 "Какую бы они позицию ни принимали, это мои дети, я их люблю", - "вице-премьер" оккупированного Крыма Опанасюк о дочерях - дуэте Anna Maria

"Я ими просто горжусь, потому что они очень достойно выступили. Искренне, по-честному, так как они думают. И так, как они думают, я считаю, так думают многие люди в Крыму и Украине. Это наши дети, мы их просто любим. Какую бы они позицию ни принимали, как бы они себя не вели, это мои дети, я их люблю и все", - говорит Лариса Опанасюк в комментарии российскому "Пятому каналу", передает Цензор.НЕТ.
Напомним, родители участниц дуэта Anna Maria проживают в оккупированном Крыму. Мать - Лариса Опанасюк, занимает должность вице-премьера оккупационного правительства и награждена медалью Минобороны РФ "За возвращение Крыма". Отец - Александр Опанасюк в 2014 году перешел на службу РФ и был назначен оккупационными властями "судьей Верховного суда Крыма". В 2016 он ушел на пенсию.
В Украине супруги Опанасюк являются фигурантами уголовных производств о госизмене и базы "Миротворец". Но оба недоступны органам следствия, поскольку живут в оккупированном Крыму.
Но все равно гудбай!
Канал с таким названием, может быть в любой стране.
Если бы мама хотела что бы ее дочки выступали от Украины могла бы вернуть Крым Украине ,как председатель совмина или кто она там.
А так да.
Очень впечатлительно.
Прямо няшки.
Чмоки чмоки.
Власником пісні, з якою MARUV перемогла на нацвідборі до Євробачення виявилася російська компанія.
Новий зв'язок з Росією виявив український блогер і політолог Андрій Смолій, передає "Діалог.UA".
"Хочете ще трохи дна? Власником прав на пісню Siren Song, з якої рашистка MARUV збирається їхати на "Євробачення", є російська компанія Warner Music Russia", - повідомив Смолій."Всі роялті від виконання пісні підуть знаєте, куди? Правильно - в Росію! Отже, Україна профінансує роялті для російської компанії, яка заплатить податки в казну РФ. А значить, на патрони для російської армії", - пояснив блогер. https://gazeta.ua/articles/life/_groshi-pidut-na-rosijski-patroni-znajshli-zvyazok-peremozhnici-nacvidboru-na-evrobachennya-z-rosiyeyu/887644
Вона іде до російської федерації в державну компанію росатом та роснефть які платять податки в казну РФ за які купують
патронинабої російській армії.
Практически одновременно.
Конфликт отцов и детей.
Ну, в данном случае, на четырех.
И в этом вся проблема.
Надо понимать, что такие деньги не вкладываются просто от любви к искусству. Они выделяются под утвержденный план действий, где расписана его цель, способы ее достижения, силы и средства, и под все это заложена смета. Это значит, что над операцией работали не просто серьезные люди, а серьезная структура, которая зубы до корней проела, на таких операциях.
Отсюда следует несколько выводов, с которыми можно спорить, но они имеют право на жизнь. Первый из них состоит в том, что операция "пирамида" была задумана как основной вариант спецслужб противника. Как выяснилось, именно цель операции оказалась идентичной той, которую преследует один из наших денежных мешков. Тем не менее, "пирамиду" играют профессионалы, а любитель, пусть и богатый - остался на подхвате.
Раз так, то операция "клован", при всей ее шумности, является прикрытием "пирамиды". Все эти заоблачные рейтинги "Недохудовысера" должны были отвлечь внимание от практических действий - развертывания мощной структуры фальсификации выборов. Раз так, то клован просто лицедействует, убеждая лохов в том, что может сыграть роль "Наполиёна".
Обратим внимание на инструмент, который использовал противник. Он сделал ставку на громоздкую структуру, с массой народу, который надо купить и не засветиться. Заметим, ожидалось несколько другое развитие событий, а именно - атака знаменитых российских хакеров на серверы избирательных комиссий. Но как мы помним, и Штаты, и НАТО пообещали предоставить все необходимое для того, чтобы исключить подобную возможность. Вскрытая сегодня "пирамида" говорит о том, что, наверное, эта помощь уже оказана, и по этой причине пришлось разворачивать "Вариант Б". То есть, засыпавшая структура противником разворачивалась не от хорошей жизни, а вынуждено.
.....
Мама значит признает своих дочей гражданками Украины?
А что тогда насчет наших крымских узников?
Не хотят их гражданами Украины признавать?
Думать надо головой, а не задницей.
