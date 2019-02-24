 С помощью онлайн-системы мониторинга каждый сможет следить за ходом выборов, - Аваков

Об этом в эфире ТСН.Тиждень рассказал глава МВД Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят "Вече достоинства за чистые выборы" (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"В нашей системе любой человек сможет онлайн посмотреть. Заходите и онлайн наблюдайте все детали, вплоть до каждого избирательного участка", - отметил он.

По словам Авакова, это еще один уровень стандарта открытости во время этой предвыборной кампании. Он также отметил, что действия полиции "дискомфортны многим штабам".

Напомним, глава МВД Арсен Аваков накануне заявил, что против него как министра готовится провокация. Как сообщили ему оперативные источники, по "сценарию" на его счета в Украине или Италии из непонятных источников должна "упасть" значительная сумма денег в иностранной валюте - якобы за "оплату услуг МВД по прикрытию фальсификации и подкупа избирателей в пользу определенного кандидата".

Также читайте: Организован подкуп избирателей в интересах Порошенко за 1,5 миллиарда бюджетных гривен, - Аваков

По мнению министра внутренних дел, это делается для того, чтобы дискредитировать и нивелировать работу полиции по обеспечению честных выборов в Украине.