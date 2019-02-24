 С начала суток 1 украинский воин погиб, наемники РФ выпустили по позициям ВСУ около 240 мин, - Минобороны

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Сегодня враг активизировался на Луганском направлении, где он совершил 6 обстрелов.

С 5.00 утра оккупанты начали обстрел защитников Новозвановки. Здесь враг течение часа выпустил около 30 мин калибров 120 и 82 мм, вел огонь из вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В течение этого же времени российско-оккупационные войска осуществили 18 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм и выпустили 55 мин 120-го калибра по защитникам Золотого-4 с направления оккупированного города Первомайск.

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Также с направления оккупированного села Молодежное враг вел огонь из вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-2, и выпустил 20 мин 82-го калибра по защитникам Катериновки.

Опять же с 05.00 утра из оккупированного Первомайска противник вел интенсивный обстрел из минометов и вооружения БМП защитников Новоалександровки. Защитники этого н.п. зафиксировали разрывы около 50 вражеских мин 120-го и более 60-ти мин - 82-го калибров.

После 06.00 защитники Золотого-1 также попали под минометный обстрел. В течение 10 минут с направления Первомайска оккупанты выпустили 5 мин 120-го калибра. В это же время противник вел минометный обстрел защитников Новозвановки, выпустив несколько мин калибра 82 мм.

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На Донецком направлении с начала текущих суток зафиксировано 2 вражеских обстрела на приморском участке нашей обороны.

Около 04.00 утра, с направления оккупированной Уживки в течение часа противник выпустил 8 мин калибра 120 мм и вел огонь из крупнокалиберных пулеметов по защитникам Водяного.

С 07.30 оккупанты начали минометный обстрел подразделений Объединенных сил вблизи Лебединского. Из оккупированной Саханки враг выпустил несколько мин 120-го калибра и применял стрелковое вооружение.

С целью сохранения жизни и здоровья личного состава, ВСУ вели адекватные оборонительные действия и подавляли вражескую активность дежурными огневыми средствами.

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С начала суток в результате боевых действий и интенсивных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск, погиб один украинский воин, 1987 г.р.