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 Прокуратура расследует 1,5 тысячи уголовных дел об оккупации Крыма, - Мамедов

Прокуратура АР Крым с июня 2014 года расследует 1 506 уголовных производств об оккупации полуострова.

Об этом Об этом сообщил в интервью "ZN.UA" прокурор Крыма Гюндуз Мамедов, информирует Цензор.НЕТ.

"Прокуратура АРК с июня 2014 года расследует по Крыму 1 506 производств. По результатам предварительного расследования в суд направлены 144 обвинительных акта, по 21 уже есть обвинительные приговоры, вступившие в силу. Еще около 358 производств расследуют следователи прокуратуры, 85 обвинительных актов - в судах, вынесены 7 приговоров", - рассказал Мамедов.

По словам прокурора, было трудно расследовать уголовные производства не только потому, что нет доступа к территории, но и потому, что прокуратура попала на тот период, когда проходили реформы, когда отменялось следствие в органах прокуратуры и отдельными категориями производств сотрудники уже не могли заниматься.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Действия причастных к судилищам над украинскими моряками будут оценены как военное преступление, - прокурор АРК Мамедов

"Нужно было выработать определенную методологию расследования этих преступлений в условиях оккупации. Большинство из них были подследственными Нацполиции. Когда мы пришли, в августе 2016 года, в следственном отделе главкома НПУ было всего три следователя. А следствие СБУ вообще не было воспроизведено. Его не было . Эти все производства начинали когда-то следователи прокуратуры и, по мере создания следственных подразделений СБУ, Нацполиции, мы передавали им уголовные производства, и одновременно нам приходилось обучать их сотрудников", - отметил прокурор.

Мамедов подчеркнул, что прокуратуре АРК удалось сегодня установить около 19 тысяч человек - сотрудников правоохранительных органов (а их в Крыму было 20 тысяч), которые работали в госорганах на момент оккупации. А есть еще многие другие госучреждения, которые необходимо установить и персонализовать для того, чтобы понимать, что на самом деле происходило во время оккупации полуострова Россией.

Также читайте: Семья Опанасюк: мать награждена медалью "За возвращение Крыма" и работает в оккупационном правительстве, дочери в Киеве и хотят представлять Украину на Евровидении

Источник: https://censor.net.ua/n3113455
 
 
 Топ комментарии
 
Прокуратура крыма, это писец такойже как и минВОТ. Шо они делают, нахрен они нужны?
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МінВОТ дуже потрібне міністерство,там крадуть грощі,які начебто виділяють "переселенцям" у тому числі і закордонними спонсорами та іноземними країнами))
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Да, и поэтому нах равняться на развитые страны самим, давайте лучше по радуемся, как х*ево живут рассеянские учителя и пенсионеры. Тогда как в пересчёте украинские пенсионеры и учителя живут ещё хуже. Но это же такие мелочи...
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Китай занялся образованием.
Государственные расходы на образование будут $600 млрд в год;
Расходы на научные разработки - $500 млрд в год;
Весь бюджет РФ - $300 млрд, 40% которого идет на содержание армии, полиции и чиновников.
Бюджет Украины уходит на аферы типа Роттердам+.
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Люди хто при памяті.
Прошу поширюйте,показуйте де можете,якщо в вашому оточені є хто ще вірить в інтелектуала зелю

https://twitter.com/NewYorkLviv/status/1099652291827851264
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А представить его на международных встречах с мировыми лидерами...)
1.переводчик не сможет перевести им сказанное...
2.а мировой лидер подумает,что переводчик некомпетентен и попросит заменить...
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С праздиком Вас!)))

Процветающая Россия (руб в мес):

10 213 - Прожиточный минимум
11 280 - Минимальная зарплата
13 345 - Пенсия
20 000 - Зарплата учителя
25 000 - Зарплата врача
40 000 - профессора
399 300 - депутата Госдумы
71 245 000 - Сечина
97 004 000 - Миллера
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Мне нах не нужно знать, какая там статистика в рашке. А такую же статистику относительно Украины? Меняйте мировоззрение, хватит радоваться, что у соседа корова сдохла, когда у самих сарай горит. Иначе из дерьма не вылезем никогда
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Украине из дерьма не вылезти до тех пор,пока именно ИХ корова не сдохнет.Не Украина за чужой коровой пришла..
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Да, и поэтому нах равняться на развитые страны самим, давайте лучше по радуемся, как х*ево живут рассеянские учителя и пенсионеры. Тогда как в пересчёте украинские пенсионеры и учителя живут ещё хуже. Но это же такие мелочи...
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Я очень радуюсь когда в Росии плохо , потому что это плохо развалит саму Россию ! Нет росии и нет нищеты в Украине! Все беды в Украине от росии
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Это мягкое и теплое.Пока у них макарошки не закончатся, Украине ни развития быстрого ни покоя НИКОГДА не будет,как и всем соседям впрочем.Это же очевидно.А репарации платить придётся,может уже Китаю за их преступления.И спокойно развивать свою экономику.
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У нас нет такой зарплаты учителю давайте об этом гворить
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Вот прокуратура пусть и занимается. Или пусть Петя там обещанные парады устраивает в Севастополе. Зачем девкам-певицам задавать вопрос "Крым наш или мать продашь"?
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Ну так девки тут и сами приехали. А парад нужно проводить там и сначала все вернуть. А так да, совок в его "лучшие" годы. "А есть ли у вас родственники на оккупированной территории? Осуждаете ли вы их выбор и предательство партии страны?"
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Так Джамала тоже приехала. А ее родители там с новым гражданством. Только, на нее по тому же самому вопросу никто не гонит.
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Ну потому что родители Джамалы страдают в оккупации, а этих сестёр - прислуживают оккупантам. Смотрите, не перепутайте
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А Мадуро грузовики с "гуманитаркой" сжигает на границе, не то, что мы, цивилизованные...
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Там их самый новый президент уже сбежал за границу, успев всего один указ подписать.
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Прокуратура крыма, это писец такойже как и минВОТ. Шо они делают, нахрен они нужны?
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МінВОТ дуже потрібне міністерство,там крадуть грощі,які начебто виділяють "переселенцям" у тому числі і закордонними спонсорами та іноземними країнами))
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А есть еще и МВД КРЫМА и парламент.Так что дармоедов хватает.
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Да,они даже в Одессе рейды какие то проводили.
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Не в тему.
Сегодня в Москве какая-то движуха идет:
https://youtu.be/c9FC4B5YCUc
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прокупатура с петей будет еще лет 40 расследовать, получать зарплату и нихрена не "нарасследует", поскольку на петю не выйдет. т.е. эти дармоеды тупо просиживают наши с вами деньги.
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це ж скільки справ луцик продасть а це нові прокурори міліонери
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У російському виданні «Комсомольская правда» вийшла стаття під назвою: «Єгипетські піраміди побудували росіяни». И я с этим согласен
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Хоч би та плокулатула не надірвалась на хєр...це ж без перестанно треба вдавати бурхливу діяльність...!Бережіть себе,хлопці!
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Никого не смущает, что уже 5 лет все расследуют.. расследуют.. расследуют..
И конца не видно..
Прекрасная работа у этих ребят..
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Дивно що ні один татарин не противився при захваті Криму.А зараз масово появляються "активісти-борці". Чубаров вже договорився до того, що мільйони які він залишив там при втечі, повинен компенсувати Уряд України,потім були теревені про татарський батальйон....Добре жар чужими руками розгрібати сидячи в Києві.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокуратура расследует 1,5 тысячи уголовных дел об оккупации Крыма, - Мамедов
 
 
 
 
 
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