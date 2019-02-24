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Все про:Евровидение (667) НОТУ (71) MARUV (1)

 В контракте победителя нацотбора "Евровидения" с "Суспільним" есть требование не гастролировать в России, - PR-директор Сидоренко

В контракте, который должна подписать победительница национального отбора "Евровидения-2019" MARUV с "Суспільним мовленням", есть пункт, требующий не гастролировать в России.

Об этом сообщила директор департамента по связям с общественностью и СМИ "Суспільного" Виктория Сидоренко на своей facebook-странице, передает Цензор.НЕТ.

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"В контракте от Общественного является требование с запретом гастролировать в РФ. Этот контракт певица получила на ознакомление ", - отметила Сидоренко.

Напомним, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019. У MARUV есть один день на ознакомление с контрактом и принятия своего решения - подписывать его или нет.

После выступления в финале MARUV заявила, что не видит ничего преступного в гастролях по России, а участвовать на международном конкурсе после посещений страны-агрессора она хочет, потому что он должен "объединять страны".

В апреле 2019 года она планирует выступить в нескольких российских городах. В частности, в Москве. В декабре 2018 года у певицы были концерты в Мурманске и Петербурге. Также ее выступление транслировал телеканал НТВ. В 2018 году она участвовала конкурсе "Новая волна" в Сочи.

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Член правления Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Александра Кольцова заявила, что именно "Суспільне" принимает окончательное решение в отношении представителя или представительницы Украины на песенном конкурсе.

Источник: https://censor.net.ua/n3113461
 
   
 Топ комментарии
 
директор департамента по связям с общественностью и СМИ "Суспільного" Виктория Сидоренко а почему не комментирует явно скандальный отбор и кто отбирал можно имена

Это все можно было не доводить до скандала В контракте победителя нацотбора "Евровидения" с "Суспільним" есть требование не гастролировать в России, - PR-директор Сидоренко - Цензор.НЕТ 8158
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вони не для европейської сцени, нехай і далі развлекают азіатоф
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на низ тверезому дивитися непосильно
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я просто забув як називається та палка навколо якої і на яку вилазять дівчата
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Липецкая фабрика не мешала Пете участвовать в выборах 2014 г., а очень зря. Массовый подкуп избирателей за бюджетные деньги не мешает Пете участвовать в выборах 2019 г, опять же очень зря. Медведчук - кум Путина и регулярно летает в Москву, у него бизнес в России, но к нему нет никаких претензий. Вилкул, Бойко, Мураев - откровенно пророссийские кандидаты, но участвуют в выборах президента Украины (почему не в ЛДНР? или в России?).
Начинающая певица гастролирует в России, что не запрещено законом, но ее решили сделать "козлом отпущения", пиарясь перед выборами. Грязная политическая возня какая-то, противно видеть.
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Забыла ещё что у Зеленского тоже бизнес на Рашке и бабло с бюджета Рашки выделялось на его говнофильмы...И он тоже хочет президентом побыть. В остальном согласен - двуличности и двойных стандартов быть не должно. АТо хитросрако выходит..певичка на Рашке гастролирует скандал раздули шо пипец, а откровенно кремлёвкая шваль балотируеца на роль главы государства - всё норм, никаких проблем. Хотя если сравнить какой вред наносит эта певичка гастролями на Рашке, и какой вред может нанести прокремлёвкий президент думаю вещи просто несопоставимые..
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orionemc2 a7fce8b3 - тріпло.
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Какой Петя нехороший, не подарил фабрику паРаше...
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Тау йому подарили її- ***** дозволило вивезти все обладнання з московії в Україну
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Потому, что "аргумент" про Липецкую фабрику перестал работать и люди задумались - а сколько же мы лично профинансировали агрессию паРаши по газовому контракту?
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Не гастролировать до Евровидения?А после можно?
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Фотки джамалы из сочи 2015 со скоростью света убрали. Уже и в интернете цензура.
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Смiшно чогось вимагати вiд бєзмозглой пєвiчкi, це все триватиметься доки ми самi не витравимо iз себе все лайно, в першу чергу кацапомовнiсть.
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Ejio pesnia xorosaja kak raz dlia Evrovidiniaja,no dumaju sto vsio taky nado liubyt svoju stranu eto dozlno byt glavnoje.Pust jedyt jesly uze jejio vybrali,no mense pust govoryt
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Треба було прописати, що ті хто у рашу їздили - не допускаються до конкурсу від України.
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Колись один полководець сказав: "Ще одна така перемога і ми програємо."
. До чого ця перемога приведе ? ....Коли стільки людей обурилися персоною "переможниці" дивно читати привітання.




