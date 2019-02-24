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 Сотрудники, получившие ранения при разминировании в Ясиноватском районе, обеспечены всем необходимым, - полиция

Ход лечения трех сотрудников полиции, которые подорвались при обнаружении тайника боеприпасов в Ясиноватском районе, находится на контроле руководства Национальной полиции и полиции Донецкой области. Также постоянную поддержку оказывают коллеги из полиции Днепра.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт облуправления Нацполиции, сейчас пострадавшие полицейские в полном объеме получают необходимую медицинскую помощь, персонал днепровской больницы им. Мечникова делает все возможное для восстановления их здоровья.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Трое полицейских, раненных при взрыве на схроне боеприпасов в Донецкой области, доставлены на лечение в Днепр, - НПУ. ФОТОрепортаж

Родные раненых полицейских обеспечены жильем в Днепре, поэтому имеют возможность постоянно находиться рядом с ребятами.

"Стоит отметить, что Главное управление Нацполиции в Донецкой области средств на лечение из граждан не собирает. Просим не манипулировать бедой, которая произошла в нашей полицейской семье. Единственное, что им нужно сейчас - моральная поддержка и искренние пожелания скорейшего выздоровления и возвращения на службу", - подчеркивается в сообщении.

Сотрудники полиции проходят курс лечения в отделении политравмы областной больницы им. Мечникова в г. Днепре. По словам и.о. начальника Государственного учреждения "ТМО МВД Украины по Донецкой области" Татьяны Никош, на утро 24 февраля состояние всех трех пациентов стабильное. У Владислава Жмурова были повреждены оба глаза, в результате нескольких операций удалены осколки и на правом глазу установлен искусственный хрусталик. За спасение левого глаза врачи еще борются, но рассматривают вопрос о аналогичного решения проблемы.

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У врачей оптимистичные прогнозы на выздоровление Александра Гринаца и Богдана Злывко.

"Травмы были получены при исполнении служебных обязанностей, поэтому лечение оплачивается за счет бюджетных средств. Дополнительная оплата не требуется и никаких мер по сбору денег мы не инициировали", - отметила Татьяна Никош.

Напомним, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев 16 февраля сообщил о гибели сапера-спасателя и ранении двух полицейских вблизи поселка Пески Донецкой области. Позже выяснилось, что раненых трое. Из доставили в больницу в Днепр.

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Источник: https://censor.net.ua/n3113477
 
   
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Правильна соціальна політика в поліції, бо кинути на призволяще потерпілих працівників та їхні родини це було б прєдательством (не зрада, бо в рус.язик є измена и предательство, на жаль в укр.мові тільки зрада). І хто тоді піде в поліцію, буде себе підставляти в різних надзвич.ситуаціях ? А так дбають про людей, воно і легше переносити тягарі служби.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСотрудники, получившие ранения при разминировании в Ясиноватском районе, обеспечены всем необходимым, - полиция
 
 
 
 
 
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