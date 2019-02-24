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 С помощью онлайн-системы мониторинга каждый сможет следить за ходом выборов, - Аваков

Министерство внутренних дел Украины запускает на своем сайте онлайн-систему мониторинга нарушений на выборах.

Об этом в эфире ТСН.Тиждень рассказал глава МВД Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.

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"В нашей системе любой человек сможет онлайн посмотреть. Заходите и онлайн наблюдайте все детали, вплоть до каждого избирательного участка", - отметил он.

По словам Авакова, это еще один уровень стандарта открытости во время этой предвыборной кампании. Он также отметил, что действия полиции "дискомфортны многим штабам".

Напомним, глава МВД Арсен Аваков накануне заявил, что против него как министра готовится провокация. Как сообщили ему оперативные источники, по "сценарию" на его счета в Украине или Италии из непонятных источников должна "упасть" значительная сумма денег в иностранной валюте - якобы за "оплату услуг МВД по прикрытию фальсификации и подкупа избирателей в пользу определенного кандидата".

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По мнению министра внутренних дел, это делается для того, чтобы дискредитировать и нивелировать работу полиции по обеспечению честных выборов в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3113471
 
 
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Вже при овочу слідкували, і що з того? Рахувати будуть все рівно порошенківським способом і без жодного спостереження...
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рахувати можуть скільки завгодно - Офшоркіну все одно нічого не світить - фальсифікації можливі лише за сприяння МВС , якого цей раз у влади не буде !
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Для Пети Аваков, это сейчас смертельный удар в спину.
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угу - такий собі вірменський "нежданчик" , для Пеці , кудись трохи нижче спини ... С помощью онлайн-системы мониторинга каждый сможет следить за ходом выборов, - Аваков - Цензор.НЕТ 465
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Одна провокация против Рюкзакова уже состоялась: на него в Италии "упала" вилла из 26 комнат стоимостью 774 тыс. евро. Это не иначе как происки врагов Украины.
С помощью онлайн-системы мониторинга каждый сможет следить за ходом выборов, - Аваков - Цензор.НЕТ 8196
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Что то не верится, что бы вилла из 26 комнат, стоила 774 000 евро...
С помощью онлайн-системы мониторинга каждый сможет следить за ходом выборов, - Аваков - Цензор.НЕТ 2952

Да и откуда такое огромное количество комнат взялось, если даже в старинных особняках и замках, комнат максимум штук 15?
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Похоже америкосы что-то сделали с Авакяном, после визита в США на прошлой неделе его будто подменили.
Такой поборник "честности" слал, вон даже на Петю хвост пружинит, наверное что-то знает.
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Так он ее на одном месте вертел, с тех пор как перебрался к Кролегу в антиНародный фронт.
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так в тім то і річ - НФ давно вже не існує як такий , а більшість від нього зробили ставку на ЮВТ - схоже вона обіцяла їх пробачити , якщо вони допоможуть їй здолати офшорного ..))
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Я думаю у Пети денег и возможностей больше, чтобы скупить весь НФ на корню. Здесь что-то другое, не зря Сеня из штатов не вылазит, а теперь Аваков оттуда вернулся с новым видением.
Походу Петя скоро будет рассказывать не только о руке Москвы, но и еще о руке Вашингтона.
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Он твердо знает, что или Петя 100% у власти не будет или он 100% у власти не будет.
То есть они вместе точно не попадут вверх.
Иначе он бы так не гавкал на Порошенко.
Ведь не дурак и понимает, что после такого он злейший враг для Порошенко и вместе им уже никогда не работать.
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Да ни хрена. На Юльку поставил. Подтверждение - наезд на один и штабов Пороха после разоблачения СБУ избирательских пирамид Тимошенко
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если посчитают за пару дней - вероятность обмана - низкая!
если начнут задерживать разные области, например Днепровская, сказками о том, что там очччччень много жителей - тогда можно быть уверенным, что рисуют цифры
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Все рахується за одну ніч ..І на ранок вже відомий результат . .Просто йде підвіз протоколів з *мокрими печатками * ..
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Организован подкуп избирателей в интересах Порошенко за 1,5 миллиарда бюджетных гривен, - Аваков

представляю если 6ы во время вы6оров президента США официальное лицо уровня министра внутренних дел заявило такое
кто то тут же присел 6ы на скамью подсудимых, как минимум временно отстранен
или Аваков или Порошенко
снимать надо шакалазного с вы5оров
ГАНЬБА!!!
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Из за слов Авакова ? Пусть докажет сначала, если есть доказательства то в чем проблема.
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занимаешься разгоном инфоговна?!.. подарить тебе вентилятор?!
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Были бы доказательства - открыл бы реальное уголовное дело, его компетенция. А так, трендит, как и Юля. Главное, "тему" запустить
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А камеры, которые при яныке еще купленные почему не использовать? Они же не одноразовые были. Наверное не выгодно, вдруг кто-то что-то не то заметит
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"на его счета в Украине или Италии"

неплохо живет министр, счета в Италии...
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Аваков хоть ты и стал против Порошенко, тебя всеравно посадят.
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Ахмєтов уже не приховує, що Ляшко - його кандидат. Можна так не ховатися вже С помощью онлайн-системы мониторинга каждый сможет следить за ходом выборов, - Аваков - Цензор.НЕТ 1709 А ви здивовані?

Наш телеграмС помощью онлайн-системы мониторинга каждый сможет следить за ходом выборов, - Аваков - Цензор.НЕТ 4237: https://t.me/stopgnida С помощью онлайн-системы мониторинга каждый сможет следить за ходом выборов, - Аваков - Цензор.НЕТ 7406
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найцікавіше буде те , що Аваков може стати наступним (після ЮВТ) президентом України С помощью онлайн-системы мониторинга каждый сможет следить за ходом выборов, - Аваков - Цензор.НЕТ 5005
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..По перше потрібно барижний олігархат здолати . С помощью онлайн-системы мониторинга каждый сможет следить за ходом выборов, - Аваков - Цензор.НЕТ 1232
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС помощью онлайн-системы мониторинга каждый сможет следить за ходом выборов, - Аваков
 
 
 
 
 
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