Jamala | Джамала з Jamala Alim Qizi.
2 год ·

Ось і закінчився національний відбір Євробачення 2019. Хочеться сказати буквально ще кілька слів. Євробачення - це, перш за все, свято музики, така пісенна Олімпіада. Проте, в ситуації, в якій зараз знаходиться наша країна, мені, як і багатьом нашим громадянам, важко контролювати емоції під час таких розмов, котрі звучали на сцені Нацвідбору, особливо стосовно Криму. І саме тому мені важливо наголосити, що це аж ніяк не вплинуло на те, як я ставила оцінки учасникам. Я керувалась виключно справедливою професійною оцінкою пісень та артистів, і їх шансів перемогти в Тель Авіві. Я неодноразово говорила, які критерії буду використовувати, і що моя мотивація це виключно перемога України.
Країна вибрала Марув переможцем, і я приєднуюсь до щирих привітань щодо цієї перемоги!
Цей Національний відбір для мене також особливий, оскільки я мала можливість презентувати вам свою нову композицію «Solo»,
якою, попри технічні складності, мені все таки вдалося з вами поділитися.
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Да краина ее выбрала, а сим-центры, накрутили голоса.Наивная Джамала.
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Гоните её на хер!!!
Ее место на паРаше, а не под флагом Украины на Евро!
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Какие страсти ни о чем. Зачем вообще ездить на этот идиотский конкурс? Ещё и деньги государственные тратить. Лучше на них купить бронеавтомобиль, а то и не один, для АТО. 🤭
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Ну вот, а я только голосовать приготовился.
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Все по прежнему. Ничего не отобрали, не отжали, не избили, зеленкой не облили. СкукатИща!
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Там ноты, октавы, тембры, я в этом не разбираюсь.
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Любі маі! Абіцяю: Марув не поїде на Євробачення двічі, а гурт "Анна-Марія" тричі!😋
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Д ❄️брий Шубін @pawlushkaserj 22 ч.22 часа назадЕще

Короче, на Евровидение поедут Гринджолы с песней "руських так багато, де усіх їх поховати"
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Недавно президент Украины Петр Порошенко говорил, что результаты выборов в Украине очень разочаруют Путина
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цей скандал в період гібридної війни на руку Україні, усі побачать, що таке РФ в очах українців! КАZKA поїде, Слава Україні!
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Ход неожиданный - с третьего места! А может послать сразу с 20-го? Почему с двадцатого, а чтоб никто не догадался! У контракті переможця нацвідбору Євробачення з "Суспільним" є вимога не гастролювати в Росії, - PR-директор Сидоренко - Цензор.НЕТ 2617
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Дайте этой девочке потужную министерскую зарплату и ни в какую Россию она больше не поедет . Будет патриотка как Рева
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Сьогодні прочитав ще один перл цієї з дозволу сказати "спіачки". У інтерв'ю Главкому певічка сказала - "Боротися за мир війною це те ж саме що трахатися заради цноти"!??
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Что бы тебя не изнасиловали нужно не сопротивляться.
Это то что она хотела сказать,но не смогла сформулировать.
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у неё либо какая-то скрытая форма шизофрении, либо она всех за лохов держит, какие народы она ездит к врагам объединять? и собственно кто ее наделил такими полномочиями?
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Она не правильная Украинка ,только правильным Украинцам можно торговать с Россией.Неправильным Украинцам это делать категорически запрещено ,не смотря на то что ее выбрал на голосование неправильный народ Украины.Слава правильным Украинцам ,смотри не перепутай.
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Вообще не пью ,Петр Алексеевич кстати ,правильный Украинец ,он исправно платит налоги за фабрику в Липецке.
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Одесская область ,с киевстара ,страну не определяет ,не знаю почему.
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Скоро начну с паспортом фотаграфироваться,чтоб развеять подозрения.
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Что-такое чувство,что этой шаболде до фени этот пункт.
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Для чого нам така представниця, якщо вона навіть українською не володіє!? Нехай їде щасливо в свою Росію і не повертається. Їй краще підходить представляти Росію, як і Зеленсько з його русскоїзичним "шутками", фільмами, бажанням договоритись навіть з чортом!!
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Если этот пункт был до решения, понимая тихо похихикаю
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Прокацапленных шлюх забанить - а следующие по списку Фридом джаз. Нормальное решение.
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Скорее всего так и будет, только в Европе везде будут говорить, что от Украины выступает проигравший национальный отбор исполнитель...
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Почему проигравший? Если сравнивать двух первых, то шлюхи пришли предпоследними)
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Двух победителей не бывает! Это Европа, сэр!
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Для чого нам така представниця, якщо вона навіть української не знає?! Краще нехай їде в свою Росію і представляє її, паралельно косячи своє бабло. Що в ній ураїнського разом з Зеленським з його русскоїзичними "шутками", кіно, бажанням договорюватись навіть з чортом лисим?!
Шановні рускоїзичні українці, а тим більше "В 5-м поколении по обеим
линиям и до мозга костей" вчіть українську, знайте українську, розмовляйте
українською і тод ніяка кацапська сволота не прийде вас і нас з вами українських
українців "защіщать" від нашої рідної землі, держави, мови,
культури!!!
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Myrotvorets News
5 ч. ·

