EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Происшествия
  1831  39
Все про:Карпаты (177) ГСЧС (1957) туристы (4)

 Спасательная операция на горе Поп Иван: четверо потерпевших отказались от госпитализации

На Прикарпатье спасатели помогли пострадавшим в горах туристам добраться до мест проживания. От дальнейшей госпитализации они отказались

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, в управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области сообщили, что по состоянию на 12:30 четверо пострадавших доставлены в урочище Погорилец. После медицинского осмотра от дальнейшей госпитализации они отказались и направились к месту временного проживания.

Как сообщалось, 24 февраля в 07:30 было возобновлено проведение аварийно-спасательных работ на горе Поп Иван. От Управления ГСЧС в области к операции были привлечены 36 человек личного состава на 5 единицах техники. В 09:10 спасатели и волонтеры начали сопровождение группы 4 человек с горы Поп Иван к урочищу Погорилец.

В восхождении погибли двое туристов, еще двое с обморожениями находятся в областной клинической больнице. Погибли многолетний руководитель станции юных туристов в Коломые Павел Винтонюк и 26-летний житель Коломыи Роман Беркещук, который покорил много гор пятитысячников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спасатели отыскали трех лыжников, заблудившихся на горе Тростян

Источник: https://censor.net.ua/n3113453
 
 
 Топ комментарии
 
Не мешало бы еще всем кого спасли оплатить из своего кармана эту спасательную операцию...
Им видиьели экстрима захотелось...а оплачивать их спасение должны все остальные со своих налогов...
 показать весь комментарий
 
Ніби то ж досвічені люди вели групу по маршруту. Щось мало статися неординарне, щоб цей похід закінчився для них трагедією...

Співчуття рідним та близьким загиблих і нехай земля буде їм пухом.
 показать весь комментарий
 
І бажано щоб ДСНС обгрунувало всі витрати, що вони робили, в якому обсязі, скільки це коштує і чому не була надана допомога вчасно, чому загинули люди! За загиблих туристів з працівників ДСНС вирахувати гроші, по мільйону за кожного загиблого, за невчасну надану допомогу!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Не мешало бы еще всем кого спасли оплатить из своего кармана эту спасательную операцию...
Им видиьели экстрима захотелось...а оплачивать их спасение должны все остальные со своих налогов...
 показать весь комментарий
 
 
І бажано щоб ДСНС обгрунувало всі витрати, що вони робили, в якому обсязі, скільки це коштує і чому не була надана допомога вчасно, чому загинули люди! За загиблих туристів з працівників ДСНС вирахувати гроші, по мільйону за кожного загиблого, за невчасну надану допомогу!
 показать весь комментарий
 
 
Виникає питання, навіщо нам французькі гелікоптери, якщо рятувати туристів в сніжному бурані ніхто не полетів? Коли отримано сигнал SOS, чому рятувальники навіть не порухались в сторону туристів з рятувальної станції Піп Іван, чому чекали поки туристи самі дійдуть до рятувальної станції? Навіщо нам такі "рятівники" які бояться вийти в сніжний буран на допомогу людям? Якщо місцеві рятувальники були неспроможні надати термінову допомогу, чому на Піп Іван не вилетів гелікоптери зі справжніми рятувальниками, з собаками та медичним обладнанням! Ця жахлива подія з загинувшими альпіністами показує повну нікчемність ДСНС, французькі гелікоптери цим нікчемам непотрібні, бо вони не хочуть працювати!
 показать весь комментарий
 
 
Ты еще скажи, что коптеры Касьянова бы долетели ! Чудо, не летают вертолеты в таких погодных условиях. Тем более в горах! И люди не ходят. Ты сам себе это как представляешь? Там в бурю свою вытянутую руку не увидишь, а ты хочешь что-то с вертолета разглядеть! Если погиб опытный турист, руководитель станции туристов, то значит ситуация там была полная задница. И спастись можно было бы, только если бы посмотрели прогноз погоды и дома остались. Я то думаю, что можно было из снега соорудить укрытие, но это мне дома с дивана так кажется. Инструктор наверняка знал больше меня, но не помогло.
 показать весь комментарий
 
