 Автомобиль патрульной полиции попал в ДТП на Одесчине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Город 24".
По словам очевидцев, автомобиль Mazda двигался по проспекту Мира и начал совершать маневр левого поворота, не уступил дорогу автомобилю патрульной полиции (который также двигался по проспекту), и совершил с ним столкновение.
От удара машину патрульных отбросило за пределы проезжей части. В результате столкновения травмы получили два сотрудника полиции, которых госпитализировали в медучреждение.
Им нельзя доверять вождение автомобилей....
Понятное дело, что сейчас валят всю вену на невиновного гражданского...
Можно подумать, шо до сего дня мусора в аварии не попадали и машины не били!
Понятно с какого вентилятора это говнецо прилетает...