 Один украинский воин погиб, уничтожены двое наемников РФ, террористы 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил на сайте Минобороны.

"23 февраля российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное минскими договоренностям, было применено 8 раз с общим расходом 44 мины калибров 120 и 82-мм. Также враг вел огонь по позициям подразделений наших войск из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб", – говорится в сводке.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики пять раз обстреляли позиции ООС: из минометов калибра 120-мм - в районе Водяного; из минометов калибра 82-мм - вблизи Красногоровки; из противотанкового ракетного комплекса - в районе Чермалыка; дважды, из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Павлополя.

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В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики шесть раз обстреляли украинских военных: трижды из минометов калибра 82-мм - вблизи Крымского; дважды, из минометов 120-го и 82-го калибров, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Екатериновки; со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Новозвановки.

"На каждый вражеский обстрел подразделения Объединенных сил отвечали огнем дежурных огневых средств, не запрещенных минскими договоренностями", – сказано в сообщении.

По данным украинской разведки, 23 февраля двое наемников РФ уничтожены и двое ранены.

С начала текущих суток НВФ шесть раз обстреляли украинские позиции.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": из минометов калибра 120-мм в районе Водяного.

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В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": из минометов калибров 120 и 82-мм, вооружение БМП и крупнокалиберных пулеметов - в районе Новозвановки; из минометов калибра 120-мм - вблизи Хутора Вольного; из минометов калибра 82-мм, вооружение БМП и зенитной установки ЗУ-23-22 - в районе Екатериновки; из минометов калибров 120 и 82-мм, а также вооружения БМП - вблизи Новоалександровки; из минометов калибра 120-мм - в районе Золотое-1.

В штабе ООС подчеркнули, что потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил с начала текущих суток нет.