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 Трое сотрудников ГСЧС попали в больницу с обморожениями после спасательной операции на горе Поп Иван

После проведения поисково-спасательных работ вблизи горы Поп Иван Верховинского района трое спасателей обратились в больницу с предварительным диагнозом "обморожение верхних конечностей и лица".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГСЧС, пострадавшие направлены в Коломыйскую и Калушскую центральные районные больницы для установления окончательного диагноза и назначения курса лечения.

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Напомним, 23 февраля при восхождении на гору Поп Иван погибли двое туристов, еще двое с обморожениями попали в областную клиническую больницу. Погибли многолетний руководитель станции юных туристов в Коломые Павел Винтонюк и 26-летний житель Коломыи Роман Беркещук, который покорил много гор пятитысячников.

24 февраля в 07:30 было возобновлено проведение аварийно-спасательных работ на горе Поп Иван. От Управления ГСЧС в области к операции были привлечены 36 человек личного состава на 5 единицах техники. В 09:10 спасатели и волонтеры начали сопровождение группы из 4 человек с горы Поп Иван к урочищу Погорилец. Все они от госпитализации отказались.

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Источник: https://censor.net.ua/n3113480
 
 
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Какие сотрудники, такие и последствия.
Взятки брать они умеют.
И ничего больше.
Туда им и дорога.
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PS. Всех этих "сотрудников", начиная от преза и заканчивая всякой мелочью = нужно расстрелять. Тогда поймут.
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Йди спати кат недороблений,не пиши за всіх.
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Чого лазити , та ще й зимою по тих горах?!!! Що там шукають ?!!! Тільки собі та людям біду вишукують ! Трое сотрудников ГСЧС попали в больницу с обморожениями после спасательной операции на горе Поп Иван - Цензор.НЕТ 544
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А чого на тих лижах кататися? А чого на байдарках по рiках сплавлятися? А чого з тими парашутами пригати? А чого серфiнгом тим займатися - що там на тих волнах шукають? А чого?

Кожному своє - кому лижi, а кому - горiлка, кому - парашут, а кому - телевiзор...ви вважаєте, що всi мають розважатися тiльки так само, як ви? А може iншим вашi розваги взагалi не цiкавi&
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Там достаточно сложный подъем. Из украинских гор - самый сложный. Зимой вообще там много ньюансов.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТрое сотрудников ГСЧС попали в больницу с обморожениями после спасательной операции на горе Поп Иван
 
 
 
 
 
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