 
С погодой там почти непредсказуемо - максимум "на завтра" более-менее достоверно, а в поход идут минимум на неделю.
Во время бури никто не идет, устраивают зимовки в палатке пока не закончится буря, иногда по нескольку дней.
 показать весь комментарий
 
 
Да я понимаю. Но почему-то кажется, что подготовиться можно было бы. Даже если знаешь, что буря будет через пару часов, то можно подготовиться. Но скорей всего либо рассчитывали куда-то дойти до ее начала, либо вообще не придали значения опасности. Остается только догадываться. Если бы погибли новички, то ничего удивительного. А так должно было случиться что-то очень серьезное.
 показать весь комментарий
 
Так йдіть працюйте,навчіть як потрібно рятувати,Ви в горах були хоч раз?які гелікоптери в буран?????
 показать весь комментарий
 
 
Ігор, умный в горы не пойдет, умный гору обойдет.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Так думали говнорятувальники які сиділи на рятувальній станції і відмовлялись йти на зустріч туристам з засобами першої допомоги та теплим одягом, через що загинуло двоє інструкторів!
 показать весь комментарий
 
Ты в горах был вообще? Спасатели не боги вообще-то. Они мерзнут так же, как и туристы. Никто в бурю никого искать не будет. Ни у нас, ни в Европе, ни в штатах. Везде ждут окончания бури, а потом идут за выжившими. С Эвереста вон вообще трупы не снимают.
 показать весь комментарий
 
 
А я проти того, щоб рятувальники за наші кошти рятували всяких довбнів, яким заманулося на тонкій кризі ловити рибу, яку вони не вирощували. Я проти, коли рятувальники обламують екстремальний кайф всяким неадекватам, яким закортіло полізти в гори, щоб отримати адреналіну повні штани.
 показать весь комментарий
 
Петро, если по-вашему эксремальными видами спорта занимаются не-умные, то чем занимаются умные? Пивас и водяру глушат дома на диване?
 показать весь комментарий
 
 
Умные экстремальщики отличаются от не умных умом и сообразительностью. А если тебе взбредет в голову выковырять порцию адреналина гвоздем из розетки, то какого хера МЧСники должны рисковать своими жизнями, чтобы лишить тебя экстремального удовольствия.
 показать весь комментарий
 
Вы не знаете, что там произошло. А потому не можете судить.
Один из погибших был профессиональным инструктором, за плечами второго - много восхождений на гораздо более высокие горы, чем ПипИван. Они прошли через множество подобных и более сложных восхождений, но горы, особенно зимой - вещь непредсказуемая.
 показать весь комментарий
 
 
Вы так говорите, будто эти ребята налогов не платят. Просто поставьте себя на их место: собрались в горы, что-то пошло не по плану и вы в опасности. Но государство, которому вы честно платили налоги 20 лет, клало на вас с этой самой горы и спасать не будет... офигеть просто
 показать весь комментарий
 
А причём Петя до событий на горе Поп Иван? RVR RVR это код прошивки в твоей тупой бестолковке?
 показать весь комментарий
 
 
До чого тут твій коментар? Загинули люди, а ти.... Лайно ти, а не людина.
 показать весь комментарий
 
Наступного разу, як підеш до клозету не забудь завчасно викликати рятувальників і тримати гроші на видному місці, аби було чим з ними розрахуватися..😕😕😕
 показать весь комментарий
 
 
Причем тут экстрим - после Шхары , Дыхтау и Эльбруса -- Поп Иван это так прогулка ... как им показалось .
Недооценили опасность сочетания зимнего леса и гор ...

