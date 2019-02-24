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 Политика Украины, Общество
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Все про:Евровидение (659) Кириленко (637) Сарган (320) MARUV (1)

 Сарган раскритиковала заявление Кириленко по Евровидению: "Через очередной скандал не надо таки протягивать в Тель-Авив KAZKA"

Пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган раскритиковала позицию Вице-премьер-министра Вячеслава Кириленко, который заявил, что артисты, гастролировавшие в России, не могут представлять Украину на "Евровидении".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала на странице в Facebook.

Сарган, в частности, указала на отсутствие государственной информационной политики в течение последних лет.

"Отсутствие информполитики и пропаганды на гос уровне и расслабленные "булки" чиновников в течение пяти лет, которые полагались лишь на сознательность украинцев. Может, начните с себя, господин Кириленко? И через очередной скандал не надо таки протягивать в Тель-Авив KAZKA", - указала она, опубликовав при этом фото афиши российской "Песни года-2019", на которой изображен один их членов жюри украинского Нацотбора.

Сарган раскритиковала заявление Кириленко по Евровидению: Через очередной скандал не надо таки протягивать в Тель-Авив KAZKA 01

Источник: https://censor.net.ua/n3113446
 
   
 Топ комментарии
 
хочуть не хочуть, але пропаганда є - російська.
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А яким боком прокуратура до пісенного конкурсу ?
Задовбали своїми інтригами.
Обирайте талановитих.
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Це крик душі фанатки "русскога міра"? Ти диви, як маскувалася. А головне - де!!!?
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А яке собаче діло генпрокуратури до того,хто та де буде виступати? Що,вже всі злочини порозкривали? Казли,пля...Нє,ну який генпракурор, (прости Господи),така в нього і секретарша...
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18 Января 2016 УНИАН.
За отрицание оккупации Крыма - уголовная ответственность.
Законопроект № 3771 зарегистрирован в Верховной Раде 15 января 2016.
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А, это точно полномочия секретарши геннедоразумения？
Вот это бардак в стране!
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А яке відношення має ця Сарган до всього того ?! Сарган розкритикувала заяву Кириленка щодо Євробачення: "Через черговий скандал не треба таки протягувати в Тель-Авів KAZKA" - Цензор.НЕТ 3346
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нет спамщицы на сайте-нет работы у расспамщика-не читая- Ивана Петровича Сидорова.
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угу - сотні мільярдів за нафту і нафтопродукти , газ і вугілля з РФ , не страшно , а якість гроші за якусь пісню - так прямо капець ?! Сарган розкритикувала заяву Кириленка щодо Євробачення: "Через черговий скандал не треба таки протягувати в Тель-Авів KAZKA" - Цензор.НЕТ 2152
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Це божевільне звірятко.. Його вологі мрії ллються через його чорну пащеку нескінченним смердючим потокм брехні і маніпуляцій.
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Сказано - пацакам в клетке выступать, значит надо в клетке. Чё выпендриваетесь?


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Приходько отправить можно. к ней у патриотов вопросов нет
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Да хоть кто-нибудь, лишь бы не тот ***ный стыд...
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То что песня у Maruv отстойная никого не смущает
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Пошлите на конкурс птеродактиля Луценчиху без грима и Евровидение самоликвидируется навсегда.
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Іра Луценко «гєній чістой красотьі», у порівнянні от з цією:
Сарган розкритикувала заяву Кириленка щодо Євробачення: "Через черговий скандал не треба таки протягувати в Тель-Авів KAZKA" - Цензор.НЕТ 4654
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между ними можно смело ставить знак равенства. и то и то уродливая шалава, преданно служащая хозяину за косточку с хозяйского стола.
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Краще Парубия рэп читать. С хитом "Голосуэмо колеги голосуэмо"

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Нерасторопный пацан Кириленко! Протащил бы на Евровиденье однопартьойца Пашинского и тот со своим писалетом, пристреля там какого нибудь Химикуса, первое место однозначно занял бы... Сарган розкритикувала заяву Кириленка щодо Євробачення: "Через черговий скандал не треба таки протягувати в Тель-Авів KAZKA" - Цензор.НЕТ 4050
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"Вече достоинства": в центре Киева проходит акция за честные выборы. Онлайн-трансляция
https://www.facebook.com/GazetaVesti/videos/2043160062428492/
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Вообще не понимаю.
Чи не событие столетия.
Сколько грязи, сколько вони вокруг обычного соревнования.
Простое решение - вообще отказаться от участия.
У нас выборы и война. Парни каждый день гибнут.
Про гибель солдат одна статья. А вокруг этого ла ла ла - уже 5 насчитал.
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Так не читайте, садитесь в уголок и молитесь. А ещё лучше вообще на улицу не выходите, а то инфаркт получите от того что люди по концертам и барам ходят. И это во время войны.
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А шо ты чмо такое, что мне указываешь что мне делать?
Может ты очень уважаемый мною авторитетный человек?
Вряд ли...
Залезь туда откуда выполз и не давай диб-е советы.
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Все дуже просто - протистояння НФ і БеПеПе набирає чергових обертів - Сарган (від Будочників) намагається вкусити Киреленка , який на виборах до Верховної ради 2014 року обраний народним депутатом України за партійним списком (№ 8 у списку) від Народного фронту[11].
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Бедная Гробовщина колясочницы оказалась опять не приделах...теряют рейтинг.
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все тільки починається - головний цирк ще попереду !
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А я то о другом а каким боком генеральная прокуратура к Евровидению Сарган розкритикувала заяву Кириленка щодо Євробачення: "Через черговий скандал не треба таки протягувати в Тель-Авів KAZKA" - Цензор.НЕТ 2863
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Тем более, что второе место у другой группы.
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Получается, что зеку можно быть генеральным прокурором.
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Елена гитлянская.А Ваше слово? Уже все пресс-секретарши отработали. А Вы?
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Сарган лоббист МАРУВы ? Никуево девки пляшут ...
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навіть якщо раз на століття відкривається ABBA.. це того варте
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Кажуть, спочатку на Євробачення від України президент хотів делегувати Медведчука, але у нього на цю дату квитки в Большой театр Росії. Партер.
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как вообще ватная самка попала в пресс-секретари ГПУ? куда СБУ вообще смотрит? по ней крысы в Магадане плачут, а она тут сидит в тепле и еще возмущается не стесняясь
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Главный синий пиджак выгони эту кремлевскую подстилку и не позорься ... Сарган розкритикувала заяву Кириленка щодо Євробачення: "Через черговий скандал не треба таки протягувати в Тель-Авів KAZKA" - Цензор.НЕТ 7448
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даже не приятно читать, а ведь всё проще простого, вот два артиста моей страны, если первому при встрече руки не подам, то встретив вторую скажу, добрый день Лаима, ты прекрасна как всегда, но ведь оба работает на рашке, а вот отношение разное, противоположенное:
Актер Ивар Калныньш уверен, что ничего не нарушил, отправившись в Симферополь для участия в спектакле «Мастер и Маргарита».
«У меня паспорт Европейского союза и российская виза, поэтому мне все равно, я ничего не нарушил», - отметил Калныньш, подчеркнув, что, по его мнению, портал «Миротворец» не является полностью дружественным к самой Украине.


