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Все про:армия (7326) взятка (4385) откат (56) Ривненщина (643) Военная прокуратура (713)

 Полковник ВСУ задержан на Ривненщине на "откате" 10 тыс. долл. за монтаж системы видеонаблюдения в воинской части. ФОТО

Правоохранителями задокументирован факт вымогательства и получения взятки командиром одной из воинских частей Ривненской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.

Полковник ВСУ задержан на Ривненщине на откате 10 тыс. долл. за монтаж системы видеонаблюдения в воинской части 01

Установлено, что 10 тыс долларов, которые полковник требовал и получил от предпринимателя, предназначались за подписание договоров о закупке и монтаже оборудования видеонаблюдения на территории подчиненной воинской части.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Майор ВСУ хотел за взятку в $1200 помочь в уклонении от службы: его задержали на горячем. ФОТО

Полковник ВСУ задержан на Ривненщине на откате 10 тыс. долл. за монтаж системы видеонаблюдения в воинской части 02

Военный задержан во время получения второй части средств в сумме 7 тыс. долларов. Ранее правоохранителями также задокументирован факт получения первой части взятки в сумме 3 тыс. долларов.

Полковник ВСУ задержан на Ривненщине на откате 10 тыс. долл. за монтаж системы видеонаблюдения в воинской части 03

Смотрите также: Майор Нацгвардии задержан на Кировоградщине на взятке 1 тыс. долл. за содействие в подписании контракта, - СБУ. ФОТО

В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия. По результатам их проведения будут решены вопросы сообщение офицеру о подозрении, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранение от занимаемой должности.

Источник: https://censor.net.ua/n3113444
 
   
 Топ комментарии
 
А Ахметов с Роттердамом + просто неуловимый Джо .
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За таке в військовий час треба розстрілювати!
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А воевать Вы потом будите, или Вы думаете где то за бюджетные покупают по другому ?
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Підприємець молодець! Не став розводити антимонію, а зразу ж побіг в прокуратуру писати заяву. Так і має бути в цивілізованій країні...
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Поменять всю сумму по 1 гривне вымакать все купюры в жмыхе, запихнуть все в задницу и отпустить в клетку к страусам.
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Порошенко обещал таким руки рубить. Ждём...
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Обережно. Може це патріот з БЮТ а затримання провакація злочинної влади.
Прийдеться переобуватися)
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Это военный, при чём здесь партии?
ПАП именно о таких и говорил.
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А вдруг он из тех "киборгов", с которыми бабушка с однокомнатной квартиры фоткалась для рекламы своей партии, и которые поддерживают именно ее ?....так причем здесь партии или нет?... Полковника ЗСУ затримано на Рівненщині на "відкаті" 10 тис. дол. за монтаж системи відеоспостереження у військовій частині - Цензор.НЕТ 9773
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Где ты видел порося без лап?
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А я видел ваших кацапов без лап, и как обычно без мозгов, свинорусы, что с них взять))
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Цо то есть ? Кацап , ***** , Свыня . Дешовка мармеладная .
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А чё, иногда прикольно послушать как, сильно переигрывая лицом и натужно играя желваками, «гарант» громогласно обещает - «Тем, кто будет воровать в армии, отрублю руки». Вот тока ж как «страдальцы» тогда будут носить у главный кабинет … «золотые яйца»?!