А в лесу заблудиться гораздо проще , чем в высокогорье - там ведь снежный покров меньше и видимость лучше . И ничего кроме камней , ледников и фёрна .
 показать весь комментарий
 
 
Сомневаюсь, что они заблудились - с современными GPS-навигаторами там заблудиться опытным туристам невозможно. Что-то произошло, ведь погибли не новички, а опытные ребята.
 показать весь комментарий
 
Я ходил ещё во времена , когда были мобильные станции -- но проблема в том , что в горной местности нужны приёмники сигналов и ретрансляторы . А они там есть ? Не уверен .
Во вторых , кто знает какие у них были навигаторы ?!
Вы заедте в подземную стоянку на минус -4 или -5 . Многие ли навигаторы могут оттуда добить сигналом до ближайшего ретранслятора ?!
 показать весь комментарий
 
GPS-навигатору не нужны ретрансляторы - он позиционируется напрямую от спутников, передающих сигнал с орбиты. Именно по этой причине GPS-навигаторы не работают в ПОДЗЕМНОМ гараже.
 показать весь комментарий
 
Вы в курсе того , что такое траенгуляция сигнала ?!
Так вот , в горной местности , да ещё и в снежную бурю , да ещё и в лесистой местности GPS практически не работает .
А вот системы сотовой связи , если есть ретрансляторы , то ого как !
 показать весь комментарий
 
...хм... -- из моих налогов помощь Украине оплачивается, в том числе...
-- я думаю, мои налоги больше, чем твоя зарплата и пенсия, вместе взятые... -- так шо, не ной и не стони...*)
 показать весь комментарий
 
З твоїх "налогов" ***** веде війну в Україні і гинуть наші люди... І переймася краще де будеш закопувати своїх козлорожих, що наші хлопці на фронті перетворюють у вантаж 200. Так що краще згинь.
 показать весь комментарий
 
 
...да... -- а ты точно уверен, что я кацап, а не гансюк ?

Может поспорим... -- на скоко денег ты готов разориться? -- нехай, даже в гривнях... *)

Забъёмся?
 показать весь комментарий
 
Я твій пост по темі прощання з бійцем 24 ОМБр від 24 лютого о 01.02. не забув. Так що вже можеш в'їхати з розгону рогами в бетонну стіну .
 показать весь комментарий
 
-- ну шо захлох, фуфлыжник -- гривень нету? Зряплату рублями выдают? *)
 показать весь комментарий
 
А мы и так содержим минчс за счёт налогов. Им что спать на левом боку нужно без устали не пойму? Хоть дальше туалета в своей жизни ходил? Есть порядок организации таких выходов, с обязательной регистрацией в КСС, с контрольными датами и т.д. Иногда обстоятельства складываются плохо. Для этого и есть КСС и МЧС. Одни в горы ходят, другие только под себя и в интернет.
 показать весь комментарий
 
 
А вы когда скорую вызываете или еще в какую экстренную службу обращаетесь, тоже сразу в голову приходит мысль: "Блин, что же я за человек такой?! Это ведь чьи-то налоги..." - и на следующий день спешите в налоговую со свежей декларацией?)
 показать весь комментарий
 
 
Ніби то ж досвічені люди вели групу по маршруту. Щось мало статися неординарне, щоб цей похід закінчився для них трагедією...

Співчуття рідним та близьким загиблих і нехай земля буде їм пухом.
 показать весь комментарий
 
 
Из-за чьей-то дурости этим спасателям приходится не сладко по такой погоде искать горе-туристов.
 показать весь комментарий
 
 
Это все равно что написать: "По чьей-то дурости пожарником приходится не сладко - надо ехать тушить пожар".
 показать весь комментарий
 
так и есть. Причина 99% пожаров - чей-то идиотизм, дурость, разгильдяйство.
И лишь 1% - по независящим от людей факторам.
 показать весь комментарий
 
К спору о том, что пострадавшие должны оплатить свое спасение. С одной стороны, за границей ведь тоже есть службы спасения, спасают людей бесплатно, я так понимаю. С другой стороны, что бы подняться на тот же Эверест-Калиманджаро и т.д. надо заплатить многие тысячи баксов в местные бюджеты. + еще вы должны нанимать местное население для помощи в восхождении. И за счет этих денег собственно и функционируют спасательные службы. У нас же совок выходит - плату если и берут за восхождение, то скорее символическую + проживание в частном секторе (без турсбора и подобного). В общем приезжай кто хочешь, в том числе и иностранцы, а спасательная служба за общий счет. Не логично.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСпасательная операция на горе Поп Иван: четверо потерпевших отказались от госпитализации
 
 
 
 
 
 вверх