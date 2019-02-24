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Все про:болезнь (473) еда (147) Супрун Ульяна (452)

 В сладком перце и брокколи больше витамина C, чем в лимоне, но он не помогает при простуде, - Супрун

Польза витамина С для лечения простуд и "улучшение самочувствия" - это еще один миф, даже фейк, и создал его в 1970-е двукратный нобелевский лауреат Лайнус Полинг, первооткрыватель витамина С.

Полинг написал несколько бестселлеров, которые преувеличили свойства аскорбиновой кислоты и распространили этот фейк по миру, написала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Насморк или кашель, который длится после перенесенной болезни, не является помехой для посещения садика или школы, - Супрун

Более поздние исследования не подтвердили тезисы об огромной пользе витамина С в лечении простуды, при этом он не способен уменьшить частоту простуд у населения (хотя дополнительный витамин С действенен при значительных физических нагрузках, например, для марафонцев), и даже его обычное потребление на 15% сокращает продолжительность простуды.

В день взрослым нужно принимать 75-90 мг витамина С.

"В случае передозировки у мужчин вдвое повышается риск образования камней в почках. А потребление более двух граммов витамина С в сутки может вызвать тошноту, диарею, рвоты, изжоги, головной боли и бессонницы", - подчеркивает Супрун.

Еще один миф, по ее словам - что больше всего витамина С в лимонах.

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"Да, в лимонах действительно витамин С, но ломтика лимона или чая с ним мало - чтобы употребить 90 мг витамина С, следует съесть большой лимон вместе с кожурой, так так аскорбиновой кислоты там не так много. Интересно, что ассоциация между лимонами и витамином С появилась в XVIII веке. Чтобы не заболеть цингой, моряки брали лимоны на борт. Цинга убивала почти половину моряков, которые пересекали Атлантику, до середины XIX века, пока мореплавание не ускорилось с изобретением пароходов. На корабли брали лимоны, потому что они хорошо сохранялись в длительных путешествиях. Когда цинга, разрушается весь коллаген в теле, а новый не способен образоваться, поэтому человек страдает от кровотечений, язв на коже и потери зубов. Витамин С участвует в образовании коллагена и восстановлении соединительной ткани, кожи и костей, и улучшает усвоение железа из растительных продуктов. Мы не способны образовывать витамин С, и должны его получать из еды", - отметила глава Минздрава.

При этом популяризация Джеймсом Линдтом потребления моряками лимонов для предупреждения цинги увеличила их экспорт с 1300 до более 20 000 баррелей. Однако некоторые исследователи связывают развитие лимонного бизнеса на Сицилии с появлением мафии, которая начала его контролировать.

"Когда под рукой разнообразие других овощей, фруктов и зелени, нет нужды есть экстра дозы аскорбиновой кислоты или лимонов. Питайтесь сбалансировано и не болейте", - призвала Супрун, заметив, что лучшие источники витамина С - шиповник, сладкий и острый перец, брокколи, брюссельская капуста, смородина и киви.

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Источник: https://censor.net.ua/n3113424
 
