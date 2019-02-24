 Сотрудники, получившие ранения при разминировании в Ясиноватском районе, обеспечены всем необходимым, - полиция

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт облуправления Нацполиции, сейчас пострадавшие полицейские в полном объеме получают необходимую медицинскую помощь, персонал днепровской больницы им. Мечникова делает все возможное для восстановления их здоровья.

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Родные раненых полицейских обеспечены жильем в Днепре, поэтому имеют возможность постоянно находиться рядом с ребятами.

"Стоит отметить, что Главное управление Нацполиции в Донецкой области средств на лечение из граждан не собирает. Просим не манипулировать бедой, которая произошла в нашей полицейской семье. Единственное, что им нужно сейчас - моральная поддержка и искренние пожелания скорейшего выздоровления и возвращения на службу", - подчеркивается в сообщении.

Сотрудники полиции проходят курс лечения в отделении политравмы областной больницы им. Мечникова в г. Днепре. По словам и.о. начальника Государственного учреждения "ТМО МВД Украины по Донецкой области" Татьяны Никош, на утро 24 февраля состояние всех трех пациентов стабильное. У Владислава Жмурова были повреждены оба глаза, в результате нескольких операций удалены осколки и на правом глазу установлен искусственный хрусталик. За спасение левого глаза врачи еще борются, но рассматривают вопрос о аналогичного решения проблемы.

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У врачей оптимистичные прогнозы на выздоровление Александра Гринаца и Богдана Злывко.

"Травмы были получены при исполнении служебных обязанностей, поэтому лечение оплачивается за счет бюджетных средств. Дополнительная оплата не требуется и никаких мер по сбору денег мы не инициировали", - отметила Татьяна Никош.

Напомним, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев 16 февраля сообщил о гибели сапера-спасателя и ранении двух полицейских вблизи поселка Пески Донецкой области. Позже выяснилось, что раненых трое. Из доставили в больницу в Днепр.

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