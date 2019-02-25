 После обработки 50% бюллетеней на парламентских выборах в Молдове лидируют социалисты и демократы

Таковы данные после обработки 50% бюллетеней, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ЦИК Молдовы.
За Партию социалистов - 31,1% избирателей, за Демократическую партию - 26,35%, за избирательный блок "ACUM" (в его состав входят партии "Действие и солидарность" и "Платформа "Достоинство и правда"") - 23,75%, а за партию "Шора" (по имени мэра молдавского города Оргеев Илана Шора) – 9,47% голосов избирателей. По данным ЦИК, явка на выборах составила около 49,2%.
Как сообщает Укринформ, на брифинге в Кишиневе председатель Центризбиркома Алина Руссу заявила, что законодательство Республики Молдова не запрещает организацию и подвоз избирателей к участкам для голосования.
"Законодательство не запрещает организацию и подвоз избирателей к участкам для голосования. Однако, в связи с тем, что в ЦИК поступили несколько обращений, связанных с коррумпированием избирателей из Приднестровского региона, эти факты должны быть расследованы компетентными органами", - заявила Руссу.
Она отметила, что все указанные жалобы были направлены в полицию для дальнейшего расследования, а о результатах расследования будет сообщено дополнительно.
По данным Центральной избирательной комиссии, в нынешних парламентских выборах приняли участие рекордное количество избирателей – более 35 тысяч, что почти в шесть раз больше, чем на выборах 2014 года, когда проголосовало чуть более 9 тысяч избирателей.
Напомним, в воскресенье, 24 февраля, в Молдове прошли очередные парламентские выборы и консультативный референдум по вопросу сокращения количества депутатов парламента со 101 до 61.
Парламентские выборы впервые прошли по новой системе: 50 депутатов (из 101) будут избраны по партийным спискам (в выборах участвовали 14 партий и блоков), а остальные 51 – по одномандатным округам (конкурентов было 319 человек).
Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее 6% голосов избирателей, а порог для избирательных блоков составляет 8%. В случае с одномандатными округами, депутатом будет избран кандидат, набравший наибольшее количество голосов избирателей. В случае если два кандидата набирают одинаковое количество голосов, победитель будет определен избиркомом путем жеребьевки.
Спикер парламента Молдовы Андриан Канду заявил, что Россия открыто вмешивается в парламентские выборы.
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"в нынешних парламентских выборах приняли участие рекордное количество избирателей - более 35 тысяч" Источник: https://censor.net.ua/n3113481
А в таблице молдован указано - 50,4% - это 518 749 голосов!
Вопрос - чем отличается "голос" от "избирателя"?
Молдова, выборы.. масштабы организованного подвоза из оккупированного "приднестровья" настолько беспрецедентны, что могут полностью перевернуть все цифры.. сепаратистам платят по 20 долларов, в интервью все говорят, что голосуют за "вхождение в Россию"..
воры-додоновцы и воры-псевдопроевропейцы обвиняют друг друга в подвозе сепаров колоннами на избирательные участки Молдовы на правом берегу.. Кто привез приднестровцев? ПCРМ и ДПМ обвинили друг друга в подвозе...
Дойче Велле уже пишет о возможном непризнании результатов выборов в Молдове в связи с катастрофическим организованным наплывом электората из оккупированного "приднестровья"..
сегодняшние "выборы" в Молдове, это идеальный пример того, во что могут превратиться выборы и само государство, если те, кто должен давно сидеть, управляют страной..
предварительно по парламентским выборам в Молдове сегодня: после подсчёта 18% у прямой путинской агентуры социалистов Додона 31% голосов.. остальные партии, проходящие в Парламент в большей или меньшей степени слушаются США и ЕС.. буду обновлять информацию
🇷🇴 Румынская сотня @latiniano 2 ч.2 часа назад
после подсчёта 1/3 голосов у промосковских додоновцев 29% по партийным спискам, с мажоритарщиками цифры будут похожими.. остальные партии (см. картинку), проходящие в Парламент будут слушаться США.. официального разворота в Россию не будет, но страна остается захваченной ворами