 
 Топ комментарии
 
Кстати, не только передоз витамина С может вызвать: "тошноту, диарею, рвоты, изжоги, головной боли и бессонницы" но и предоз зрады.
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То приймай свої улюблені ліки - гівно з лопати. Ще огірок можеш у свою дупу запхати як твій колега з твоєї параші рекомендує. В сладком перце и брокколи больше витамина C, чем в лимоне, но он не помогает при простуде, - Супрун - Цензор.НЕТ 1152
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не ну в общем конешно да...
а еще, если в прорубь не нырять - тоже помагает от простуд.
и вообще - если с башкой дружить - совсем неплохой союз...
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не вірю я цій аналізаторці сечі і кала
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То приймай свої улюблені ліки - гівно з лопати. Ще огірок можеш у свою дупу запхати як твій колега з твоєї параші рекомендує.
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От епта... а в черной икре еще больше, к чему балаган то?
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А у нее точно есть медицинское образование и опыт руководящей деятельности в медицине (а не какой-то начинающий диетолог)? Насчет того, что лимон не рекордсмен, она конечно права (рекорд у шиповника). Но, разве это ее дело рассуждать на такие темы? Любой министр, в первую очередь должен быть хорошим хозяйственником и организатором.
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полностью согласен с последним утверждением, как показывает история самие плохие результаты если министерством руководит представитель тои же отросли - кажется абсурд. но это так.
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Кстати, не только передоз витамина С может вызвать: "тошноту, диарею, рвоты, изжоги, головной боли и бессонницы" но и предоз зрады.
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даже не сомневаюсь - тут главное кефир утром, и изжога на Цензоре....
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"Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве". - М.Жванецкий.
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А почему бы умному человеку и не порассуждать и не поделиться своими знаниями с другими людьми?
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правильно, витамин важен, но переувеличивать не стоит а на счёт аскорбиновой кислоты - спросите у врачей, редкый порекомендут и то с малым количеством вещества.
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не ну в общем конешно да...
а еще, если в прорубь не нырять - тоже помагает от простуд.
и вообще - если с башкой дружить - совсем неплохой союз...
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на счёт проруби не соглошусь, те кто зимой плавает в проруби почти никто не болеет простудой, но вот дружит ли они головой, тут не уверен.
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те кто зимой в проруби плавают - с головой точно не дружат
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У мене є такі друзі, але там із головою в порядку.
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верю - у меня тоже есть.
прорубь, минингит, лечение, вроде оклемался..... - и вроде не дурак, а походу да....
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да, только он почти у всех есть в спящем состояние и начинает своё размножение и рост при определённых обстоятельства.
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я не доктор, Али...

то вы хочете сказать якась муха його вкусила?
в деякому розумінні так.
та и дружок не то шо бы купался....
рыбак - на тонкий лед пошел, ну и беда приключилась..
ничего - в поряде вроде мужик.... - после интесивного лечения....
не напоминаю ему....
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Тоді поясню Вам наступне: вони дійсно довго не хворіють, але втрачають імунітет. Зловивши вірус вони не борються за життя і просто можуть вмерти.
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Можливо це правильно, але хотілося би кращої організації у медичних закладах.
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а если нет денег на перец и капусту ешьте киви
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сейчас киви дешевле перца, 25 грн лоток в атб. Дорого?
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в сухом и свежем шиповнике больше чем в перце
1200-470 мг/100гр
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Супрун хоче стати лікарем Комаровським?🔩
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Так само лечит витамин В і лінійка, яким все лікують с таким же нульовим результатом.
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Всё равно, чай с лимоном очень помогает при простуде.
Во первых, витамин С, а во вторых - неблагоприятная (в данном случае кислая) среда, которая мешает вирусу быстро размножаться. По теории, похожее действие вызовут полоскание гортани растворами на базе уксуса, хлоргексидина, алкоголя, морской соли и т.д.
Но, тёплый напиток одновременно снимает ещё отёк воспалённых тканей гортани, да и пить его гораздо приятнее, чем полоскать горло како-то химией.
Или можно чередовать. Выпить стакан чая. А через полчаса - прополоскать горло раствором.
В любом случае - всё на пользу.
Если вирус ещё не сильно выворачивает кости и температура до 38 градусов, то можно принимать вовнуть тёплый коньяк маленькими глоточками. Тоже прекрасно коньячный спирт снимает отёк и препятствует распространению вируса.
Альтернатива - перцовая водка, а закусывать чесноком. Вирус в горле тоже не будет размножаться. Останется дело за малым - пропотеть и выспаться.
Главное правило: человечество против вируса ещё не нашло эффективного лекарства, которое убивает вирус, как антибиотик - бактерию.
Единственное лекарство - это активный белок, который вырабатывает каждый организм сам, как НИИ - анализирует вирус, расшатывает его и побеждает.
И единственный выход - помощь организму: постельный режим, полоскания гортани, обильное питьё. Выше температуры 38.5 нужно принять парацетамол, который блокирует центры организма на повышение температуры, и, тем самым, высвободит ресурсы для интенсивной выработки того самого активного белка.
Не болейте!
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Є ще інші методи лікування, але Ви краще розповідаєте ніж Супрун.👳
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Дякую.
Головна проблема - подолання стереотипів.
Багато люде досі першою справою приймають антибіотік - але він не допомогає при вірусах.
Ще багато хворіють застудою "на ногах" - а це хибно. Організму потрібні сили, тому рух - зайвий.
Ще у деякіх є страх вітрити приміщення холодним повітрям, але це краще, ніж кімната, наповнена інфекцією...
Інщі мають скеспис відносно лікування простих форм нежиті вживанням міцних напоїв з глуздом... Авже ж раніше міцні напої були не в крамницях, а в аптеках...
Люди мають більш питати, більш дізнаватися...
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Антибіотики можна приймати лише у важких випадках, бо вони знищують мікрофлору шлунка. Краще приймати чеснок, цибулю. Я роблю гарячий компот у термосі з лимоном, кизилом, чорною смородиною та сушеним яблуком. Достатньо настояти дві години.🍵
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помогает обильное питье, а с лимоном или с апельсином без разницы
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Я указал...
Без питья - никак. Слизистая должна саморепродуцироваться, дабы препятствовать размножению инфекции. Респираторные вирусы после попадания из дыхательных путей в желудок там не опасны, т.к. там - не их среда...
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Указали кому? - слизистой?

