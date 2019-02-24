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 Политика Украины, Общество
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 Кириленко: История с участником от Украины на Евровидении еще далека от завершения

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко настаивает, что артисты, которые гастролируют в Российской Федерации, не могут представлять Украину на конкурсе "Евровидение".

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление чиновник сделал в Твиттере, комментируя ситуацию с нацотбором на конкурс.

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"Могу еще раз повторить мнение очень многих: представителем Украины не может быть артист, который гастролирует в государстве-агрессоре, планирует делать это и в дальнейшем и не видит в этом ничего предосудительного. Поэтому история с участником от Украины еще далека от завершения", - подчеркнул он.

Кириленко: История с участником от Украины на Евровидении еще далека от завершения 01

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Отметим, ранее Кириленко в Facebook написал, что национальный отбор на песенный конкурс "Евровидение-2019" стал частью гибридной войны России против Украины.

Кириленко: История с участником от Украины на Евровидении еще далека от завершения 02

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Источник: https://censor.net.ua/n3113442
 
   
 Топ комментарии
 
Власником прав на пісню Siren Song, з якою шMARUV можливо поїде на Євробачення, є РОСІЙСЬКА компанія Warner Music Russia.Всі відрахування від виконання підуть НА РОССІЮ! Україна профінансує відрахування для російської компанії, яка заплатить податки в казну РФ. А отже, на патрони для російської армії.
А отже, ми профінансуємо ВБИВСТВА СВОЇХ ВОЇНІВ!

@ S.O.
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Если мнение многих, что нельзя, то какого хера всех этих существ вообще допускали к конкурсу?
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Вполне можно и нужно согласиться с таким мнением, только хочется спросить- ГДЕ ТЫ БЫЛ ДО ЭТОГО ГОЛОСОВАНИЯ?
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Кто оплачивает участие Украины в Евровиденьи? Украинские налогоплательщики? Часть которых пострадала от оккупации. Раши? Матери и жены поникших защитников ДАП? Совесть , цуки ватные имейте. Лучше отдать деньги в семьи погибших
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А думать не жопой не пробовали? Или нашим держимордам, не привыкшим зарабатывать, а только просерать государственные (народные) деньги, чуждо это понятие? Проводят отбор, вбухивают кучу бабок, участники тратят кучу времени, сил на подготовку, зрители на поддержку, а тут какое-то у корыта просыпается и - ой, подождите, меня тут "умная" мысля посетила... Ну так плати из своего кармана если она тебя раньше не посетила
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