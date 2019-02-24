 Новеллы уголовного закона облегчили перспективы похитителей людей, особенно если похитителями являются должностные лица, - Бабин

Об этом в блоге на УП написал доктор юридических наук, профессор, экс-представитель президента в оккупированном Крыму Борис Бабин, передает Цензор.НЕТ.

Он отмечает, что вопрос насильственных исчезновений с начала российской агрессии стал заметным в нашем информационном поле, ведь периодически появляются трагические истории о человеческих судьбах на оккупированных территориях и о "секретных тюрьмах СБУ".

Кроме того, в прошлом году в Украине находилась Рабочая группа ООН по насильственным исчезновениям, которая предоставила первичные комментарии и готовит фундаментальный отчет по ситуации в Украине.

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Бабин также напомнил, что Украина с 2015 года присоединилась к Международной конвенции о защите всех лиц от насильственных исчезновений, и о текущем сотрудничестве с Международным уголовным судом по расследованию насильственных исчезновений в условиях конфликта.

О том, что происходит с расследованиями насильственных исчезновений в Украине и как выполняются международные обязательства в этой сфере, 21 февраля говорили в парламентском Институте законодательства на круглом столе "Международные стандарты обеспечения права на безопасность и личную неприкосновенность". Кроме ученых, в обсуждении приняли участние представители СБУ, Национальной полиции, Минсоцполитики, офиса омбудсмена и парламентских комитетов, а также юристы.

"Попытки реализовать предписания Международной конвенции о защите всех лиц от насильственных исчезновений привели к крайне противоречивым результатам. В частности, мы ввели в Уголовном кодексе отдельную новую статью 146-1 по насильственным исчезновениям, которая сейчас отличается от "старой" статьи 146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека".

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Потому что по ст. 146-1 следует квалифицировать похищение лица представителями Украины или иностранного государства, которые отказываются признавать факт ограничения свобод этого лица своей властью.

По ст. 146 пока должны расследовать похищение человека исключительно другими частными лицами; но при этом, как ни парадоксально, такое похищение расценивается законодателем как более опасное, чем совершенное должностными лицами. Потому сроки лишения свободы по ст. 146 длительные, чем по ст.146-1", - отмечает Бабин.

По его словам, практика показывает, что насильственные исчезновения в условиях вооруженного конфликта и оккупации правоохранители квалифицируют именно по этим статьям, "забывая" о ст. 438 Уголовного кодекса, которая установила более строгую ответственность за нарушение законов и обычаев войны. Кроме того, по ст. 438 срока давности нет, а по "гражданской" статье 146-1 он есть.

"Таким образом, новеллы уголовного закона, как ни парадоксально, облегчили перспективы похитителей украинских граждан, особенно если такими похитителями являются сами же должностные лица", - пишет Бабин.

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Также, по его мнению, особенно противоречивой является подследственность ст. 146-1, которая отнесена к полномочиям Национальной полиции.

"Учитывая, что обвинения в насильственных похищениях звучат в Украине в основном в адрес должностных лиц СБУ, военной власти и самой Нацполиции (ну и не забываем о похищениях, совершенных представителями государства-агрессора) - ожидать эффективности именно от следователей Нацполиции по таким делам было бы слишком оптимистично", - отмечает он.

Бабин подчервивает, что кроме этого есть и ряд других, не менее важных проблем, среди которых: "реализация (а точнее игнорирование) исполнительной властью закона Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести", социальная помощь семьям насильственно исчезнувших лиц, а предоставление специальной поддержки семьям похищенных лиц в рамках бюджетных программ, распорядителем которых является Минокупации.

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"Ну, и конечно отдельным и трудным вопросом становится соблюдение сторонами конфликта требований международного гуманитарного права и соответствующая работа Международного комитета Красного Креста", - пишет Бабин.

Поэтому, по его словам, есть много работы по совершенствованию законодательства по противодействию насильственным исчезновениям и практики его применения.

"Как бы грустно не было это говорить, но пока эта проблема может коснуться каждого. Поэтому ее решения сегодня является нашим общим делом", - отметил он.