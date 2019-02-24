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 Правительство Великобритании обеспечит голосование парламента по Brexit до 12 марта, - Мэй

Премьер-министр Тереза ​​Мэй заявила, что депутаты смогут провести окончательное голосование по Brexit до 12 марта.

Выступая на саммите ЕС - Лига арабских государств в Египте, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй исключила проведение на этой неделе окончательного голосования по Brexit, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

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Она уточнила, что переговоры с ЕС все еще продолжаются, и выход 29 марта по-прежнему возможен.

"Мы не будем проводить полноценного голосования в парламенте на этой неделе, но обеспечим, чтобы это произошло до 12 марта", - отметила Мэй по дороге на саммит.

Мэй уже встретилась с президентом Европейского совета Дональдом Туском для переговоров после приземления в Египте и позже встретится с другими лидерами ЕС на полях саммита.

Она сказала, что продолжаются переговоры по поводу возвращения жесткой границы между двумя частями Ирландии.

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Напомним, 10 декабря суд Европейского союза подтвердил, что Великобритания может отменить Brexit в одностороннем порядке. Но в британском правительстве заявили, что не намерены этого делать.

30 января британские депутаты одобрили поправку к плану выхода Великобритании из Евросоюза, которая исключает возможность прекращения членства страны в ЕС без специального соглашения.

Источник: https://censor.net.ua/n3113464
 
 
 Топ комментарии
 
Британия показала что есть национальный интерес государства, а есть Евросоюз. И если национальный интерес противоречит так называемым "ценностям Евросоюза" то Британия посылает Евросоюз нах. И это правильно, так как нет ничего важнее национальных приоритетов. Печально что Украина готова жертвовать национальным интересом ради евротолерастов. Надеюсь это прекратица и Украина наконец то начнёт отстаивать свои интересы. Национальный интерес Украины намного важнее хотелок евро толерастов. Сначала Украина потом евротолерасты со своими псевдо ценностями - хитросракими, двуличными и предательскими.
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на танчиках поїдете ?
а медальки за взяття ЛондОну вже викарбували ?
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Вот именно, надо выбирать то, что даст и даёт силы.
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Алексей Шевченко 76265317 - умные выходят - Украина просится... Правительство Великобритании обеспечит голосование парламента по Brexit до 12 марта, - Мэй - Цензор.НЕТ 1704

НАТО..,. да нужно... - есть в нем смысл пока что...
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Украина на столько экономически мощная держава, что может вести в мире самостоятельную политику?
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Британия показала что есть национальный интерес государства, а есть Евросоюз. И если национальный интерес противоречит так называемым "ценностям Евросоюза" то Британия посылает Евросоюз нах. И это правильно, так как нет ничего важнее национальных приоритетов. Печально что Украина готова жертвовать национальным интересом ради евротолерастов. Надеюсь это прекратица и Украина наконец то начнёт отстаивать свои интересы. Национальный интерес Украины намного важнее хотелок евро толерастов. Сначала Украина потом евротолерасты со своими псевдо ценностями - хитросракими, двуличными и предательскими.
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orionemc2 a7fce8b3 - Аминь...

Все больше людей в Украине понимают, что московия это чистое зло, но и ЕС ни разу не добро...
Разрушение Европы согласно плана...
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И в чем же заключается национальный интерес Украины? Чем он например отличается от национального интереса Польши? Хотелось бы поподробнее😄
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О про Польшу вспомнил...Напомнить как Польшу деребанили между Германией и СССР на части рвали?? ВОт тебе и национальный интерес, а вот тебе европейские ценности. ВОт так же эти евротолерасты и Украину сольют легко и просто, да по сути и так слили, если бы не США то вся еврошваль давно бы в ногах у ПаРашки валялась ради дешового газа...
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По моему "вспомнен" был вопрос - В чем заключается национальный интерес Украины? Но ответ был почему-то по Польше, хотя Польша была приведена не как некий эталон, а подсказка для сравнения.
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Я так и не понял с вашего ответа в чем состоит национальный интерес Украины.
Для меня, например, этот вопрос ясен. Благосостояние населения и успешная экономика есть главный критерий успешного национального интереса.😄
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Благосостояние населения и успешная экономика есть главный критерий успешного национального интереса.

