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 Киевская полиция расследует попытку подкупа избирателей через соцсети

Сотрудники столичной полиции начали уголовное производство по факту призывов в социальной сети принять участие в акции в поддержку одного из кандидатов в президенты с вознаграждением в 600 гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции Киева.

"В полицию поступило заявление от директора общественной организации о том, что в соцсети появился фейковый аккаунт их организации. На данной странице были размещены призывы об участии граждан в акции в поддержку одного из кандидатов президентских выборов. За участие в мероприятии обещали вознаграждение в размере 600 гривен", - сообщили в полиции.

Отмечается, что акция, на которую приглашали граждан, должна была состояться 24 февраля в парке г.Гайворон Кировоградской области.

Уголовное производство открыто по ч.2 ст.160 УК (Подкуп избирателя, участника референдума), полиция проверяет информацию о возможном подкупе избирателей.

"Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет", - отметили в полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Организован подкуп избирателей в интересах Порошенко за 1,5 миллиарда бюджетных гривен, - Аваков

Источник: https://censor.net.ua/n3113426
 
 
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Цікаво, за кого пропонували вийти?

Невже за ТЮ?
Знов?
НЕ ВІРЮ Киевская полиция расследует попытку подкупа избирателей через соцсети - Цензор.НЕТ 6911 Киевская полиция расследует попытку подкупа избирателей через соцсети - Цензор.НЕТ 6911 Киевская полиция расследует попытку подкупа избирателей через соцсети - Цензор.НЕТ 6911 Ю
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можливо, бо ПОП дає по 1000 гривень. Киевская полиция расследует попытку подкупа избирателей через соцсети - Цензор.НЕТ 3718
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Є докази? Хоча б такі, як надали ДБР та СБУ про "піраміду ТЮ"?
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я написав-МОЖЛИВО, доказів у мене нащастя не має.
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Кома і "бо" кажуть про те, що "можливо" стосується мого твердження про ТЮ, а не твердження про те, що ПП дає по 1000 грн.
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за кого будете голосувати якщо це не таємниця?
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Порохоботи, втопіть вже ЮВ в її брехні! Свідки Вони, втопіть ПО в його брехні!
Другий тур Зе-Гриценко ... як варіант Киевская полиция расследует попытку подкупа избирателей через соцсети - Цензор.НЕТ 7433
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"Папитка - не питка. Верно, товарищ Берия?" Киевская полиция расследует попытку подкупа избирателей через соцсети - Цензор.НЕТ 6340
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Петр Лексеевич работает на земле, на небе и на море..... Київська поліція розслідує спробу підкупу виборців через соцмережі - Цензор.НЕТ 5005
В соцсетях, в палатках, в гос.администрациях и где только можно раздает 1,5 лярда денюжек за свою победу - нон-стоп...
Янык в Ростове нервно курит..... Київська поліція розслідує спробу підкупу виборців через соцмережі - Цензор.НЕТ 6912
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Є докази? Давайте їх сюди. Хоча б такі, як надали ДБР та СБУ про "піраміду ТЮ".
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Неужто сам семочко перамиду тю ломал? Вот же пеце повезло, такого кадра на работу устроил 😂
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Так є докази, чи лише "брехні з-під паркана"?
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Чего доказательсто соя? Професионализме семочка?
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Забавно правда: когда мусара патриотов пакуют, соя молчит. Когда мусара занимабтся подкупами выборов(даже не важно кого), соя возмущается. Соя обьясни, без тебя никак?😷
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Аваков договорился с жулей и хочет остаться у корыта.Расклад прост: у "Народного фрота" сени в котором и Аваков, шансов пройти в Раду-ноль. Оба они не у дел. Вот теперь Аваков, который все годы занимался коррупцией для вида начал работать на жулю, шоб она его оставила. На все 100 объявят, шо это Порошенко. После этого хочется только за Порошенко и голосовать. Ибо когда читаешь русские СМИ- там враг один- Порошенко. Жуля как и зероо-зеленский просто обласканы вниманием *****. Враг моего врага-мой друг. Поэтому я выбираю Порошенко.
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На рекламу Зеленського з виборчого фонду витратив близько 23 мільйонів, за ПО була інфа про 70. Було б цікаво дізнатись і про інших кандидатів
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Пановэ депутаты . !! Лучше уж отмените к чертям , эту статью " о подкупе" , в законе . А то , устроили цирк , в масштабе страны Київська поліція розслідує спробу підкупу виборців через соцмережі - Цензор.НЕТ 3842... В противном случае сажать придётся полстраны ..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКиевская полиция расследует попытку подкупа избирателей через соцсети
 
 
 
 
 
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