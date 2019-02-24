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 "Какую бы они позицию ни принимали, это мои дети, я их люблю", - "вице-премьер" оккупированного Крыма Опанасюк о дочерях - дуэте Anna Maria

Мать участниц дуэта Anna Maria - заместитель председателя оккупационного "Совета министров Республики Крым", награжденная медалью "За возвращение Крыма" - поделилась впечатлениями от выступление дочерей, вышедших в финал отборочного конкурса на "Евровидение" от Украины.

"Я ими просто горжусь, потому что они очень достойно выступили. Искренне, по-честному, так как они думают. И так, как они думают, я считаю, так думают многие люди в Крыму и Украине. Это наши дети, мы их просто любим. Какую бы они позицию ни принимали, как бы они себя не вели, это мои дети, я их люблю и все", - говорит Лариса Опанасюк в комментарии российскому "Пятому каналу", передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Вы должны говорить, что Крым оккупирован, что у нас идет война": Джамала со слезами на глазах обратилась к дуэту ANNA MARIA. ВИДЕО

Напомним, родители участниц дуэта Anna Maria проживают в оккупированном Крыму. Мать - Лариса Опанасюк, занимает должность вице-премьера оккупационного правительства и награждена медалью Минобороны РФ "За возвращение Крыма". Отец - Александр Опанасюк в 2014 году перешел на службу РФ и был назначен оккупационными властями "судьей Верховного суда Крыма". В 2016 он ушел на пенсию.

В Украине супруги Опанасюк являются фигурантами уголовных производств о госизмене и базы "Миротворец". Но оба недоступны органам следствия, поскольку живут в оккупированном Крыму.

Источник: https://censor.net.ua/n3113469
 
 
 Топ комментарии
 
Какая идиллия...
Но все равно гудбай!
"Какую бы они позицию ни принимали, это мои дети, я их люблю", - "вице-премьер" оккупированного Крыма Опанасюк о дочерях - дуэте Anna Maria - Цензор.НЕТ 7369
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Короче, вскрылось целое гадюшное кубло!
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пели себе на всяких фабриках, мыкались по каким-то шоу, корпоративам, замахнулись на европы и ... такой зашквар..
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Какая идиллия...
Но все равно гудбай!

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не понял, шо петрликсеич 5 канал в орде открыл? Ах...еть.
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Не допускаете, что в парашке тоже может быть пятый канал?
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есть там свой 5 канал.И к Порошенко никакого отношения.
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Я же ничего не имею против.
Канал с таким названием, может быть в любой стране.
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зато сколько возбуждения местной зрадоферме
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Вот пожалуйста, только выступили ,уже вся паРаша знает и гордится, что украинцы в финал выставили сепаров крымских. Вот вам и вмешательство в нацотбор, где в финале оказалось 3 артистки от РФ практически. Позор Первому каналу, который такое допустил, который позволяет участвовать гастролерам от агрессора, а честные артисты оказываются за бортом, их сливают как Лауда,Хаята и многих других.Не такие, перед агрессором ж-опой не крутили. Видимо Путин уже командует нашим Нацотбором.
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Не те слово. "Какую бы они позицию ни принимали, это мои дети, я их люблю", - "вице-премьер" оккупированного Крыма Опанасюк о дочерях - дуэте Anna Maria - Цензор.НЕТ 6387 Мексиканці, або турки серіал знімуть серій на 100 у стилі "Багаті теж плачуть", або "Роксоляни нашого часу". А ось мені гидко.
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Удобный плакат: задумали для одной войны, использовали во время другой, но все еще актуально...
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пели себе на всяких фабриках, мыкались по каким-то шоу, корпоративам, замахнулись на европы и ... такой зашквар..
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будешь хорошо себя вести- тебе тоже мидаль дадим!)
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Ну не так уж и любишь.
Если бы мама хотела что бы ее дочки выступали от Украины могла бы вернуть Крым Украине ,как председатель совмина или кто она там.
А так да.
Очень впечатлительно.
Прямо няшки.
Чмоки чмоки.
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відколи це ***** стали подібними на дітей? "Какую бы они позицию ни принимали, это мои дети, я их люблю", - "вице-премьер" оккупированного Крыма Опанасюк о дочерях - дуэте Anna Maria - Цензор.НЕТ 445
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"Гроші підуть на російські патрони": знайшли зв'язок переможниці нацвідбору на Євробачення з Росією

