,
На палубе дыру пробил.
А в остальном, наш президент любимый,
Всё хорошо, всё хо-ро-шо!
− Что, вновь дыра? Как всё знакомо…
Опять срываете вы срок.
Вы на ремонт поставьте «Кузнецова».
У вас же есть плавучий док.
− Так на ремонте «Кузя» был,
Он док навечно утопил.
А многотонный кран упал,
И насквозь палубу продрал.
Котлы не пашут ни фига,
И в трюме лед, а не вода.
А в остальном, наш президент любимый,
Всё хорошо, всё хо-ро-шо!
− Док утонул? Вы что несете?
На території України не допускається розташування іноземних військових баз.
Даний процес не зупинити.
Ёж и пуйло. Басня
Евлампий Зюзюлин
пуйло вышел гулять, и чуток попожжа,
увидала в лесу на опушке Ежа.
Это пуйло в округе слыло гопотой,
да к тому же ещё и ужасно крутой.
И, видать, потому, что было на понтах,
навалило говна в близ стоящих кустах.
Расхрабрилось оно, да пытаясь задеть,
стало нагло и очень ехидно пердеть:
- Эй ты, Ёж, погоди! Да поди-ка сюды -
Я крутой! Тебе щас навешу *****!
Усмехнулся колючий, задумав прикол,
подошёл - да неслабый вПИНДОСил укол.
Стало пуйло скакать, и чуть-чуть погодя,
убежало из лесу, трусливо пердя.
А мораль етой басни простая, ипать! -
Голой жопой ежа бесполезно пугать. (с)
Юридически это как?
Можно ссылку что бы понять о чем речь идет.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/337-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2268-19
Що тоді оце?
От Партии регионов проголосовали два депутата, от "Батькивщины" - 73, от "УДАРа" - 35, от ВО "Свобода" - 35, от «Суверенной Украины» - 33, от «Экономического развития» - 31, от внефракционных - 41, от КПУ - 0.
В обращении отмечается, что, несмотря на сдержанность и умеренность действий органов государственной власти Украины и ее Вооруженных сил, все попытки мирного разрешения конфликта, "ситуация на территории Автономной Республики Крым резко ухудшается в результате активизации действий со стороны Вооруженных сил и Черноморского флота Российской Федерации".
"Фактически речь идет о неспровоцированном акте агрессии против Украины со стороны Российской Федерации и ее попытке аннексировать часть территории суверенного государства", - говорится в обращении.
Факт остается фактом.
Все было сделано и никакой реакции ООН по уставу не последовало.
Для чего придумывать какое то " юридическое признание" которого не было из за позиции Порошенко?
Про угрозы миру и резолюции ООН единство ради мира,где прямо указано что если совет безопасности оказывается не в состоянии его функции выполняет генеральная ассамблея.
Так причем здесь "юридическое признание" или якобы его отсутствие?
И для чего нужны эти мифы и легенды народов севера сочинять,если все это легко проверить при желании?
Это не юридическое признание,а просто признание.
Не нужно с помощью создания исскуственного хаоса из слов и понятий пытаться что то выкрутить.
Ученые и конструкторы «Союзмультфильма » перешли на трехсменный режи работы.
Источник: https://censor.net.ua/n3113486
− Алло, алло, привет Севфлоту!
Давно у вас я не бывал.
Как служба там, и как кипит работа?
Чтоб супостат наш не дремал.
− Всё хорошо, наш президент любимый!
Хоть служба наша не легка,
Покой страны хранит наш флот родимый,
За исключеньем пустяка.
Авианосец «Кузнецов»,
Который был почти готов,
Он кран нечайно уронил,
На палубе дыру пробил.
А в остальном, наш президент любимый,
Всё хорошо, всё хо-ро-шо!
− Что, вновь дыра? Как всё знакомо…
Опять срываете вы срок.
Вы на ремонт поставьте «Кузнецова».
У вас же есть плавучий док.
− Так на ремонте «Кузя» был,
Он док навечно утопил.
А многотонный кран упал,
И насквозь палубу продрал.
Котлы не пашут ни фига,
И в трюме лед, а не вода.
А в остальном, наш президент любимый,
Всё хорошо, всё хо-ро-шо!
− Док утонул? Вы что несете?
Такого не было на флоте!
− У нас полярная зима,
Уже не видно ни черта.
Была ужасная пурга,
На ЛЭП сорвались провода.
И в Мурманске опять беда -
Остался город без тепла.
Без электричества облом,
Плавдок совсем ушел на дно.
Но «Кузю» мы смогли спасти,
На трех буксирах увести.
И хоть на палубе дыра,
Он не корабль, а лишь баржа.
Котлы накрылись навсегда,
Вся ходовая умерла.
Без дока нам чинить нельзя
Ни АПЛ, ни крейсера.
Боеспособность на нулях,
Короче, наше дело швах.
А в остальном, наш президент любимый,
Всё хорошо, всё хо-ро-шо!
..