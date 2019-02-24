 Правительство Великобритании обеспечит голосование парламента по Brexit до 12 марта, - Мэй

Выступая на саммите ЕС - Лига арабских государств в Египте, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй исключила проведение на этой неделе окончательного голосования по Brexit, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
Она уточнила, что переговоры с ЕС все еще продолжаются, и выход 29 марта по-прежнему возможен.
"Мы не будем проводить полноценного голосования в парламенте на этой неделе, но обеспечим, чтобы это произошло до 12 марта", - отметила Мэй по дороге на саммит.
Мэй уже встретилась с президентом Европейского совета Дональдом Туском для переговоров после приземления в Египте и позже встретится с другими лидерами ЕС на полях саммита.
Она сказала, что продолжаются переговоры по поводу возвращения жесткой границы между двумя частями Ирландии.
Напомним, 10 декабря суд Европейского союза подтвердил, что Великобритания может отменить Brexit в одностороннем порядке. Но в британском правительстве заявили, что не намерены этого делать.
30 января британские депутаты одобрили поправку к плану выхода Великобритании из Евросоюза, которая исключает возможность прекращения членства страны в ЕС без специального соглашения.
НАТО..,. да нужно... - есть в нем смысл пока что...
Все больше людей в Украине понимают, что московия это чистое зло, но и ЕС ни разу не добро...
Разрушение Европы согласно плана...
Для меня, например, этот вопрос ясен. Благосостояние населения и успешная экономика есть главный критерий успешного национального интереса.😄
Так в том то и дело, думаешь все дураки не понимают что Европе нах не нужна вот такая успешная экономика и процветающая Украина. Если где то прибыло то только потому что где то убыло..Если в бюджет Украины поплывёт бабло...то в каких то странах Европы его станет меньше..Проще говоря - мы для них конкуренты. Хитросракая Европка хочет только сырьё с Украины вывозить , и использовать Украину как рынок сбыта и халявную рабочую силу. Им сильная богатая Украина категорически не нужна. Более того, уверен что Европа наоборот будет всячески стараца шоб Украина оставалась бедной.
Давайте разберём то что вы написали
1. Почему Европе не нужна богатая Украина? А почему нет? Неужели Европе нужна миллионы нищих беженцев? Зачем, например, ЕС закачал сумасшедшие деньги на восстановление экономики Греции? По вашей логике, они должны были бы выкинуть греков из ЕС и забыть
2. Украина не является для ЕС конкурентом нигде и никак. Экономика слишкам мала и система коррумпирована. Поэтому и рынок сбыта неинтересен, поскольку население не имеет денег
3. Халявная рабочая сила это большой плюс а не минус Украины. Это значит что тут можно инвестировать в производство и получать прибыль. А знаете что мешает? Стандартов ЕС в судебной системе, как результат коррумпированность на всех уровнях.
4. Европе все равно будет Украина бедной или богатой. Это проблема самих украинцев. Они бы предпочли что-нибудь среднее что бы не было наплыва экономических беженцев.
А что получит Украина если вступит в ЕС?
1. Стандарты независимой судебной и правоохранительной систем. Как результат уменьшение уровня коррупции.
2. Инвестиции в экономику. Чем прозрачнее правила ведения бизнеса и защита инвестиций тем больше шансов увидеть их.
3. Совместная позиция при торговых проблемах.
4. Свободное переток людей и капиталов.
....
а медальки за взяття ЛондОну вже викарбували ?
Кто тебе внушил, что власть любят или не любят? паРаша СМИ? Власть выбирают, по разумному, ту, которая наиболее подходит к требованиям времени и обеспечивает развитие или ту, которая резонирует с сиюминутными желаниями толпы.
Много тут признателей любви к Украине, однако, когда законодательство Украины приводятся в соответствие европейскому, их тянет в таёжный союз,реформы их не устраивают.