Так в том то и дело, думаешь все дураки не понимают что Европе нах не нужна вот такая успешная экономика и процветающая Украина. Если где то прибыло то только потому что где то убыло..Если в бюджет Украины поплывёт бабло...то в каких то странах Европы его станет меньше..Проще говоря - мы для них конкуренты. Хитросракая Европка хочет только сырьё с Украины вывозить , и использовать Украину как рынок сбыта и халявную рабочую силу. Им сильная богатая Украина категорически не нужна. Более того, уверен что Европа наоборот будет всячески стараца шоб Украина оставалась бедной.
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Это уже лучше.
Давайте разберём то что вы написали
1. Почему Европе не нужна богатая Украина? А почему нет? Неужели Европе нужна миллионы нищих беженцев? Зачем, например, ЕС закачал сумасшедшие деньги на восстановление экономики Греции? По вашей логике, они должны были бы выкинуть греков из ЕС и забыть
2. Украина не является для ЕС конкурентом нигде и никак. Экономика слишкам мала и система коррумпирована. Поэтому и рынок сбыта неинтересен, поскольку население не имеет денег
3. Халявная рабочая сила это большой плюс а не минус Украины. Это значит что тут можно инвестировать в производство и получать прибыль. А знаете что мешает? Стандартов ЕС в судебной системе, как результат коррумпированность на всех уровнях.
4. Европе все равно будет Украина бедной или богатой. Это проблема самих украинцев. Они бы предпочли что-нибудь среднее что бы не было наплыва экономических беженцев.
А что получит Украина если вступит в ЕС?
1. Стандарты независимой судебной и правоохранительной систем. Как результат уменьшение уровня коррупции.
2. Инвестиции в экономику. Чем прозрачнее правила ведения бизнеса и защита инвестиций тем больше шансов увидеть их.
3. Совместная позиция при торговых проблемах.
4. Свободное переток людей и капиталов.
....
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Ja dumaju sto jesly Britanija vydet s Evrosojuza s ziostkim Brexitom jejio zdiot to sto daze xudcem sne nemoglo snitsia.Vse krupnyje kompaniji dumajet vydti iz Britaniji v liubuju stranu Evrosojuza.Japoncy pervuju ocered,
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У всій тій історії є одне раціональне зерно. Сильна держава дасть собі раду самостійно. І їй не потрібно тягнути на собі слабкі держави. Це можна зрозуміти. Україна слабка поки що. Тому інтерес України - вступ у Євросоюз, де її будуть підтягувати до більш-менш загального рівня. Проблема в тому, що за це прийдеться платити. Якщо не грішми, то деякими принципами і суверенітетом. Як на мене, суверенітет важливіший. Але для забезпечення його у повній мірі та ще й самостійно потрібно бути сильним. В першу чергу - економічно. Як Великобританія.
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Вот именно, надо выбирать то, что даст и даёт силы.
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Найгірше те, що в України, як слабкої країни немає альтернативи. Сподіваюся, тимчасово.
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Если Украина начнёт бегать за демагогами то...
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Не так за демагогами, як за популістами. Є такий грішок. Але мудрість України в тому, що у відповідальний момент вона робить правильний вибір, тому і існує дотепер на своїх історичних землях.У всякому разі у серцевинних, якщо не у всіх.
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Великобритания ,вы куда убегайте .Мы же только к вам собрались ,пока дойдем все остальные разбегутся.
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на танчиках поїдете ?
а медальки за взяття ЛондОну вже викарбували ?
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Ты же просила с тобой не говорить ,твой воспаленный мозг может запомнить что я с Одесской области.Великобритания это островное государство ,на танчиках туда не доедешь.Я имел в виду наш путь в ЕС.
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И что это определяет. что с Одесской области?
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Это Украина ,поэтому и пишу свое мнение на Украинском сайте.А подхрюкаватели типа тебя ,с братских держав ,вызывают вопрос .А шо вы тут делайте ?
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Я могу тоже заявить, что из Украины или "твой воспаленный мозг" ((с) Madness e829d6ea) не в состоянии понять, что здесь можно заявить что хочешь и продолжать "подхрюкивать" ((с) Madness e829d6ea), что ты - патриот Украины?
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Да я люблю свою страну ,но это совсем не значит ,что я должен любить власть .Которая под патриотическими лозунгами обдирают народ до нитки.Мне интересно зачем ты тут ?
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Любовь издалека очень показательна...
Кто тебе внушил, что власть любят или не любят? паРаша СМИ? Власть выбирают, по разумному, ту, которая наиболее подходит к требованиям времени и обеспечивает развитие или ту, которая резонирует с сиюминутными желаниями толпы.
Много тут признателей любви к Украине, однако, когда законодательство Украины приводятся в соответствие европейскому, их тянет в таёжный союз,реформы их не устраивают.
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В отличие от тебя ,видящего события в Украине из далёкого далека ,я так сказать являюсь непосредственным участником, жизни по новому и 144 реформ .Которые нас уже привели в Европу ,правда пока тарифами и ценами.Так что ждем выборов.
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И ты так и не ответил ,что ты тут делаешь?
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Вони собі вже на своїх дурних лобах намалювали. Там не тільки Лондон, а також Берлін і Вашингтон 😄
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Ну Берлін вони вже взяли, бо ж трубу будують.. Уряд Великої Британії забезпечить голосування парламенту за Brexit до 12 березня, - Мей - Цензор.НЕТ 433
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПравительство Великобритании обеспечит голосование парламента по Brexit до 12 марта, - Мэй
 
 
 
 
 
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