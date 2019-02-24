 Украина осуждает беспрецедентное насилие в границах Венесуэлы, - Климкин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Павла Климкина.
Он также призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро обеспечить срочный пропуск гуманитарной помощи на территорию Венесуэлы.
"Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие в границах Венесуэлы, которое привело к смертям и травмам. Мы требуем, чтобы режим узурпатора власти Мадуро завершил эти недостойные действия, и чтобы был обеспечен срочный пропуск гуманитарной помощи", - написал Климкин.
Напомним, 23 января Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуаидо новым временным президентом. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки также заявили о признании Гуаидо временным президентом Венесуэлы.
Позже МИД Украины отреагировал на события, происходящие в Венесуэле. В сообщении отмечается: "Украина признает Хуана Гуаидо главой единого демократически избранного органа власти Венесуэлы - Национальной ассамблеи, а также лидером демократической оппозиции".
Национальная гвардия Венесуэлы применила силу для разгона протестующих на границе с Колумбией. Погибли по меньшей мере два человека и были сожжены три грузовика с гуманитарной помощью.
(с)Нил Гейман, Терри Пратчетт "Добрые предзнаменования"...
тенденция однако.
Там фсьо из-за платёжек...
Мадуро разрушил экономику и морит людей голодом что бы доказать что суверенное право самодура диктатора превыше всего?
Мы уже это видели в исполнении Асада,когда он травил газом сирийцев.
Для чего это?
Сатана требует новых жертв?
Часто прячутся за триколорами разными и шпарят по методичке )))
А как же иначе?
Опять америка во всем виновата.
Если успеет...
Каддафи вот - не успел...
Сказано Мадуро поганый - значит поганый!
И Незалежнисть здесь не при чём.
Отдали же добровольно свой шельф острова Змеиный Румынии, и ничё, гниломордый любим на западе.
Но с каждым днём всё противнее смотреть на киевские движняки, почему-то.