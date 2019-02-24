 В контракте победителя нацотбора "Евровидения" с "Суспільним" есть требование не гастролировать в России, - PR-директор Сидоренко

Об этом сообщила директор департамента по связям с общественностью и СМИ "Суспільного" Виктория Сидоренко на своей facebook-странице, передает Цензор.НЕТ.
"В контракте от Общественного является требование с запретом гастролировать в РФ. Этот контракт певица получила на ознакомление ", - отметила Сидоренко.
Напомним, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019. У MARUV есть один день на ознакомление с контрактом и принятия своего решения - подписывать его или нет.
После выступления в финале MARUV заявила, что не видит ничего преступного в гастролях по России, а участвовать на международном конкурсе после посещений страны-агрессора она хочет, потому что он должен "объединять страны".
В апреле 2019 года она планирует выступить в нескольких российских городах. В частности, в Москве. В декабре 2018 года у певицы были концерты в Мурманске и Петербурге. Также ее выступление транслировал телеканал НТВ. В 2018 году она участвовала конкурсе "Новая волна" в Сочи.
Член правления Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Александра Кольцова заявила, что именно "Суспільне" принимает окончательное решение в отношении представителя или представительницы Украины на песенном конкурсе.
Начинающая певица гастролирует в России, что не запрещено законом, но ее решили сделать "козлом отпущения", пиарясь перед выборами. Грязная политическая возня какая-то, противно видеть.
. До чого ця перемога приведе ? ....Коли стільки людей обурилися персоною "переможниці" дивно читати привітання.
Jamala | Джамала з Jamala Alim Qizi.
2 год ·
Ось і закінчився національний відбір Євробачення 2019. Хочеться сказати буквально ще кілька слів. Євробачення - це, перш за все, свято музики, така пісенна Олімпіада. Проте, в ситуації, в якій зараз знаходиться наша країна, мені, як і багатьом нашим громадянам, важко контролювати емоції під час таких розмов, котрі звучали на сцені Нацвідбору, особливо стосовно Криму. І саме тому мені важливо наголосити, що це аж ніяк не вплинуло на те, як я ставила оцінки учасникам. Я керувалась виключно справедливою професійною оцінкою пісень та артистів, і їх шансів перемогти в Тель Авіві. Я неодноразово говорила, які критерії буду використовувати, і що моя мотивація це виключно перемога України.
Країна вибрала Марув переможцем, і я приєднуюсь до щирих привітань щодо цієї перемоги!
Цей Національний відбір для мене також особливий, оскільки я мала можливість презентувати вам свою нову композицію «Solo»,
якою, попри технічні складності, мені все таки вдалося з вами поділитися.
Ее место на паРаше, а не под флагом Украины на Евро!
жопа!
Короче, на Евровидение поедут Гринджолы с песней "руських так багато, де усіх їх поховати"
Это то что она хотела сказать,но не смогла сформулировать.
Шановні рускоїзичні українці, а тим більше "В 5-м поколении по обеим
линиям и до мозга костей" вчіть українську, знайте українську, розмовляйте
українською і тод ніяка кацапська сволота не прийде вас і нас з вами українських
українців "защіщать" від нашої рідної землі, держави, мови,
культури!!!
5 ч. ·
СПЕЦОПЕРАЦІЯ "ТРОЯНСЬКІ КОБИЛИ"
Вимушені визнати, что вона вдалася. Впевнені, що пульт управління нею точно знаходився не в Україні і маємо на те грунтовні підстави так думати.
Досить технічно (і це видно неозброєним оком) в ході т.з. конкурсного відбору на "Eurovision-2019", були "вибиті" українськи виконавці і суспільство було поставлене перед вибором: яке проросійське чи ватне лайно обрати з того, яке запропоновано.
Також технічно було перед фіналом підставлено для відволікання пильності сестер-Опанасючок, які були відповідно підготовлені. І те, що почалася хвиля резонансу навколо їх, просто суттево збільшило шанси колаборантської вати стати переможцем, що і сталося.
Тобто не сестер проштовхнути, а будь-кого з ватно-колаборантських представників, що і сталося. Суспільство вроді пораділо, що здихалося сестер-гадюкинів, а тут - бабах. .....
У переможці "вийшла" така собі "Maruv". Ну, та, що мизамир, не фсі на росії такі, як путін й інша бредятина.
Основна мета цієї спецоперації, як і завжди була націлена на деморалізацію української активної громадськості і, як наслідок, створення умов задля придушення їх бажання до спротиву. Але ж дійсно, багато хто вже опускає руки.
І знову бачимо ювелірне використання ворогами усіх інструментів, включаючи демократичні.
І знову ми стикаємося з феноменом під назвою " в останній момент".
Друзі, Господь береже Україну, але ж дивлячись на вашу інфантильність та дурість, він може махнути на вас рукою. Постраждають потім всі і будемо всі знову відхаркувати свою дурість і байдужість разом з кров'ю. Запам'ятайте це.
Якщо в вас немає інстинкту самозбереження і імунітету, природа зробить те, що робить завжди - знищить таку популяцію.
31.03 знову буде таке ж саме випробування, але з наслідками. Вважайте, що вчора була репетиція.
Цей зрадник і антиукраїнський пропагандист) що на скріні, вже святкує перемогу, але битва ще не закінчена.
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Для довідки: організатор конкурса - телеканал СТБ. Входить у склад концерну, головний офіс якого знаходиться у серці російського агресора, у Москві.
В жюрі конкурсу українкою була лише Джамала. Двоє інших - типові безпринципні малороси.
Дякуємо Сергію Притулі, за філігранне викриття сутності конкурсантів.
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І ще трохи дна: Власником прав на пісню Siren Song, з якою MARUV збирається їхати на Євробачення, є РОСІЙСЬКА ... компанія Warner Music Russia.
А це означає що всі роялті від виконання підуть, куди? Правильно - В РОСІЮ!
Отже, Україна профінансує роялті для російської компанії, яка заплатить податки в казну РФ. А отже, на патрони для російської армії.