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Все про:Венесуэла (139) Климкин (2084)

 Украина осуждает беспрецедентное насилие в границах Венесуэлы, - Климкин

Украина осуждает насилие в границах Венесуэлы и требует от Николаса Мадуро разблокировать ввоза гуманитарной помощи в страну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Павла Климкина.

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Он также призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро обеспечить срочный пропуск гуманитарной помощи на территорию Венесуэлы.

"Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие в границах Венесуэлы, которое привело к смертям и травмам. Мы требуем, чтобы режим узурпатора власти Мадуро завершил эти недостойные действия, и чтобы был обеспечен срочный пропуск гуманитарной помощи", - написал Климкин.

Украина осуждает беспрецедентное насилие в границах Венесуэлы, - Климкин 01

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Напомним, 23 января Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуаидо новым временным президентом. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки также заявили о признании Гуаидо временным президентом Венесуэлы.

Позже МИД Украины отреагировал на события, происходящие в Венесуэле. В сообщении отмечается: "Украина признает Хуана Гуаидо главой единого демократически избранного органа власти Венесуэлы - Национальной ассамблеи, а также лидером демократической оппозиции".

Национальная гвардия Венесуэлы применила силу для разгона протестующих на границе с Колумбией. Погибли по меньшей мере два человека и были сожжены три грузовика с гуманитарной помощью.

