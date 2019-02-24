 Правительство Великобритании обеспечит голосование парламента по Brexit до 12 марта, - Мэй

Выступая на саммите ЕС - Лига арабских государств в Египте, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй исключила проведение на этой неделе окончательного голосования по Brexit, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

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Она уточнила, что переговоры с ЕС все еще продолжаются, и выход 29 марта по-прежнему возможен.

"Мы не будем проводить полноценного голосования в парламенте на этой неделе, но обеспечим, чтобы это произошло до 12 марта", - отметила Мэй по дороге на саммит.

Мэй уже встретилась с президентом Европейского совета Дональдом Туском для переговоров после приземления в Египте и позже встретится с другими лидерами ЕС на полях саммита.

Она сказала, что продолжаются переговоры по поводу возвращения жесткой границы между двумя частями Ирландии.

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Напомним, 10 декабря суд Европейского союза подтвердил, что Великобритания может отменить Brexit в одностороннем порядке. Но в британском правительстве заявили, что не намерены этого делать.

30 января британские депутаты одобрили поправку к плану выхода Великобритании из Евросоюза, которая исключает возможность прекращения членства страны в ЕС без специального соглашения.