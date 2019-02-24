 Прокуратура расследует 1,5 тысячи уголовных дел об оккупации Крыма, - Мамедов

Об этом Об этом сообщил в интервью "ZN.UA" прокурор Крыма Гюндуз Мамедов, информирует Цензор.НЕТ.
"Прокуратура АРК с июня 2014 года расследует по Крыму 1 506 производств. По результатам предварительного расследования в суд направлены 144 обвинительных акта, по 21 уже есть обвинительные приговоры, вступившие в силу. Еще около 358 производств расследуют следователи прокуратуры, 85 обвинительных актов - в судах, вынесены 7 приговоров", - рассказал Мамедов.
По словам прокурора, было трудно расследовать уголовные производства не только потому, что нет доступа к территории, но и потому, что прокуратура попала на тот период, когда проходили реформы, когда отменялось следствие в органах прокуратуры и отдельными категориями производств сотрудники уже не могли заниматься.
"Нужно было выработать определенную методологию расследования этих преступлений в условиях оккупации. Большинство из них были подследственными Нацполиции. Когда мы пришли, в августе 2016 года, в следственном отделе главкома НПУ было всего три следователя. А следствие СБУ вообще не было воспроизведено. Его не было . Эти все производства начинали когда-то следователи прокуратуры и, по мере создания следственных подразделений СБУ, Нацполиции, мы передавали им уголовные производства, и одновременно нам приходилось обучать их сотрудников", - отметил прокурор.
Мамедов подчеркнул, что прокуратуре АРК удалось сегодня установить около 19 тысяч человек - сотрудников правоохранительных органов (а их в Крыму было 20 тысяч), которые работали в госорганах на момент оккупации. А есть еще многие другие госучреждения, которые необходимо установить и персонализовать для того, чтобы понимать, что на самом деле происходило во время оккупации полуострова Россией.
Государственные расходы на образование будут $600 млрд в год;
Расходы на научные разработки - $500 млрд в год;
Весь бюджет РФ - $300 млрд, 40% которого идет на содержание армии, полиции и чиновников.
Бюджет Украины уходит на аферы типа Роттердам+.
Прошу поширюйте,показуйте де можете,якщо в вашому оточені є хто ще вірить в інтелектуала зелю
https://twitter.com/NewYorkLviv/status/1099652291827851264
1.переводчик не сможет перевести им сказанное...
2.а мировой лидер подумает,что переводчик некомпетентен и попросит заменить...
Процветающая Россия (руб в мес):
10 213 - Прожиточный минимум
11 280 - Минимальная зарплата
13 345 - Пенсия
20 000 - Зарплата учителя
25 000 - Зарплата врача
40 000 - профессора
399 300 - депутата Госдумы
71 245 000 - Сечина
97 004 000 - Миллера
партиистраны?"
Сегодня в Москве какая-то движуха идет:
https://youtu.be/c9FC4B5YCUc
И конца не видно..
Прекрасная работа у этих ребят..