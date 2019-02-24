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 Вследствие вражеских обстрелов один боец ОС погиб и двое получили ранения, разрушены четыре дома в поселках Золотое и Новоалександровка, - штаб

В воскресенье, 24 февраля, с 00:00 до 18:00 противник 12 раз обстрелял позиции наших войск.

В пресс-центре ООС подчеркивают, что при этом вооружение, которое запрещено минскими договоренностям, во время этих обстрелов применялось также 12 раз с общим расходом 258 снарядов и мин калибров 122, 120 и 82 мм, пишет Цензор.НЕТ. Также российско-оккупационные войска вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил из вооружения боевых машин пехоты, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" враг шесть раз обстрелял наши опорные пункты: в районе Водяного дважды - из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов, а также автоматических станковых гранатометов; возле Лебединского дважды - из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия; неподалеку от Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, возле Песков - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты били из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, вооружение БМП, зенитной установки ЗУ-23-22, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия (в районе Новозвановки); из минометов калибра 120 мм (возле Золотого-4 и Золотого-1), из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП и зенитной установки ЗУ-23-22 (в районе Катериновки); из минометов калибров 120 и 82 мм, а также вооружения БМП (неподалеку от Новоалександровки).

Сегодня около пяти часов утра под минометные обстрелы оккупантов попали жилые застройки поселков Золотое и Новоалександровка. При этом полностью разрушены четыре жилых дома. Наличие пострадавших и характер разрушений уточняются украинской стороной СЦКК и правоохранителями.

Также смотрите: Оккупанты из минометов обстреляли жилые дома Золотого и Новоалександровки, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения.

Подразделения, на которые осуществлялся огневое воздействие, дали противнику адекватный ответ из штатного вооружения, которое не запрещено минскими соглашениями. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

Вследствие вражеских обстрелов один боец ОС погиб и двое получили ранения, разрушены четыре дома в поселках Золотое и Новоалександровка, - штаб 01
Вследствие вражеских обстрелов один боец ОС погиб и двое получили ранения, разрушены четыре дома в поселках Золотое и Новоалександровка, - штаб 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, уничтожены двое наемников РФ, террористы 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/n3113460
 
 
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВследствие вражеских обстрелов один боец ОС погиб и двое получили ранения, разрушены четыре дома в поселках Золотое и Новоалександровка, - штаб
 
 
 
 
 
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