🤔😁
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10 тысяч долларов только откат, чтож там за система то такая. Просто ужас.
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Ну, хоть не стыдно за полкана, нормальная сумма.
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Нет смеши
При Яныке это был даже не откат, а так на чай
На ЮАЭС шли поставки материалов, снабженец с одной поставки мог себе новый гелик купить
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До чего довели страну барыги
Вот при Януковиче мы только и жили откатами
Можно было купить по тендеру товаров в 20 раз дороже от рыночной стоимости просто часть отката забашлять КРУ.
А тут придумали прозорро.
И даже обойдя прозорро, когда сумма отката снизилась до неприличных 10 тысяч долларов, не дают и их заработать
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петя, отруби этому поцу руку, иначе тебе отрубят брехливую голову.
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Можна я відрублю пеці голову? Бо брехлива **** ще та.
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Отруби своему пеци головку, она ему не нужна, он же руцкий, хоть и ****))
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А звернули увагу: полковник ЗСУ, офицер і все. Прізвища ніколи не звучать при таких затриманнях. І от питання, а чи було порушення закону чи є порушник і чи працює в нас правоохоронна система?
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рєптілоїди, матріца) ти вже від зради кукушкою двинувся)
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По сути есть что сказать ,а *************?
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Люблю вибори. Років три було досить спокійно. А тепер всі стрічки новин просто таки рясніють повідомленнями про затримання за корупційні діяння, як спіла вишня на маминому городі. Де ж ви шановні правоохоронці до того були? Чи може чоловік дослужився до полковника і не брав і не давав відкати, а ставши полковником - почав? ... Цікаво, чи буде ця вимушена чистка продовжуватися після виборів? Напевне деякий час буде, бо ті, що прийдуть до влади будуть шерстити попередників, якщо влада зміниться. А потім знову буде три роки тиша до наступних виборів. Моя мрія - це вибори що другий рік. У обранців просто не буде часу присмоктуватися до крісел і до б'юджету, тоді цінність посад різко знизиться і "бізнесмени" від влади втратять до цього процесу інтерес, бо не зможуть за такий короткий час відбити кошти, вкладені у виборчий процес.
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Учитывая сумму отката, можно предположить что эта система наблюдения может функционировать и днем и ночью, в любых климатических условиях, в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы, средств постановки оптических помех, помех в инфракрасном диапазоне?
И конечно же, возможно функционирование в условиях применения ядерного оружия!

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Полковник взяв 10 000 зелених лишень за МОНТАЖ, а за саму систему відкат брали генерали чи міністри...
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А Ахметов с Роттердамом + просто неуловимый Джо .
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Ну до кінця березня полюбе ніхто не злове, а потім -- як карта ляже...
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Командири та зами військових частин корупціонери на 90 відсотків.
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95 або і 99,9. Варто згадати 2014 і що з себе являли наші ЗСУ
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а там по іншому не працюють, або береш і ділишся а не спиш по ночам!
Або не працюєш!
Так працює тепер схема від бариги кругом і по всій Україні
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Так и главком ворюга, пример, так сказать. Только главком складами ворует, а это согластно своей должности, а волонтеры колеса покупают
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А чем еще ваш ботоксный педофил торгует, расскажешь?
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Боевые командиры не выдержали испытания совковыми уставами а такие ниче приживуться
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И кто-то хотел, чтобы вот такие офицеры воевали против сепаров и российских военных?
Да он мать свою продаст за 10 тыс. баксов.
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когда суд офицерской чести позорное увольнение трибунал срывание погон перед строем дуэль и застрелиться..а это с 19 века не с тех времен... пардон Полковника ЗСУ затримано на Рівненщині на "відкаті" 10 тис. дол. за монтаж системи відеоспостереження у військовій частині - Цензор.НЕТ 5703
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Если главком продает все направо и налево и все офицеры молчат, о какой чести может идти речь и кто будет судить "...а судьи кто?..."
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от же барыга понасажал потужных полковников на ривенщене,
и откаты наверняка брал наличкой... Полковника ЗСУ затримано на Рівненщині на "відкаті" 10 тис. дол. за монтаж системи відеоспостереження у військовій частині - Цензор.НЕТ 6148
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И наличку отправляли все бандеролями сразу на Мальдивы... Полковника ЗСУ затримано на Рівненщині на "відкаті" 10 тис. дол. за монтаж системи відеоспостереження у військовій частині - Цензор.НЕТ 9274
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Вся страна ТАК ЖИВЕТ.ВСЕ - посмотрите направо и на лево - ВСЕ берут ОТКАТ....Дорог нету - ОТКАТ....и т д....че тут удивительного?
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Ещё если на один срок Порошенко останется такое станет обыденности, не в плане выявления, а в плане явления. Его ноу-хау торговля должностями, медалями и званиями до добра не доведет.
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За статистикою корупцію як раз і підтримує простий нарід.За різними опитуваннями понад 50% українців не проти вирішить свої проблеми з допомогою хабарів.Коли йулька/грішини/соболєви гарлапанить про злачинну владу,я сміюсь.Бо йульки забувають що вони теж влада.А влада в нас не з Марса,теж частина народу,а народ за корупцію.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолковник ВСУ задержан на Ривненщине на "откате" 10 тыс. долл. за монтаж системы видеонаблюдения в воинской части. ФОТО
 
 
 
 
 
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