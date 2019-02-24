 В сладком перце и брокколи больше витамина C, чем в лимоне, но он не помогает при простуде, - Супрун

Полинг написал несколько бестселлеров, которые преувеличили свойства аскорбиновой кислоты и распространили этот фейк по миру, написала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Более поздние исследования не подтвердили тезисы об огромной пользе витамина С в лечении простуды, при этом он не способен уменьшить частоту простуд у населения (хотя дополнительный витамин С действенен при значительных физических нагрузках, например, для марафонцев), и даже его обычное потребление на 15% сокращает продолжительность простуды.
В день взрослым нужно принимать 75-90 мг витамина С.
"В случае передозировки у мужчин вдвое повышается риск образования камней в почках. А потребление более двух граммов витамина С в сутки может вызвать тошноту, диарею, рвоты, изжоги, головной боли и бессонницы", - подчеркивает Супрун.
Еще один миф, по ее словам - что больше всего витамина С в лимонах.
"Да, в лимонах действительно витамин С, но ломтика лимона или чая с ним мало - чтобы употребить 90 мг витамина С, следует съесть большой лимон вместе с кожурой, так так аскорбиновой кислоты там не так много. Интересно, что ассоциация между лимонами и витамином С появилась в XVIII веке. Чтобы не заболеть цингой, моряки брали лимоны на борт. Цинга убивала почти половину моряков, которые пересекали Атлантику, до середины XIX века, пока мореплавание не ускорилось с изобретением пароходов. На корабли брали лимоны, потому что они хорошо сохранялись в длительных путешествиях. Когда цинга, разрушается весь коллаген в теле, а новый не способен образоваться, поэтому человек страдает от кровотечений, язв на коже и потери зубов. Витамин С участвует в образовании коллагена и восстановлении соединительной ткани, кожи и костей, и улучшает усвоение железа из растительных продуктов. Мы не способны образовывать витамин С, и должны его получать из еды", - отметила глава Минздрава.
При этом популяризация Джеймсом Линдтом потребления моряками лимонов для предупреждения цинги увеличила их экспорт с 1300 до более 20 000 баррелей. Однако некоторые исследователи связывают развитие лимонного бизнеса на Сицилии с появлением мафии, которая начала его контролировать.
"Когда под рукой разнообразие других овощей, фруктов и зелени, нет нужды есть экстра дозы аскорбиновой кислоты или лимонов. Питайтесь сбалансировано и не болейте", - призвала Супрун, заметив, что лучшие источники витамина С - шиповник, сладкий и острый перец, брокколи, брюссельская капуста, смородина и киви.
а еще, если в прорубь не нырять - тоже помагает от простуд.
и вообще - если с башкой дружить - совсем неплохой союз...
прорубь, минингит, лечение, вроде оклемался..... - и вроде не дурак, а походу да....
то вы хочете сказать якась муха його вкусила?
в деякому розумінні так.
та и дружок не то шо бы купался....
рыбак - на тонкий лед пошел, ну и беда приключилась..
ничего - в поряде вроде мужик.... - после интесивного лечения....
не напоминаю ему....
1200-470 мг/100гр
Во первых, витамин С, а во вторых - неблагоприятная (в данном случае кислая) среда, которая мешает вирусу быстро размножаться. По теории, похожее действие вызовут полоскание гортани растворами на базе уксуса, хлоргексидина, алкоголя, морской соли и т.д.
Но, тёплый напиток одновременно снимает ещё отёк воспалённых тканей гортани, да и пить его гораздо приятнее, чем полоскать горло како-то химией.
Или можно чередовать. Выпить стакан чая. А через полчаса - прополоскать горло раствором.
В любом случае - всё на пользу.
Если вирус ещё не сильно выворачивает кости и температура до 38 градусов, то можно принимать вовнуть тёплый коньяк маленькими глоточками. Тоже прекрасно коньячный спирт снимает отёк и препятствует распространению вируса.
Альтернатива - перцовая водка, а закусывать чесноком. Вирус в горле тоже не будет размножаться. Останется дело за малым - пропотеть и выспаться.