Власником пісні, з якою MARUV перемогла на нацвідборі до Євробачення виявилася російська компанія.
Новий зв'язок з Росією виявив український блогер і політолог Андрій Смолій, передає "Діалог.UA".
"Хочете ще трохи дна? Власником прав на пісню Siren Song, з якої рашистка MARUV збирається їхати на "Євробачення", є російська компанія Warner Music Russia", - повідомив Смолій."Всі роялті від виконання пісні підуть знаєте, куди? Правильно - в Росію! Отже, Україна профінансує роялті для російської компанії, яка заплатить податки в казну РФ. А значить, на патрони для російської армії", - пояснив блогер. https://gazeta.ua/articles/life/_groshi-pidut-na-rosijski-patroni-znajshli-zvyazok-peremozhnici-nacvidboru-na-evrobachennya-z-rosiyeyu/887644
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А знаєте куди іде частка грошей сплачених українцями за нафту та ТВЄЛи?
Вона іде до російської федерації в державну компанію росатом та роснефть які платять податки в казну РФ за які купують патрони набої російській армії. "Какую бы они позицию ни принимали, это мои дети, я их люблю", - "вице-премьер" оккупированного Крыма Опанасюк о дочерях - дуэте Anna Maria - Цензор.НЕТ 4194
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Дійсно, все настільки переплетено, що мізки "задиміли".
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простите, а при какой власти через 5 лет, такое стало возможно...?
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У нас вся страна не знает, что GLUSCO - заправки Мертвечука и его гнилой жонки, и что?
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Завтра буду дивитись "СЛИВНОЙ БАЧЕК ТВ "... Скобееву розірве від злості
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Короче, вскрылось целое гадюшное кубло!
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Это кубло пришло к власти в 2014 и в Крыму, и на Банковой.
Практически одновременно.
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Блін, я в повній мірі починаю розуміти суть образливого, але влучного слова "Крисчанє".
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Кацапы должны жить в тундре и гнить в украинском перегное.
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Сходили бы эти пивички вместе с их мамой туда куда у нас в Украине постоянно посылают их любимого сцарька пукина т. е. НАХ
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Как там их по телефону назвали? "Две русские б.....ди"? Уже три - мать такаяже.
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"дуже склдна ситація " цих двох .... мабуть у тому, що як була там Українська влада - то крали вони все а як окупанти прийшли - не кидати ж нерухомість от і зосталися при іншій владі....
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Как нам пытаются изобразить у них разногласия по поводу принадлежности Крыма.
Конфликт отцов и детей.
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Дочки выбрали позицию, которая называется "на двух стульях".
Ну, в данном случае, на четырех.
И в этом вся проблема.
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то Усик хитрожопый ,,Крым это Крым,,, то эти две шмары пытаюся усидеть на двух стульях. Чего за них вообще вспоминать ?
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Детей любить это нормально.РОДИНУ ПРЕДАВАТЬ не нормально-это поступок иуды
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При таких рожах только одна "позиция" годится- газеткой их закрыть.
"Какую бы они позицию ни принимали, это мои дети, я их люблю", - "вице-премьер" оккупированного Крыма Опанасюк о дочерях - дуэте Anna Maria - Цензор.НЕТ 1077
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"Насколько можно понять прямо сейчас, на операцию "пирамида" Москва спустила бюджет, исчисляемый миллионами, а возможно и десятками миллионов долларов. На самом деле, операция намного шире, поскольку ее целью является приведение на Банковую своего агента. Очевидно, что многочисленные рекламные продукты, в том числе, и бешено дорогие - телевизионные предвыборные шоу и другие мероприятия финансируются из одного места, хоть и по разным каналам.

