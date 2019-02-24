 УЕФА принял заявку Харькова на проведение Суперкубка в 2021 году

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте организации.

В число претендентов вошел также и ОСК "Металлист", который будет бороться за право проведения Суперкубка УЕФА 2021 года. На проведение матча также претендуют Минск, Белфаст и Хельсинки.

Харьков имеет опыт проведения матчей высокого уровня. Город принимал все 3 поединка сборной Нидерландов на Евро-2012. Также на харьковском стадионе свои матчи проводит донецкий "Шахтер" и национальная сборная Украины по футболу.

В целом девять ассоциаций подали в УЕФА заявочные досье в назначенный срок, то есть до 15 февраля 2019 года.

Лига чемпионов УЕФА:

Германия, Мюнхен, "Арена Мюнхен"

Россия, Санкт-Петербург, "Санкт-Петербург"

Лига Европы УЕФА:

Грузия, Тбилиси, "Динамо-Арена"

Испания, Севилья, "Рамон Санчес-Писхуан"

Суперкубок УЕФА:

Беларусь, Минск, "Динамо"

Северная Ирландия, Белфаст, "Уиндзор Парк"

Украина, Харьков, "Металлист"

Финляндия, Хельсинки, "Олимпийский"

Лига чемпионов УЕФА среди женщин:

Швеция, Гетеборг, "Гамла Уллеви"

Исполком УЕФА назовет ассоциации, которые примут финалы Лиги Европы, Суперкубка и женской Лиги чемпионов 29 мая. Место проведения мужского финала ЛЧ объявят в сентябре.

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