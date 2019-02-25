EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 За рубежом
  2107  17
Все про:выборы (21159) Молдова (986)

 После обработки 50% бюллетеней на парламентских выборах в Молдове лидируют социалисты и демократы

В будущий парламент Республики Молдова проходят Партия социалистов, Демократическая, избирательный блок "ACUM" и партия "Шора".

Таковы данные после обработки 50% бюллетеней, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ЦИК Молдовы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если вы будете продолжать драться за власть, бросая под ноги врагу наше государство, придут другие, которые вынесут вас на свалку истории, - Ярош обратился к участникам избирательной кампании

После обработки 50% бюллетеней на парламентских выборах в Молдове лидируют социалисты и демократы 01
После обработки 50% бюллетеней на парламентских выборах в Молдове лидируют социалисты и демократы 02

За Партию социалистов - 31,1% избирателей, за Демократическую партию - 26,35%, за избирательный блок "ACUM" (в его состав входят партии "Действие и солидарность" и "Платформа "Достоинство и правда"") - 23,75%, а за партию "Шора" (по имени мэра молдавского города Оргеев Илана Шора) – 9,47% голосов избирателей. По данным ЦИК, явка на выборах составила около 49,2%.

Как сообщает Укринформ, на брифинге в Кишиневе председатель Центризбиркома Алина Руссу заявила, что законодательство Республики Молдова не запрещает организацию и подвоз избирателей к участкам для голосования.

"Законодательство не запрещает организацию и подвоз избирателей к участкам для голосования. Однако, в связи с тем, что в ЦИК поступили несколько обращений, связанных с коррумпированием избирателей из Приднестровского региона, эти факты должны быть расследованы компетентными органами", - заявила Руссу.

Также читайте: Жительница Львовщины отправляла с мобильного отца угрозы кандидату в президенты, - полиция

Она отметила, что все указанные жалобы были направлены в полицию для дальнейшего расследования, а о результатах расследования будет сообщено дополнительно.

По данным Центральной избирательной комиссии, в нынешних парламентских выборах приняли участие рекордное количество избирателей – более 35 тысяч, что почти в шесть раз больше, чем на выборах 2014 года, когда проголосовало чуть более 9 тысяч избирателей.

Напомним, в воскресенье, 24 февраля, в Молдове прошли очередные парламентские выборы и консультативный референдум по вопросу сокращения количества депутатов парламента со 101 до 61.

Парламентские выборы впервые прошли по новой системе: 50 депутатов (из 101) будут избраны по партийным спискам (в выборах участвовали 14 партий и блоков), а остальные 51 – по одномандатным округам (конкурентов было 319 человек).

Читайте также: Открыто уже 77 дел и составлен 401 протокол по нарушениям на выборах, - Аваков

Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее 6% голосов избирателей, а порог для избирательных блоков составляет 8%. В случае с одномандатными округами, депутатом будет избран кандидат, набравший наибольшее количество голосов избирателей. В случае если два кандидата набирают одинаковое количество голосов, победитель будет определен избиркомом путем жеребьевки.

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду заявил, что Россия открыто вмешивается в парламентские выборы.

Источник: https://censor.net.ua/n3113481
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А к какой партии относится Дырдон-любитель Х@ла?
 показать весь комментарий
 
 
В 2011-2016 годах - председатель Партии социалистов Республики Молдова.
 показать весь комментарий
 
 
Но большинства которое может диктовать свою политику у Додона никак не получится😄
 показать весь комментарий
 
65% бюллетеней Додон с большим отрывом побеждает...в Бухаресте пьют валидол
 показать весь комментарий
 
За последние 100+ лет на Земле десятки раз пробовали построить социалистический или даже коммунистический рай - но в 100% случаев получается только и исключительно ад, в лучшем случае первый круг ада, но чаще глубже.

🤔
 показать весь комментарий
 
Стиль только от Цензора -

"в нынешних парламентских выборах приняли участие рекордное количество избирателей - более 35 тысяч" Источник: https://censor.net.ua/n3113481

А в таблице молдован указано - 50,4% - это 518 749 голосов!
Вопрос - чем отличается "голос" от "избирателя"?
 показать весь комментарий
 
🇷🇴 Румынская сотня‏ @latiniano 10 ч.10 часов назад

Молдова, выборы.. масштабы организованного подвоза из оккупированного "приднестровья" настолько беспрецедентны, что могут полностью перевернуть все цифры.. сепаратистам платят по 20 долларов, в интервью все говорят, что голосуют за "вхождение в Россию"..
После обработки 50% бюллетеней на парламентских выборах в Молдове лидируют социалисты и демократы - Цензор.НЕТ 566
 показать весь комментарий
 
🇷🇴 Румынская сотня‏ @latiniano 11 ч.11 часов назад

воры-додоновцы и воры-псевдопроевропейцы обвиняют друг друга в подвозе сепаров колоннами на избирательные участки Молдовы на правом берегу.. Кто привез приднестровцев? ПCРМ и ДПМ обвинили друг друга в подвозе...
После обработки 50% бюллетеней на парламентских выборах в Молдове лидируют социалисты и демократы - Цензор.НЕТ 946
 показать весь комментарий
 
Поздравляю Эстонию с Днём Независимости от большевистско-фашистской Московии. Счастья и процветания вам друзья!!!🎉👋
 показать весь комментарий
 
🇷🇴 Румынская сотня‏ @latiniano 9 ч.9 часов назад

Дойче Велле уже пишет о возможном непризнании результатов выборов в Молдове в связи с катастрофическим организованным наплывом электората из оккупированного "приднестровья"..
После обработки 50% бюллетеней на парламентских выборах в Молдове лидируют социалисты и демократы - Цензор.НЕТ 1856
 показать весь комментарий
 
🇷🇴 Румынская сотня‏ @latiniano 7 ч.7 часов назад

сегодняшние "выборы" в Молдове, это идеальный пример того, во что могут превратиться выборы и само государство, если те, кто должен давно сидеть, управляют страной..
 показать весь комментарий
 
🇷🇴 Румынская сотня‏ @latiniano 3 ч.3 часа назад

предварительно по парламентским выборам в Молдове сегодня: после подсчёта 18% у прямой путинской агентуры социалистов Додона 31% голосов.. остальные партии, проходящие в Парламент в большей или меньшей степени слушаются США и ЕС.. буду обновлять информацию
 показать весь комментарий
 
Да, похоже Молдова уляжится под Парашку
 показать весь комментарий
 
Не уляжется

🇷🇴 Румынская сотня‏ @latiniano 2 ч.2 часа назад

после подсчёта 1/3 голосов у промосковских додоновцев 29% по партийным спискам, с мажоритарщиками цифры будут похожими.. остальные партии (см. картинку), проходящие в Парламент будут слушаться США.. официального разворота в Россию не будет, но страна остается захваченной ворами
После обработки 50% бюллетеней на парламентских выборах в Молдове лидируют социалисты и демократы - Цензор.НЕТ 1275
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПосле обработки 50% бюллетеней на парламентских выборах в Молдове лидируют социалисты и демократы
 
 
 
 
 
 вверх