 Прокуратура расследует 1,5 тысячи уголовных дел об оккупации Крыма, - Мамедов

Об этом Об этом сообщил в интервью "ZN.UA" прокурор Крыма Гюндуз Мамедов, информирует Цензор.НЕТ.

"Прокуратура АРК с июня 2014 года расследует по Крыму 1 506 производств. По результатам предварительного расследования в суд направлены 144 обвинительных акта, по 21 уже есть обвинительные приговоры, вступившие в силу. Еще около 358 производств расследуют следователи прокуратуры, 85 обвинительных актов - в судах, вынесены 7 приговоров", - рассказал Мамедов.

По словам прокурора, было трудно расследовать уголовные производства не только потому, что нет доступа к территории, но и потому, что прокуратура попала на тот период, когда проходили реформы, когда отменялось следствие в органах прокуратуры и отдельными категориями производств сотрудники уже не могли заниматься.

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"Нужно было выработать определенную методологию расследования этих преступлений в условиях оккупации. Большинство из них были подследственными Нацполиции. Когда мы пришли, в августе 2016 года, в следственном отделе главкома НПУ было всего три следователя. А следствие СБУ вообще не было воспроизведено. Его не было . Эти все производства начинали когда-то следователи прокуратуры и, по мере создания следственных подразделений СБУ, Нацполиции, мы передавали им уголовные производства, и одновременно нам приходилось обучать их сотрудников", - отметил прокурор.

Мамедов подчеркнул, что прокуратуре АРК удалось сегодня установить около 19 тысяч человек - сотрудников правоохранительных органов (а их в Крыму было 20 тысяч), которые работали в госорганах на момент оккупации. А есть еще многие другие госучреждения, которые необходимо установить и персонализовать для того, чтобы понимать, что на самом деле происходило во время оккупации полуострова Россией.

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