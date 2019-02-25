 После обработки 50% бюллетеней на парламентских выборах в Молдове лидируют социалисты и демократы

Таковы данные после обработки 50% бюллетеней, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ЦИК Молдовы.

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За Партию социалистов - 31,1% избирателей, за Демократическую партию - 26,35%, за избирательный блок "ACUM" (в его состав входят партии "Действие и солидарность" и "Платформа "Достоинство и правда"") - 23,75%, а за партию "Шора" (по имени мэра молдавского города Оргеев Илана Шора) – 9,47% голосов избирателей. По данным ЦИК, явка на выборах составила около 49,2%.

Как сообщает Укринформ, на брифинге в Кишиневе председатель Центризбиркома Алина Руссу заявила, что законодательство Республики Молдова не запрещает организацию и подвоз избирателей к участкам для голосования.

"Законодательство не запрещает организацию и подвоз избирателей к участкам для голосования. Однако, в связи с тем, что в ЦИК поступили несколько обращений, связанных с коррумпированием избирателей из Приднестровского региона, эти факты должны быть расследованы компетентными органами", - заявила Руссу.

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Она отметила, что все указанные жалобы были направлены в полицию для дальнейшего расследования, а о результатах расследования будет сообщено дополнительно.

По данным Центральной избирательной комиссии, в нынешних парламентских выборах приняли участие рекордное количество избирателей – более 35 тысяч, что почти в шесть раз больше, чем на выборах 2014 года, когда проголосовало чуть более 9 тысяч избирателей.

Напомним, в воскресенье, 24 февраля, в Молдове прошли очередные парламентские выборы и консультативный референдум по вопросу сокращения количества депутатов парламента со 101 до 61.

Парламентские выборы впервые прошли по новой системе: 50 депутатов (из 101) будут избраны по партийным спискам (в выборах участвовали 14 партий и блоков), а остальные 51 – по одномандатным округам (конкурентов было 319 человек).

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Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее 6% голосов избирателей, а порог для избирательных блоков составляет 8%. В случае с одномандатными округами, депутатом будет избран кандидат, набравший наибольшее количество голосов избирателей. В случае если два кандидата набирают одинаковое количество голосов, победитель будет определен избиркомом путем жеребьевки.

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду заявил, что Россия открыто вмешивается в парламентские выборы.