СПЕЦОПЕРАЦІЯ "ТРОЯНСЬКІ КОБИЛИ"
Вимушені визнати, что вона вдалася. Впевнені, що пульт управління нею точно знаходився не в Україні і маємо на те грунтовні підстави так думати.
Досить технічно (і це видно неозброєним оком) в ході т.з. конкурсного відбору на "Eurovision-2019", були "вибиті" українськи виконавці і суспільство було поставлене перед вибором: яке проросійське чи ватне лайно обрати з того, яке запропоновано.

Також технічно було перед фіналом підставлено для відволікання пильності сестер-Опанасючок, які були відповідно підготовлені. І те, що почалася хвиля резонансу навколо їх, просто суттево збільшило шанси колаборантської вати стати переможцем, що і сталося.
Тобто не сестер проштовхнути, а будь-кого з ватно-колаборантських представників, що і сталося. Суспільство вроді пораділо, що здихалося сестер-гадюкинів, а тут - бабах. .....
У переможці "вийшла" така собі "Maruv". Ну, та, що мизамир, не фсі на росії такі, як путін й інша бредятина.
Основна мета цієї спецоперації, як і завжди була націлена на деморалізацію української активної громадськості і, як наслідок, створення умов задля придушення їх бажання до спротиву. Але ж дійсно, багато хто вже опускає руки.
І знову бачимо ювелірне використання ворогами усіх інструментів, включаючи демократичні.
І знову ми стикаємося з феноменом під назвою " в останній момент".
Друзі, Господь береже Україну, але ж дивлячись на вашу інфантильність та дурість, він може махнути на вас рукою. Постраждають потім всі і будемо всі знову відхаркувати свою дурість і байдужість разом з кров'ю. Запам'ятайте це.
Якщо в вас немає інстинкту самозбереження і імунітету, природа зробить те, що робить завжди - знищить таку популяцію.
31.03 знову буде таке ж саме випробування, але з наслідками. Вважайте, що вчора була репетиція.
Цей зрадник і антиукраїнський пропагандист) що на скріні, вже святкує перемогу, але битва ще не закінчена.
--------
Для довідки: організатор конкурса - телеканал СТБ. Входить у склад концерну, головний офіс якого знаходиться у серці російського агресора, у Москві.
В жюрі конкурсу українкою була лише Джамала. Двоє інших - типові безпринципні малороси.
Дякуємо Сергію Притулі, за філігранне викриття сутності конкурсантів.
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І ще трохи дна: Власником прав на пісню Siren Song, з якою MARUV збирається їхати на Євробачення, є РОСІЙСЬКА ... компанія Warner Music Russia.
А це означає що всі роялті від виконання підуть, куди? Правильно - В РОСІЮ!
Отже, Україна профінансує роялті для російської компанії, яка заплатить податки в казну РФ. А отже, на патрони для російської армії.
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Завтра Кириоенко результаты уже сыграных футбольных матчей будет отменять что б свою команду пропихнуть
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А ще краще для всіх учасників відбору запровадити анкету з всього навсього трьох питань: 1. Чий Крим., 2. Коли почалась друга світова., 3. Яка чисельність населення РФ.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ контракте победителя нацотбора "Евровидения" с "Суспільним" есть требование не гастролировать в России, - PR-директор Сидоренко
 
 
 
 
 
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