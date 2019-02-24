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 С начала суток 1 украинский воин погиб, наемники РФ выпустили по позициям ВСУ около 240 мин, - Минобороны

С начала суток по состоянию на 12.00 на линии боевого соприкосновения на Донбассе зафиксировано обострение обстановки. Российско-оккупационные войска осуществили в целом уже 8 прицельных обстрелов оборонительных позиций ВСУ, активно применяя минометы, а также артиллерию. Всего с начала текущих суток враг выпустил около 140 мин 120-го, и 100 мин - 82-го калибров.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Сегодня враг активизировался на Луганском направлении, где он совершил 6 обстрелов.

С 5.00 утра оккупанты начали обстрел защитников Новозвановки. Здесь враг течение часа выпустил около 30 мин калибров 120 и 82 мм, вел огонь из вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В течение этого же времени российско-оккупационные войска осуществили 18 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм и выпустили 55 мин 120-го калибра по защитникам Золотого-4 с направления оккупированного города Первомайск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, уничтожены двое наемников РФ, террористы 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ, - штаб ООС

Также с направления оккупированного села Молодежное враг вел огонь из вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-2, и выпустил 20 мин 82-го калибра по защитникам Катериновки.

Опять же с 05.00 утра из оккупированного Первомайска противник вел интенсивный обстрел из минометов и вооружения БМП защитников Новоалександровки. Защитники этого н.п. зафиксировали разрывы около 50 вражеских мин 120-го и более 60-ти мин - 82-го калибров.

После 06.00 защитники Золотого-1 также попали под минометный обстрел. В течение 10 минут с направления Первомайска оккупанты выпустили 5 мин 120-го калибра. В это же время противник вел минометный обстрел защитников Новозвановки, выпустив несколько мин калибра 82 мм.

Читайте также: В ходе боевых действий один украинский воин получил смертельное ранение. За сутки зафиксировано 13 вражеских обстрелов, - штаб ОС

На Донецком направлении с начала текущих суток зафиксировано 2 вражеских обстрела на приморском участке нашей обороны.

Около 04.00 утра, с направления оккупированной Уживки в течение часа противник выпустил 8 мин калибра 120 мм и вел огонь из крупнокалиберных пулеметов по защитникам Водяного.

С 07.30 оккупанты начали минометный обстрел подразделений Объединенных сил вблизи Лебединского. Из оккупированной Саханки враг выпустил несколько мин 120-го калибра и применял стрелковое вооружение.

С целью сохранения жизни и здоровья личного состава, ВСУ вели адекватные оборонительные действия и подавляли вражескую активность дежурными огневыми средствами.

Также смотрите: Погибшего на Донбассе воина Сергея Данилейченко проводили в последний путь в Черкасской области. ФОТОрепортаж

С начала суток в результате боевых действий и интенсивных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск, погиб один украинский воин, 1987 г.р.

Источник: https://censor.net.ua/n3113447
 
 
 Топ комментарии
 
Щось занадто багато гине..
Щодня..
Вічна пам'ять полеглим українцям.
Царство Небесне.
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Куражаться курви росіянські,не дарма була інфа що приїхали сдавати залік по стрільбам курсанти військових закладів кацапії.
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"Вече достоинства": в центре Киева проходит акция за честные выборы. Онлайн-трансляция
https://www.facebook.com/GazetaVesti/videos/2043160062428492/
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Щось занадто багато гине..
Щодня..
Вічна пам'ять полеглим українцям.
Царство Небесне.
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Куражаться курви росіянські,не дарма була інфа що приїхали сдавати залік по стрільбам курсанти військових закладів кацапії.
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...ну, так и получается: с парашей воюет весь мир, а погибают украинцы...
Героям Слава!
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***
Пам'ятайте його Героєм,
перед Богом у Вічність постав,
на землі він прожив не марно -
за Вкраїну життя поклав.

Пам'ятайте його Героєм,
на війну добровольцем пішов,
щоб спинити загарбника-погань,
аби в хату до нас не прийшов.

Пам'ятайте його Героєм,
він батьків своїх не пережив,
як ******** син збирався,
проте в старості не прислужив.

Пам'ятайте його Героєм,
до сивин він, на жаль, не дожив,
і батьківську любов не розтратив,
діточок своїх недолюбив.

Пам'ятайте його Героєм,
він всю ніжність свою не віддав,
недостатньо кохану голубив,
бо так мало часу в житті мав.

Пам'ятайте його Героєм,
що бажав, того не зробив,
Не поставив свій дім і навколо
сад вишневий не посадив.


Кажуть все забувається з часом
в безупинному плині буття,
Пам'ятаймо всіх наших Героїв,
що Вкраїні віддали життя!...

Олекса.
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Каждый день печальные новости и войне ни конца, ни края.
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240 мин!!! У них просто бесконечное количество оружия!
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240 мін та снарядів на добу це не "порушення" перемірія це справжня позиційна війна. Вчора бачив техніку везли підбиту на ремонт, там йде заміси.
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Дуже сумно, коли гинуть Герої України ((( Співчуття родині((( смерть клятой расії!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток 1 украинский воин погиб, наемники РФ выпустили по позициям ВСУ около 240 мин, - Минобороны
 
 
 
 
 
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