которая должна саморепродуцироваться, дабы препятствовать размножению инфекции?
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Упомянул в комментарии...
Вы же на него мне отвечали...
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те что мы привыкли есть желтые лимоны я их ем как **********, по сравнение с лаймом, желтый толсто шкурый точно ********
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Извините мрдеры....
Я **** дорогая редакция.......
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Чай з лимоном і все буде добре! Не слухай вночі Супрун😨
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Тупая курица, которая не знает, что в чесноке больше всего витамина С и что чай с лимоном и имбирем снимет любую простуду, его просто надо заваривать минуть 30, тогда пулится целебный чай с горчинкой от имбиря
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Ну шо-ж, идея не нова. По-моему ещё академик Амосов с 80-х годов, бегал пешком каждый день на гору в Киеве на Соломенке на работу в свой институт и вопил на всю страну о пользе капусты... Не я усё понимаю, со всем может даже и согласен и перец болгарский и перец острый и брокколи и киви и от простуды хорошо и для сердца и вооще ---- но как, ну скажите мне на милость, как отказатся от сковородочки зажаренной картошечки с пидчеревкой и рюмахой или кровянка шкворчит на петельни, а помидорчик солённый (бронебойный) под 150, как... как от этого отказаться и главное зачем тода жить? Тут-же Батькивщина, свои обычаи и своя еда --- и лечились от простуды всегда чеснычком и рюмахой, чай с малиновым вареньем и никаих там киви...
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А настойка воскової молі? Це старий метод, який сильніший за інші методи лікування.
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ниччо не могу сказать, никода не слыхал, но как-то неаппетитно звучит...
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Восковая моль рекомендуется к применению при:

