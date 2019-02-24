 Автомобиль патрульной полиции попал в ДТП на Одесчине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Город 24".

По словам очевидцев, автомобиль Mazda двигался по проспекту Мира и начал совершать маневр левого поворота, не уступил дорогу автомобилю патрульной полиции (который также двигался по проспекту), и совершил с ним столкновение.

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От удара машину патрульных отбросило за пределы проезжей части. В результате столкновения травмы получили два сотрудника полиции, которых госпитализировали в медучреждение.

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