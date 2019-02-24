 Полковник ВСУ задержан на Ривненщине на "откате" 10 тыс. долл. за монтаж системы видеонаблюдения в воинской части. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.

Установлено, что 10 тыс долларов, которые полковник требовал и получил от предпринимателя, предназначались за подписание договоров о закупке и монтаже оборудования видеонаблюдения на территории подчиненной воинской части.

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Военный задержан во время получения второй части средств в сумме 7 тыс. долларов. Ранее правоохранителями также задокументирован факт получения первой части взятки в сумме 3 тыс. долларов.

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В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия. По результатам их проведения будут решены вопросы сообщение офицеру о подозрении, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранение от занимаемой должности.