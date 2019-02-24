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Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
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Все про:выборы (21154) Молдова (986) Россия (72118) Канду Андриан (6)

 Спикер парламента Молдовы Канду обвинил Россию в открытом вмешательстве в выборы

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду заявил, что Россия открыто вмешивается в парламентские выборы.

Об этом он заявил на одном из избирательных участков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российская Федерация использовала много инструментов воздействия во время нынешней избирательной кампании. "Свежий" из таких фактов - открытие в России (за два дня до выборов) уголовного дела на лидера Демпартии Влада Плахотнюка", - отметил спикер.

Глава молдавского парламента напомнил также и о так называемой миграционной амнистии, когда гражданам Молдовы, которые нарушили миграционное законодательство РФ, позволили уехать из России, а затем вернуться назад (амнистия действует с 1 января по 25 февраля этого года). Не менее ярким свидетельством, по словам Канду, стало и использование РФ с избирательной целью освобожденных из афганского плена молдавских пилотов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции РФ против Украины плохо влияют на молдавский экспорт, - президент Молдовы Додон. ДОКУМЕНТ

Напоминаем, 24 февраля в Молдове проходят очередные парламентские выборы и консультативный референдум о сокращении количества депутатов парламента со 101 до 61.

Основными конкурентами на выборах является Партия социалистов, правящая Демократическая партия и оппозиционный блок "ACUM", в состав которого входят партии "Действие и солидарность" и "Платформа "Достоинство и правда". Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее 6% голосов, а избирательным блокам - 8%.

Также читайте: Молдавскую оппозицию подозревают в связях с Россией и государственной измене

Первые предварительные результаты голосования будут обнародованы в ночь с воскресенья на понедельник, 25 февраля.

Источник: https://censor.net.ua/n3113458
 
 
 Топ комментарии
 
Никада такого и не было и вооот снова!!!
😂
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Искусственный интеллект в лице генератора поэзии выдал хорошее для Молдовы (и хреновое для Дилдона) пророчество.
"Гроздь да гроздь вокруг" - ясное дело, виноградный край... "истинный бекон" (т.е. сало) - западный выбор по украинскому типу... А Дилдона отравить нахрен - пусть под землёй весело жуёт бамбук, чем-то прорастает и заедает яд "сущностью кротов" (т.е. землёй).
...однако не знал, что Додон еврей - но ИИ сказал "пейсат", значит пейсат Спикер парламента Молдовы Канду обвинил Россию в открытом вмешательстве в выборы - Цензор.НЕТ 8629

Спикер парламента Молдовы Канду обвинил Россию в открытом вмешательстве в выборы - Цензор.НЕТ 1294
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я тебе повторяю
Прежде чем предлагать свою помощь в решение вопроса - реши его у себя в стране
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злой крот - потому что ПМР это Украина.... Спікер парламенту Молдови Канду звинуватив Росію у відкритому втручанні у вибори - Цензор.НЕТ 7480

Смотри старые карты....
Потом разберемся....
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Я поважаю кордони які були закреплені після розпаду СРСР.Їх треба прибирати як у Європі,вступаючи до ЄС.
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злой крот - пока мы не поставим цель вернуть Кубань и Белгород до тех пор Крым и Донбасс будут под оккупацией...
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злой крот - вата это навоз на которой будет произрастать величие украинской нации (С) Спікер парламенту Молдови Канду звинуватив Росію у відкритому втручанні у вибори - Цензор.НЕТ 9252

А если серьезно..., то нужно ставить запредельные задачи..., тогда судьба будет к вам благосклонна....
Чеченцы хотели идти воевать до Владивостока, поэтому недалекая от них Москва сейчас платит им дань....
А вата.....? - кто ее бьет, тому она и верна и того любит - Сталин пример...
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по твоему Украина должна отдать Молдове еще и пол одеской обл -между днестром и дунаем . и Черновицкую обл ? а может все таки в границах 1991 , которые весь мир признает ? а то карты можна всякие найти ....
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георг брок - пользуйтесь правильными картами... - и будет вам счастье... Спікер парламенту Молдови Канду звинуватив Росію у відкритому втручанні у вибори - Цензор.НЕТ 5291

на моих картах ПМР это Украина...
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вот такие ган доны как ты ( только прокацапские) с изминением границ и начали войну на Донбассе и в крыму. карты у них "правильные " были
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Я думаю, что много кто не хочет дыру задавить И Молдова и кланы в Украине с Порошенко включительно, и определенные круги бизнеса в Румынии, но и в рашке само собой...во первых отмываются бабки, контрабасик, и к тому же в Молдову ломанется лавина ватного говна....
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Тільки бажання Молдови.Відсоток тупого совка більше,ніж в нас-Додон тому підтвердження.
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Правильно. Навіщо замовчувати очевидний факт
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Никада такого и не было и вооот снова!!!
😂
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Избиратели опять рванут в РФ. Да что там, медом намазано?
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Хорошо хоть в Украине росия в вибори не вмешивается)
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Посмотрел короткое видео:
Марш Памяти Бориса Немцова 2019. ПРОТИВ ПУТИНА
Оппозиционного народу, казалось бы, не так и мало. Ещё немного - и можно, используя украинский опыт, снести нахрен и ***** и всю его камарилью.
Но...

Спикер парламента Молдовы Канду обвинил Россию в открытом вмешательстве в выборы - Цензор.НЕТ 7848
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" Русская нация - раковая опухоль человечества " Валерия Новодворская 2010г.

" Россияне, россиянское общество - метастази. Или мир уничтожит рак, вирежет из своего тела, или рак рано или поздно пожрет весь мир. Сейчас рак перешел в одну из последних стадий но екстренная операция еще возможна. Россию необходимо уничтожить, как злокачественное образование." ( zajac 7777 )

Що тут ще додати.... Втручання нацистської Ru⚡⚡ia у внутрішні справи Молдови, в проведення сьогоднішніх виборів в цій країні - це лише репетиція втручання рашистів в наступні цьогорічні президентські та парламентські вибори в Україні.

Так само, як розв'язана в 2008 агресія проти Грузії, яка передувала початку агресії Ru⚡⚡ia проти України в 2014 році.
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Кацапы сами доигрались в этой муйне, влезая своим рылом в любые мировые события.
Теперь, на них списывают свои мутняки все кто хочут... И поделом.
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Пишут, в Молдове по опросам побеждает партия Додона и что молдовский народ устал от массонских барыг в парламенте, которые разрывают страну на части. Сорос и тут соснул, осталось народу Украины выбираться из этого Зомбилэнда
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Вуйку з ольгіно, нє вєр сваім ачам. Все буде добре, а не так як путлєр хоче.
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у меня для шоколадных упырей есть осиновые колья и святая вода
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У дупу собі їх встроми))"Свята вода" від сатаніста Гундяя?
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Де пишуть ? в раша.змі ?
Лишайтесь в своєму Зомбостані самі.
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молдовские СМИ пишут, молдовская евроассоциация как и наша, по словам грдона оказаль банальным ********** лохов. Порохоботы варите ворону - это витамины и протеин
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краще жити під рашкою, як придністров'я, так ?
смішний ти хлоп
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Хорошо хоть в Украинские выборы эта раша не вмешивается.
А перепечатывание российской пропаганды со срусвесны это просто совпадение,как утверждают многочисленные боты на цензоре и на самом деле их личное мнение.
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