Сердечно сосудистых заболеваниях- аритмии, стенокардии, инфаркте миокарда, ишемичной болезни сердца.
Для снижения уровня сахара и холестерина.
Спортсменам повышает выносливость, чистит и разжижает кровь, выступает натуральным анаболиком.
Бесплодии, токсикозе, анемии, климактерических нарушениях.
Легочных заболеваниях, всех типах туберкулеза.
Бронхиальной астме, бронхите, пневмонии, аллергии.
Атеросклерозе, вегетососудистой дистонии.
Аденоме простаты, импотенции.
Для укрепления иммунной системы, чистки организма, оказывает антибактериальный, а также противовирусный эффект, повышает выносливость и улучшает память.
Препарат создан на основе личинок, размножающихся в пчелиных ульях, поедающих воск, пергу и мед. Из-за особых ферментов входящих в состав продукта, препарат показал свою эффективность в поднятии иммунитета и при лечении многих заболеваний. Лучшие результаты были в лечении всех форм лёгочных заболеваний, включая туберкулез, сердечно сосудистые проблемы и зарекомендовал себя как сильный иммуномодулятор.

Первая информация о лечении настойкой личинок большой восковой моли упоминается лауреатом Нобелевской премии И.И. Мечниковым в конце 19 века. Много людей забыли о болезнях после знакомства с чудо препаратом. Некоторые называют настойку восковой моли - лекарством 21 века. Лучшее тому доказательство - положительные изменения в анализах крови людей, принимающий данный природный препарат. Также рекомендуем настойку восковой моли и здоровым людям для профилактики.
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только Супрун как Министр Здравоохранения и с опытом работы, одно не учла, что не всем можно есть цитрусовые особенно у кого язва и кислотность
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Кому суждено помереть -- тот не вылечится!
... ни министрами, ни витаминами...
Моему папане в этом году 90 лет! ...инвалид по туберкулёзу в 50хх. левого лёгкого нет...

-- щас немецкий пенсионер -- из-за бугра не вылазит... -- путешествует. 13 детей -- крайней дочке 27 лет...
...правда, лук любит и гогль-моголь... ...или просто повезло? *)
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-- та какая разница, кто не лечил? -- лишь бы не лечил...*)
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зато отлично помогает усваивать белок и не забывайте про шпинат
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Зачем людям лимон - супрун заправит всем большой укол в конкретное место.
И потом отчалит обратно, довольная собой.
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а мне лично очень нравится то, как Супрун разрушает фейки которые витают в обществе столетиями. Что о луке, что о витамине С и так далее. К сожалению многие живут еще бабушкиными сказками. И максимум что получают от этого - эффект плацебо.
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Но, чай с лимоном - это не фейк. Этот напиток реально помогает при простуде.
Он не лечит (так как против вируса нет лекарств, кроме самого организма), но он помогает иммунитету эффективнее противостоять вирусу. Горячее питьё нужно - нужно. Витамин С нужен - нужен. Отёк в гортани снять нужно - нужно. Неблагоприятная среда в горле для вирусов нужна - да, нужна.
Вот, так чай с лимоном получается очень эффективным средством. Без него - никак.
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Лайнус пропагадировал лайно ?
Вот лайнюк.
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то от цинги, что имели то и брали и смородиновое варенье, и картошку...
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И только в 20 веке поняли, что клюква и квашенная капуста, которых в округе пруд пруди, так же эффективны в плаваниях и зимовках, как и дорогостоящие цитрусовые, на которые молились прошлые поколения...
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жінка вдома вирощюе - такий лімонад онукам робить,
шо коли його нема, хоч с дому тікай....
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Батяня с внучкой -- ...это осенью -- на День Космонавтики -- 90 лет хлопцу! ...*)

В сладком перце и брокколи больше витамина C, чем в лимоне, но он не помогает при простуде, - Супрун - Цензор.НЕТ 1391
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Я поражаюсь уму Супрун. Она против всего, что веками сохраняло нашу народность. Витамин С не помогает иммунитету, скорая, если температура свыше 40, с соплями и кашлем можно ходить в садик и школу. Не кажется ли вам, гройсман и порошенко, что при помощи супрун вы проводите геноцид украинского народа.
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеВ сладком перце и брокколи больше витамина C, чем в лимоне, но он не помогает при простуде, - Супрун
 
 
 
 
 
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