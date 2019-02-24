 Спасательная операция на горе Поп Иван: четверо потерпевших отказались от госпитализации

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, в управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области сообщили, что по состоянию на 12:30 четверо пострадавших доставлены в урочище Погорилец. После медицинского осмотра от дальнейшей госпитализации они отказались и направились к месту временного проживания.
Как сообщалось, 24 февраля в 07:30 было возобновлено проведение аварийно-спасательных работ на горе Поп Иван. От Управления ГСЧС в области к операции были привлечены 36 человек личного состава на 5 единицах техники. В 09:10 спасатели и волонтеры начали сопровождение группы 4 человек с горы Поп Иван к урочищу Погорилец.
В восхождении погибли двое туристов, еще двое с обморожениями находятся в областной клинической больнице. Погибли многолетний руководитель станции юных туристов в Коломые Павел Винтонюк и 26-летний житель Коломыи Роман Беркещук, который покорил много гор пятитысячников.
Им видиьели экстрима захотелось...а оплачивать их спасение должны все остальные со своих налогов...
Во время бури никто не идет, устраивают зимовки в палатке пока не закончится буря, иногда по нескольку дней.
Один из погибших был профессиональным инструктором, за плечами второго - много восхождений на гораздо более высокие горы, чем ПипИван. Они прошли через множество подобных и более сложных восхождений, но горы, особенно зимой - вещь непредсказуемая.
Недооценили опасность сочетания зимнего леса и гор ...
А в лесу заблудиться гораздо проще , чем в высокогорье - там ведь снежный покров меньше и видимость лучше . И ничего кроме камней , ледников и фёрна .
Во вторых , кто знает какие у них были навигаторы ?!
Вы заедте в подземную стоянку на минус -4 или -5 . Многие ли навигаторы могут оттуда добить сигналом до ближайшего ретранслятора ?!
Так вот , в горной местности , да ещё и в снежную бурю , да ещё и в лесистой местности GPS практически не работает .
А вот системы сотовой связи , если есть ретрансляторы , то ого как !
-- я думаю, мои налоги больше, чем твоя зарплата и пенсия, вместе взятые... -- так шо, не ной и не стони...*)
Может поспорим... -- на скоко денег ты готов разориться? -- нехай, даже в гривнях... *)
Забъёмся?
Співчуття рідним та близьким загиблих і нехай земля буде їм пухом.
И лишь 1% - по независящим от людей факторам.