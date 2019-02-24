 "Какую бы они позицию ни принимали, это мои дети, я их люблю", - "вице-премьер" оккупированного Крыма Опанасюк о дочерях - дуэте Anna Maria

"Я ими просто горжусь, потому что они очень достойно выступили. Искренне, по-честному, так как они думают. И так, как они думают, я считаю, так думают многие люди в Крыму и Украине. Это наши дети, мы их просто любим. Какую бы они позицию ни принимали, как бы они себя не вели, это мои дети, я их люблю и все", - говорит Лариса Опанасюк в комментарии российскому "Пятому каналу", передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Вы должны говорить, что Крым оккупирован, что у нас идет война": Джамала со слезами на глазах обратилась к дуэту ANNA MARIA. ВИДЕО

Напомним, родители участниц дуэта Anna Maria проживают в оккупированном Крыму. Мать - Лариса Опанасюк, занимает должность вице-премьера оккупационного правительства и награждена медалью Минобороны РФ "За возвращение Крыма". Отец - Александр Опанасюк в 2014 году перешел на службу РФ и был назначен оккупационными властями "судьей Верховного суда Крыма". В 2016 он ушел на пенсию.

В Украине супруги Опанасюк являются фигурантами уголовных производств о госизмене и базы "Миротворец". Но оба недоступны органам следствия, поскольку живут в оккупированном Крыму.