 Сарган раскритиковала заявление Кириленко по Евровидению: "Через очередной скандал не надо таки протягивать в Тель-Авив KAZKA"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала на странице в Facebook.
Сарган, в частности, указала на отсутствие государственной информационной политики в течение последних лет.
"Отсутствие информполитики и пропаганды на гос уровне и расслабленные "булки" чиновников в течение пяти лет, которые полагались лишь на сознательность украинцев. Может, начните с себя, господин Кириленко? И через очередной скандал не надо таки протягивать в Тель-Авив KAZKA", - указала она, опубликовав при этом фото афиши российской "Песни года-2019", на которой изображен один их членов жюри украинского Нацотбора.
За отрицание оккупации Крыма - уголовная ответственность.
Законопроект № 3771 зарегистрирован в Верховной Раде 15 января 2016.
Вот это бардак в стране!
https://www.facebook.com/GazetaVesti/videos/2043160062428492/
Чи не событие столетия.
Сколько грязи, сколько вони вокруг обычного соревнования.
Простое решение - вообще отказаться от участия.
У нас выборы и война. Парни каждый день гибнут.
Про гибель солдат одна статья. А вокруг этого ла ла ла - уже 5 насчитал.
Может ты очень уважаемый мною авторитетный человек?
Вряд ли...
Залезь туда откуда выполз и не давай диб-е советы.
Актер Ивар Калныньш уверен, что ничего не нарушил, отправившись в Симферополь для участия в спектакле «Мастер и Маргарита».
«У меня паспорт Европейского союза и российская виза, поэтому мне все равно, я ничего не нарушил», - отметил Калныньш, подчеркнув, что, по его мнению, портал «Миротворец» не является полностью дружественным к самой Украине.
Во время визита в Одессу латвийская певица Лайма Вайкуле сказала, что не поедет в Крым, какой бы гонорар ей не предлагали.
Тогда корреспондент украинской газеты "Думская" поинтересовался, не планирует ли Вайкуле дать концентр на полуострове. Но певица сразу раскусила подвох в словах журналиста.
"Я прекрасно понимаю, о чем вы меня спрашиваете. В общем, я далека от политики, но в отношении Крыма могу сказать однозначно - я туда не поеду, какой бы гонорар мне не предлагали", - отрезала Лайма.
Отметим, что Вайкуле умеет поставить на место дерзких представителей СМИ. Не так давно певица рассказала, что однажды чуть было не задушила журналистку, которая брала у нее интервью.
Сейчас уже нет четкого разграничения.
Они там друг друга стоят - ни там, ни там нет голоса.
А второе место у ФридомДжаз, а не у Казки - вот их было бы хорошо отправить - и оригинально, и профессионально и ярко. Первое место не займут, но Украину представят достойно.
Так что лично я "за" дисквалификацию Марув - Фридомджаз там единственные, кто был более-менее.
ГПУ годами расследует расстрел Майдана, почему бывшие беркутовцы посты занимают, почему с коррупцией борются только на словах ибо русский мир засел в самом сердце ГПУ, прямо под бочком Луценко, а может даже ближе, чем мы себе можем представить
И даже за то что бы она наговорила каких то благоглупостей что бы украинцы рвали волосы на заднице от возмущения,заодно и посмеемся.
Если не дойдет будем и дальше смеяться.
Комично так.
или каким боком еще может оказаться прокуратура на защите этой Муры поющей?