Читайте также: На сторону Гуаидо перешел полковник венесуэльской армии Хименес

Источник: https://censor.net.ua/n3113476
 
   
 Топ комментарии
 
Вот где то так звучат озабоченности в сторону ситуации в Украине...
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Скільки вже дезертирів в славній нацгвардії Венесуели, більше ніж у москалів 23 лютого 1918?
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Вот где то так звучат озабоченности в сторону ситуации в Украине...
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"Зло, как правило, не дремлет, и, соответственно, плохо понимает, почему вообще кто-то должен спать".
(с)Нил Гейман, Терри Пратчетт "Добрые предзнаменования"...
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Це зрозуміло. Обидва народи наших країн мають спільного гібридного ворога. Тільки в одному випадку цей ворог засилає на нашу територію в основному "іхтамнєтов" і купу озброєння під своїм безпосереднім командуванням, а в іншому випадку це все надається режиму союзника і спільника саМадуро. Жертвам варто об'єднуватися перед гібридною агресією.
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как только есть где-то в мире мерзавец у власти, так сразу раша у него в первых друзьях.
тенденция однако.
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Может они не хотят ценностей, не хотят, чтобы им приходили платежки, как украинцам за январь.
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war3 І їсти також вони не хочуть,бо це шкідливо.
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Да, ты праф на стопицот процентов!
Там фсьо из-за платёжек...
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Не придут. Они на экваторе практически. Зимы не боятся совершенно
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Британский барыга миллиардер Ричард Брэнсон, который рвется к нефтяным месторождениям, соснул венесуэльского тунца, все его гумконвои сожжены, Гуайдо в бегах и собирается на встречу с Майклом Пенсом. Неееет здесь вмешательства и госпереворота! Долой диктатуру как дети!!!! Україна засуджує безпрецедентне насильство в межах Венесуели, - Клімкін - Цензор.НЕТ 9331
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Скільки вже дезертирів в славній нацгвардії Венесуели, більше ніж у москалів 23 лютого 1918?
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У Садама був млн військових, які пройшли війну з Іраном, спускайтесь на землю, у москалів маленькі штанці щоб тягатись з американцями, малюйте мультики.
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Так а в чем прикол?
Мадуро разрушил экономику и морит людей голодом что бы доказать что суверенное право самодура диктатора превыше всего?
Мы уже это видели в исполнении Асада,когда он травил газом сирийцев.
Для чего это?
Сатана требует новых жертв?
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Слово "барыга" в тексте означает - "кремелешлюха детектед".
Часто прячутся за триколорами разными и шпарят по методичке )))
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Скорей всего просто выжимают из венесуэльского нефтепромысла великоскрепное говнище что из расейской 3/14дерации туда наползло...
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Українським миролюбам сподобалися гумконвої?
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Дика ситуація, московський довбодятел Глаз'єв нарадив венесуельцам побити горшки з США, при тому що американці є єдиними купцями венесуельскої важкої нафти, тепер людям нема що їсти .
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Выражаю глубокую обеспокоенность и глубочайшую озабоченность!
А как же иначе?
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За Венесуэлой Китай, Россия и Труция с Индией. Мадуро может из танков и градов расстреливать гуманитарку барыги Бренсона, который рвется к нефтяным месторождениям, и ему нихрена не будет, когда за спиной такие ребята стоят
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Где социализм там катастрофа! Так было всегда! И это не происки проклятых империалистов-капиталистов это социалистическая система гнилая! И люди всегда будут бежат от социализма, бежали у нас, бегут из кндр, бегут из Кубы, и Венесуэлы.
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Згадаєм Ірак, там була купа військової зброїі майже млн військових, тільки всі вони потікали, коли побачили авіаносці, сподіваюсь москалі влізуть у Венесуелу і труни підуть косяками в Рязань.
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буков Ніколи Московія відкрито не буде воювати з США.
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В Ливии был бенз по пять центов, бесплатная медицина и образование и беспроцентные кредиты, дарили квартиры и дома молодоженам...Социализм и рай на земле. Янки разбомбили страну в каменный век, от той ливии и сухого места не осталось. У Трампа через 2 года выборы ему нужн мальчик для битья и победа над ним. У Обамы та же ситуация была, ему нужна была победа на выборах, т.к. кроме медреформы он нихрена не сделал и та оказалась фуфловой и не прошла Конгресс, а прошла указом президент, которую Трамп одним махом отменил. Т.е. за 10 дерьмократа Абамы остается только раскераченная в каменный век Ливия. Включай мозг, если он есть
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Ну что ты будешь делать.
Опять америка во всем виновата.
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Ну да.А люди пусть умирают...Главное, чтобы роися за спиной стояла.Как это знакомо...
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ОТЛИЧНЫЕ ПАМЯТНИКИ ИЗ ДЕРЬМА ЛЕПЯТ В ПАРРАШКЕ! ВЕСЬ МИР СОДРОГАЕТСЯ ОТ УЖАСА!
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Отсосёт и переедет в растоф!
Если успеет...
Каддафи вот - не успел...
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Климкин, забудь Венесуэлу, осуди-ка лучше тариф на тепло, сердобольный.
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Куди пхне рило Пуйло,там смерті та голод,навіть якщо це далеко за океаном.
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Венесуэла стала на шаг ближе к вероятности внешней военной интервенции. Национальная гвардия Венесуэлы не пропустила гуманитарную помощь и сожгла грузовики с ней. Это стоило Гвардии нескольких десятков дезертировавших и бежавших в Колумбию, но этот раунд режим выиграл. Стоит учесть, что грузовики с помощью шли без охраны и сопровождения - тем самым доказано, что доставить гуманитарные грузы без охраны и необходимости прорыва блокады со стороны Национальной гвардии невозможно. Фактически созданы условия для проведения военных операций против режима, так как проблема массового голода в Венесуэле и все более вероятной гуманитарной катастрофы, грозящей перекинуться на соседние страны, только растет. Мюридка плаче... Україна засуджує безпрецедентне насильство в межах Венесуели, - Клімкін - Цензор.НЕТ 1734
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Раха наложит вето на гуманитарную операцию.
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Не будет там интервенции. Слишком сильна и мотивирована армия у Мадуро
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Кто платит, тот и заказывает внешнюю политику. Україна засуджує безпрецедентне насильство в межах Венесуели, - Клімкін - Цензор.НЕТ 4254
Сказано Мадуро поганый - значит поганый!
И Незалежнисть здесь не при чём.
Отдали же добровольно свой шельф острова Змеиный Румынии, и ничё, гниломордый любим на западе.
Но с каждым днём всё противнее смотреть на киевские движняки, почему-то.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУкраина осуждает беспрецедентное насилие в границах Венесуэлы, - Климкин
 
 
 
 
 
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