Надо понимать, что такие деньги не вкладываются просто от любви к искусству. Они выделяются под утвержденный план действий, где расписана его цель, способы ее достижения, силы и средства, и под все это заложена смета. Это значит, что над операцией работали не просто серьезные люди, а серьезная структура, которая зубы до корней проела, на таких операциях.

Отсюда следует несколько выводов, с которыми можно спорить, но они имеют право на жизнь. Первый из них состоит в том, что операция "пирамида" была задумана как основной вариант спецслужб противника. Как выяснилось, именно цель операции оказалась идентичной той, которую преследует один из наших денежных мешков. Тем не менее, "пирамиду" играют профессионалы, а любитель, пусть и богатый - остался на подхвате.

Раз так, то операция "клован", при всей ее шумности, является прикрытием "пирамиды". Все эти заоблачные рейтинги "Недохудовысера" должны были отвлечь внимание от практических действий - развертывания мощной структуры фальсификации выборов. Раз так, то клован просто лицедействует, убеждая лохов в том, что может сыграть роль "Наполиёна".

Обратим внимание на инструмент, который использовал противник. Он сделал ставку на громоздкую структуру, с массой народу, который надо купить и не засветиться. Заметим, ожидалось несколько другое развитие событий, а именно - атака знаменитых российских хакеров на серверы избирательных комиссий. Но как мы помним, и Штаты, и НАТО пообещали предоставить все необходимое для того, чтобы исключить подобную возможность. Вскрытая сегодня "пирамида" говорит о том, что, наверное, эта помощь уже оказана, и по этой причине пришлось разворачивать "Вариант Б". То есть, засыпавшая структура противником разворачивалась не от хорошей жизни, а вынуждено.
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очевидно операция увенчалась успехом и на Банковую внедрили президента коррупции пэтра останнього.
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У крысоватных Штирлицш с Эвровидением не сложилось но их Юстасы их любят .
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Ну и новость ...надоели ************ хитросделанные и эта сатанистка ползающая и пресмыкающаяся перед хорошими кацапами
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От крыма осталась только территория и небольшой процент татаров и украинцев
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Навіщо взагалі обговорювати тих ватниць? Пролетіли - і забудьте. Так само і про гриценка.
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То забирай тих *голосистих * до себе в паРАШУ ..! "Какую бы они позицию ни принимали, это мои дети, я их люблю", - "вице-премьер" оккупированного Крыма Опанасюк о дочерях - дуэте Anna Maria - Цензор.НЕТ 5080

.."Какую бы они позицию ни принимали, это мои дети, я их люблю", - "вице-премьер" оккупированного Крыма Опанасюк о дочерях - дуэте Anna Maria - Цензор.НЕТ 8481...
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Да это была точно рассчитанная провокация. Многоходовочка,проведенная не без помощи внутренних колаборантов. Хорошо ,что все закончилось сейчас,а не имело продолжение в Израиле под прицелом сотен телекамер.Это наглядное предупреждение нам,гражданам Украины,чтобы мы не расслаблялись и помнили ,что пацаки рядом и пробовать нас на зуб не перестанут.Они ,типа,возрождают империю с тысячелетней историей, а на самом деле воруют эту историю у соседа,которого убивают,чтобы претензий никто не предъявил.Вся эта провокация - урок нам.
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В порівнянні з Мінськом це не зрада.., а перемога
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Я одно не могу понять, кто и нахера розганяет рекламную волну этих сосок...по частоте упоминаний они уже соперничают с Аваковым.
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На самом деле ситуация ужасная, война проходит прямо через семьи. По хорошему, спорт и искусство должны быть вне политики и вне войны, но так не бывает. Девчонкам придется выбирать. Думаю, они выберут Украину - второго такого шанса может и не быть, а мать все равно любить будет .
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Перед тем, как зарезать петуха, разве кто-нибудь спрашивает его мнение? Пусть даже этот петух "вицепремьер курятника".
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" ... это мои дети, я их люблю и все …" НО !!! Должность не брошу, каяться не буду, медальку не отдам …
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Ну иетересная позиция.
Мама значит признает своих дочей гражданками Украины?
А что тогда насчет наших крымских узников?
Не хотят их гражданами Украины признавать?
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Продажная мразь ей все равно у кого смоктаты только чтоб бабло платили... "Какую бы они позицию ни принимали, это мои дети, я их люблю", - "вице-премьер" оккупированного Крыма Опанасюк о дочерях - дуэте Anna Maria - Цензор.НЕТ 3383 это генетически вероятно родственники этой паскуды в 1941 немцев с хлеб-солью встречали.
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Пока почти каждый день приносит трагические новости с фронта о гибели или ранении наших бойцов, гопник кириленко решает какая из мАсковских бле..й будет представлять Украину на Евровидении!?! Что происходит???????
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Девочки хотели и рыбку съесть и на Евровидение сесть.

