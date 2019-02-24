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 Происшествия, Фоторепортаж, Авто
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Все про:ДТП (5471) Измаил (113) патрульная полиция (1227)

 Автомобиль патрульной полиции попал в ДТП на Одесчине. ФОТО

В Измаиле Одесской области 23 февраля на перекрестке не разминулись автомобиль патрульной полиции Renault Duster и Mazda.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Город 24".

Автомобиль патрульной полиции попал в ДТП на Одесчине 01

По словам очевидцев, автомобиль Mazda двигался по проспекту Мира и начал совершать маневр левого поворота, не уступил дорогу автомобилю патрульной полиции (который также двигался по проспекту), и совершил с ним столкновение.

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Автомобиль патрульной полиции попал в ДТП на Одесчине 02

От удара машину патрульных отбросило за пределы проезжей части. В результате столкновения травмы получили два сотрудника полиции, которых госпитализировали в медучреждение.

Автомобиль патрульной полиции попал в ДТП на Одесчине 03

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Источник: https://censor.net.ua/n3113457
 
 
 Топ комментарии
 
Их ...этих фото...в статье аж два...😀
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реформированные муссора кримимнальные дыбилы в своем большинстве - известный факт...
Им нельзя доверять вождение автомобилей....
Понятное дело, что сейчас валят всю вену на невиновного гражданского...
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правильно казати деформовані або деформіруванні мусора.....
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реформированные муссора кримимнальные дыбилы в своем большинстве - известный факт...
Им нельзя доверять вождение автомобилей....
Понятное дело, что сейчас валят всю вену на невиновного гражданского...
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правильно казати деформовані або деформіруванні мусора.....
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У мазди передок битий, а де фото удару реношки?
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Минус дастер, не хотят зрадофилы-менты ездить на отечественном автопроме, ну не хотят!
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Интересно, сколько уже разбито таких автомобилей этой реформированной полицией?.. сколько уже денег налогоплательщиков осталось на асфальте?
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Этот информ повод для того, шобы лишний раз обосрать мусаров, в следствии борзой заявы Авакова? Тогда понятно...
Можно подумать, шо до сего дня мусора в аварии не попадали и машины не били!
Понятно с какого вентилятора это говнецо прилетает...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАвтомобиль патрульной полиции попал в ДТП на Одесчине. ФОТО
 
 
 
 
 
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