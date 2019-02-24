 Спикер парламента Молдовы Канду обвинил Россию в открытом вмешательстве в выборы

Об этом он заявил на одном из избирательных участков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Российская Федерация использовала много инструментов воздействия во время нынешней избирательной кампании. "Свежий" из таких фактов - открытие в России (за два дня до выборов) уголовного дела на лидера Демпартии Влада Плахотнюка", - отметил спикер.
Глава молдавского парламента напомнил также и о так называемой миграционной амнистии, когда гражданам Молдовы, которые нарушили миграционное законодательство РФ, позволили уехать из России, а затем вернуться назад (амнистия действует с 1 января по 25 февраля этого года). Не менее ярким свидетельством, по словам Канду, стало и использование РФ с избирательной целью освобожденных из афганского плена молдавских пилотов.
Напоминаем, 24 февраля в Молдове проходят очередные парламентские выборы и консультативный референдум о сокращении количества депутатов парламента со 101 до 61.
Основными конкурентами на выборах является Партия социалистов, правящая Демократическая партия и оппозиционный блок "ACUM", в состав которого входят партии "Действие и солидарность" и "Платформа "Достоинство и правда". Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее 6% голосов, а избирательным блокам - 8%.
Первые предварительные результаты голосования будут обнародованы в ночь с воскресенья на понедельник, 25 февраля.
"Гроздь да гроздь вокруг" - ясное дело, виноградный край... "истинный бекон" (т.е. сало) - западный выбор по украинскому типу... А Дилдона отравить нахрен - пусть под землёй весело жуёт бамбук, чем-то прорастает и заедает яд "сущностью кротов" (т.е. землёй).
...однако не знал, что Додон еврей - но ИИ сказал "пейсат", значит пейсат
Прежде чем предлагать свою помощь в решение вопроса - реши его у себя в стране
Смотри старые карты....
Потом разберемся....
А если серьезно..., то нужно ставить запредельные задачи..., тогда судьба будет к вам благосклонна....
Чеченцы хотели идти воевать до Владивостока, поэтому недалекая от них Москва сейчас платит им дань....
А вата.....? - кто ее бьет, тому она и верна и того любит - Сталин пример...
на моих картах ПМР это Украина...
😂
Марш Памяти Бориса Немцова 2019. ПРОТИВ ПУТИНА
Оппозиционного народу, казалось бы, не так и мало. Ещё немного - и можно, используя украинский опыт, снести нахрен и ***** и всю его камарилью.
Но...
" Россияне, россиянское общество - метастази. Или мир уничтожит рак, вирежет из своего тела, или рак рано или поздно пожрет весь мир. Сейчас рак перешел в одну из последних стадий но екстренная операция еще возможна. Россию необходимо уничтожить, как злокачественное образование." ( zajac 7777 )
Що тут ще додати.... Втручання нацистської Ru⚡⚡ia у внутрішні справи Молдови, в проведення сьогоднішніх виборів в цій країні - це лише репетиція втручання рашистів в наступні цьогорічні президентські та парламентські вибори в Україні.
Так само, як розв'язана в 2008 агресія проти Грузії, яка передувала початку агресії Ru⚡⚡ia проти України в 2014 році.
Теперь, на них списывают свои мутняки все кто хочут... И поделом.
Лишайтесь в своєму Зомбостані самі.
смішний ти хлоп
А перепечатывание российской пропаганды со срусвесны это просто совпадение,как утверждают многочисленные боты на цензоре и на самом деле их личное мнение.