Во время визита в Одессу латвийская певица Лайма Вайкуле сказала, что не поедет в Крым, какой бы гонорар ей не предлагали.
Тогда корреспондент украинской газеты "Думская" поинтересовался, не планирует ли Вайкуле дать концентр на полуострове. Но певица сразу раскусила подвох в словах журналиста.
"Я прекрасно понимаю, о чем вы меня спрашиваете. В общем, я далека от политики, но в отношении Крыма могу сказать однозначно - я туда не поеду, какой бы гонорар мне не предлагали", - отрезала Лайма.
Отметим, что Вайкуле умеет поставить на место дерзких представителей СМИ. Не так давно певица рассказала, что однажды чуть было не задушила журналистку, которая брала у нее интервью.
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я не понял, что это существо имеет против KAZKA? у нее какая-то каша в голове, отвечала на одно сообщение, а понесло совсем в другую степь, она больна?
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Ничего не пойму. Это официальное заявление генпрокуратуры? Или частное мнение некой гражданки Украины - тогда зачем из этого делать новость? Пойдите у грузчика-дворника интервью возьмите и новость из этого сделайте.
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Вы отстали от жизни.
Сейчас уже нет четкого разграничения.
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Марув это очередные пАющие трусы, традиционно представляющие Украину на Евровидении, а Казка что то оригинальное. Обидно за такой выбор украинцев. В следующий раз отправляйте Каменских с БДСМ.
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Есть в казке про плакающих какая то гармония звуков завораживающая.
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Казка - выскочки, раскрученные пролюссером. Такие же выскочки, как и Марув.
Они там друг друга стоят - ни там, ни там нет голоса.
А второе место у ФридомДжаз, а не у Казки - вот их было бы хорошо отправить - и оригинально, и профессионально и ярко. Первое место не займут, но Украину представят достойно.
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Я про голос даже и не писал. Речь об образах певиц. А потом удивляемся, что иностранцы считают, что множество украинок проститутки. Отправляйте на Евровидение Лободу-Марув и дальше. Конечно, это только 1 из факторов на отношение иностранцев к Украине, но все же..
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Просто дама переживает за будущее своего босса, поэтому истерика
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Кстати, если я не ошибаюсь, второе место на отборе получила не Казка(4+5 баллов), а ФридомДжаз (6+4 балла).
Так что лично я "за" дисквалификацию Марув - Фридомджаз там единственные, кто был более-менее.
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Теперь понятно почему
ГПУ годами расследует расстрел Майдана, почему бывшие беркутовцы посты занимают, почему с коррупцией борются только на словах ибо русский мир засел в самом сердце ГПУ, прямо под бочком Луценко, а может даже ближе, чем мы себе можем представить
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У нас на радио "Казку" крутят регулярно.
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Меня больше волнует, почему Порошенко не снимают с выборов за массовый подкуп избирателей за бюджетные деньги? Ведь лучше это сделать сейчас, а не через майдан и непризнание результатов выборов.
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А Марув никаких законов не нарушала, честно победила в результате голосования и конечно поедет на Евровидение. Иначе организаторам придется вернуть зрителям все деньги, потраченные на СМС.
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Я то же за то что бы она поехала.
И даже за то что бы она наговорила каких то благоглупостей что бы украинцы рвали волосы на заднице от возмущения,заодно и посмеемся.
Если не дойдет будем и дальше смеяться.
Комично так.
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мертвячук посоветовал своему торговому партнеру ********* повлиять на ситуацию. ********* приказало своему ручному генпрокурвору.
или каким боком еще может оказаться прокуратура на защите этой Муры поющей?
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Короче все ясно, опять не поделили бабки....
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Нехай Петро їде,з піснею "Вибєрі меня,птіца щастья завтрашнєго дня",все однл він к моменту проведення євробачення він буде у Ізраілі))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСарган раскритиковала заявление Кириленко по Евровидению: "Через очередной скандал не надо таки протягивать в Тель-Авив KAZKA"
 
 
 
 
 
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