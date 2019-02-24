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Все про:УЕФА (275) футбол (3060) Харьков (4174)

 УЕФА принял заявку Харькова на проведение Суперкубка в 2021 году

Союз европейских футбольных ассоциаций принял заявочные досье от девяти национальных ассоциаций, претендующих на проведение еврокубковых финалов 2021 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте организации.

В число претендентов вошел также и ОСК "Металлист", который будет бороться за право проведения Суперкубка УЕФА 2021 года. На проведение матча также претендуют Минск, Белфаст и Хельсинки.

Харьков имеет опыт проведения матчей высокого уровня. Город принимал все 3 поединка сборной Нидерландов на Евро-2012. Также на харьковском стадионе свои матчи проводит донецкий "Шахтер" и национальная сборная Украины по футболу.

В целом девять ассоциаций подали в УЕФА заявочные досье в назначенный срок, то есть до 15 февраля 2019 года.

Лига чемпионов УЕФА:

  • Германия, Мюнхен, "Арена Мюнхен"
  • Россия, Санкт-Петербург, "Санкт-Петербург"

Лига Европы УЕФА:

  • Грузия, Тбилиси, "Динамо-Арена"
  • Испания, Севилья, "Рамон Санчес-Писхуан"

Суперкубок УЕФА:

  • Беларусь, Минск, "Динамо"
  • Северная Ирландия, Белфаст, "Уиндзор Парк"
  • Украина, Харьков, "Металлист"
  • Финляндия, Хельсинки, "Олимпийский"

Лига чемпионов УЕФА среди женщин:

  • Швеция, Гетеборг, "Гамла Уллеви"

Исполком УЕФА назовет ассоциации, которые примут финалы Лиги Европы, Суперкубка и женской Лиги чемпионов 29 мая. Место проведения мужского финала ЛЧ объявят в сентябре.

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Источник: https://censor.net.ua/n3113427
 
   
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Значит в харькове будет еще больше туалетов за 5-10 млн грн каждый
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Буде круто, якщо Харків виграє, тоді є можливість попасти і мені, ну звісно і іншим!)))
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может подождать, когда война закончится все таки...?
Нам нужны не суперкубки с распилами организовывать, а строить патронные заводы...
Блин....- равнение на рашку...
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нам не потрібні тролячи поради, нам потрібні туристи і в Харкові і в Україні, футбол це збільшення турпотоку. Війна за 330 км на південь від Харкова.
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за рахунок Харківського бюджету ?-Без проблем !
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Про шахтёр зря вспомнили. От этой команды всех тошнит уже, причём в Харькове!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУЕФА принял заявку Харькова на проведение Суперкубка в 2021 году
 
 
 
 
 
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