 Полковник ВСУ задержан на Ривненщине на "откате" 10 тыс. долл. за монтаж системы видеонаблюдения в воинской части. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.
Установлено, что 10 тыс долларов, которые полковник требовал и получил от предпринимателя, предназначались за подписание договоров о закупке и монтаже оборудования видеонаблюдения на территории подчиненной воинской части.
Военный задержан во время получения второй части средств в сумме 7 тыс. долларов. Ранее правоохранителями также задокументирован факт получения первой части взятки в сумме 3 тыс. долларов.
В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия. По результатам их проведения будут решены вопросы сообщение офицеру о подозрении, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранение от занимаемой должности.
Прийдеться переобуватися)
ПАП именно о таких и говорил.
🤔😁
При Яныке это был даже не откат, а так на чай
На ЮАЭС шли поставки материалов, снабженец с одной поставки мог себе новый гелик купить
Вот при Януковиче мы только и жили откатами
Можно было купить по тендеру товаров в 20 раз дороже от рыночной стоимости просто часть отката забашлять КРУ.
А тут придумали прозорро.
И даже обойдя прозорро, когда сумма отката снизилась до неприличных 10 тысяч долларов, не дают и их заработать
И конечно же, возможно функционирование в условиях применения ядерного оружия!
Або не працюєш!
Так працює тепер схема від бариги кругом і по всій Україні
Да он мать свою продаст за 10 тыс. баксов.
и откаты наверняка брал наличкой...