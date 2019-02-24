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 Оперативник уголовного розыска задержан на Киевщине при получении 3 тыс. долл. взятки, - ГБР. ФОТО

В Киевской области правоохранители задержали на взятке оперуполномоченного уголовного розыска Белоцерковского горотдела полиции и его посредника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследования.

Оперативник уголовного розыска задержан на Киевщине при получении 3 тыс. долл. взятки, - ГБР 01

По предварительной информации, полицейский требовал и получил от гражданина 3 тыс. долл. взятки, обещая ему помочь избежать ответственности за нанесение телесных повреждений другому лицу. Оперуполномоченного и посредника задержали во время передачи денег.

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Оперативник уголовного розыска задержан на Киевщине при получении 3 тыс. долл. взятки, - ГБР 02

Решается вопрос о сообщении задержанному полицейскому о подозрении с предварительной квалификацией "Вымогательство неправомерной выгоды должностным лицом" (ч. 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины). Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3113470
 
   
 Топ комментарии
 
За это сейчас даже от должности не отстраняют
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Фигня. Будет ходить на работу, как будто ничего и не было. Пока выборы, суд, пересуд - а там и восстановление с компенсацией за вынужденный прогул. Все как всегда....
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Баражная власть -барыжный опер.А что тут не закономерно?Отсутствие наказаний это поощрение
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За это сейчас даже от должности не отстраняют
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Какая неудача!
Был бы повод обновить персональный транспорт...

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Баражная власть -барыжный опер.А что тут не закономерно?Отсутствие наказаний это поощрение
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Фигня. Будет ходить на работу, как будто ничего и не было. Пока выборы, суд, пересуд - а там и восстановление с компенсацией за вынужденный прогул. Все как всегда....
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оперуполномоченного уголовного розыска !!! Вы представляете кто там на службе ? Сыскарь оперативник не заметил слежку за собой ……
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Мысля о трёшке зелени напрочь отбила у него профессиональные качества!
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Сейчас Аваков начнет кричать о провокации.
Не надо было увольнять Денокаидзе, а уволить 3/4 ментов.
Легче научить новичка, чем перевоспитать взяточника.
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Кто же его посадит? Он же простой гражданин, он неподсудный.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОперативник уголовного розыска задержан на Киевщине при получении 3 тыс. долл. взятки, - ГБР. ФОТО
 
 
 
 
 
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