Главное правило: человечество против вируса ещё не нашло эффективного лекарства, которое убивает вирус, как антибиотик - бактерию.
Единственное лекарство - это активный белок, который вырабатывает каждый организм сам, как НИИ - анализирует вирус, расшатывает его и побеждает.
И единственный выход - помощь организму: постельный режим, полоскания гортани, обильное питьё. Выше температуры 38.5 нужно принять парацетамол, который блокирует центры организма на повышение температуры, и, тем самым, высвободит ресурсы для интенсивной выработки того самого активного белка.
Не болейте!
Головна проблема - подолання стереотипів.
Багато люде досі першою справою приймають антибіотік - але він не допомогає при вірусах.
Ще багато хворіють застудою "на ногах" - а це хибно. Організму потрібні сили, тому рух - зайвий.
Ще у деякіх є страх вітрити приміщення холодним повітрям, але це краще, ніж кімната, наповнена інфекцією...
Інщі мають скеспис відносно лікування простих форм нежиті вживанням міцних напоїв з глуздом... Авже ж раніше міцні напої були не в крамницях, а в аптеках...
Люди мають більш питати, більш дізнаватися...
Без питья - никак. Слизистая должна саморепродуцироваться, дабы препятствовать размножению инфекции. Респираторные вирусы после попадания из дыхательных путей в желудок там не опасны, т.к. там - не их среда...
которая должна саморепродуцироваться, дабы препятствовать размножению инфекции?
Вы же на него мне отвечали...
Я **** дорогая редакция.......
Сердечно сосудистых заболеваниях- аритмии, стенокардии, инфаркте миокарда, ишемичной болезни сердца.
Для снижения уровня сахара и холестерина.
Спортсменам повышает выносливость, чистит и разжижает кровь, выступает натуральным анаболиком.
Бесплодии, токсикозе, анемии, климактерических нарушениях.
Легочных заболеваниях, всех типах туберкулеза.
Бронхиальной астме, бронхите, пневмонии, аллергии.
Атеросклерозе, вегетососудистой дистонии.
Аденоме простаты, импотенции.
Для укрепления иммунной системы, чистки организма, оказывает антибактериальный, а также противовирусный эффект, повышает выносливость и улучшает память.
Препарат создан на основе личинок, размножающихся в пчелиных ульях, поедающих воск, пергу и мед. Из-за особых ферментов входящих в состав продукта, препарат показал свою эффективность в поднятии иммунитета и при лечении многих заболеваний. Лучшие результаты были в лечении всех форм лёгочных заболеваний, включая туберкулез, сердечно сосудистые проблемы и зарекомендовал себя как сильный иммуномодулятор.
Первая информация о лечении настойкой личинок большой восковой моли упоминается лауреатом Нобелевской премии И.И. Мечниковым в конце 19 века. Много людей забыли о болезнях после знакомства с чудо препаратом. Некоторые называют настойку восковой моли - лекарством 21 века. Лучшее тому доказательство - положительные изменения в анализах крови людей, принимающий данный природный препарат. Также рекомендуем настойку восковой моли и здоровым людям для профилактики.
... ни министрами, ни витаминами...
Моему папане в этом году 90 лет! ...инвалид по туберкулёзу в 50хх. левого лёгкого нет...
-- щас немецкий пенсионер -- из-за бугра не вылазит... -- путешествует. 13 детей -- крайней дочке 27 лет...
...правда, лук любит и гогль-моголь... ...или просто повезло? *)
И потом отчалит обратно, довольная собой.
Он не лечит (так как против вируса нет лекарств, кроме самого организма), но он помогает иммунитету эффективнее противостоять вирусу. Горячее питьё нужно - нужно. Витамин С нужен - нужен. Отёк в гортани снять нужно - нужно. Неблагоприятная среда в горле для вирусов нужна - да, нужна.
Вот, так чай с лимоном получается очень эффективным средством. Без него - никак.
Вот лайнюк.
шо коли його нема, хоч с дому тікай....