 Враг за сутки 16 раз атаковал позиции ОС, применяя запрещенное оружие: один украинский воин погиб, еще двое получили ранения, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.
По данным штаба, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг девять раз обстрелял опорные пункты украинских сил:
- четыре раза - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Водяное;
- дважды, из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия - вблизи села Лебединское;
-из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Павлополь;
- из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле поселка Пески;
- из крупнокалиберных пулеметов - вблизи города Красногоровка.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупантами осуществлено семь обстрелов позиций подразделений Объединенных сил:
- дважды, из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, вооружение БМП, зенитной установки ЗУ-23-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Новозвановка;
- из минометов калибра 120 мм - вблизи населенного пункта Золотое-4;
- из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП и зенитной установки ЗУ-23-2 - в районе населенного пункта Катериновка;
- из минометов калибров 120 и 82 мм, а также вооружения БМП - вблизи населенного пункта Новоалександровка;
- из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Золотое-1;
- из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Лобачево.
Также сообщается, что вчера около 5:00 под минометные обстрелы оккупантов попали жилые застройки поселков Золотое и Новоалександровка. С территории временно оккупированного города Первомайск российско-оккупационные войска вели огонь по домам мирного населения из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также минометов 120-го калибра с расходом 34 снаряда и мины. В результате обстрела разрушено четыре жилых дома.
"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения", - сказано в сообщении.
Отмечается, что подразделения, которые подверглись огневому воздействию противника отвечали на вражеский огонь применением всех имеющихся дежурных огневых средств, не запрещенных минскими договоренностями.
По данным разведки, 24 февраля трое оккупантов были уничтожены и четверо ранены.
"С начала текущих суток враг обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Лебединское из минометов калибра 120 мм с расходом 17 мин.
Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ООС.