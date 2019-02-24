 Сарган раскритиковала заявление Кириленко по Евровидению: "Через очередной скандал не надо таки протягивать в Тель-Авив KAZKA"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала на странице в Facebook.

Сарган, в частности, указала на отсутствие государственной информационной политики в течение последних лет.

"Отсутствие информполитики и пропаганды на гос уровне и расслабленные "булки" чиновников в течение пяти лет, которые полагались лишь на сознательность украинцев. Может, начните с себя, господин Кириленко? И через очередной скандал не надо таки протягивать в Тель-Авив KAZKA", - указала она, опубликовав при этом фото афиши российской "Песни года-2019", на которой изображен один их членов жюри украинского Нацотбора.







