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 Политика Украины, За рубежом
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 "В 2014 мы были шокированы, когда Россия аннексировала Крым. Мы не были к этому готовы", - замкомандующего ВС НАТО в Европе Эверард

Аннексия Крыма, которую осуществила Российская Федерация, изменила североатлантическую среду безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио", об этом заместитель главнокомандующего вооруженных сил НАТО в Европе генерал Джеймс Эверард заявил в своем выступлении в Европейском парламенте на заседании подкомитета безопасности и обороны.

Темой заседания были угрозы европейской безопасности.

Вице-председатель вооруженных сил НАТО в Европе заявил, что после распада Советского Союза многие государства признали мир чем-то данным раз и навсегда.

"В 2014 мы были шокированы, когда Россия аннексировала Крым. Это полностью изменило евроатлантическую среду безопасности. Мы не были к этому готовы", - заявил Эверард.

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Генерал отметил, что Североатлантический альянс имеет одного государственного соперника - Россию.

"Сегодня мы вынуждены помериться с более опасной Россией, которая хочет отстроить свою позицию, уничтожая международный порядок", - добавил Эверард.

По его мнению, намерением Москвы является не победа в длительной войне, а реализация коротких кампаний с конкретной целью, с помощью гибридной войны, в которую входят стратегическое запугивания, дезинформация и дестабилизация.

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Источник: https://censor.net.ua/n3113439
 
   
 Топ комментарии
 
Вы до сих пор шокированы.
Шокированные вы наши.
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Вы и сейчас нихера не готовы,только и мечтаете,чтоб Украина и Украинцы подольше продержались против хуйла.
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Тоді були шоковані, а зараз глибоко занепокоєні...
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Зато вы и сейчас обладаете неиссякаемыми запасами озабоченности.
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вы и щас ни к чему не готовы , путлер вам вторую трубу в зад в сунул и вы довольны , сосальники хреновые !
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На 29 році незалежності, Україні потрібна не лише декомунізація, а повна десовєтізація, за прикладом Польщі, Східної Німеччини, Прибалтики та ін., з позбавленням виборчого права всіляких "медвечуків, боєк, вілкулів, рабіновичей, добкіних, мураєвих" та іншого прокремлівсько-радянського лайна
--
Народ, який обирає собі лайно, достоїн жити у лайні
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Вони були шоковані... І п'ять років їм не вистачило, щоб відійти від шоку. Ну, хоча б горілки випили, або якогось бренді - чайну склянку, одним духом. Іноді дуже допомагає. А вони ще й досі не вирішили: чи допомогти Україні, чи ще трохи почекати та придивитись, може, воно якось саме розсмокчеться. І це ті, про кого в Росії щодня кричать: "Агресивний військовий блок!". Тьху на них!
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В 2014 мы были шокированы, когда Россия аннексировала Крым. Мы не были к этому готовы

...
Что, простите? Для замкомандующего ВС НАТО в Европе подобное заявление - вообще-то карьерное харакири.
Сразу напрашивается мрачная картина... покрытая радиоактивным льдом земля... ядерная зима всё не отступает... и командующий в подземном бункере вспоминает - "мы были шокированы, когда они запустили ракеты... когда сработало оповещение, подлётного времени оставалось минут 10, но мы не были к этому готовы, поэтому ни ответного удара не было, ни ПРО не сработала, даже в городах сирены включить не успели... такой вот shit happened"
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Терзают смутные сомнения: а будь Украина на тот момент членом НАТО? Были бы готовы? Страны гаранты неприкосновенности Украины, согласно Будапештскому договору,оказались не готовы. А это Америка и Великобритания. А Нато -это плюс к ним еще два десятка потужных бельгий и албаний. Вот они нас точно "захищать"
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Виходить,що розвідка НАТО професійно непридатна.
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Шо да -- то да! Работал я на военной базе НАТО тогда -- водилой автобуса -- бойцов на учения возил и забирал. Когда Югославский конфликт был.
Ну шо сказать? -- спецназ там дрючили серьёзно, а простая солдатня, ремнём яйца поддерживала... ...бывало, привезёшь контингент на полигон, 2 часа в автобусе погреемся не вылазя... ...и обратно в казармы, к обеду и ужину...
Мне тогда смешнее было, чем когда сам в СА служил... *)
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Европа тратила суперминиум на оборну и армию , потому как не было реальных врагоыв. Сейчас другое дело , плюс 100 млрд.долларов в год только европейцы на нужды НАТО тратить будут. Вот и посмотрим , чем ответит карлик.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"В 2014 мы были шокированы, когда Россия аннексировала Крым. Мы не были к этому готовы", - замкомандующего ВС НАТО в Европе Эверард
 
 
 
 
 
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