Думать надо головой, а не задницей.

Кстати про их симпатичность молчу - как по мне - парашенские крокодилы
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Вони обрали вас, тому ми не обрали їх.
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Британский барыга миллиардер Бренсон, который рвется к нефтяным месторождениям, соснул венесуэльского тунца, все его гумконвои сожжены, Гуайдо в бегах и собирается на встречу с Майклом Пенсом. Неееет здесь вмешательства и госпереворота! Долой диктатуру как орут дети!!! "Какую бы они позицию ни принимали, это мои дети, я их люблю", - "вице-премьер" оккупированного Крыма Опанасюк о дочерях - дуэте Anna Maria - Цензор.НЕТ 1328 "Какую бы они позицию ни принимали, это мои дети, я их люблю", - "вице-премьер" оккупированного Крыма Опанасюк о дочерях - дуэте Anna Maria - Цензор.НЕТ 1328
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" Девушки ! Уймите вашу мать !" (с)
Нам и без вашей асвабадительницы Крыма весело живётся . Её здесь ещё не хватало .
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Дуже часто говорять,що діти за батьків не відповідають. А ви підіть розкажіть це бабусям які живуть в мене по сусідству,то вони вам розкажуть як їх відправили на шахти Воркути де вони втратили своє здоров'я,а відправили їх туда що їх батько був в УПА і загинув,а їх як ворогів народу посадили
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Капец, как у людей легко все легко укладывается в их голове и системе ценностей, логики ...... Они типа "руцкие" но ***** хотят от Украины участвовать. А по чему не от "руцких"? Или там без вариантов?
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там уже сорожа лазарев, на второй круг поехал.
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ИДЕМ НА РЕКОРД !!! Вместо MARUV отправим на Евровидение Гринджоли и провалим еще один конкурс!!!
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Эти две свою пайку от рашистов отработали!Теперь все рашистские ТВ каналы,рассказывают,что кабылы отказались в прямом эфире признать анексию Крыма и войну с рАссЕей!Представьте теперь,что бы запели эти рашистские сми,если бы эти две курки попали на Евровидение!Только что смотрела в ютуб,как их рашики восхваляют!
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а нельзя было без истерик и вопросов про Крым, промолчать так, не афишируя место их проживания, а на финал пригласить родителей, прямиком в СИЗО?
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Російська компанія звукозапису Warner Music Russia є правовласником пісні MARUV "Siren Song", з якою співачка перемогла у Нацвідборі Євробачення. Тож, якщо Україну на Євробаченні представлятиме MARUV, то на цьому заробить Росія.
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По сестрам Опанасюк ("Анна-Мария") - ВИДЕО. А чего мы возмущаемся, не пойму?
А кто-то ожидал от них других ответов? Дочери двух родителей- коллаборантов. Отец- судья. Мать- в крымской оккупационной власти

