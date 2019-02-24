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 Украина осуждает беспрецедентное насилие на границах Венесуэлы, - Климкин

Украина осуждает насилие на границах Венесуэлы и требует от Николаса Мадуро разблокировать ввоз гуманитарной помощи в страну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Павла Климкина.

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Он также призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро обеспечить срочный пропуск гуманитарной помощи на территорию Венесуэлы.

"Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие на границах Венесуэлы, которое привело к смертям и травмам. Мы требуем, чтобы режим узурпатора власти Мадуро завершил эти недостойные действия, и чтобы был обеспечен срочный пропуск гуманитарной помощи", - написал Климкин.

Украина осуждает беспрецедентное насилие на границах Венесуэлы, - Климкин 01

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Напомним, 23 января Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуаидо новым временным президентом. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки также заявили о признании Гуаидо временным президентом Венесуэлы.

Позже МИД Украины отреагировал на события, происходящие в Венесуэле. В сообщении отмечается: "Украина признает Хуана Гуаидо главой единого демократически избранного органа власти Венесуэлы - Национальной ассамблеи, а также лидером демократической оппозиции".

Национальная гвардия Венесуэлы применила силу для разгона протестующих на границе с Колумбией. Погибли по меньшей мере два человека и были сожжены три грузовика с гуманитарной помощью.

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Источник: https://censor.net.ua/n3113476
 
 
 Топ комментарии
 
Вот где то так звучат озабоченности в сторону ситуации в Украине...
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как только есть где-то в мире мерзавец у власти, так сразу раша у него в первых друзьях.
тенденция однако.
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Венесуэла стала на шаг ближе к вероятности внешней военной интервенции. Национальная гвардия Венесуэлы не пропустила гуманитарную помощь и сожгла грузовики с ней. Это стоило Гвардии нескольких десятков дезертировавших и бежавших в Колумбию, но этот раунд режим выиграл. Стоит учесть, что грузовики с помощью шли без охраны и сопровождения - тем самым доказано, что доставить гуманитарные грузы без охраны и необходимости прорыва блокады со стороны Национальной гвардии невозможно. Фактически созданы условия для проведения военных операций против режима, так как проблема массового голода в Венесуэле и все более вероятной гуманитарной катастрофы, грозящей перекинуться на соседние страны, только растет. Мюридка плаче... Україна засуджує безпрецедентне насильство в межах Венесуели, - Клімкін - Цензор.НЕТ 1734
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Ще пошук ворогів серед сусідів, казочки про вундерфалю для плебса і мультики. Україна засуджує безпрецедентне насильство на кордонах Венесуели, - Клімкін - Цензор.НЕТ 6632
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ля, точно, забыл упомянуть этот важный элемент. Кругом враги, США мечтают сделать всех рабами, украсть нефть и нассать в каждом лифте.
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в соседней Колумбии почти 60 лет шла гражданскся война (500 000 убитых), в соседних Бразилии и Аргентине пришли профашистские режимы, очень хреновые соседи попались Венесуэле, поэтому они не суетстся сносить Мадуро
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Не читай больше мацковские газеты сидя на горшке, остатки мозгов просреш Україна засуджує безпрецедентне насильство на кордонах Венесуели, - Клімкін - Цензор.НЕТ 9615
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Экономика Венесуэлы на 90% была сосредоточчена на США. В Этом их ошибка. С приходом Чавеса все деньги шли на борьбу с нищетой и голодом ни копейки не вкладывая в развитие. В этом их главная ошибка. Ну и , конечно, марксисткая идеология Чавеса и постороение демократического социализма - полная утопия .

Україна засуджує безпрецедентне насильство на кордонах Венесуели, - Клімкін - Цензор.НЕТ 608
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Экономика всего персидского залива, добывающего нефть и газ ориентирована на запад и на 90% зависит от импорта, здесь Мадуро ничего нового не придумал. Америкосам нужна их нефть
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Ты не в курсе..."амирикосы и сами не против нефть продавать. Просто как и любой другой нормальной стране им не нравятся уйопки халявщики безмозглые!!!!!!!
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Лично мне как то пох...
У меня в Украине и так проблем хватает. Мне чужие и тем более далёкие нах не надо.
Тем более они этого диб-ла сами выбрали.
Как мы когда то легитивного, с 2 ходками. И олигарха, с глупой надеждой что оно богатое и воровать не будет. За что щас и имеем.
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Лаврова и Захарову беспокоит Гондурас.
А что поделаешь?
Ведь россия это великая держава.
Центр биполярного мира практически.
Китай скромно со своей почти рыночной экономикой утирается.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУкраина осуждает беспрецедентное насилие на границах Венесуэлы, - Климкин
 
 
 
 
 
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