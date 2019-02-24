 С помощью онлайн-системы мониторинга каждый сможет следить за ходом выборов, - Аваков

Об этом в эфире ТСН.Тиждень рассказал глава МВД Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.
"В нашей системе любой человек сможет онлайн посмотреть. Заходите и онлайн наблюдайте все детали, вплоть до каждого избирательного участка", - отметил он.
По словам Авакова, это еще один уровень стандарта открытости во время этой предвыборной кампании. Он также отметил, что действия полиции "дискомфортны многим штабам".
Напомним, глава МВД Арсен Аваков накануне заявил, что против него как министра готовится провокация. Как сообщили ему оперативные источники, по "сценарию" на его счета в Украине или Италии из непонятных источников должна "упасть" значительная сумма денег в иностранной валюте - якобы за "оплату услуг МВД по прикрытию фальсификации и подкупа избирателей в пользу определенного кандидата".
По мнению министра внутренних дел, это делается для того, чтобы дискредитировать и нивелировать работу полиции по обеспечению честных выборов в Украине.
Да и откуда такое огромное количество комнат взялось, если даже в старинных особняках и замках, комнат максимум штук 15?
Такой поборник "честности" слал, вон даже на Петю хвост пружинит, наверное что-то знает.
Походу Петя скоро будет рассказывать не только о руке Москвы, но и еще о руке Вашингтона.
То есть они вместе точно не попадут вверх.
Иначе он бы так не гавкал на Порошенко.
Ведь не дурак и понимает, что после такого он злейший враг для Порошенко и вместе им уже никогда не работать.
если начнут задерживать разные области, например Днепровская, сказками о том, что там очччччень много жителей - тогда можно быть уверенным, что рисуют цифры
представляю если 6ы во время вы6оров президента США официальное лицо уровня министра внутренних дел заявило такое
кто то тут же присел 6ы на скамью подсудимых, как минимум временно отстранен
или Аваков или Порошенко
снимать надо шакалазного с вы5оров
ГАНЬБА!!!
неплохо живет министр, счета в Италии...
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