EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Происшествия
  3307  0
Материалы по теме:
Все про:смерть (5740) военнослужащие (4067) потери (1479) Ян Осока (560) ВСУ (200)

 Боец ВСУ Евгений Фурсов погиб 23 февраля на Донбассе

Вчера, 23 февраля, в зоне проведения Операции Объединенных сил в результате прямого попадания снаряда погиб 43-летний Евгений Фурсов.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение в Facebook активиста движения "Сильні громади" Павла Островского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вследствие вражеских обстрелов один боец ОС погиб и двое получили ранения, разрушены четыре дома в поселках Золотое и Новоалександровка, - штаб

Более подробная информация, а также дата и место проведения прощание будут сообщены дополнительно.

Евгений Александрович Фурсов — житель города Дружковка Донецкой области, военнослужащий одного из подразделений Вооруженных сил Украины.

Боец ВСУ Евгений Фурсов погиб 23 февраля на Донбассе 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Бригада-200" пополнилась": В сети опубликовано фото ликвидированного на Донбассе террориста "ДНР" Пюры

Напомним, наемники российско-террористических войск 23 февраля 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вследствие обстрелов один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб.

Источник: https://censor.net.ua/n3113474
 
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоец ВСУ Евгений Фурсов погиб 23 февраля на Донбассе
 
 
 
 
 
 вверх