 Трое сотрудников ГСЧС попали в больницу с обморожениями после спасательной операции на горе Поп Иван

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГСЧС, пострадавшие направлены в Коломыйскую и Калушскую центральные районные больницы для установления окончательного диагноза и назначения курса лечения.
Напомним, 23 февраля при восхождении на гору Поп Иван погибли двое туристов, еще двое с обморожениями попали в областную клиническую больницу. Погибли многолетний руководитель станции юных туристов в Коломые Павел Винтонюк и 26-летний житель Коломыи Роман Беркещук, который покорил много гор пятитысячников.
24 февраля в 07:30 было возобновлено проведение аварийно-спасательных работ на горе Поп Иван. От Управления ГСЧС в области к операции были привлечены 36 человек личного состава на 5 единицах техники. В 09:10 спасатели и волонтеры начали сопровождение группы из 4 человек с горы Поп Иван к урочищу Погорилец. Все они от госпитализации отказались.
Взятки брать они умеют.
И ничего больше.
Туда им и дорога.
Кожному своє - кому лижi, а кому - горiлка, кому - парашут, а кому - телевiзор...ви вважаєте, що всi мають розважатися тiльки так само, як ви? А може iншим вашi розваги взагалi не цiкавi&