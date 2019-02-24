 Кириленко: История с участником от Украины на Евровидении еще далека от завершения

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление чиновник сделал в Твиттере, комментируя ситуацию с нацотбором на конкурс.

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"Могу еще раз повторить мнение очень многих: представителем Украины не может быть артист, который гастролирует в государстве-агрессоре, планирует делать это и в дальнейшем и не видит в этом ничего предосудительного. Поэтому история с участником от Украины еще далека от завершения", - подчеркнул он.

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Отметим, ранее Кириленко в Facebook написал, что национальный отбор на песенный конкурс "Евровидение-2019" стал частью гибридной войны России против Украины.





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