По сестрам Опанасюк. (Анна-Мария). А кто-то ожидал от них других ответов?
Дочери двух родителей- коллаборантов. Отец- судья. Мать- представитель крымской оккупационной власти.
А чего мы возмущаемся, не пойму! Если зам головы отдела внешней разведки, СБУшник Семочко из той же оперы...
Он, кстати, до сих пор при исполнении? Не отстранен? Нет?
...
Вот то, что мы сейчас наблюдаем, как пассивную привычку к оккупации со смазыванием факта оккупации и стиранием факта российско-украинской войны- это заслуга Порошенко и его достижений на посту президента.
Вражеский канал Интер- это что? Отвечу: это рупор Кремля в сердце Украины. Это глистная инвазия, которую Нацрада по телевидению и радиовещанию, руководимая назначенцем Пороха, не ликвилирует, а всячески поощряет.
Вы помните в прошлом году на Интере концерт к дню Победы? В сеть попала репетиция. Это ужас. Украинцев ведущие называли нацистами. И что? И ничего! А вспомните, где сейчас Савик Шустер? Его порошенко сумел выдавить с медиарынка Украины за постоянный тролинг пороха его же "умру за свободу слова". Слава Господу, что на днях он открывает свой новый проект в интернете "Выборы Президента 2019".
Как борется с латентными сепарами Нацрада? ЛЕГАЛИЗУЕТ!!! Они становятся вдруг не сепарами, а украинцами со своим мнением.
Медведчук, который купил 2 украинских канала- это что? Это не коллаборационизм Президента?
А Кернес с Трухановым- это как? Нормально воспринимается "патриотом" гаранта?
Если провести опрос среди депутатов, то я не сомневаюсь, что не только Бахтеева считает Крым российским. Вилкул, например, собрался туда воду дать и свет включить. Интересно, как кому? Как федеральному округу России? Так же, как Порошенковский Демчишин в 14-16 годах?
...
Ах, да. Я забыла. Это же у нас Зеленский и Саакашвили гастролеры, клоуны и агенты путина. Это они, гады, во всем виноваты. Это их политика привела к тому, что Труханов, Кернес, Медведчук, Новинский, Мураев, Вилкул, Ляшко, Бойко считаются патриотами, а сестры Опанасюк с абсолютно сепаратистскими взглядами, могут представлять Украину на Евровидении. Больше некому. Поющих украинцев нет.
...
Роман Скрыпин молодец. Хорошо раскрыл недалеких сестричек- певичек. Если бы еще удалось так же легко справиться с духовными соратниками "Единой России" в нашей ВР, вообще было бы замечательно.
Многие считают, что девочки поют и причем тут политика?
Типа, поют себе и поют.
Согласна. Поют. Даже иногда на украинском языке. И мову знают.
А вот представьте себе, что они представляют Украину на международном песенном конкурсе, где поют и поют, и журналистка Скобеева, например, берет там у них интервью.
- Девочки, поздравляю вас с победой в песенном конкурсе. Вы принесли победу не только Украине, но и России. Думаю, что Крым, как федеральный округ России, сегодня достойно отметит вашу победу. Вы уже приняли поздравления от Сергея Аксенова? Как вы думаете, девочки, ваша победа может быть шагом к примирению россиян и украинцев?
Ну и что ответят девочки с их "пацифистским" мировоззрением?
А ведь это интервью будет прокатано не только у нас. И не только в России.
А представьте себе, что следом за Скобеевой у девочек возьмет интервью Юрий Кот, верный ДНРовец и бывший украинский журналист и ведущий. А потом журналисты канала Интер. А потом Вилкул в Раде развесит поздравительный баннер. А Порошенко может вообще поступить иезуитски и в одну кучу свести победу крымчанок-коллаборанток и Джамалы. Типа, Крым- это очаг примирения двух поссорившихся стран.
Вот такой вариант никто не рассматривает?
А надо.

Liza Bogutskaya
[Лиза Богуцкая: По сестрам Опанасюк ("Анна-Мария") - ВИДЕО. А чего мы возмущаемся, не пойму?]: Посмотри! http://ua24ua.net/liza-bogutskaya-po-sestram-opanasyuk-anna-mariya-a-chego-mi-vozmushchaemsya-ne-poymu/
🤔
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в Україні вистачає талановитих співаків, достатньо фм радіо послухати, але чомусь на конкурс як спецом відбирають якихось проблемних з політикою, це якась провокація, знали ж хто їх батьки і все одно щоб скандал влаштувати у відбір вставили.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Какую бы они позицию ни принимали, это мои дети, я их люблю", - "вице-премьер" оккупированного Крыма Опанасюк о дочерях - дуэте Anna Maria
 
 
 
 
 
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