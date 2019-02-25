 Трое сотрудников ГСЧС попали в больницу с обморожениями после спасательной операции на горе Поп Иван

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГСЧС, пострадавшие направлены в Коломыйскую и Калушскую центральные районные больницы для установления окончательного диагноза и назначения курса лечения.

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Напомним, 23 февраля при восхождении на гору Поп Иван погибли двое туристов, еще двое с обморожениями попали в областную клиническую больницу. Погибли многолетний руководитель станции юных туристов в Коломые Павел Винтонюк и 26-летний житель Коломыи Роман Беркещук, который покорил много гор пятитысячников.

24 февраля в 07:30 было возобновлено проведение аварийно-спасательных работ на горе Поп Иван. От Управления ГСЧС в области к операции были привлечены 36 человек личного состава на 5 единицах техники. В 09:10 спасатели и волонтеры начали сопровождение группы из 4 человек с горы Поп Иван к урочищу Погорилец. Все они от госпитализации отказались.

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