Кстати про их симпатичность молчу - как по мне - парашенские крокодилы
Нам и без вашей асвабадительницы Крыма весело живётся . Её здесь ещё не хватало .
А кто-то ожидал от них других ответов? Дочери двух родителей- коллаборантов. Отец- судья. Мать- в крымской оккупационной власти
По сестрам Опанасюк. (Анна-Мария). А кто-то ожидал от них других ответов?
Дочери двух родителей- коллаборантов. Отец- судья. Мать- представитель крымской оккупационной власти.
А чего мы возмущаемся, не пойму! Если зам головы отдела внешней разведки, СБУшник Семочко из той же оперы...
Он, кстати, до сих пор при исполнении? Не отстранен? Нет?
...
Вот то, что мы сейчас наблюдаем, как пассивную привычку к оккупации со смазыванием факта оккупации и стиранием факта российско-украинской войны- это заслуга Порошенко и его достижений на посту президента.
Вражеский канал Интер- это что? Отвечу: это рупор Кремля в сердце Украины. Это глистная инвазия, которую Нацрада по телевидению и радиовещанию, руководимая назначенцем Пороха, не ликвилирует, а всячески поощряет.
Вы помните в прошлом году на Интере концерт к дню Победы? В сеть попала репетиция. Это ужас. Украинцев ведущие называли нацистами. И что? И ничего! А вспомните, где сейчас Савик Шустер? Его порошенко сумел выдавить с медиарынка Украины за постоянный тролинг пороха его же "умру за свободу слова". Слава Господу, что на днях он открывает свой новый проект в интернете "Выборы Президента 2019".
Как борется с латентными сепарами Нацрада? ЛЕГАЛИЗУЕТ!!! Они становятся вдруг не сепарами, а украинцами со своим мнением.
Медведчук, который купил 2 украинских канала- это что? Это не коллаборационизм Президента?
А Кернес с Трухановым- это как? Нормально воспринимается "патриотом" гаранта?
Если провести опрос среди депутатов, то я не сомневаюсь, что не только Бахтеева считает Крым российским. Вилкул, например, собрался туда воду дать и свет включить. Интересно, как кому? Как федеральному округу России? Так же, как Порошенковский Демчишин в 14-16 годах?
...
Ах, да. Я забыла. Это же у нас Зеленский и Саакашвили гастролеры, клоуны и агенты путина. Это они, гады, во всем виноваты. Это их политика привела к тому, что Труханов, Кернес, Медведчук, Новинский, Мураев, Вилкул, Ляшко, Бойко считаются патриотами, а сестры Опанасюк с абсолютно сепаратистскими взглядами, могут представлять Украину на Евровидении. Больше некому. Поющих украинцев нет.
...
Роман Скрыпин молодец. Хорошо раскрыл недалеких сестричек- певичек. Если бы еще удалось так же легко справиться с духовными соратниками "Единой России" в нашей ВР, вообще было бы замечательно.
Многие считают, что девочки поют и причем тут политика?
Типа, поют себе и поют.
Согласна. Поют. Даже иногда на украинском языке. И мову знают.
А вот представьте себе, что они представляют Украину на международном песенном конкурсе, где поют и поют, и журналистка Скобеева, например, берет там у них интервью.
- Девочки, поздравляю вас с победой в песенном конкурсе. Вы принесли победу не только Украине, но и России. Думаю, что Крым, как федеральный округ России, сегодня достойно отметит вашу победу. Вы уже приняли поздравления от Сергея Аксенова? Как вы думаете, девочки, ваша победа может быть шагом к примирению россиян и украинцев?
Ну и что ответят девочки с их "пацифистским" мировоззрением?
А ведь это интервью будет прокатано не только у нас. И не только в России.
А представьте себе, что следом за Скобеевой у девочек возьмет интервью Юрий Кот, верный ДНРовец и бывший украинский журналист и ведущий. А потом журналисты канала Интер. А потом Вилкул в Раде развесит поздравительный баннер. А Порошенко может вообще поступить иезуитски и в одну кучу свести победу крымчанок-коллаборанток и Джамалы. Типа, Крым- это очаг примирения двух поссорившихся стран.
Вот такой вариант никто не рассматривает?
А надо.
Liza Bogutskaya
[Лиза Богуцкая: По сестрам Опанасюк ("Анна-Мария") - ВИДЕО. А чего мы возмущаемся, не пойму?]: Посмотри! http://ua24ua.net/liza-bogutskaya-po-sestram-opanasyuk-anna-mariya-a-chego-mi-vozmushchaemsya-ne-poymu/
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